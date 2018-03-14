[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/13 107/03/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.32300 10.31910 0.00390 0.03779 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.69780 9.69640 0.00140 0.01444 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87850 9.87610 0.00240 0.02430 中國信託台灣活力基金 14.34000 14.29000 0.05000 0.34990 中國信託台灣優勢基金 17.13000 17.09000 0.04000 0.23406 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65640 9.65750 -0.00110 -0.01139 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26530 9.26640 -0.00110 -0.01187 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15130 10.15000 0.00130 0.01281 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73860 9.73750 0.00110 0.01130 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.32330 10.28140 0.04190 0.40753 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.12720 9.09020 0.03700 0.40703 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.39310 11.32040 0.07270 0.64220 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.44780 10.38110 0.06670 0.64251 中國信託智能運動基金-台幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 中國信託智能運動基金-美元 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96480 10.96470 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60570 9.60400 0.00170 0.01770 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.48380 9.48210 0.00170 0.01793 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79730 9.79340 0.00390 0.03982 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.66840 9.66460 0.00380 0.03932 中國信託精穩基金 17.91510 17.88170 0.03340 0.18678 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.74000 65.40000 0.34000 0.51988 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.35200 37.37010 -0.01810 -0.04843 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23740 11.23420 0.00320 0.02848 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.69890 10.69710 0.00180 0.01683 元大上證50基金 33.33000 33.68000 -0.35000 -1.03919 元大大中華TMT基金-人民幣 13.31000 13.17000 0.14000 1.06302 元大大中華TMT基金-新台幣 12.25000 12.12000 0.13000 1.07261 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.60000 13.38000 0.22000 1.64425 元大大中華價值指數基金-美元 13.85800 13.62100 0.23700 1.73996 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.76100 17.46900 0.29200 1.67153 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.65900 11.59200 0.06700 0.57798 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.58100 11.51600 0.06500 0.56443 元大中國平衡基金-人民幣 3.32000 3.30000 0.02000 0.60606 元大中國平衡基金-新台幣 15.34000 15.24000 0.10000 0.65617 元大中國高收益點心債券基金 11.22240 11.22010 0.00230 0.02050 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.73200 45.66350 0.06850 0.15001 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32730 10.32580 0.00150 0.01453 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63300 9.63160 0.00140 0.01454 元大中國機會債券基金-新台幣 9.81500 9.81470 0.00030 0.00306 元大巴西指數基金 7.02300 7.00100 0.02200 0.31424 元大巴菲特基金 30.23000 29.91000 0.32000 1.06988 元大日經225基金 27.61000 27.46000 0.15000 0.54625 元大台商收成基金 24.74000 24.64000 0.10000 0.40584 元大台灣50單日反向1倍基金 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71429 元大台灣50單日正向2倍基金 38.69000 38.11000 0.58000 1.52191 元大台灣中型100基金 32.60000 32.37000 0.23000 0.71053 元大台灣加權股價指數基金 25.50000 25.29500 0.20500 0.81044 元大台灣卓越50基金 84.97000 84.15000 0.82000 0.97445 元大台灣金融基金 17.08000 17.08000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.91000 30.85000 0.06000 0.19449 元大台灣高股息基金 26.28000 26.19000 0.09000 0.34364 元大台灣電子科技基金 37.69000 37.22000 0.47000 1.26276 元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.37000 12.24000 0.13000 1.06209 元大全球不動產證券化基金-美元 12.63100 12.49100 0.14000 1.12081 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.03000 6.96000 0.07000 1.00575 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992 元大全球股票入息基金-美元配息 10.38900 10.34200 0.04700 0.45446 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32470 10.32010 0.00460 0.04457 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57860 9.57430 0.00430 0.04491 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.20770 9.20930 -0.00160 -0.01737 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59370 8.59530 -0.00160 -0.01861 元大全球新興市場精選組合基金 14.50000 14.36000 0.14000 0.97493 元大全球農業商機基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.69600 9.57300 0.12300 1.28486 元大印度指數基金 9.63400 9.47200 0.16200 1.71030 元大印度基金 12.52000 12.38000 0.14000 1.13086 元大多多基金 19.54000 19.33000 0.21000 1.08639 元大多福基金 57.09000 56.87000 0.22000 0.38685 元大亞太成長基金 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59820 8.59750 0.00070 0.00814 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.18020 7.17960 0.00060 0.00836 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.23200 10.09400 0.13800 1.36715 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.93000 9.80000 0.13000 1.32653 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.97600 9.87500 0.10100 1.02278 元大卓越基金 51.95000 51.34000 0.61000 1.18816 元大店頭基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106 元大泛歐成長基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 元大美元貨幣市場基金-美元 10.18030 10.17990 0.00040 0.00393 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.03320 9.04150 -0.00830 -0.09180 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.10560 30.12680 -0.02120 -0.07037 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.73290 35.58420 0.14870 0.41788 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.49790 19.59980 -0.10190 -0.51990 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.55010 18.36720 0.18290 0.99580 元大美國政府7至10年期債券基金 36.82580 36.79200 0.03380 0.09187 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.55450 20.58670 -0.03220 -0.15641 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.98360 17.93620 0.04740 0.26427 元大高科技基金 17.93000 17.71000 0.22000 1.24224 元大得利貨幣市場基金 16.22180 16.22170 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.95960 11.95950 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.04000 14.82000 0.22000 1.48448 元大華夏中小基金 9.11000 8.99000 0.12000 1.33482 元大新中國基金-人民幣 12.51000 12.33000 0.18000 1.45985 元大新中國基金-美元 12.76100 12.56600 0.19500 1.55181 元大新中國基金-新台幣 12.06000 11.89000 0.17000 1.42977 元大新主流基金 25.45000 25.19000 0.26000 1.03216 元大新東協平衡基金-美元 10.40800 10.32200 0.08600 0.83317 元大新東協平衡基金-新台幣 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 元大新興市場ESG策略基金 13.72000 13.57000 0.15000 1.10538 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.68500 10.66200 0.02300 0.21572 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.77310 10.74380 0.02930 0.27272 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.74480 10.72290 0.02190 0.20424 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.58450 9.56500 0.01950 0.20387 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.94190 9.94510 -0.00320 -0.03218 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.68920 9.69240 -0.00320 -0.03302 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58920 9.59890 -0.00970 -0.10105 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.34890 9.35830 -0.00940 -0.10045 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.72300 9.72770 -0.00470 -0.04832 元大新興亞洲基金 12.35000 12.16000 0.19000 1.56250 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.77640 9.76500 0.01140 0.11674 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.76660 9.75520 0.01140 0.11686 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.53860 9.53400 0.00460 0.04825 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52890 9.52430 0.00460 0.04830 元大萬泰貨幣市場基金 15.07380 15.07370 0.00010 0.00066 元大經貿基金 37.40000 36.96000 0.44000 1.19048 元大實質多重資產基金-人民幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 元大實質多重資產基金-美元 9.86300 9.83400 0.02900 0.29490 元大實質多重資產基金-新台幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 元大滬深300單日反向1倍基金 13.59000 13.44000 0.15000 1.11607 元大滬深300單日正向2倍基金 18.97000 19.38000 -0.41000 -2.11558 元大精準中小基金 22.67000 22.47000 0.20000 0.89008 元大摩臺基金 39.66000 39.27000 