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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/13  107/03/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.32300   10.31910   0.00390    0.03779
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.69780    9.69640   0.00140    0.01444
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87850    9.87610   0.00240    0.02430
中國信託台灣活力基金                                             14.34000   14.29000   0.05000    0.34990
中國信託台灣優勢基金                                             17.13000   17.09000   0.04000    0.23406
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65640    9.65750  -0.00110   -0.01139
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.26530    9.26640  -0.00110   -0.01187
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15130   10.15000   0.00130    0.01281
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.73860    9.73750   0.00110    0.01130
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.32330   10.28140   0.04190    0.40753
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.12720    9.09020   0.03700    0.40703
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.39310   11.32040   0.07270    0.64220
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.44780   10.38110   0.06670    0.64251
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
中國信託智能運動基金-美元                                        10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96480   10.96470   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.60570    9.60400   0.00170    0.01770
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.48380    9.48210   0.00170    0.01793
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79730    9.79340   0.00390    0.03982
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.66840    9.66460   0.00380    0.03932
中國信託精穩基金                                                 17.91510   17.88170   0.03340    0.18678
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                     65.74000   65.40000   0.34000    0.51988
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.35200   37.37010  -0.01810   -0.04843
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23740   11.23420   0.00320    0.02848
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.69890   10.69710   0.00180    0.01683
元大上證50基金                                                   33.33000   33.68000  -0.35000   -1.03919
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.31000   13.17000   0.14000    1.06302
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.25000   12.12000   0.13000    1.07261
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.60000   13.38000   0.22000    1.64425
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.85800   13.62100   0.23700    1.73996
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.76100   17.46900   0.29200    1.67153
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.65900   11.59200   0.06700    0.57798
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.58100   11.51600   0.06500    0.56443
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.32000    3.30000   0.02000    0.60606
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.34000   15.24000   0.10000    0.65617
元大中國高收益點心債券基金                                       11.22240   11.22010   0.00230    0.02050
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.73200   45.66350   0.06850    0.15001
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32730   10.32580   0.00150    0.01453
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63300    9.63160   0.00140    0.01454
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.81500    9.81470   0.00030    0.00306
元大巴西指數基金                                                  7.02300    7.00100   0.02200    0.31424
元大巴菲特基金                                                   30.23000   29.91000   0.32000    1.06988
元大日經225基金                                                  27.61000   27.46000   0.15000    0.54625
元大台商收成基金                                                 24.74000   24.64000   0.10000    0.40584
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.51000   12.60000  -0.09000   -0.71429
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.69000   38.11000   0.58000    1.52191
元大台灣中型100基金                                              32.60000   32.37000   0.23000    0.71053
元大台灣加權股價指數基金                                         25.50000   25.29500   0.20500    0.81044
元大台灣卓越50基金                                               84.97000   84.15000   0.82000    0.97445
元大台灣金融基金                                                 17.08000   17.08000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.91000   30.85000   0.06000    0.19449
元大台灣高股息基金                                               26.28000   26.19000   0.09000    0.34364
元大台灣電子科技基金                                             37.69000   37.22000   0.47000    1.26276
元大全球ETF成長組合基金                                          10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.00000   12.87000   0.13000    1.01010
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.17000    9.08000   0.09000    0.99119
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.37000   12.24000   0.13000    1.06209
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.63100   12.49100   0.14000    1.12081
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.18000    9.09000   0.09000    0.99010
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.03000    6.96000   0.07000    1.00575
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.08000    8.03000   0.05000    0.62267
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.39000    6.35000   0.04000    0.62992
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.38900   10.34200   0.04700    0.45446
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32470   10.32010   0.00460    0.04457
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57860    9.57430   0.00430    0.04491
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.20770    9.20930  -0.00160   -0.01737
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59370    8.59530  -0.00160   -0.01861
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.50000   14.36000   0.14000    0.97493
元大全球農業商機基金                                             16.66000   16.67000  -0.01000   -0.05999
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.69600    9.57300   0.12300    1.28486
元大印度指數基金                                                  9.63400    9.47200   0.16200    1.71030
元大印度基金                                                     12.52000   12.38000   0.14000    1.13086
元大多多基金                                                     19.54000   19.33000   0.21000    1.08639
元大多福基金                                                     57.09000   56.87000   0.22000    0.38685
元大亞太成長基金                                                 10.34000   10.22000   0.12000    1.17417
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59820    8.59750   0.00070    0.00814
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.18020    7.17960   0.00060    0.00836
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.23200   10.09400   0.13800    1.36715
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.02000    9.89000   0.13000    1.31446
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.97600    9.87500   0.10100    1.02278
元大卓越基金                                                     51.95000   51.34000   0.61000    1.18816
元大店頭基金                                                      9.16000    9.08000   0.08000    0.88106
元大泛歐成長基金                                                  9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.18030   10.17990   0.00040    0.00393
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.03320    9.04150  -0.00830   -0.09180
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.10560   30.12680  -0.02120   -0.07037
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.73290   35.58420   0.14870    0.41788
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.49790   19.59980  -0.10190   -0.51990
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.55010   18.36720   0.18290    0.99580
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.82580   36.79200   0.03380    0.09187
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.55450   20.58670  -0.03220   -0.15641
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.98360   17.93620   0.04740    0.26427
元大高科技基金                                                   17.93000   17.71000   0.22000    1.24224
元大得利貨幣市場基金                                             16.22180   16.22170   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95960   11.95950   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.04000   14.82000   0.22000    1.48448
元大華夏中小基金                                                  9.11000    8.99000   0.12000    1.33482
元大新中國基金-人民幣                                            12.51000   12.33000   0.18000    1.45985
元大新中國基金-美元                                              12.76100   12.56600   0.19500    1.55181
元大新中國基金-新台幣                                            12.06000   11.89000   0.17000    1.42977
元大新主流基金                                                   25.45000   25.19000   0.26000    1.03216
元大新東協平衡基金-美元                                          10.40800   10.32200   0.08600    0.83317
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
元大新興市場ESG策略基金                                          13.72000   13.57000   0.15000    1.10538
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.68500   10.66200   0.02300    0.21572
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.77310   10.74380   0.02930    0.27272
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.74480   10.72290   0.02190    0.20424
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.58450    9.56500   0.01950    0.20387
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.94190    9.94510  -0.00320   -0.03218
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.68920    9.69240  -0.00320   -0.03302
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58920    9.59890  -0.00970   -0.10105
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.34890    9.35830  -0.00940   -0.10045
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.72300    9.72770  -0.00470   -0.04832
元大新興亞洲基金                                                 12.35000   12.16000   0.19000    1.56250
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.77640    9.76500   0.01140    0.11674
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.76660    9.75520   0.01140    0.11686
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.53860    9.53400   0.00460    0.04825
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.52890    9.52430   0.00460    0.04830
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07380   15.07370   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     37.40000   36.96000   0.44000    1.19048
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
元大實質多重資產基金-美元                                         9.86300    9.83400   0.02900    0.29490
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.59000   13.44000   0.15000    1.11607
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.97000   19.38000  -0.41000   -2.11558
元大精準中小基金                                                 22.67000   22.47000   0.20000    0.89008
元大摩臺基金                                                     39.66000   39.27000   0.39000    0.99312
元大標普500基金                                                  24.47000   24.53000  -0.06000   -0.24460
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.33000   33.34000  -0.01000   -0.02999
元大標智滬深300基金                                              19.63000   19.80000  -0.17000   -0.85859
元大歐洲50基金                                                   24.30000   24.23000   0.07000    0.28890
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.73040    9.66700   0.06340    0.65584
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12580   10.12460   0.00120    0.01185
元大績效基金                                                     53.37000   52.78000   0.59000    1.11785
元大韓國KOSPI200基金                                             24.35000   24.17000   0.18000    0.74472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.51000   15.41000   0.10000    0.64893
日盛上選基金                                                     32.89000   32.67000   0.22000    0.67340
日盛小而美基金                                                   19.34000   19.26000   0.08000    0.41537
日盛中國內需動力基金                                             11.95000   11.74000   0.21000    1.78876
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70500   11.70080   0.00420    0.03589
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.07990   10.07630   0.00360    0.03573
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05930   12.05360   0.00570    0.04729
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.37860   10.37370   0.00490    0.04723
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80670   10.80400   0.00270    0.02499
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.28460    9.28230   0.00230    0.02478
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.98000   12.84000   0.14000    1.09034
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.44000   13.27000   0.17000    1.28109
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.18000   13.03000   0.15000    1.15119
日盛日盛基金                                                     14.52000   14.42000   0.10000    0.69348
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
日盛全球抗暖化基金                                               10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04600   10.04430   0.00170    0.01693
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.68640    9.68490   0.00150    0.01549
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77470    9.77540  -0.00070   -0.00716
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.42760    9.42820  -0.00060   -0.00636
日盛全球新興債券基金A                                            10.91310   10.90960   0.00350    0.03208
日盛全球新興債券基金B                                             8.68310    8.68030   0.00280    0.03226
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44170    2.44110   0.00060    0.02458
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74870    1.74820   0.00050    0.02860
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38340    0.38330   0.00010    0.02609
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27570    0.27560   0.00010    0.03628
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.60630   12.60470   0.00160    0.01269
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.90800    8.90690   0.00110    0.01235
日盛亞洲機會基金                                                  8.01000    7.89000   0.12000    1.52091
日盛首選基金                                                     17.03000   16.93000   0.10000    0.59067
日盛高科技基金                                                   17.39000   17.26000   0.13000    0.75319
日盛貨幣市場基金                                                 14.74040   14.74020   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.73000   37.57000   0.16000    0.42587
日盛精選五虎基金                                                 37.53000   37.63000  -0.10000   -0.26575
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45850   13.45840   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.79000   36.58000   0.21000    0.57408
台新MSCI中國基金                                                 23.06000   22.68000   0.38000    1.67549
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.74000   17.89000  -0.15000   -0.83846
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.06000   21.74000   0.32000    1.47194
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13460   14.13450   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80720    9.80800  -0.00080   -0.00816
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.84100   10.83560   0.00540    0.04984
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.86520    9.86700  -0.00180   -0.01824
台新中國通基金                                                   48.30000   48.19000   0.11000    0.22826
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.74200   16.69300   0.04900    0.29354
台新中國精選中小基金                                             12.60000   12.42000   0.18000    1.44928
台新主流基金                                                     24.24000   24.21000   0.03000    0.12392
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.15000   18.12000   0.03000    0.16556
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62330    0.62180   0.00150    0.24124
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47680    0.47560   0.00120    0.25231
台新台灣中小基金                                                 38.88000   38.63000   0.25000    0.64717
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.36930    9.32560   0.04370    0.46860
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.44070    9.38970   0.05100    0.54315
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.44000    8.40000   0.04000    0.47619
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36920   10.31320   0.05600    0.54299
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.97370   10.93980   0.03390    0.30988
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.60910   11.57330   0.03580    0.30933
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
台新印度基金                                                     15.40000   15.22000   0.18000    1.18265
台新亞美短期債券基金                                             10.87220   10.87780  -0.00560   -0.05148
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.90890    8.90910  -0.00020   -0.00224
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31100    0.31080   0.00020    0.06435