0.39000 0.99312 元大標普500基金 24.47000 24.53000 -0.06000 -0.24460 元大標普500單日反向1倍基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 元大標普500單日正向2倍基金 33.33000 33.34000 -0.01000 -0.02999 元大標智滬深300基金 19.63000 19.80000 -0.17000 -0.85859 元大歐洲50基金 24.30000 24.23000 0.07000 0.28890 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.73040 9.66700 0.06340 0.65584 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12580 10.12460 0.00120 0.01185 元大績效基金 53.37000 52.78000 0.59000 1.11785 元大韓國KOSPI200基金 24.35000 24.17000 0.18000 0.74472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.51000 15.41000 0.10000 0.64893 日盛上選基金 32.89000 32.67000 0.22000 0.67340 日盛小而美基金 19.34000 19.26000 0.08000 0.41537 日盛中國內需動力基金 11.95000 11.74000 0.21000 1.78876 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70500 11.70080 0.00420 0.03589 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07990 10.07630 0.00360 0.03573 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05930 12.05360 0.00570 0.04729 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.37860 10.37370 0.00490 0.04723 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80670 10.80400 0.00270 0.02499 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.28460 9.28230 0.00230 0.02478 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.98000 12.84000 0.14000 1.09034 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.44000 13.27000 0.17000 1.28109 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.18000 13.03000 0.15000 1.15119 日盛日盛基金 14.52000 14.42000 0.10000 0.69348 日盛目標收益組合基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 日盛全球抗暖化基金 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04600 10.04430 0.00170 0.01693 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.68640 9.68490 0.00150 0.01549 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77470 9.77540 -0.00070 -0.00716 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.42760 9.42820 -0.00060 -0.00636 日盛全球新興債券基金A 10.91310 10.90960 0.00350 0.03208 日盛全球新興債券基金B 8.68310 8.68030 0.00280 0.03226 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44170 2.44110 0.00060 0.02458 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74870 1.74820 0.00050 0.02860 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38340 0.38330 0.00010 0.02609 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27570 0.27560 0.00010 0.03628 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.60630 12.60470 0.00160 0.01269 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.90800 8.90690 0.00110 0.01235 日盛亞洲機會基金 8.01000 7.89000 0.12000 1.52091 日盛首選基金 17.03000 16.93000 0.10000 0.59067 日盛高科技基金 17.39000 17.26000 0.13000 0.75319 日盛貨幣市場基金 14.74040 14.74020 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.73000 37.57000 0.16000 0.42587 日盛精選五虎基金 37.53000 37.63000 -0.10000 -0.26575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45850 13.45840 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.79000 36.58000 0.21000 0.57408 台新MSCI中國基金 23.06000 22.68000 0.38000 1.67549 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.74000 17.89000 -0.15000 -0.83846 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.06000 21.74000 0.32000 1.47194 台新大眾貨幣市場基金 14.13460 14.13450 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80720 9.80800 -0.00080 -0.00816 台新中美貨幣市場基金-美元 10.84100 10.83560 0.00540 0.04984 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.86520 9.86700 -0.00180 -0.01824 台新中國通基金 48.30000 48.19000 0.11000 0.22826 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.74200 16.69300 0.04900 0.29354 台新中國精選中小基金 12.60000 12.42000 0.18000 1.44928 台新主流基金 24.24000 24.21000 0.03000 0.12392 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.15000 18.12000 0.03000 0.16556 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62330 0.62180 0.00150 0.24124 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47680 0.47560 0.00120 0.25231 台新台灣中小基金 38.88000 38.63000 0.25000 0.64717 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.36930 9.32560 0.04370 0.46860 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44070 9.38970 0.05100 0.54315 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36920 10.31320 0.05600 0.54299 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.97370 10.93980 0.03390 0.30988 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.60910 11.57330 0.03580 0.30933 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 台新印度基金 15.40000 15.22000 0.18000 1.18265 台新亞美短期債券基金 10.87220 10.87780 -0.00560 -0.05148 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.90890 8.90910 -0.00020 -0.00224 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31080 0.00020 0.06435 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.01290 12.01320 -0.00030 -0.00250 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41310 0.41280 0.00030 0.07267 台新真吉利貨幣市場基金 11.07130 11.07120 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.34710 30.30170 0.04540 0.14983 台新智慧生活基金-美元 10.61590 10.55770 0.05820 0.55126 台新智慧生活基金-新台幣 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.47470 9.47020 0.00450 0.04752 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.19450 9.19640 -0.00190 -0.02066 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.88800 9.88320 0.00480 0.04857 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60030 9.60220 -0.00190 -0.01979 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46080 10.47020 -0.00940 -0.08978 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35610 0.35620 -0.00010 -0.02807 台新新興市場債券基金(B類型) 8.01870 8.02590 -0.00720 -0.08971 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28280 0.28290 -0.00010 -0.03535 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.66000 6.59000 0.07000 1.06222 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.34900 10.31300 0.03600 0.34907 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.25000 19.06000 0.19000 0.99685 未來資產全球大消費基金 15.19000 15.14000 0.05000 0.33025 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.99980 11.99820 0.00160 0.01334 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.91260 9.91130 0.00130 0.01312 未來資產亞洲新富基金 22.22000 22.01000 0.21000 0.95411 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54460 12.54450 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.96000 11.84000 0.12000 1.01351 未來資產新興市場債券基金A 8.98100 8.98050 0.00050 0.00557 未來資產新興市場債券基金B 7.03760 7.03720 0.00040 0.00568 未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.94260 10.93950 0.00310 0.02834 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.06540 10.04670 0.01870 0.18613 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48340 9.48470 -0.00130 -0.01371 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55610 10.55740 -0.00130 -0.01231 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.56220 8.54760 0.01460 0.17081 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59180 9.57510 0.01670 0.17441 永豐中小基金 50.72000 50.00000 0.72000 1.44000 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.89950 1.90030 -0.00080 -0.04210 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43990 2.44100 -0.00110 -0.04506 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.92770 8.91750 0.01020 0.11438 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12080 11.10810 0.01270 0.11433 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.97000 4.89000 0.08000 1.63599 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.03000 22.63000 0.40000 1.76757 永豐主流品牌基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 34.54000 34.36000 0.18000 0.52386 永豐亞洲民生消費基金 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305 永豐南非幣2021保本基金 12.79120 12.78370 0.00750 0.05867 永豐高科技基金 23.19000 22.88000 0.31000 1.35490 永豐貨幣市場基金 13.85670 13.85650 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12200 2.12460 -0.00260 -0.12238 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47590 2.47280 0.00310 0.12536 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.05020 8.04840 0.00180 0.02236 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52910 10.52680 0.00230 0.02185 