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.01290   12.01320  -0.00030   -0.00250
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41310    0.41280   0.00030    0.07267
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07130   11.07120   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.34710   30.30170   0.04540    0.14983
台新智慧生活基金-美元                                            10.61590   10.55770   0.05820    0.55126
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.47470    9.47020   0.00450    0.04752
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.19450    9.19640  -0.00190   -0.02066
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.88800    9.88320   0.00480    0.04857
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.60030    9.60220  -0.00190   -0.01979
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.46080   10.47020  -0.00940   -0.08978
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35610    0.35620  -0.00010   -0.02807
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.01870    8.02590  -0.00720   -0.08971
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28280    0.28290  -0.00010   -0.03535
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.66000    6.59000   0.07000    1.06222
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.34900   10.31300   0.03600    0.34907
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.25000   19.06000   0.19000    0.99685
未來資產全球大消費基金                                           15.19000   15.14000   0.05000    0.33025
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.60000    8.54000   0.06000    0.70258
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.99980   11.99820   0.00160    0.01334
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.91260    9.91130   0.00130    0.01312
未來資產亞洲新富基金                                             22.22000   22.01000   0.21000    0.95411
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54460   12.54450   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.96000   11.84000   0.12000    1.01351
未來資產新興市場債券基金A                                         8.98100    8.98050   0.00050    0.00557
未來資產新興市場債券基金B                                         7.03760    7.03720   0.00040    0.00568
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.94260   10.93950   0.00310    0.02834
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.06540   10.04670   0.01870    0.18613
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48340    9.48470  -0.00130   -0.01371
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55610   10.55740  -0.00130   -0.01231
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.56220    8.54760   0.01460    0.17081
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.59180    9.57510   0.01670    0.17441
永豐中小基金                                                     50.72000   50.00000   0.72000    1.44000
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.89950    1.90030  -0.00080   -0.04210
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.43990    2.44100  -0.00110   -0.04506
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.92770    8.91750   0.01020    0.11438
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.12080   11.10810   0.01270    0.11433
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.97000    4.89000   0.08000    1.63599
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.03000   22.63000   0.40000    1.76757
永豐主流品牌基金                                                 16.04000   16.04000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                     34.54000   34.36000   0.18000    0.52386
永豐亞洲民生消費基金                                             12.92000   12.84000   0.08000    0.62305
永豐南非幣2021保本基金                                           12.79120   12.78370   0.00750    0.05867
永豐高科技基金                                                   23.19000   22.88000   0.31000    1.35490
永豐貨幣市場基金                                                 13.85670   13.85650   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12200    2.12460  -0.00260   -0.12238
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47590    2.47280   0.00310    0.12536
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.05020    8.04840   0.00180    0.02236
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.52910   10.52680   0.00230    0.02185
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.60100    7.60120  -0.00020   -0.00263
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.42080   11.42110  -0.00030   -0.00263
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.43000   20.41000   0.02000    0.09799
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.27000   54.83000   0.44000    0.80248
永豐領航科技基金                                                 38.87000   38.48000   0.39000    1.01351
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.71000   12.54000   0.17000    1.35566
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.24000   12.08000   0.16000    1.32450
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
永豐趨勢平衡基金                                                 46.54000   46.30000   0.24000    0.51836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.38930   11.38810   0.00120    0.01054
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.74140    9.73390   0.00750    0.07705
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.74140    9.73390   0.00750    0.07705
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70610    9.70280   0.00330    0.03401
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70630    9.70280   0.00350    0.03607
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.75510    9.74850   0.00660    0.06770
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.88220    9.87540   0.00680    0.06886
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.69270    9.68940   0.00330    0.03406
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.78070    9.77750   0.00320    0.03273
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.38000   12.34000   0.04000    0.32415
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.56000   12.52000   0.04000    0.31949
兆豐國際中小基金                                                 14.99000   14.93000   0.06000    0.40188
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.09000   15.94000   0.15000    0.94103
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.21000   22.01000   0.20000    0.90868
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.70000   22.48000   0.22000    0.97865
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.49000   12.48000   0.01000    0.08013
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.31000   13.29000   0.02000    0.15049
兆豐國際生命科學基金                                             15.62000   15.62000   0.00000    0.00000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33590   10.33050   0.00540    0.05227
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.86740   10.85700   0.01040    0.09579
兆豐國際全球高股息基金                                           11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
兆豐國際全球基金                                                 32.58000   32.36000   0.22000    0.67985
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18230   10.18180   0.00050    0.00491
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.43700    9.44540  -0.00840   -0.08893
兆豐國際國民基金                                                 23.85000   23.49000   0.36000    1.53257
兆豐國際第一基金                                                 13.54000   13.37000   0.17000    1.27150
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.03480   10.03330   0.00150    0.01495
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.11530    8.11420   0.00110    0.01356
兆豐國際萬全基金                                                 20.77000   20.59000   0.18000    0.87421
兆豐國際電子基金                                                 26.42000   26.12000   0.30000    1.14855
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.10000    8.09000   0.01000    0.12361
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.37000   22.27000   0.10000    0.44903
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.83000   16.94000  -0.11000   -0.64935
兆豐國際豐台灣基金                                               32.15000   31.99000   0.16000    0.50016
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47740   12.47720   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.65000   11.61000   0.04000    0.34453
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17550   11.17220   0.00330    0.02954
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.98400   11.97810   0.00590    0.04926
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.79660   10.79300   0.00360    0.03335
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.62020   11.61230   0.00790    0.06803
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.36220    8.35960   0.00260    0.03110
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75820    9.75360   0.00460    0.04716
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.24770    9.24460   0.00310    0.03353
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.31000    9.30650   0.00350    0.03761
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.58330    9.58020   0.00310    0.03236
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.58000   11.52000   0.06000    0.52083
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
合庫全球新興市場基金                                              9.95000    9.84000   0.11000    1.11789
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.00000   10.92000   0.08000    0.73260
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
合庫貨幣市場基金                                                 10.11020   10.11010   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.94400    9.92370   0.02030    0.20456
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.19290   10.18410   0.00880    0.08641
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.39150   10.38570   0.00580    0.05585
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.97400   11.96340   0.01060    0.08860
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.90740   13.89760   0.00980    0.07052
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.53210    9.51200   0.02010    0.21131
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.13360   10.12480   0.00880    0.08692
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.33640    8.33170   0.00470    0.05641
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.46330    9.45500   0.00830    0.08778
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.74300   10.73490   0.00810    0.07545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.84890   10.84610   0.00280    0.02582
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.64360   10.61790   0.02570    0.24204
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95480    9.93760   0.01720    0.17308
安聯中國東協基金                                                 16.73000   16.42000   0.31000    1.88794
安聯中國策略基金                                                 16.55000   16.42000   0.13000    0.79172
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
安聯中華新思路基金-美元                                          15.39000   15.18000   0.21000    1.38340
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.71000   13.53000   0.18000    1.33038
安聯台灣大壩基金                                                 25.66000   25.43000   0.23000    0.90444
安聯台灣科技基金                                                 44.88000   44.30000   0.58000    1.30926
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46690   12.46680   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.32000   28.99000   0.33000    1.13832
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12950   10.12350   0.00600    0.05927
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.13020   15.12340   0.00680    0.04496
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.81170    9.80730   0.00440    0.04486
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.09160   12.08300   0.00860    0.07117
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14960   10.14240   0.00720    0.07099
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.32230   12.31480   0.00750    0.06090
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.72540    9.71860   0.00680    0.06997
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.56600    9.55930   0.00670    0.07009
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.28630    9.28070   0.00560    0.06034
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.16000   12.11000   0.05000    0.41288
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.86520   11.85720   0.00800    0.06747
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.93430   10.92450   0.00980    0.08971
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61170   10.60340   0.00830    0.07828
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.13630    9.12810   0.00820    0.08983
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93800    8.93000   0.00800    0.08959
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64860    8.64190   0.00670    0.07753
安聯全球人口趨勢基金                                             11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.06000   36.01000   0.05000    0.13885
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
安聯全球計量平衡基金                                             12.85000   12.75000   0.10000    0.78431
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.09900   12.09640   0.00260    0.02149
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.58560   10.58340   0.00220    0.02079
安聯全球新興市場基金                                             19.43000   19.17000   0.26000    1.35629
安聯全球農金趨勢基金                                              9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
安聯亞洲動態策略基金                                             25.86000   25.53000   0.33000    1.29260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00690   10.00420   0.00270    0.02699
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85600    9.85340   0.00260    0.02639
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.42010   84.38880   0.03130    0.03709
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89440   12.88210   0.01230    0.09548
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.45220   67.42300   0.02920    0.04331
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.22060   10.21090   0.00970    0.09500
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51050    2.50940   0.00110    0.04384
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.59720   10.58800   0.00920    0.08689
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10640    2.10680  -0.00040   -0.01899
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.91700    8.90920   0.00780    0.08755
宏利台灣動力基金                                                 30.83000   30.65000   0.18000    0.58728
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.64450   10.59000   0.05450    0.51464
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.90940    9.86510   0.04430    0.44906
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.54850    8.50470   0.04380    0.51501
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.20430    8.16670   0.03760    0.46041
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
宏利全球債券組合基金                                             13.11040   13.10200   0.00840    0.06411
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79660    2.79580   0.00080    0.02861
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.84010   11.83800   0.00210    0.01774
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88950    8.88780   0.00170    0.01913
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30470    2.30720  -0.00250   -0.10836
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67070   10.67420  -0.00350   -0.03279
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.53450    4.48990   0.04460    0.99334
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73630    0.72870   0.00760    1.04295
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.88000   20.67000   0.21000    1.01597
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61520   11.61660  -0.00140   -0.01205
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39940   10.40050  -0.00110   -0.01058
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01580   10.01940  -0.00360   -0.03593
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.17540    9.17450   0.00090    0.00981
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.70680    8.70770  -0.00090   -0.01034
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48500    8.48870  -0.00370   -0.04359
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.72940    8.73200  -0.00260   -0.02978
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84430    2.84010   0.00420    0.14788
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41630    0.41560   0.00070    0.16843
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51570   12.50010   0.01560    0.12480
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95050    0.95080  -0.00030   -0.03155
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.79960    7.79000   0.00960    0.12323
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.18140    2.17810   0.00330    0.15151
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31390    0.31340   0.00050    0.15954
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.59530    9.58360   0.01170    0.12208
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35390    0.35350   0.00040    0.11315
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62250   13.62240   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.99000    2.94000   0.05000    1.70068