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.60100 7.60120 -0.00020 -0.00263 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42080 11.42110 -0.00030 -0.00263 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.43000 20.41000 0.02000 0.09799 永豐臺灣加權ETF基金 55.27000 54.83000 0.44000 0.80248 永豐領航科技基金 38.87000 38.48000 0.39000 1.01351 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.71000 12.54000 0.17000 1.35566 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.24000 12.08000 0.16000 1.32450 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 永豐趨勢平衡基金 46.54000 46.30000 0.24000 0.51836 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.38930 11.38810 0.00120 0.01054 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74140 9.73390 0.00750 0.07705 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.74140 9.73390 0.00750 0.07705 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70610 9.70280 0.00330 0.03401 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70630 9.70280 0.00350 0.03607 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75510 9.74850 0.00660 0.06770 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.88220 9.87540 0.00680 0.06886 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.69270 9.68940 0.00330 0.03406 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.78070 9.77750 0.00320 0.03273 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.38000 12.34000 0.04000 0.32415 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949 兆豐國際中小基金 14.99000 14.93000 0.06000 0.40188 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 16.09000 15.94000 0.15000 0.94103 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.21000 22.01000 0.20000 0.90868 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.70000 22.48000 0.22000 0.97865 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.49000 12.48000 0.01000 0.08013 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 兆豐國際生命科學基金 15.62000 15.62000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33590 10.33050 0.00540 0.05227 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.86740 10.85700 0.01040 0.09579 兆豐國際全球高股息基金 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 兆豐國際全球基金 32.58000 32.36000 0.22000 0.67985 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18230 10.18180 0.00050 0.00491 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.43700 9.44540 -0.00840 -0.08893 兆豐國際國民基金 23.85000 23.49000 0.36000 1.53257 兆豐國際第一基金 13.54000 13.37000 0.17000 1.27150 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03480 10.03330 0.00150 0.01495 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11530 8.11420 0.00110 0.01356 兆豐國際萬全基金 20.77000 20.59000 0.18000 0.87421 兆豐國際電子基金 26.42000 26.12000 0.30000 1.14855 兆豐國際綠鑽基金 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.37000 22.27000 0.10000 0.44903 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.83000 16.94000 -0.11000 -0.64935 兆豐國際豐台灣基金 32.15000 31.99000 0.16000 0.50016 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47740 12.47720 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17550 11.17220 0.00330 0.02954 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.98400 11.97810 0.00590 0.04926 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.79660 10.79300 0.00360 0.03335 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.62020 11.61230 0.00790 0.06803 合庫全球高收益債券基金B類型 8.36220 8.35960 0.00260 0.03110 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75820 9.75360 0.00460 0.04716 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24770 9.24460 0.00310 0.03353 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.31000 9.30650 0.00350 0.03761 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.58330 9.58020 0.00310 0.03236 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 合庫全球新興市場基金 9.95000 9.84000 0.11000 1.11789 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 合庫貨幣市場基金 10.11020 10.11010 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.94400 9.92370 0.02030 0.20456 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.19290 10.18410 0.00880 0.08641 合庫新興多重收益基金A類型 10.39150 10.38570 0.00580 0.05585 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.97400 11.96340 0.01060 0.08860 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.90740 13.89760 0.00980 0.07052 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.53210 9.51200 0.02010 0.21131 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.13360 10.12480 0.00880 0.08692 合庫新興多重收益基金B類型 8.33640 8.33170 0.00470 0.05641 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46330 9.45500 0.00830 0.08778 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74300 10.73490 0.00810 0.07545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84890 10.84610 0.00280 0.02582 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.64360 10.61790 0.02570 0.24204 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95480 9.93760 0.01720 0.17308 安聯中國東協基金 16.73000 16.42000 0.31000 1.88794 安聯中國策略基金 16.55000 16.42000 0.13000 0.79172 安聯中華新思路基金-人民幣 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 安聯中華新思路基金-美元 15.39000 15.18000 0.21000 1.38340 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.71000 13.53000 0.18000 1.33038 安聯台灣大壩基金 25.66000 25.43000 0.23000 0.90444 安聯台灣科技基金 44.88000 44.30000 0.58000 1.30926 安聯台灣貨幣市場基金 12.46690 12.46680 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.32000 28.99000 0.33000 1.13832 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12950 10.12350 0.00600 0.05927 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.13020 15.12340 0.00680 0.04496 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81170 9.80730 0.00440 0.04486 安聯四季成長組合基金-美元 11.88000 11.83000 0.05000 0.42265 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.09160 12.08300 0.00860 0.07117 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14960 10.14240 0.00720 0.07099 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.32230 12.31480 0.00750 0.06090 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.72540 9.71860 0.00680 0.06997 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.56600 9.55930 0.00670 0.07009 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28630 9.28070 0.00560 0.06034 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.86520 11.85720 0.00800 0.06747 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.93430 10.92450 0.00980 0.08971 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61170 10.60340 0.00830 0.07828 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13630 9.12810 0.00820 0.08983 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93800 8.93000 0.00800 0.08959 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64860 8.64190 0.00670 0.07753 安聯全球人口趨勢基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.06000 36.01000 0.05000 0.13885 安聯全球油礦金趨勢基金 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 安聯全球計量平衡基金 12.85000 12.75000 0.10000 0.78431 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09900 12.09640 0.00260 0.02149 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58560 10.58340 0.00220 0.02079 安聯全球新興市場基金 19.43000 19.17000 0.26000 1.35629 安聯全球農金趨勢基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 安聯全球綠能趨勢基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 安聯亞洲動態策略基金 25.86000 25.53000 0.33000 1.29260 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00690 10.00420 0.00270 0.02699 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85600 9.85340 0.00260 0.02639 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.42010 84.38880 0.03130 0.03709 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89440 12.88210 0.01230 0.09548 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.45220 67.42300 0.02920 0.04331 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.22060 10.21090 0.00970 0.09500 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51050 2.50940 0.00110 0.04384 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59720 10.58800 0.00920 0.08689 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10640 2.10680 -0.00040 -0.01899 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.91700 8.90920 0.00780 0.08755 宏利台灣動力基金 30.83000 30.65000 0.18000 0.58728 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.64450 10.59000 0.05450 0.51464 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90940 9.86510 0.04430 0.44906 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.54850 8.50470 0.04380 0.51501 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.20430 8.16670 0.03760 0.46041 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 宏利全球債券組合基金 13.11040 13.10200 0.00840 0.06411 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79660 2.79580 0.00080 0.02861 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84010 11.83800 0.00210 0.01774 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88950 8.88780 0.00170 0.01913 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30470 2.30720 -0.00250 -0.10836 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67070 10.67420 -0.00350 -0.03279 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.53450 4.48990 0.04460 0.99334 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73630 0.72870 0.00760 1.04295 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.88000 20.67000 0.21000 1.01597 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61520 11.61660 -0.00140 -0.01205 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39940 10.40050 -0.00110 -0.01058 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01580 10.01940 -0.00360 -0.03593 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17540 9.17450 0.00090 0.00981 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70680 8.70770 -0.00090 -0.01034 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48500 8.48870 -0.00370 -0.04359 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.72940 8.73200 -0.00260 -0.02978 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84430 2.84010 0.00420 0.14788 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41630 0.41560 0.00070 0.16843 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51570 12.50010 0.01560 0.12480 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95050 0.95080 -0.00030 -0.03155 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.79960 7.79000 0.00960 0.12323 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18140 2.17810 0.00330 0.15151 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31390 0.31340 0.00050 0.15954 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.59530 9.58360 0.01170 0.12208 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35390 0.35350 0.00040 0.11315 宏利萬利貨幣市場基金 13.62250 13.62240 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.99000 2.94000 0.05000 1.70068 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.16000 12.93000 0.23000 1.77881 宏利臺灣股息收益基金 28.34000 28.20000 0.14000 0.49645 宏利澳幣保本基金 11.86770 11.86820 -0.00050 -0.00421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.69000 11.56000 0.13000 1.12457 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.23000 12.07000 0.16000 1.32560 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.54000 10.41000 0.13000 1.24880 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 12.00000 11.85000 0.15000 1.26582 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14320 10.14870 -0.00550 -0.05419 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.22310 10.21910 0.00400 0.03914 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12120 9.12390 -0.00270 -0.02959 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56300 10.56610 -0.00310 -0.02934 貝萊德亞美利加收益基金 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92010 12.92000 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.40000 25.13000 0.27000 1.07441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09600 11.09350 0.00250 0.02254 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01880 10.02300 -0.00420 -0.04190 保德信大中華基金 32.32000 32.01000 0.31000 0.96845 保德信中小型股基金 44.15000 43.92000 0.23000 0.52368 保德信中國中小基金-人民幣 11.35000 11.18000 0.17000 1.52057 保德信中國中小基金-美元 11.89000 11.72000 0.17000 1.45051 保德信中國中小基金-新臺幣 10.90000 10.75000 0.15000 1.39535 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.07540 10.05980 0.01560 0.15507 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.04710 10.03210 0.01500 0.14952 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.18720 10.17130 0.01590 0.15632 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.83220 10.81530 0.01690 0.15626 保德信中國品牌基金-人民幣 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 保德信中國品牌基金-美元 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217 保德信台商全方位基金 34.74000 34.60000 0.14000 0.40462 保德信全球中小基金 29.73000 29.61000 0.12000 0.40527 保德信全球消費商機基金 17.82000 17.76000 0.06000 0.33784 保德信全球基礎建設基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 保德信全球資源基金 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.67000 30.66000 0.01000 0.03262 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.14330 10.11660 0.02670 0.26392 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.76270 10.73460 0.02810 0.26177 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13530 9.11760 0.01770 0.19413 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68620 9.66750 0.01870 0.19343 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.52070 8.51820 0.00250 0.02935 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90980 10.90660 0.00320 0.02934 保德信亞太基金 23.06000 22.70000 0.36000 1.58590 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71080 8.71090 -0.00010 -0.00115 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26140 11.26150 -0.00010 -0.00089 保德信店頭市場基金 34.52000 34.36000 0.16000 0.46566 保德信拉丁美洲基金 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 29.71000 29.57000 0.14000 0.47345 保德信金滿意基金 40.87000 40.64000 0.23000 0.56594 保德信科技島基金 24.89000 24.64000 0.25000 1.01461 保德信高成長基金 87.72000 86.96000 0.76000 0.87397 保德信第一基金 25.90000 25.70000 0.20000 0.77821 保德信貨幣市場基金 15.73670 15.73650 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.85540 10.84660 0.00880 0.08113 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.49840 10.49720 0.00120 0.01143 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.11300 11.10350 0.00950 0.08556 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05960 10.05810 0.00150 0.01491 保德信新世紀基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42350 8.42570 -0.00220 -0.02611 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99540 10.99830 -0.00290 -0.02637 保德信新興趨勢組合基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 保德信瑞騰基金 15.51990 15.52000 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96710 9.96220 0.00490 0.04919 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04280 10.03780 0.00500 0.04981 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89860 9.89520 0.00340 0.03436 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91480 9.91170 0.00310 0.03128 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88850 9.88360 0.00490 0.04958 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.89150 9.88680 0.00470 0.04754 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99220 1.99150 0.00070 0.03515 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65140 2.65050 0.00090 0.03396 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31470 0.31440 0.00030 0.09542 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45430 0.45390 0.00040 0.08813 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84430 8.83950 0.00480 0.05430 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88790 11.88250 0.00540 0.04544 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72400 9.71810 0.00590 0.06071 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66450 11.65750 0.00700 0.06005 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25700 9.24560 0.01140 0.12330 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13370 11.12000 0.01370 0.12320 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33410 10.33120 0.00290 0.02807 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16790 10.16750 0.00040 0.00393 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27460 10.27180 0.00280 