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.16000   12.93000   0.23000    1.77881
宏利臺灣股息收益基金                                             28.34000   28.20000   0.14000    0.49645
宏利澳幣保本基金                                                 11.86770   11.86820  -0.00050   -0.00421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.69000   11.56000   0.13000    1.12457
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.23000   12.07000   0.16000    1.32560
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.54000   10.41000   0.13000    1.24880
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      12.00000   11.85000   0.15000    1.26582
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.14320   10.14870  -0.00550   -0.05419
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.22310   10.21910   0.00400    0.03914
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.12120    9.12390  -0.00270   -0.02959
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.56300   10.56610  -0.00310   -0.02934
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92010   12.92000   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.40000   25.13000   0.27000    1.07441
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09600   11.09350   0.00250    0.02254
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.01880   10.02300  -0.00420   -0.04190
保德信大中華基金                                                 32.32000   32.01000   0.31000    0.96845
保德信中小型股基金                                               44.15000   43.92000   0.23000    0.52368
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.35000   11.18000   0.17000    1.52057
保德信中國中小基金-美元                                          11.89000   11.72000   0.17000    1.45051
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.90000   10.75000   0.15000    1.39535
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.07540   10.05980   0.01560    0.15507
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.04710   10.03210   0.01500    0.14952
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.18720   10.17130   0.01590    0.15632
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.83220   10.81530   0.01690    0.15626
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
保德信中國品牌基金-美元                                          10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.73000   11.69000   0.04000    0.34217
保德信台商全方位基金                                             34.74000   34.60000   0.14000    0.40462
保德信全球中小基金                                               29.73000   29.61000   0.12000    0.40527
保德信全球消費商機基金                                           17.82000   17.76000   0.06000    0.33784
保德信全球基礎建設基金                                           11.71000   11.66000   0.05000    0.42882
保德信全球資源基金                                                7.50000    7.50000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.67000   30.66000   0.01000    0.03262
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.14330   10.11660   0.02670    0.26392
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.76270   10.73460   0.02810    0.26177
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.13530    9.11760   0.01770    0.19413
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68620    9.66750   0.01870    0.19343
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.52070    8.51820   0.00250    0.02935
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.90980   10.90660   0.00320    0.02934
保德信亞太基金                                                   23.06000   22.70000   0.36000    1.58590
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.71080    8.71090  -0.00010   -0.00115
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.26140   11.26150  -0.00010   -0.00089
保德信店頭市場基金                                               34.52000   34.36000   0.16000    0.46566
保德信拉丁美洲基金                                                7.83000    7.83000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                 29.71000   29.57000   0.14000    0.47345
保德信金滿意基金                                                 40.87000   40.64000   0.23000    0.56594
保德信科技島基金                                                 24.89000   24.64000   0.25000    1.01461
保德信高成長基金                                                 87.72000   86.96000   0.76000    0.87397
保德信第一基金                                                   25.90000   25.70000   0.20000    0.77821
保德信貨幣市場基金                                               15.73670   15.73650   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.85540   10.84660   0.00880    0.08113
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.49840   10.49720   0.00120    0.01143
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.11300   11.10350   0.00950    0.08556
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.05960   10.05810   0.00150    0.01491
保德信新世紀基金                                                 10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.42350    8.42570  -0.00220   -0.02611
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.99540   10.99830  -0.00290   -0.02637
保德信新興趨勢組合基金                                           12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
保德信瑞騰基金                                                   15.51990   15.52000  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96710    9.96220   0.00490    0.04919
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.04280   10.03780   0.00500    0.04981
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.89860    9.89520   0.00340    0.03436
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91480    9.91170   0.00310    0.03128
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88850    9.88360   0.00490    0.04958
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.89150    9.88680   0.00470    0.04754
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99220    1.99150   0.00070    0.03515
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65140    2.65050   0.00090    0.03396
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31470    0.31440   0.00030    0.09542
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45430    0.45390   0.00040    0.08813
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84430    8.83950   0.00480    0.05430
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88790   11.88250   0.00540    0.04544
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.72400    9.71810   0.00590    0.06071
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.66450   11.65750   0.00700    0.06005
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.25700    9.24560   0.01140    0.12330
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.13370   11.12000   0.01370    0.12320
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.33410   10.33120   0.00290    0.02807
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.16790   10.16750   0.00040    0.00393
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27460   10.27180   0.00280    0.02726
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68430   10.68160   0.00270    0.02528
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.16480   10.16440   0.00040    0.00394
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.01050   10.00750   0.00300    0.02998
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16430   10.16120   0.00310    0.03051
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.95260    9.94870   0.00390    0.03920
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.02020   10.01960   0.00060    0.00599
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.87820   10.87350   0.00470    0.04322
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.60970    6.60230   0.00740    0.11208
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.01770   11.00540   0.01230    0.11176
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63360   11.63350   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.75000   19.60000   0.15000    0.76531
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4472.330004438.79000  33.54000    0.75561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.92410   10.87390   0.05020    0.46166
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.33660   12.27800   0.05860    0.47728
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.59310   11.53340   0.05970    0.51763
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.85200    9.80670   0.04530    0.46193
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.65890   10.60830   0.05060    0.47699
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.45390   10.40010   0.05380    0.51730
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.28260   11.23080   0.05180    0.46123
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.25430   12.19610   0.05820    0.47720
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.26000    7.20000   0.06000    0.83333
柏瑞巨人基金                                                     13.16000   13.04000   0.12000    0.92025
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63400   13.63390   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.26000   16.19000   0.07000    0.43237
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.35710   13.36420  -0.00710   -0.05313
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.90610   11.90920  -0.00310   -0.02603
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.59280   12.59460  -0.00180   -0.01429
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.19460    9.19950  -0.00490   -0.05326
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.90640    6.91010  -0.00370   -0.05354
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.10940    9.11180  -0.00240   -0.02634
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.73710    8.74020  -0.00310   -0.03547
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.16490   11.16650  -0.00160   -0.01433
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.63310    8.63540  -0.00230   -0.02663
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.08260   12.08580  -0.00320   -0.02648
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.57150   11.57770  -0.00620   -0.05355
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.62960   11.63370  -0.00410   -0.03524
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46330   11.46500  -0.00170   -0.01483
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.15280    9.15770  -0.00490   -0.05351
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.17720   10.17980  -0.00260   -0.02554
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.98670    9.99030  -0.00360   -0.03603
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.93070    9.93220  -0.00150   -0.01510
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.76410    9.76670  -0.00260   -0.02662
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06020   10.07470  -0.01450   -0.14392
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.03800   10.05050  -0.01250   -0.12437
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.00290   10.01380  -0.01090   -0.10885
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.05770   10.07400  -0.01630   -0.16180
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.06020   10.07470  -0.01450   -0.14392
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.03800   10.05050  -0.01250   -0.12437
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                             10.00290   10.01380  -0.01090   -0.10885
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.05770   10.07400  -0.01630   -0.16180
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04130   10.05570  -0.01440   -0.14320
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.03800   10.05050  -0.01250   -0.12437
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.00290   10.01380  -0.01090   -0.10885
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.05770   10.07400  -0.01630   -0.16180
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.06020   10.07470  -0.01450   -0.14392
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.03800   10.05050  -0.01250   -0.12437
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                             10.00290   10.01380  -0.01090   -0.10885
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.05770   10.07400  -0.01630   -0.16180
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.78200   10.78260  -0.00060   -0.00556
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.05370   12.05420  -0.00050   -0.00415
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.52920   11.52660   0.00260    0.02256
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.40430    9.40480  -0.00050   -0.00532
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.25140   10.25180  -0.00040   -0.00390
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.10010   10.09790   0.00220    0.02179
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.49180   10.49250  -0.00070   -0.00667
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.22320   11.22360  -0.00040   -0.00356
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.13840   11.13590   0.00250    0.02245
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.40440    9.40500  -0.00060   -0.00638
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.25170   10.25200  -0.00030   -0.00293
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.10050   10.09820   0.00230    0.02278
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.81000   13.64000   0.17000    1.24633
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.20000   15.00000   0.20000    1.33333
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.16000   10.03000   0.13000    1.29611
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.21000    9.09000   0.12000    1.32013
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.69000   10.55000   0.14000    1.32701
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.15000   12.00000   0.15000    1.25000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.80000   12.64000   0.16000    1.26582
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.22000   13.04000   0.18000    1.38037
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.99000   13.81000   0.18000    1.30340
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.60000   13.43000   0.17000    1.26582
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36180   11.35540   0.00640    0.05636
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.55380    7.54950   0.00430    0.05696
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.56940   11.56970  -0.00030   -0.00259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25530   11.25350   0.00180    0.01600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.45130   10.44860   0.00270    0.02584
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.66760    8.66780  -0.00020   -0.00231
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.83880    9.83720   0.00160    0.01626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.86780    9.86590   0.00190    0.01926
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82670   10.82500   0.00170    0.01570
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.15930   10.15960  -0.00030   -0.00295
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.43440   10.43170   0.00270    0.02588
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.19330   10.19170   0.00160    0.01570
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.36540    9.36570  -0.00030   -0.00320
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.30910    9.30300   0.00610    0.06557
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88830    9.88570   0.00260    0.02630
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.47370   12.46390   0.00980    0.07863
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03780   12.02670   0.01110    0.09229
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.51260   11.49950   0.01310    0.11392
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.62010    7.61410   0.00600    0.07880
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.69510    9.68620   0.00890    0.09188
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.37890   10.36700   0.01190    0.11479
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.72250   10.71400   0.00850    0.07934
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.53090   11.51780   0.01310    0.11374
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.48930   10.47960   0.00970    0.09256
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.71830    9.71070   0.00760    0.07826
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.59970   10.58750   0.01220    0.11523
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.23380   11.23960  -0.00580   -0.05160
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.85330   11.85640  -0.00310   -0.02615
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.96930   10.97200  -0.00270   -0.02461
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.37140    9.37620  -0.00480   -0.05119
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.01600   10.01860  -0.00260   -0.02595
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.01960   10.02210  -0.00250   -0.02494
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.17260   11.17550  -0.00290   -0.02595
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.02300   10.02820  -0.00520   -0.05185
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.44840   10.45100  -0.00260   -0.02488
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.67450    9.67950  -0.00500   -0.05166
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.52580    9.53070  -0.00490   -0.05141
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.23810   10.24070  -0.00260   -0.02539
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.77700    9.77950  -0.00250   -0.02556
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.39000   18.30000   0.09000    0.49180
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.22000   17.12000   0.10000    0.58411
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.10980   13.10570   0.00410    0.03128
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.13800   11.09950   0.03850    0.34686
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.76410   11.73130   0.03280    0.27959
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.27380   12.25270   0.02110    0.17221
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.58420   11.54250   0.04170    0.36127
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.32740   10.29160   0.03580    0.34786
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.66540   10.63560   0.02980    0.28019
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.58490   10.56670   0.01820    0.17224
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.75740   10.71860   0.03880    0.36199
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.46020   10.43100   0.02920    0.27993
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.69650   10.65800   0.03850    0.36123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.67000   12.54000   0.13000    1.03668
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      37.11000   37.92000  -0.81000   -2.13608
國泰大中華基金                                                   21.81000   21.61000   0.20000    0.92550
國泰小龍基金                                                     16.70000   16.44000   0.26000    1.58151
國泰中小成長基金                                                 46.07000   45.71000   0.36000    0.78757
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.59490    4.54580   0.04910    1.08012
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.28000   21.05000   0.23000    1.09264
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.83390    0.82440   0.00950    1.15235
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.79370    0.78480   0.00890    1.13405
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.10970    2.11050  -0.00080   -0.03791
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.72820    9.73140  -0.00320   -0.03288
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.47270    8.47540  -0.00270   -0.03186
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32900    0.32890   0.00010    0.03040
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33410   11.33110   0.00300    0.02648
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78790    1.78650   0.00140    0.07837
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04380   10.04200   0.00180    0.01792
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34760    0.34730   0.00030    0.08638
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.21040    5.15840   0.05200    1.00806
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     24.11000   23.87000   0.24000    1.00545
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.81680    0.80810   0.00870    1.07660
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.91010    3.86670   0.04340    1.12240
國泰中港台基金台幣級別                                           18.10000   17.91000   0.19000    1.06086
國泰中港台基金美元級別                                            0.62060    0.61330   0.00730    1.19028
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.69000   26.55000   0.14000    0.52731
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.22000   13.27000  -0.05000   -0.37679
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.37000   34.18000   0.19000    0.55588
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39230   12.39220   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.07000   27.86000   0.21000    0.75377
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.30510    2.30490   0.00020    0.00868
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36480    0.36450   0.00030    0.08230
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46560    0.46690  -0.00130   -0.27843
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47190    0.47150   0.00040    0.08484
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.66000    5.67000  -0.01000   -0.17637
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19050    0.19060  -0.00010   -0.05247
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30930    0.30940  -0.00010   -0.03232
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42310    0.42240   0.00070    0.16572
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38660    0.38600   0.00060    0.15544
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44600    0.44520   0.00080    0.17969
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48590    0.48670  -0.00080   -0.16437
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.46000   19.44000   0.02000    0.10288
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.41000   21.29000   0.12000    0.56364
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.45200    2.43970   0.01230    0.50416
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.56390   11.50520   0.05870    0.51020
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.61870   10.56480   0.05390    0.51018
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38900    0.38680   0.00220    0.56877
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35730    0.35520   0.00210    0.59122
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49340    0.49220   0.00120    0.24380
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.33000   12.22000   0.11000    0.90016
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43490    0.43070   0.00420    0.97516
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.72000   18.62000   0.10000    0.53706
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63940    0.63550   0.00390    0.61369
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.41000   15.35000   0.06000    0.39088
國泰科技生化基金                                                 38.51000   38.01000   0.50000    1.31544
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.72000   25.91000  -0.19000   -0.73331
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.61000   13.55000   0.06000    0.44280
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.15440   36.98590   0.16850    0.45558
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.86900   19.97140  -0.10240   -0.51273
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.86140   18.67830   0.18310    0.98028
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.81250   38.76880   0.04370    0.11272
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.34360   39.30830   0.03530    0.08980
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.21180   40.23970  -0.02790   -0.06933
國泰紐幣2021保本基金                                             11.90550   11.91780  -0.01230   -0.10321
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.19190   12.20460  -0.01270   -0.10406
國泰紐幣保本基金                                                 12.23310   12.23760  -0.00450   -0.03677
國泰高科技基金                                                   13.14000   12.99000   0.15000    1.15473
國泰國泰基金                                                     24.23000   23.92000   0.31000    1.29599
國泰富時中國A50基金                                              21.78000   22.01000  -0.23000   -1.04498
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34270    0.34230   0.00040    0.11686
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44390    0.44490  -0.00100   -0.22477
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37580    0.37480   0.00100    0.26681
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48690    0.48720  -0.00030   -0.06158
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36150    0.36070   0.00080    0.22179
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46830    0.46880  -0.00050   -0.10666
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.85560   10.84910   0.00650    0.05991
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.99980    7.99500   0.00480    0.06004
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36610    0.36580   0.00030    0.08201
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27320    0.27290   0.00030    0.10993
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.48000   12.43000   0.05000    0.40225
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42630    0.42430   0.00200    0.47136
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16320    2.16240   0.00080    0.03700
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46430    1.46380   0.00050    0.03416
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35280    0.35250   0.00030    0.08511
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37740    0.37700   0.00040    0.10610
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24120    0.24100   0.00020    0.08299
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.86270   10.85400   0.00870    0.08015
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.21720    7.21140   0.00580    0.08043
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.16000   14.26000  -0.10000   -0.70126
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.67000   35.19000   0.48000    1.36402
國泰價值卓越基金                                                 15.06000   14.90000   0.16000    1.07383
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.40040    0.39930   0.00110    0.27548
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.14290   12.14430  -0.00140   -0.01153
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41400    0.41400   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.67230    9.66890   0.00340    0.03516
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59290    8.59340  -0.00050   -0.00582
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55680   10.55320   0.00360    0.03411
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.46450    9.46500  -0.00050   -0.00528
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03140   11.02820   0.00320    0.02902
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.98810    9.97090   0.01720    0.17250
第一金大中華基金                                                 26.62000   26.48000   0.14000    0.52870
第一金小型精選基金                                               36.97000   36.85000   0.12000    0.32564
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.18000   15.05000   0.13000    0.86379
第一金中國世紀基金-美元                                          10.30500   10.22800   0.07700    0.75284
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.51000   11.41000   0.10000    0.87642
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.50000   11.41000   0.09000    0.78878
第一金中概平衡基金                                               23.88000   23.78000   0.10000    0.42052
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22080   15.22060   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.52200  177.52000   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.22020   14.16780   0.05240    0.36985
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.21920   14.16660   0.05260    0.37130
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.06410   10.05030   0.01380    0.13731
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.06460   10.05110   0.01350    0.13431
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.62760    9.61800   0.00960    0.09981
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.65120    9.64150   0.00970    0.10061
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.37060   10.35640   0.01420    0.13711
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.92390    9.91390   0.01000    0.10087
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.92400    9.91400   0.01000    0.10087
第一金全球大趨勢基金                                             23.11000   22.96000   0.15000    0.65331
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.82160    7.77010   0.05150    0.66280
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.64930    5.61210   0.03720    0.66285
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.22970    9.18090   0.04880    0.53154
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.23060    9.18190   0.04870    0.53039
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.38260    9.33300   0.04960    0.53145
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.38380    9.33350   0.05030    0.53892
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.64800    8.65160  -0.00360   -0.04161
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.05030   10.05450  -0.00420   -0.04177
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.88130    9.87540   0.00590    0.05974
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.14690    8.14150   0.00540    0.06633
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.00610    9.00270   0.00340    0.03777
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.00950   11.00280   0.00670    0.06089
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.01030   11.00360   0.00670    0.06089
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.97000    9.96330   0.00670    0.06725
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.69150   14.68600   0.00550    0.03745
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.76540   15.60240   0.16300    1.04471
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.76400   15.60390   0.16010    1.02603
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.13000   13.99000   0.14000    1.00071
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        14.13000   14.00000   0.13000    0.92857
第一金亞洲科技基金                                               22.21000   21.90000   0.31000    1.41553
第一金亞洲新興市場基金                                           13.96000   13.76000   0.20000    1.45349
第一金店頭市場基金                                                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
第一金創新趨勢基金                                               22.42000   22.26000   0.16000    0.71878
第一金電子基金                                                   32.18000   32.04000   0.14000    0.43695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               15.02000   14.70000   0.32000    2.17687
統一大滿貫基金                                                   33.22000   32.87000   0.35000    1.06480
統一大龍印基金                                                   17.65000   17.34000   0.31000    1.78777
統一大龍騰中國基金                                               11.66000   11.43000   0.23000    2.01225
統一中小基金                                                     25.60000   25.21000   0.39000    1.54701
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.78990    9.79740  -0.00750   -0.07655
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.94660    9.93230   0.01430    0.14397
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.45310    9.44130   0.01180    0.12498
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.35480   11.36350  -0.00870   -0.07656
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.44540   11.42890   0.01650    0.14437
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89070   10.87710   0.01360    0.12503
統一台灣動力基金                                                 16.25000   16.00000   0.25000    1.56250
統一全天候基金                                                  104.03000  103.30000   0.73000    0.70668
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.10720    9.13360  -0.02640   -0.28904
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.57380    9.58030  -0.00650   -0.06785
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.38820    9.39780  -0.00960   -0.10215
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.24540    9.27210  -0.02670   -0.28796
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.71910    9.72570  -0.00660   -0.06786
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.53060    9.54040  -0.00980   -0.10272
統一全球債券組合基金                                             12.12050   12.11720   0.00330    0.02723
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.17000   16.01000   0.16000    0.99938
統一全球新科技基金(美元)                                         16.54000   16.35000   0.19000    1.16208
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.05000   14.88000   0.17000    1.14247
統一亞太基金                                                     27.59000   27.27000   0.32000    1.17345
統一亞洲大金磚基金                                               13.43000   13.28000   0.15000    1.12952
統一奔騰基金                                                     55.99000   55.42000   0.57000    1.02851
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62900   16.62880   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     26.25000   25.85000   0.40000    1.54739
統一統信基金                                                     32.33000   31.98000   0.35000    1.09443
統一黑馬基金                                                     57.12000   56.62000   0.50000    0.88308
統一新亞洲科技能源基金                                           20.61000   20.45000   0.16000    0.78240
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.51380    8.51370   0.00010    0.00117
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.58810   10.58800   0.00010    0.00094
統一經建基金                                                     43.95000   43.65000   0.30000    0.68729
統一龍馬基金                                                     69.72000   69.23000   0.49000    0.70779
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.11000   21.01000   0.10000    0.47596
野村中小基金                                                     48.04000   47.82000   0.22000    0.46006
野村中國機會基金                                                 15.31000   15.08000   0.23000    1.52520
野村巴西基金                                                      6.77000    6.75000   0.02000    0.29630
野村日本領先基金                                                 12.46000   12.25000   0.21000    1.71429