0.02726 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68430 10.68160 0.00270 0.02528 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16480 10.16440 0.00040 0.00394 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.01050 10.00750 0.00300 0.02998 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16430 10.16120 0.00310 0.03051 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95260 9.94870 0.00390 0.03920 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02020 10.01960 0.00060 0.00599 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.87820 10.87350 0.00470 0.04322 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60970 6.60230 0.00740 0.11208 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.01770 11.00540 0.01230 0.11176 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63360 11.63350 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.75000 19.60000 0.15000 0.76531 施羅德樂活中小基金-I類型 4472.330004438.79000 33.54000 0.75561 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.92410 10.87390 0.05020 0.46166 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.33660 12.27800 0.05860 0.47728 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.59310 11.53340 0.05970 0.51763 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.85200 9.80670 0.04530 0.46193 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.65890 10.60830 0.05060 0.47699 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.45390 10.40010 0.05380 0.51730 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.28260 11.23080 0.05180 0.46123 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.25430 12.19610 0.05820 0.47720 柏瑞五國金勢力建設基金 7.26000 7.20000 0.06000 0.83333 柏瑞巨人基金 13.16000 13.04000 0.12000 0.92025 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63400 13.63390 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.26000 16.19000 0.07000 0.43237 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.35710 13.36420 -0.00710 -0.05313 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90610 11.90920 -0.00310 -0.02603 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.59280 12.59460 -0.00180 -0.01429 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.19460 9.19950 -0.00490 -0.05326 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.90640 6.91010 -0.00370 -0.05354 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.10940 9.11180 -0.00240 -0.02634 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.73710 8.74020 -0.00310 -0.03547 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16490 11.16650 -0.00160 -0.01433 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63310 8.63540 -0.00230 -0.02663 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.08260 12.08580 -0.00320 -0.02648 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57150 11.57770 -0.00620 -0.05355 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.62960 11.63370 -0.00410 -0.03524 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46330 11.46500 -0.00170 -0.01483 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.15280 9.15770 -0.00490 -0.05351 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.17720 10.17980 -0.00260 -0.02554 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98670 9.99030 -0.00360 -0.03603 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.93070 9.93220 -0.00150 -0.01510 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.76410 9.76670 -0.00260 -0.02662 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.06020 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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.52920 11.52660 0.00260 0.02256 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.40430 9.40480 -0.00050 -0.00532 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.25140 10.25180 -0.00040 -0.00390 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.10010 10.09790 0.00220 0.02179 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49180 10.49250 -0.00070 -0.00667 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.22320 11.22360 -0.00040 -0.00356 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.13840 11.13590 0.00250 0.02245 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.40440 9.40500 -0.00060 -0.00638 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25170 10.25200 -0.00030 -0.00293 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.10050 10.09820 0.00230 0.02278 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.81000 13.64000 0.17000 1.24633 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.20000 15.00000 0.20000 1.33333 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.16000 10.03000 0.13000 1.29611 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.69000 10.55000 0.14000 1.32701 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.15000 12.00000 0.15000 1.25000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.80000 12.64000 0.16000 1.26582 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.22000 13.04000 0.18000 1.38037 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.99000 13.81000 0.18000 1.30340 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.60000 13.43000 0.17000 1.26582 柏瑞拉丁美洲基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.36180 11.35540 0.00640 0.05636 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.55380 7.54950 0.00430 0.05696 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.56940 11.56970 -0.00030 -0.00259 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0.11479 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.72250 10.71400 0.00850 0.07934 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.53090 11.51780 0.01310 0.11374 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48930 10.47960 0.00970 0.09256 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.71830 9.71070 0.00760 0.07826 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.59970 10.58750 0.01220 0.11523 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23380 11.23960 -0.00580 -0.05160 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85330 11.85640 -0.00310 -0.02615 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.96930 10.97200 -0.00270 -0.02461 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37140 9.37620 -0.00480 -0.05119 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01600 10.01860 -0.00260 -0.02595 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01960 10.02210 -0.00250 -0.02494 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.17260 11.17550 -0.00290 -0.02595 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02300 10.02820 -0.00520 -0.05185 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.44840 10.45100 -0.00260 -0.02488 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.67450 9.67950 -0.00500 -0.05166 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.52580 9.53070 -0.00490 -0.05141 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23810 10.24070 -0.00260 -0.02539 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77700 9.77950 -0.00250 -0.02556 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.39000 18.30000 0.09000 0.49180 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.22000 17.12000 0.10000 0.58411 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10980 13.10570 0.00410 0.03128 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.13800 11.09950 0.03850 0.34686 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.76410 11.73130 0.03280 0.27959 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27380 12.25270 0.02110 0.17221 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.58420 11.54250 0.04170 0.36127 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.32740 10.29160 0.03580 0.34786 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.66540 10.63560 0.02980 0.28019 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.58490 10.56670 0.01820 0.17224 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.75740 10.71860 0.03880 0.36199 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.46020 10.43100 0.02920 0.27993 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.69650 