野村台灣高股息基金                                               23.00000   22.94000   0.06000    0.26155
野村台灣運籌基金                                                 37.08000   36.78000   0.30000    0.81566
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.83600    9.85410  -0.01810   -0.18368
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83340    9.83390  -0.00050   -0.00508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84160    9.84410  -0.00250   -0.02540
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.83600    9.85410  -0.01810   -0.18368
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83340    9.83390  -0.00050   -0.00508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.84160    9.84410  -0.00250   -0.02540
野村平衡基金                                                     18.99000   18.86000   0.13000    0.68929
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.75000    8.71000   0.04000    0.45924
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.50000   12.45000   0.05000    0.40161
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
野村全球生技醫療基金                                             16.71000   16.74000  -0.03000   -0.17921
野村全球品牌基金                                                 27.06000   26.89000   0.17000    0.63221
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.92550    7.92760  -0.00210   -0.02649
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.80630   10.80920  -0.00290   -0.02683
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.53410   10.54010  -0.00600   -0.05693
野村全球氣候變遷基金                                              8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.39000   11.37000   0.02000    0.17590
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.08000   19.02000   0.06000    0.31546
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.28000   12.26000   0.02000    0.16313
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.65700   10.66200  -0.00500   -0.04690
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.48130   10.48940  -0.00810   -0.07722
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.74720    9.77910  -0.03190   -0.32621
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.50600    9.52130  -0.01530   -0.16069
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.93450    8.95200  -0.01750   -0.19549
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.06240   11.09840  -0.03600   -0.32437
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61380   10.63090  -0.01710   -0.16085
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.02170   10.04130  -0.01960   -0.19519
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.48170   11.48170   0.00000    0.00000
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.07560   11.05830   0.01730    0.15644
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.58870   10.57570   0.01300    0.12292
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.76620   10.76840  -0.00220   -0.02043
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.75180   10.73430   0.01750    0.16303
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.20790   10.19250   0.01540    0.15109
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.75930    9.74980   0.00950    0.09744
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                        10.00600   10.00570   0.00030    0.00300
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.16190   12.16440  -0.00250   -0.02055
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.87030   12.84650   0.02380    0.18526
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.23570   11.21880   0.01690    0.15064
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.74380   10.73340   0.01040    0.09689
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.24610   11.24570   0.00040    0.00356
野村成長基金                                                     29.27000   29.19000   0.08000    0.27407
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.23180   10.14430   0.08750    0.86255
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.23180   10.12670   0.10510    1.03785
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.01940    9.92210   0.09730    0.98064
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.31830   10.22990   0.08840    0.86413
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.30040   10.19470   0.10570    1.03681
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.08810    9.99020   0.09790    0.97996
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.02000    9.87000   0.15000    1.51976
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.99000   13.78000   0.21000    1.52395
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.25380   10.27320  -0.01940   -0.18884
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.18420   10.18570  -0.00150   -0.01473
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.99550   10.00040  -0.00490   -0.04900
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.59440   10.61440  -0.02000   -0.18842
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.44380   10.44540  -0.00160   -0.01532
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.25320   10.25820  -0.00500   -0.04874
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.15450    9.15570  -0.00120   -0.01311
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.95770    9.97300  -0.01530   -0.15341
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86420    9.86280   0.00140    0.01419
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.58230   13.58420  -0.00190   -0.01399
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.74250   12.76210  -0.01960   -0.15358
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48250   10.48100   0.00150    0.01431
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.30180   10.31870  -0.01690   -0.16378
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.00930   10.00850   0.00080    0.00799
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40490    9.40690  -0.00200   -0.02126
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.91660   10.91900  -0.00240   -0.02198
野村泰國基金                                                     44.82000   44.42000   0.40000    0.90050
野村高科技基金                                                   10.85000   10.79000   0.06000    0.55607
野村貨幣市場基金                                                 16.23600   16.23580   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.93000   16.70000   0.23000    1.37725
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.11800    8.11580   0.00220    0.02711
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.81200   11.80880   0.00320    0.02710
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.13000    8.17000  -0.04000   -0.48960
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.44000    9.33000   0.11000    1.17899
野村精選貨幣市場基金                                             12.06520   12.06510   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.31000   12.31000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.22000    8.20000   0.02000    0.24390
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
野村積極成長基金                                                 12.35000   12.32000   0.03000    0.24351
野村優質基金                                                     34.66000   34.38000   0.28000    0.81443
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.72970    8.73700  -0.00730   -0.08355
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.09010    8.08240   0.00770    0.09527
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90720    7.90310   0.00410    0.05188
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.50620   11.51590  -0.00970   -0.08423
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.49420   10.48420   0.01000    0.09538
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28660   10.28120   0.00540    0.05252
野村環球基金-人民幣計價                                          15.80000   15.78000   0.02000    0.12674
野村環球基金-美元計價                                            12.63000   12.59000   0.04000    0.31771
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.79000   16.75000   0.04000    0.23881
野村鴻利基金                                                     22.01000   21.88000   0.13000    0.59415
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84230   16.84220   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.13000   21.07000   0.06000    0.28477
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.82000   12.60000   0.22000    1.74603
野村鑫平衡組合基金                                               14.86000   14.75000   0.11000    0.74576
野村鑫全球債券組合基金                                           13.24440   13.24250   0.00190    0.01435
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.97010    9.96820   0.00190    0.01906
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97700    9.97250   0.00450    0.04512
凱基台商天下基金                                                 13.94000   13.77000   0.17000    1.23457
凱基台灣精五門基金                                               21.07000   21.05000   0.02000    0.09501
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.96490   10.95310   0.01180    0.10773
凱基亞太高股息基金                                               13.76000   13.59000   0.17000    1.25092
凱基亞洲四金磚基金                                               18.34000   18.19000   0.15000    0.82463
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.20000   14.05000   0.15000    1.06762
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.93050   13.76700   0.16350    1.18762
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.05000   12.90000   0.15000    1.16279
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52450   11.52440   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.78000   26.83000  -0.05000   -0.18636
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.18000   21.10000   0.08000    0.37915
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.59510   21.50390   0.09120    0.42411
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.24000   19.09000   0.15000    0.78575
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.34150   19.17450   0.16700    0.87095
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.05630   10.06160  -0.00530   -0.05268
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.08060    8.08490  -0.00430   -0.05319
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
凱基資源國基金                                                   10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.02060   12.01190   0.00870    0.07243
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.12690   11.11510   0.01180    0.10616
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.24580   13.20400   0.04180    0.31657
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.32000   14.41000  -0.09000   -0.62457
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.02000   33.66000   0.36000    1.06952
富邦NASDAQ-100基金                                               28.77000   28.67000   0.10000    0.34880
富邦上証180基金                                                  33.01000   33.38000  -0.37000   -1.10845
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25820    0.25410   0.00410    1.61354
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.56000    7.45000   0.11000    1.47651
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.68000    6.61000   0.07000    1.05900
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 50.15000   51.21000  -1.06000   -2.06991
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.06430   20.09670  -0.03240   -0.16122
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.17010   11.16680   0.00330    0.02955
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.54930   10.54360   0.00570    0.05406
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.08300   13.09970  -0.01670   -0.12748
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94250    1.94180   0.00070    0.03605
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.79640    9.80890  -0.01250   -0.12744
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50220    1.50160   0.00060    0.03996
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55470   11.55770  -0.00300   -0.02596
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74180    1.74050   0.00130    0.07469
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10690   10.10960  -0.00270   -0.02671
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54280    1.54170   0.00110    0.07135
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.19950   12.11880   0.08070    0.66591
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.57100   11.48600   0.08500    0.74003
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.12280   11.04600   0.07680    0.69527
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.82010   10.74860   0.07150    0.66520
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.17980   10.10490   0.07490    0.74122
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.79610    9.72850   0.06760    0.69487
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.81000   14.88000  -0.07000   -0.47043
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.58000   23.41000   0.17000    0.72619
富邦日本東証基金                                                 22.20000   22.12000   0.08000    0.36166
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.91000   41.89000   0.02000    0.04774
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.84000   46.58000   0.26000    0.55818
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  52.51000   51.99000   0.52000    1.00019
富邦台灣心基金                                                   21.76000   21.62000   0.14000    0.64755
富邦台灣釆吉50基金                                               49.29000   48.81000   0.48000    0.98341
富邦台灣科技指數基金                                             58.30000   57.40000   0.90000    1.56794
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29300    0.29210   0.00090    0.30811
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30310    2.30590  -0.00280   -0.12143
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34320    0.34300   0.00020    0.05831
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.75400   10.74760   0.00640    0.05955
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01260    2.01420  -0.00160   -0.07944
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33190    0.33170   0.00020    0.06030
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.34260    9.33700   0.00560    0.05998
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.81000   22.35000   0.46000    2.05817
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.20000   15.53000  -0.33000   -2.12492
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.08000   26.93000   1.15000    4.27033
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61190   15.61170   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.41000   63.99000   0.42000    0.65635
富邦科技基金                                                     24.50000   24.21000   0.29000    1.19785
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.57010   38.59800  -0.02790   -0.07228
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.44180   37.27190   0.16990    0.45584
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.04240   37.00470   0.03770    0.10188
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.33000   12.38000  -0.05000   -0.40388
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.88000   36.61000   0.27000    0.73750
富邦香港H股基金                                                  22.38000   22.28000   0.10000    0.44883
富邦高成長基金                                                   24.32000   24.17000   0.15000    0.62060
富邦基金                                                         13.10000   12.98000   0.12000    0.92450
富邦深証100基金                                                  12.09000   12.23000  -0.14000   -1.14473
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.34000   20.28000   0.06000    0.29586
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39920    0.39940  -0.00020   -0.05008
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21260   12.21680  -0.00420   -0.03438
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.61230    9.61570  -0.00340   -0.03536
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30250    0.30260  -0.00010   -0.03305
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.00370    9.00690  -0.00320   -0.03553
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.19000   20.10000   0.09000    0.44776
富邦精準基金                                                     46.77000   46.48000   0.29000    0.62392
富邦精銳中小基金                                                 11.52000   11.44000   0.08000    0.69930
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.04000   21.84000   0.20000    0.91575
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.68000    7.73000  -0.05000   -0.64683
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.46000   15.24000   0.22000    1.44357
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.20000   19.25000  -0.05000   -0.25974
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.57570   10.51640   0.05930    0.56388
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.61630   11.53220   0.08410    0.72926
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.11990   11.04810   0.07180    0.64989
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.39910   10.34080   0.05830    0.56379
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.37610   11.29370   0.08240    0.72961
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.86740   10.79720   0.07020    0.65017
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富達台灣成長基金                                                 30.60000   30.45000   0.15000    0.49261
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.33470    9.32690   0.00780    0.08363
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.81080    9.80300   0.00780    0.07957
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.69730    9.69620   0.00110    0.01134
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99360    9.98530   0.00830    0.08312
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.98670    9.97880   0.00790    0.07917
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.87010    9.86900   0.00110    0.01115
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89620    9.89450   0.00170    0.01718
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.83300    8.81300   0.02000    0.22694
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.75580    9.73410   0.02170    0.22293
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.41340    9.39890   0.01450    0.15427
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.59390   10.56990   0.02400    0.22706
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.34110   10.31810   0.02300    0.22291
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.02610   10.01060   0.01550    0.15484
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.51190    9.49670   0.01520    0.16006
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.82900    9.81330   0.01570    0.15999
富達卓越領航全球組合基金                                         14.94000   14.88000   0.06000    0.40323
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.05320    9.03140   0.02180    0.24138
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.69240    9.66950   0.02290    0.23683
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.55440    9.53830   0.01610    0.16879
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.99440    9.97040   0.02400    0.24071
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.94070    9.91730   0.02340    0.23595
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.82760    9.81100   0.01660    0.16920
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.61260    9.59580   0.01680    0.17508
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.85710    9.84000   0.01710    0.17378
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.97000   10.86000   0.11000    1.01289
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.79000   12.64000   0.15000    1.18671
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.67000   10.56000   0.11000    1.04167
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.81000    9.71000   0.10000    1.02987
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.21000   12.08000   0.13000    1.07616
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.34000   11.22000   0.12000    1.06952
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.76650    9.77180  -0.00530   -0.05424
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51410    9.51230   0.00180    0.01892
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.94250    8.94460  -0.00210   -0.02348
富蘭克林華美中華基金                                             14.99000   14.90000   0.09000    0.60403
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.88000   20.63000   0.25000    1.21183
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.76000   19.68000   0.08000    0.40650
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.16280    8.15320   0.00960    0.11775
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.49540    9.48040   0.01500    0.15822
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.03820   10.02240   0.01580    0.15765
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.44210    9.43090   0.01120    0.11876
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03460   11.03330   0.00130    0.01178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.98080    8.97970   0.00110    0.01225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.49650    9.49540   0.00110    0.01158
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.92660   12.92060   0.00600    0.04644
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53950   10.53460   0.00490    0.04651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.15430   10.15200   0.00230    0.02266
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.88630    7.88450   0.00180    0.02283
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.44720    9.44500   0.00220    0.02329
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55440   10.55630  -0.00190   -0.01800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.66040    7.66170  -0.00130   -0.01697
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.18970    9.19130  -0.00160   -0.01741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.46030   10.46270  -0.00240   -0.02294
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.94440    7.94630  -0.00190   -0.02391
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.36470    8.35950   0.00520    0.06220
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.59670    9.58700   0.00970    0.10118
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.16790   10.15770   0.01020    0.10042
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.67750   12.66960   0.00790    0.06235
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.04000   10.93000   0.11000    1.00640
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.06000   10.95000   0.11000    1.00457
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.67000   11.55000   0.12000    1.03896
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.11430   13.05720   0.05710    0.43731
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
富蘭克林華美第一富基金                                           41.13000   40.81000   0.32000    0.78412
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28270   10.28250   0.00020    0.00195
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.13000   14.04000   0.09000    0.64103
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.56000   15.47000   0.09000    0.58177
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.15660    7.12040   0.03620    0.50840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.61870   11.51930   0.09940    0.86290
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.21570   10.21920  -0.00350   -0.03425
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.32530   11.32920  -0.00390   -0.03442
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.36710    7.36170   0.00540    0.07335
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.76550    9.75490   0.01060    0.10866
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.63270   10.62110   0.01160    0.10922
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.96260   10.95450   0.00810    0.07394
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.42000   19.43000  -0.01000   -0.05147
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47700   11.47600   0.00100    0.00871
復華人生目標基金                                                 34.47000   34.27750   0.19250    0.56159
復華大中華中小策略基金                                           10.27000   10.13000   0.14000    1.38203
復華中小精選基金                                                 66.24000   65.65000   0.59000    0.89871
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.98000    9.91000   0.07000    0.70636
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.20000   11.13000   0.07000    0.62893
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.35000   11.27000   0.08000    0.70985
復華台灣智能基金                                                 11.71000   11.63000   0.08000    0.68788
復華全方位基金                                                   27.35000   27.24000   0.11000    0.40382
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.05000   13.89000   0.16000    1.15191
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.95000   20.72000   0.23000    1.11004
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.63000   20.48000   0.15000    0.73242
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.47000   16.35000   0.12000    0.73394
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.03000   14.92000   0.11000    0.73727
復華全球原物料基金                                                9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.46000   13.36000   0.10000    0.74850
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45160   11.44950   0.00210    0.01834
復華全球債券基金                                                 13.55140   13.53790   0.01350    0.09972
復華全球債券組合基金                                             14.75000   14.74000   0.01000    0.06784
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.73000   13.63000   0.10000    0.73368
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
復華有利貨幣市場基金                                             13.41410   13.41400   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.34000   14.21000   0.13000    0.91485
復華亞太成長基金                                                 14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
復華東協世紀基金                                                 14.07000   13.86000   0.21000    1.51515
復華南非幣長期收益基金A                                          13.43000   13.43000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                          13.40000   13.39000   0.01000    0.07468
復華南非幣短期收益基金B                                           9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
復華美國新星基金-美元                                            13.27000   13.13000   0.14000    1.06626
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.73000   12.61000   0.12000    0.95163
復華恒生基金                                                     22.21000   22.20000   0.01000    0.04505
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
復華恒生單日正向二倍基金                                         39.02000   39.03000  -0.01000   -0.02562
復華神盾基金                                                     23.65480   23.53030   0.12450    0.52911
復華高成長基金                                                   63.18000   62.92000   0.26000    0.41322
復華高益策略組合基金                                             13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.37350   14.37330   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         17.91000   17.71000   0.20000    1.12931
復華復華基金                                                     20.03000   19.94000   0.09000    0.45135
復華華人世紀基金                                                 20.02000   19.75000   0.27000    1.36709
復華傳家二號基金                                                 27.18330   27.06020   0.12310    0.45491
復華傳家基金                                                     22.20520   22.07960   0.12560    0.56885
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.85000   14.83000   0.02000    0.13486
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.98000   11.91000   0.07000    0.58774
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.44000   14.36000   0.08000    0.55710
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.88000   18.86000   0.02000    0.10604
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.21000    6.20000   0.01000    0.16129
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
復華新興市場短期收益基金                                         10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
復華滬深300 A股基金                                              25.32000   25.58000  -0.26000   -1.01642
復華數位經濟基金                                                 52.98000   52.26000   0.72000    1.37773
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.02000   11.85000   0.17000    1.43460
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.99200    9.98460   0.00740    0.07411
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.84160    9.83560   0.00600    0.06100
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14910   10.14160   0.00750    0.07395
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.96550    9.95940   0.00610    0.06125
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.99740   10.00000  -0.00260   -0.02600
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.99060   10.00000  -0.00940   -0.09400
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.99980   10.00000  -0.00020   -0.00200
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.99300   10.00000  -0.00700   -0.07000
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.99980   10.00000  -0.00020   -0.00200
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.99300   10.00000  -0.00700   -0.07000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33280    9.33090   0.00190    0.02036
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.15780    9.15400   0.00380    0.04151
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67210    8.67440  -0.00230   -0.02651
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37150   11.36910   0.00240    0.02111
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16840   11.16390   0.00450    0.04031
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.69470   10.69760  -0.00290   -0.02711
景順主流基金                                                     20.06000   19.94000   0.12000    0.60181
景順台灣科技基金                                                 36.91000   36.45000   0.46000    1.26200
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
景順全球科技基金                                                 21.41000   21.33000   0.08000    0.37506
景順全球康健基金                                                 17.52000   17.57000  -0.05000   -0.28458
景順貨幣市場基金                                                 15.91290   15.91270   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     37.12000   36.84000   0.28000    0.76004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.16000   16.05000   0.11000    0.68536
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.34000   14.26000   0.08000    0.56101
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.03000    8.98000   0.05000    0.55679
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.10000    9.05000   0.05000    0.55249
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82540    8.82840  -0.00300   -0.03398
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36410    8.34680   0.01730    0.20727
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11200   11.11570  -0.00370   -0.03329
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.51010   10.48830   0.02180    0.20785
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.78000    8.66000   0.12000    1.38568
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.18000    9.04000   0.14000    1.54867
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.74000   12.55000   0.19000    1.51394
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64140    9.63820   0.00320    0.03320
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.33870    9.34210  -0.00340   -0.03639
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78260    9.77940   0.00320    0.03272
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.47720    9.48050  -0.00330   -0.03481
華南永昌永昌基金                                                 19.62000   19.55000   0.07000    0.35806
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36920   14.36670   0.00250    0.01740
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
華南永昌全球精品基金                                             14.53000   14.50000   0.03000    0.20690
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.16000   12.10000   0.06000    0.49587
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.12000   14.05000   0.07000    0.49822
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.35000   13.30000   0.05000    0.37594
華南永昌物聯網精選基金                                           13.22000   13.09000   0.13000    0.99312
華南永昌策略報酬基金                                             10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17510   16.17490   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.81060   24.79160   0.01900    0.07664
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91600   11.91580   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14910   10.14400   0.00510    0.05028
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.36410   10.36000   0.00410    0.03958
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00350    9.99840   0.00510    0.05101
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.19100   10.18690   0.00410    0.04025
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.05230   10.04830   0.00400    0.03981
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.20860   10.20520   0.00340    0.03332
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.05230   10.04830   0.00400    0.03981
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20320   10.20040   0.00280    0.02745
華頓中小型基金                                                   24.61000   24.47000   0.14000    0.57213
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.32390   13.26710   0.05680    0.42813
華頓台灣基金                                                     25.37000   24.98000   0.39000    1.56125
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49840   11.49830   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.23000   17.19000   0.04000    0.23269
華頓全球高收益債券基金A                                          13.45620   13.45570   0.00050    0.00372
華頓全球高收益債券基金B                                           8.57190    8.57150   0.00040    0.00467
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.77000    5.74000   0.03000    0.52265
華頓新興亞太債券基金A                                            10.52840   10.52880  -0.00040   -0.00380
華頓新興亞太債券基金B                                             8.14200    8.14230  -0.00030   -0.00368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.13560    3.12590   0.00970    0.31031
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.51970   14.46740   0.05230    0.36150
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49590    0.49380   0.00210    0.42527