10.65800 0.03850 0.36123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.67000 12.54000 0.13000 1.03668 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.11000 37.92000 -0.81000 -2.13608 國泰大中華基金 21.81000 21.61000 0.20000 0.92550 國泰小龍基金 16.70000 16.44000 0.26000 1.58151 國泰中小成長基金 46.07000 45.71000 0.36000 0.78757 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.59490 4.54580 0.04910 1.08012 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.28000 21.05000 0.23000 1.09264 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.83390 0.82440 0.00950 1.15235 國泰中國內需增長基金美元級別 0.79370 0.78480 0.00890 1.13405 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.10970 2.11050 -0.00080 -0.03791 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.72820 9.73140 -0.00320 -0.03288 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.47270 8.47540 -0.00270 -0.03186 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32900 0.32890 0.00010 0.03040 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33410 11.33110 0.00300 0.02648 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78790 1.78650 0.00140 0.07837 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04380 10.04200 0.00180 0.01792 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34760 0.34730 0.00030 0.08638 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.21040 5.15840 0.05200 1.00806 國泰中國新興戰略基金台幣級別 24.11000 23.87000 0.24000 1.00545 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.81680 0.80810 0.00870 1.07660 國泰中港台基金人民幣級別 3.91010 3.86670 0.04340 1.12240 國泰中港台基金台幣級別 18.10000 17.91000 0.19000 1.06086 國泰中港台基金美元級別 0.62060 0.61330 0.00730 1.19028 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.69000 26.55000 0.14000 0.52731 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.37000 34.18000 0.19000 0.55588 國泰台灣貨幣市場基金 12.39230 12.39220 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.07000 27.86000 0.21000 0.75377 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30510 2.30490 0.00020 0.00868 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36480 0.36450 0.00030 0.08230 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46560 0.46690 -0.00130 -0.27843 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47190 0.47150 0.00040 0.08484 國泰全球資源基金台幣級別 5.66000 5.67000 -0.01000 -0.17637 國泰全球資源基金美元級別 0.19050 0.19060 -0.00010 -0.05247 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30930 0.30940 -0.00010 -0.03232 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42310 0.42240 0.00070 0.16572 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38660 0.38600 0.00060 0.15544 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44600 0.44520 0.00080 0.17969 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48590 0.48670 -0.00080 -0.16437 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.46000 19.44000 0.02000 0.10288 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.41000 21.29000 0.12000 0.56364 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.45200 2.43970 0.01230 0.50416 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.56390 11.50520 0.05870 0.51020 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.61870 10.56480 0.05390 0.51018 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38900 0.38680 0.00220 0.56877 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35730 0.35520 0.00210 0.59122 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49340 0.49220 0.00120 0.24380 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43490 0.43070 0.00420 0.97516 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.72000 18.62000 0.10000 0.53706 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63940 0.63550 0.00390 0.61369 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.41000 15.35000 0.06000 0.39088 國泰科技生化基金 38.51000 38.01000 0.50000 1.31544 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.72000 25.91000 -0.19000 -0.73331 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.15440 36.98590 0.16850 0.45558 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.86900 19.97140 -0.10240 -0.51273 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.86140 18.67830 0.18310 0.98028 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.81250 38.76880 0.04370 0.11272 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.34360 39.30830 0.03530 0.08980 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.21180 40.23970 -0.02790 -0.06933 國泰紐幣2021保本基金 11.90550 11.91780 -0.01230 -0.10321 國泰紐幣八年期保本基金 12.19190 12.20460 -0.01270 -0.10406 國泰紐幣保本基金 12.23310 12.23760 -0.00450 -0.03677 國泰高科技基金 13.14000 12.99000 0.15000 1.15473 國泰國泰基金 24.23000 23.92000 0.31000 1.29599 國泰富時中國A50基金 21.78000 22.01000 -0.23000 -1.04498 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34270 0.34230 0.00040 0.11686 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44390 0.44490 -0.00100 -0.22477 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37580 0.37480 0.00100 0.26681 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48690 0.48720 -0.00030 -0.06158 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36150 0.36070 0.00080 0.22179 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46830 0.46880 -0.00050 -0.10666 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.85560 10.84910 0.00650 0.05991 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.99980 7.99500 0.00480 0.06004 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36610 0.36580 0.00030 0.08201 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27320 0.27290 0.00030 0.10993 國泰新興市場基金台幣級別 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225 國泰新興市場基金美元級別 0.42630 0.42430 0.00200 0.47136 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16320 2.16240 0.00080 0.03700 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46430 1.46380 0.00050 0.03416 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35280 0.35250 0.00030 0.08511 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37740 0.37700 0.00040 0.10610 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24120 0.24100 0.00020 0.08299 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.86270 10.85400 0.00870 0.08015 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21720 7.21140 0.00580 0.08043 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.16000 14.26000 -0.10000 -0.70126 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.67000 35.19000 0.48000 1.36402 國泰價值卓越基金 15.06000 14.90000 0.16000 1.07383 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40040 0.39930 0.00110 0.27548 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14290 12.14430 -0.00140 -0.01153 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41400 0.41400 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.67230 9.66890 0.00340 0.03516 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59290 8.59340 -0.00050 -0.00582 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55680 10.55320 0.00360 0.03411 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46450 9.46500 -0.00050 -0.00528 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03140 11.02820 0.00320 0.02902 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98810 9.97090 0.01720 0.17250 第一金大中華基金 26.62000 26.48000 0.14000 0.52870 第一金小型精選基金 36.97000 36.85000 0.12000 0.32564 第一金中國世紀基金-人民幣 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379 第一金中國世紀基金-美元 10.30500 10.22800 0.07700 0.75284 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.51000 11.41000 0.10000 0.87642 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.50000 11.41000 0.09000 0.78878 第一金中概平衡基金 23.88000 23.78000 0.10000 0.42052 第一金台灣貨幣市場基金 15.22080 15.22060 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.52200 177.52000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.22020 14.16780 0.05240 0.36985 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.21920 14.16660 0.05260 0.37130 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.06410 10.05030 0.01380 0.13731 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.06460 10.05110 0.01350 0.13431 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.62760 