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.06320   12.05390   0.00930    0.07715
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.05570   11.04800   0.00770    0.06970
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.10520   11.09110   0.01410    0.12713
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.15060   10.13770   0.01290    0.12725
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.93710   11.91370   0.02340    0.19641
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.03060   11.00810   0.02250    0.20439
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.50000   13.31000   0.19000    1.42750
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       12.04000   11.86000   0.18000    1.51771
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.60000   13.39000   0.21000    1.56833
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41640    2.41670  -0.00030   -0.01241
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98970    1.99060  -0.00090   -0.04521
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.26080   12.25010   0.01070    0.08735
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.16410   10.15520   0.00890    0.08764
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38150    0.38110   0.00040    0.10496
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32940    0.32900   0.00040    0.12158
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.68000    3.65000   0.03000    0.82192
匯豐中國動力基金(台幣)                                           17.03000   16.90000   0.13000    0.76923
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.21000   13.21170  -0.00170   -0.01287
匯豐太平洋精典基金                                               18.66000   18.37000   0.29000    1.57866
匯豐台灣精典基金                                                 24.53000   24.32000   0.21000    0.86349
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.93000    7.91000   0.02000    0.25284
匯豐安富基金                                                     25.71000   25.57000   0.14000    0.54752
匯豐成功基金                                                     38.53000   38.46000   0.07000    0.18201
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.51000   11.42000   0.09000    0.78809
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.61000   10.54000   0.07000    0.66414
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.41000   10.34000   0.07000    0.67698
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.53000   11.44000   0.09000    0.78671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.43000   11.34000   0.09000    0.79365
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.46990    2.47120  -0.00130   -0.05261
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28530    2.28660  -0.00130   -0.05685
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83520   11.83140   0.00380    0.03212
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.35480    8.35050   0.00430    0.05149
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39140    0.39110   0.00030    0.07671
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35670    0.35650   0.00020    0.05610
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
匯豐金磚動力基金                                                 15.44000   15.29000   0.15000    0.98103
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96930   14.96930   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81310   15.81300   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.98000    4.96000   0.02000    0.40323
匯豐新鑽動力基金                                                 11.87000   11.74000   0.13000    1.10733
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75460    5.75990  -0.00530   -0.09202
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.23170    9.23740  -0.00570   -0.06171
匯豐龍鳳基金                                                     52.60000   52.14000   0.46000    0.88224
匯豐龍騰電子基金                                                 38.79000   38.31000   0.48000    1.25294
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47530   12.47110   0.00420    0.03368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.43000   20.32000   0.11000    0.54134
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.62000   12.40000   0.22000    1.77419
新光中國成長基金(美元)                                           13.76000   13.50000   0.26000    1.92593
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.03000   12.80000   0.23000    1.79688
新光台灣富貴基金                                                 24.49000   24.34000   0.15000    0.61627
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00130    9.99800   0.00330    0.03301
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.28310    9.28740  -0.00430   -0.04630
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.72890    9.72580   0.00310    0.03187
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.02060    9.02480  -0.00420   -0.04654
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41700   15.41690   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            26.18000   25.80000   0.38000    1.47287
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.21000   24.85000   0.36000    1.44869
新光兩岸優勢基金                                                 14.85000   14.60000   0.25000    1.71233
新光店頭基金                                                     25.80000   25.62000   0.18000    0.70258
新光南非幣保本基金                                               11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.67000    8.66000   0.01000    0.11547
新光創新科技基金                                                 15.68000   15.55000   0.13000    0.83601
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.84290    9.83650   0.00640    0.06506
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.19230   10.18500   0.00730    0.07167
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.83500    9.83260   0.00240    0.02441
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.48510    9.47900   0.00610    0.06435
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.83280    9.82860   0.00420    0.04273
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.48770    9.48530   0.00240    0.02530
新光福運平衡基金                                                 17.15260   17.10500   0.04760    0.27828
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
新光澳幣十年期保本基金                                           10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
新光澳幣保本基金                                                 11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04820   10.04180   0.00640    0.06373
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04880   10.04250   0.00630    0.06273
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.96060    9.95840   0.00220    0.02209
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.96060    9.95840   0.00220    0.02209
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.98400    9.97970   0.00430    0.04309
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.98380    9.97950   0.00430    0.04309
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96540    9.96200   0.00340    0.03413
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96580    9.96240   0.00340    0.03413
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.35000    7.30000   0.05000    0.68493
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.03070   10.02490   0.00580    0.05786
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.87340    9.86770   0.00570    0.05776
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.03080   10.02650   0.00430    0.04289
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.90030    9.89610   0.00420    0.04244
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.90800    9.91830  -0.01030   -0.10385
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.10010   10.11030  -0.01020   -0.10089
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.95970   13.95810   0.00160    0.01146
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79940    8.79840   0.00100    0.01137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.68580   36.65200   0.03380    0.09222
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.93680   36.92470   0.01210    0.03277
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.43210   38.45310  -0.02100   -0.05461
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03430   11.03110   0.00320    0.02901
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15800   10.14060   0.01740    0.17159
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.41630   13.24700   0.16930    1.27803
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.91280   10.75230   0.16050    1.49270
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.72000   10.57000   0.15000    1.41911
群益大印度基金-人民幣                                            12.88630   12.72140   0.16490    1.29624
群益大印度基金-美元                                              13.18840   12.99210   0.19630    1.51092
群益大印度基金-新臺幣                                            11.87000   11.70000   0.17000    1.45299
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.58390   12.57040   0.01350    0.10740
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.20540   13.16340   0.04200    0.31907
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.82640   11.81370   0.01270    0.10750
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.32580   11.28970   0.03610    0.31976
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.70900    9.67810   0.03090    0.31928
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.87660    9.86600   0.01060    0.10744
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.81450    9.78320   0.03130    0.31994
群益中小型股基金                                                 46.07000   45.79000   0.28000    0.61149
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.02660    9.99640   0.03020    0.30211
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.12980   10.07790   0.05190    0.51499
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.98210    8.95500   0.02710    0.30262
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.07440    9.02790   0.04650    0.51507
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.08100    8.04510   0.03590    0.44623
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.02680   10.01140   0.01540    0.15382
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43760   11.43650   0.00110    0.00962
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.25800   11.24070   0.01730    0.15391
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.48890   10.47820   0.01070    0.10212
群益中國新機會基金N-美元                                         10.04540    9.91200   0.13340    1.34584
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.19000   10.06000   0.13000    1.29225
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.91560    8.81580   0.09980    1.13206
群益中國新機會基金-美元                                          10.74110   10.59850   0.14260    1.34547
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.73000    9.61000   0.12000    1.24870
群益平衡王基金                                                   19.66190   19.61590   0.04600    0.23450
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.83000    7.80000   0.03000    0.38462
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.72000    5.70000   0.02000    0.35088
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.73340    9.70480   0.02860    0.29470
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.11030   10.05930   0.05100    0.50699
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.91180    8.88560   0.02620    0.29486
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.25700    9.21030   0.04670    0.50704
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.33000    8.29000   0.04000    0.48251
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.00410   10.02270  -0.01860   -0.18558
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.86450    9.88180  -0.01730   -0.17507
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.59300    9.61080  -0.01780   -0.18521
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.52590    9.54260  -0.01670   -0.17500
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.06170   10.08030  -0.01860   -0.18452
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.17370   10.19150  -0.01780   -0.17466
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.76180    9.77990  -0.01810   -0.18507
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.16300   10.15610   0.00690    0.06794
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.52630    7.52120   0.00510    0.06781
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.31090   15.29910   0.01180    0.07713
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.34000   14.33000   0.01000    0.06978
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.64000   11.53000   0.11000    0.95403
群益印度中小基金N-美元                                            9.80180    9.69230   0.10950    1.12976
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.79000    8.70000   0.09000    1.03448
群益印度中小基金-人民幣                                          14.52570   14.39390   0.13180    0.91567
群益印度中小基金-美元                                            14.01920   13.86260   0.15660    1.12966
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.39000   15.23000   0.16000    1.05056
群益多利策略組合基金                                             11.66000   11.66000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
群益多重資產組合基金                                             15.81000   15.73000   0.08000    0.50858
群益安家基金                                                     23.88310   23.71580   0.16730    0.70544
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05350   16.05340   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             22.42000   22.39000   0.03000    0.13399
群益亞太中小基金                                                 13.76000   13.52000   0.24000    1.77515
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.69000   17.51000   0.18000    1.02798
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64410    9.64370   0.00040    0.00415
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.54190    7.54160   0.00030    0.00398
群益店頭市場基金                                                 97.36000   96.24000   1.12000    1.16376
群益東方盛世基金                                                  9.77000    9.66000   0.11000    1.13872
群益東協成長基金-人民幣                                          14.78280   14.59750   0.18530    1.26940
群益東協成長基金-美元                                            14.12030   13.91380   0.20650    1.48414
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.25000   13.07000   0.18000    1.37720
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.38710   11.36100   0.02610    0.22973
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.96660   10.94280   0.02380    0.21749
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.24200   10.22290   0.01910    0.18684
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.26290   10.23940   0.02350    0.22951
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.88740    9.86600   0.02140    0.21691
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.23190    9.21470   0.01720    0.18666
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                            10.02290    0.00000  10.02290    0.00000
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                              10.06320   10.04130   0.02190    0.21810
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.10240   10.08360   0.01880    0.18644
群益長安基金                                                     28.86000   28.76000   0.10000    0.34771
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.02540   15.00640   0.01900    0.12661
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
群益真善美基金                                                   17.41480   17.34050   0.07430    0.42848
群益馬拉松基金                                                  120.11000  119.09000   1.02000    0.85650
群益深証中小板基金                                               16.32000   16.52000  -0.20000   -1.21065
群益創新科技基金                                                 31.93000   31.77000   0.16000    0.50362
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.91930   10.85280   0.06650    0.61275
群益華夏盛世基金-美元                                            11.07280   10.98200   0.09080    0.82681
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.33000   17.20000   0.13000    0.75581
群益奧斯卡基金                                                   27.79000   27.61000   0.18000    0.65194
群益新興金鑽基金-美元                                            14.06730   13.83160   0.23570    1.70407
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.20000   10.04000   0.16000    1.59363
群益葛萊美基金                                                   23.67000   23.48000   0.19000    0.80920
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.36000   18.29000   0.07000    0.38272
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.58000   13.39000   0.19000    1.41897
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.72460   11.66950   0.05510    0.47217
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.63360   11.56580   0.06780    0.58621
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.47020   11.41200   0.05820    0.50999
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.87180    8.83020   0.04160    0.47111
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.63100    9.57490   0.05610    0.58591
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.66000    8.61000   0.05000    0.58072
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.19320    9.14650   0.04670    0.51058
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
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德信大發基金                                                     29.91000   29.73000   0.18000    0.60545