9.61800 0.00960 0.09981 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.65120 9.64150 0.00970 0.10061 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.37060 10.35640 0.01420 0.13711 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.92390 9.91390 0.01000 0.10087 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.92400 9.91400 0.01000 0.10087 第一金全球大趨勢基金 23.11000 22.96000 0.15000 0.65331 第一金全球不動產證券化基金A 7.82160 7.77010 0.05150 0.66280 第一金全球不動產證券化基金B 5.64930 5.61210 0.03720 0.66285 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.22970 9.18090 0.04880 0.53154 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.23060 9.18190 0.04870 0.53039 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.38260 9.33300 0.04960 0.53145 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.38380 9.33350 0.05030 0.53892 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64800 8.65160 -0.00360 -0.04161 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.05030 10.05450 -0.00420 -0.04177 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.88130 9.87540 0.00590 0.05974 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.14690 8.14150 0.00540 0.06633 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.00610 9.00270 0.00340 0.03777 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.00950 11.00280 0.00670 0.06089 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.01030 11.00360 0.00670 0.06089 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.97000 9.96330 0.00670 0.06725 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.69150 14.68600 0.00550 0.03745 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.76540 15.60240 0.16300 1.04471 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.76400 15.60390 0.16010 1.02603 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.13000 13.99000 0.14000 1.00071 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 14.13000 14.00000 0.13000 0.92857 第一金亞洲科技基金 22.21000 21.90000 0.31000 1.41553 第一金亞洲新興市場基金 13.96000 13.76000 0.20000 1.45349 第一金店頭市場基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 第一金創新趨勢基金 22.42000 22.26000 0.16000 0.71878 第一金電子基金 32.18000 32.04000 0.14000 0.43695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 15.02000 14.70000 0.32000 2.17687 統一大滿貫基金 33.22000 32.87000 0.35000 1.06480 統一大龍印基金 17.65000 17.34000 0.31000 1.78777 統一大龍騰中國基金 11.66000 11.43000 0.23000 2.01225 統一中小基金 25.60000 25.21000 0.39000 1.54701 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.78990 9.79740 -0.00750 -0.07655 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.94660 9.93230 0.01430 0.14397 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.45310 9.44130 0.01180 0.12498 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.35480 11.36350 -0.00870 -0.07656 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44540 11.42890 0.01650 0.14437 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89070 10.87710 0.01360 0.12503 統一台灣動力基金 16.25000 16.00000 0.25000 1.56250 統一全天候基金 104.03000 103.30000 0.73000 0.70668 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.10720 9.13360 -0.02640 -0.28904 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.57380 9.58030 -0.00650 -0.06785 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.38820 9.39780 -0.00960 -0.10215 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.24540 9.27210 -0.02670 -0.28796 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.71910 9.72570 -0.00660 -0.06786 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.53060 9.54040 -0.00980 -0.10272 統一全球債券組合基金 12.12050 12.11720 0.00330 0.02723 統一全球新科技基金(人民幣) 16.17000 16.01000 0.16000 0.99938 統一全球新科技基金(美元) 16.54000 16.35000 0.19000 1.16208 統一全球新科技基金(新台幣) 15.05000 14.88000 0.17000 1.14247 統一亞太基金 27.59000 27.27000 0.32000 1.17345 統一亞洲大金磚基金 13.43000 13.28000 0.15000 1.12952 統一奔騰基金 55.99000 55.42000 0.57000 1.02851 統一強棒貨幣市場基金 16.62900 16.62880 0.00020 0.00120 統一強漢基金 26.25000 25.85000 0.40000 1.54739 統一統信基金 32.33000 31.98000 0.35000 1.09443 統一黑馬基金 57.12000 56.62000 0.50000 0.88308 統一新亞洲科技能源基金 20.61000 20.45000 0.16000 0.78240 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.51380 8.51370 0.00010 0.00117 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58810 10.58800 0.00010 0.00094 統一經建基金 43.95000 43.65000 0.30000 0.68729 統一龍馬基金 69.72000 69.23000 0.49000 0.70779 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.11000 21.01000 0.10000 0.47596 野村中小基金 48.04000 47.82000 0.22000 0.46006 野村中國機會基金 15.31000 15.08000 0.23000 1.52520 野村巴西基金 6.77000 6.75000 0.02000 0.29630 野村日本領先基金 12.46000 12.25000 0.21000 1.71429 野村台灣高股息基金 23.00000 22.94000 0.06000 0.26155 野村台灣運籌基金 37.08000 36.78000 0.30000 0.81566 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83600 9.85410 -0.01810 -0.18368 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83340 9.83390 -0.00050 -0.00508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84160 9.84410 -0.00250 -0.02540 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.83600 9.85410 -0.01810 -0.18368 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83340 9.83390 -0.00050 -0.00508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84160 9.84410 -0.00250 -0.02540 野村平衡基金 18.99000 18.86000 0.13000 0.68929 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.45000 0.05000 0.40161 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 野村全球生技醫療基金 16.71000 16.74000 -0.03000 -0.17921 野村全球品牌基金 27.06000 26.89000 0.17000 0.63221 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.92550 7.92760 -0.00210 -0.02649 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.80630 10.80920 -0.00290 -0.02683 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.53410 10.54010 -0.00600 -0.05693 野村全球氣候變遷基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.08000 19.02000 0.06000 0.31546 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 野村全球短期收益基金-美元計價 10.65700 10.66200 -0.00500 -0.04690 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48130 10.48940 -0.00810 -0.07722 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74720 9.77910 -0.03190 -0.32621 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.50600 9.52130 -0.01530 -0.16069 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.93450 8.95200 -0.01750 -0.19549 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06240 11.09840 -0.03600 -0.32437 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61380 10.63090 -0.01710 -0.16085 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02170 10.04130 -0.01960 -0.19519 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.48170 11.48170 0.00000 0.00000 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.07560 11.05830 0.01730 0.15644 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.58870 10.57570 0.01300 0.12292 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.76620 10.76840 -0.00220 -0.02043 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.75180 10.73430 0.01750 0.16303 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.20790 10.19250 0.01540 0.15109 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.75930 9.74980 0.00950 0.09744 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.00600 10.00570 0.00030 0.00300 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.16190 12.16440 -0.00250 -0.02055 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.87030 12.84650 0.02380 0.18526 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.23570 11.21880 0.01690 0.15064 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.74380 10.73340 0.01040 0.09689 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.24610 11.24570 0.00040 0.00356 野村成長基金 29.27000 29.19000 0.08000 0.27407 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23180 10.14430 0.08750 0.86255 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.23180 10.12670 0.10510 1.03785 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.01940 9.92210 0.09730 0.98064 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.31830 10.22990 0.08840 0.86413 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.30040 10.19470 0.10570 1.03681 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.08810 