德信中國精選成長基金                                             12.97000   12.84000   0.13000    1.01246
德信台灣主流中小基金                                             18.40000   18.13000   0.27000    1.48924
德信新興股票組合基金                                             11.99000   11.89000   0.10000    0.84104
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91150   11.91140   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.66740   10.66910  -0.00170   -0.01593
德信數位時代基金                                                 28.57000   28.51000   0.06000    0.21045
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63840   11.63830   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.32000   17.19000   0.13000    0.75625
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.09000   18.07000   0.02000    0.11068
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.44000    7.43000   0.01000    0.13459
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.02190   10.02360  -0.00170   -0.01696
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.04430   14.04660  -0.00230   -0.01637
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.34380    8.34180   0.00200    0.02398
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.52730   11.52260   0.00470    0.04079
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.60560   11.60080   0.00480    0.04138
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.07120   13.06940   0.00180    0.01377
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.22000   18.20000   0.02000    0.10989
摩根中小基金                                                     25.40000   25.20000   0.20000    0.79365
摩根中國A股基金                                                  16.17000   16.07000   0.10000    0.62228
摩根中國A股基金(美元)                                            13.38000   13.28000   0.10000    0.75301
摩根中國亮點基金                                                 14.89000   14.66000   0.23000    1.56889
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.46600   12.44340   0.02260    0.18162
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.53810   13.50650   0.03160    0.23396
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.90400   10.87830   0.02570    0.23625
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.75180   13.72680   0.02500    0.18213
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.38700   15.35110   0.03590    0.23386
摩根台灣金磚基金                                                 21.14000   20.98000   0.16000    0.76263
摩根台灣增長基金                                                 52.06000   51.70000   0.36000    0.69632
摩根平衡基金                                                     28.18000   28.11000   0.07000    0.24902
摩根全球α基金                                                   18.91000   18.90000   0.01000    0.05291
摩根全球平衡基金                                                 15.78470   15.70640   0.07830    0.49852
摩根全球發現基金                                                 12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.87720    9.85100   0.02620    0.26596
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.70470   10.67410   0.03060    0.28668
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.25640   10.22780   0.02860    0.27963
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35780   11.32800   0.02980    0.26306
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.03810   10.96430   0.07380    0.67309
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.83630   13.74370   0.09260    0.67376
摩根亞洲基金                                                     59.52000   58.47000   1.05000    1.79579
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.91450    8.91120   0.00330    0.03703
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.32980   10.32240   0.00740    0.07169
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.27220    9.26640   0.00580    0.06259
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.63390   12.62940   0.00450    0.03563
摩根東方內需機會基金                                             18.85000   18.52000   0.33000    1.78186
摩根東方科技基金                                                 38.70000   38.10000   0.60000    1.57480
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.15000   10.03000   0.12000    1.19641
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.75000   10.62000   0.13000    1.22411
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.42000   10.29000   0.13000    1.26336
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.70000   11.57000   0.13000    1.12360
摩根金龍收成基金                                                 24.22000   23.83000   0.39000    1.63659
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05780   15.05770   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.45000   14.28000   0.17000    1.19048
摩根新金磚五國基金                                               12.63000   12.54000   0.09000    0.71770
摩根新絲路基金                                                   11.29000   11.10000   0.19000    1.71171
摩根新興35基金                                                   14.54000   14.38000   0.16000    1.11266
摩根新興日本基金                                                 25.02000   24.59000   0.43000    1.74868
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.98940    7.98160   0.00780    0.09772
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.06500   11.05430   0.01070    0.09679
摩根新興科技基金                                                 60.24000   59.55000   0.69000    1.15869
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.51250    8.51670  -0.00420   -0.04931
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.62750   10.63270  -0.00520   -0.04891
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.31330    9.27360   0.03970    0.42810
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.32810   10.27730   0.05080    0.49429
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.93150    9.88280   0.04870    0.49278
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.50000   10.45500   0.04500    0.43042
摩根龍揚基金                                                     36.19000   35.60000   0.59000    1.65730
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42810    9.42980  -0.00170   -0.01803
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.25890   11.26100  -0.00210   -0.01865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.87000   25.66000   0.21000    0.81839
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.74210   11.73490   0.00720    0.06136
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.13190   11.12580   0.00610    0.05483
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.27910   10.27320   0.00590    0.05743
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.56400   10.55750   0.00650    0.06157
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02580   10.02020   0.00560    0.05589
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.25140    9.24610   0.00530    0.05732
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.03870   11.03430   0.00440    0.03988
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.54260   10.54560  -0.00300   -0.02845
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.17440   10.13550   0.03890    0.38380
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.80890    9.77810   0.03080    0.31499
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.07320   10.03470   0.03850    0.38367
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.71120    9.68070   0.03050    0.31506
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.87250   11.84770   0.02480    0.20932
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.71110   11.68770   0.02340    0.20021
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.40810   10.39270   0.01540    0.14818
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.43210   11.40830   0.02380    0.20862
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.25920   11.23670   0.02250    0.20024
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.00950    9.99470   0.01480    0.14808
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.55260   23.41590   0.13670    0.58379
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13910   13.13900   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.84080   10.83740   0.00340    0.03137
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.43790    8.43520   0.00270    0.03201
聯邦精選科技基金                                                 13.04000   12.90000   0.14000    1.08527
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14920   16.14540   0.00380    0.02354
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.59250   12.48590   0.10660    0.85376
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.36920   12.26230   0.10690    0.87178
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.93410   11.83090   0.10320    0.87229
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70120   11.70150  -0.00030   -0.00256
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08380   11.08520  -0.00140   -0.01263
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.70640   10.70670  -0.00030   -0.00280
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.81560    8.81670  -0.00110   -0.01248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.62000   38.31000   0.31000    0.80919
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.70000   15.69000   0.01000    0.06373
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.23000   13.22000   0.01000    0.07564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.73000   12.73000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.54000   11.46000   0.08000    0.69808
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.99000   11.93000   0.06000    0.50293
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.41000   15.34000   0.07000    0.45632
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.81000   20.78000   0.03000    0.14437
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          19.01000   18.99000   0.02000    0.10532
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.80000   12.79000   0.01000    0.07819
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.19000   16.17000   0.02000    0.12369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.87000   16.85000   0.02000    0.11869
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.95000   15.94000   0.01000    0.06274
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.20000   16.18000   0.02000    0.12361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.76000   14.74000   0.02000    0.13569
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.42000   18.43000  -0.01000   -0.05426
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.36000   17.37000  -0.01000   -0.05757
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.88000   13.89000  -0.01000   -0.07199
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.60000   14.61000  -0.01000   -0.06845
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.72000   13.73000  -0.01000   -0.07283
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.79000   14.79000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97820   14.97810   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.66920   10.66480   0.00440    0.04126
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.52660   14.51800   0.00860    0.05924
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.93820    7.93490   0.00330    0.04159
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.65000   14.64000   0.01000    0.06831
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.36000   22.18000   0.18000    0.81154
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.82000   14.68000   0.14000    0.95368
瀚亞中國基金-新台幣                                              16.06000   15.89000   0.17000    1.06986
瀚亞巴西基金                                                      5.64000    5.63000   0.01000    0.17762
瀚亞外銷基金                                                     42.21000   41.97000   0.24000    0.57184
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.50390   10.50630  -0.00240   -0.02284
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34120   10.34030   0.00090    0.00870
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.19950   12.20130  -0.00180   -0.01475
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09530   10.09520   0.00010    0.00099
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.72220    7.72400  -0.00180   -0.02330
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.23540    8.23460   0.00080    0.00972
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.22870    8.22980  -0.00110   -0.01337
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36350    7.36650  -0.00300   -0.04072
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.08750    9.08880  -0.00130   -0.01430
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.49590    9.49810  -0.00220   -0.02316
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.62660    9.62580   0.00080    0.00831
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.47220    9.47360  -0.00140   -0.01478
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.46000   11.44000   0.02000    0.17483
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.37000   13.17000   0.20000    1.51860
瀚亞印度基金-美元                                                13.73000   13.50000   0.23000    1.70370
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.92000   28.47000   0.45000    1.58061
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.34000   12.27000   0.07000    0.57050
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.43000   10.37000   0.06000    0.57859
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.19000   12.03000   0.16000    1.33001
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.84000   11.67000   0.17000    1.45673
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.95000   15.72000   0.23000    1.46310
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.98000    9.85000   0.13000    1.31980
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.42000   10.26000   0.16000    1.55945
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.91000    9.77000   0.14000    1.43296
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.49000   11.34000   0.15000    1.32275
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.98540   11.90670   0.07870    0.66097
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.72290   12.70700   0.01590    0.12513
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.51660   11.42940   0.08720    0.76294
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.92920   10.85160   0.07760    0.71510
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.75320   11.72280   0.03040    0.25932
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.55040    9.48770   0.06270    0.66086
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.71990    9.70780   0.01210    0.12464
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.79500    9.72080   0.07420    0.76331
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.28800    9.22200   0.06600    0.71568
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.46300    9.43850   0.02450    0.25958
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.41410   14.38260   0.03150    0.21901
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.75580   10.73660   0.01920    0.17883
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.11710   11.08960   0.02750    0.24798
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.75760   12.72970   0.02790    0.21917
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              23.05000   22.99000   0.06000    0.26098
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53620   13.53610   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               25.34000   25.27000   0.07000    0.27701
瀚亞高科技基金                                                   61.09000   60.49000   0.60000    0.99190
瀚亞理財通基金                                                   25.26000   25.17000   0.09000    0.35757
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞菁華基金                                                     22.54000   22.40000   0.14000    0.62500
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.26900   13.26830   0.00070    0.00528
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.64470    9.64420   0.00050    0.00518
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.97210   10.91030   0.06180    0.56644
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.88380    9.90720  -0.02340   -0.23619
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.57300   11.49710   0.07590    0.66017
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.24920   10.18800   0.06120    0.60071
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.25760   10.23450   0.02310    0.22571
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.00330    8.95250   0.05080    0.56744
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.84440    7.86300  -0.01860   -0.23655
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.97330    9.90800   0.06530    0.65906
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.85530    8.80250   0.05280    0.59983
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.35730    8.33860   0.01870    0.22426
瀚亞電通網基金                                                   15.84000   15.67000   0.17000    1.08488
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.78180   13.77980   0.00200    0.01451
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.27130   10.27160  -0.00030   -0.00292
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.32020   10.31510   0.00510    0.04944
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.72600   11.72430   0.00170    0.01450
瀚亞歐洲基金                                                     11.88000   11.83000   0.05000    0.42265
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