9.99020 0.09790 0.97996 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.02000 9.87000 0.15000 1.51976 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.99000 13.78000 0.21000 1.52395 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.25380 10.27320 -0.01940 -0.18884 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.18420 10.18570 -0.00150 -0.01473 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.99550 10.00040 -0.00490 -0.04900 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.59440 10.61440 -0.02000 -0.18842 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44380 10.44540 -0.00160 -0.01532 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.25320 10.25820 -0.00500 -0.04874 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.15450 9.15570 -0.00120 -0.01311 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.95770 9.97300 -0.01530 -0.15341 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86420 9.86280 0.00140 0.01419 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.58230 13.58420 -0.00190 -0.01399 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74250 12.76210 -0.01960 -0.15358 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48250 10.48100 0.00150 0.01431 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.30180 10.31870 -0.01690 -0.16378 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.00930 10.00850 0.00080 0.00799 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40490 9.40690 -0.00200 -0.02126 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91660 10.91900 -0.00240 -0.02198 野村泰國基金 44.82000 44.42000 0.40000 0.90050 野村高科技基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 野村貨幣市場基金 16.23600 16.23580 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.93000 16.70000 0.23000 1.37725 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.11800 8.11580 0.00220 0.02711 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81200 11.80880 0.00320 0.02710 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.44000 9.33000 0.11000 1.17899 野村精選貨幣市場基金 12.06520 12.06510 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 野村歐洲高股息基金季配型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390 野村歐洲高股息基金累積型 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 野村積極成長基金 12.35000 12.32000 0.03000 0.24351 野村優質基金 34.66000 34.38000 0.28000 0.81443 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.72970 8.73700 -0.00730 -0.08355 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09010 8.08240 0.00770 0.09527 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90720 7.90310 0.00410 0.05188 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50620 11.51590 -0.00970 -0.08423 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.49420 10.48420 0.01000 0.09538 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28660 10.28120 0.00540 0.05252 野村環球基金-人民幣計價 15.80000 15.78000 0.02000 0.12674 野村環球基金-美元計價 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 野村環球基金-新臺幣計價 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881 野村鴻利基金 22.01000 21.88000 0.13000 0.59415 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84230 16.84220 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.13000 21.07000 0.06000 0.28477 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603 野村鑫平衡組合基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576 野村鑫全球債券組合基金 13.24440 13.24250 0.00190 0.01435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.97010 9.96820 0.00190 0.01906 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97700 9.97250 0.00450 0.04512 凱基台商天下基金 13.94000 13.77000 0.17000 1.23457 凱基台灣精五門基金 21.07000 21.05000 0.02000 0.09501 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.96490 10.95310 0.01180 0.10773 凱基亞太高股息基金 13.76000 13.59000 0.17000 1.25092 凱基亞洲四金磚基金 18.34000 18.19000 0.15000 0.82463 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.20000 14.05000 0.15000 1.06762 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.93050 13.76700 0.16350 1.18762 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.05000 12.90000 0.15000 1.16279 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52450 11.52440 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.78000 26.83000 -0.05000 -0.18636 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.59510 21.50390 0.09120 0.42411 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.24000 19.09000 0.15000 0.78575 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.34150 19.17450 0.16700 0.87095 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05630 10.06160 -0.00530 -0.05268 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.08060 8.08490 -0.00430 -0.05319 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 凱基資源國基金 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.02060 12.01190 0.00870 0.07243 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.12690 11.11510 0.01180 0.10616 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 凱基護城河基金-台幣計價A 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 凱基護城河基金-美元計價B 13.24580 13.20400 0.04180 0.31657 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.32000 14.41000 -0.09000 -0.62457 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.02000 33.66000 0.36000 1.06952 富邦NASDAQ-100基金 28.77000 28.67000 0.10000 0.34880 富邦上証180基金 33.01000 33.38000 -0.37000 -1.10845 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25820 0.25410 0.00410 1.61354 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.56000 7.45000 0.11000 1.47651 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.68000 6.61000 0.07000 1.05900 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 50.15000 51.21000 -1.06000 -2.06991 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.06430 20.09670 -0.03240 -0.16122 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.17010 11.16680 0.00330 0.02955 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54930 10.54360 0.00570 0.05406 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.08300 13.09970 -0.01670 -0.12748 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94250 1.94180 0.00070 0.03605 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79640 9.80890 -0.01250 -0.12744 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50220 1.50160 0.00060 0.03996 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55470 11.55770 -0.00300 -0.02596 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74180 1.74050 0.00130 0.07469 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10690 10.10960 -0.00270 -0.02671 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54280 1.54170 0.00110 0.07135 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.19950 12.11880 0.08070 0.66591 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.57100 11.48600 0.08500 0.74003 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.12280 11.04600 0.07680 0.69527 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.82010 10.74860 0.07150 0.66520 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.17980 10.10490 0.07490 0.74122 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.79610 9.72850 0.06760 0.69487 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.81000 14.88000 -0.07000 -0.47043 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.58000 23.41000 0.17000 0.72619 富邦日本東証基金 22.20000 22.12000 0.08000 0.36166 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.91000 41.89000 0.02000 0.04774 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.84000 46.58000 0.26000 0.55818 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.51000 51.99000 0.52000 1.00019 富邦台灣心基金 21.76000 21.62000 0.14000 0.64755 富邦台灣釆吉50基金 49.29000 48.81000 0.48000 0.98341 富邦台灣科技指數基金 58.30000 57.40000 0.90000 1.56794 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29300 0.29210 0.00090 0.30811 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30310 2.30590 -0.00280 -0.12143 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34320 0.34300 0.00020 0.05831 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.75400 10.74760 0.00640 0.05955 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01260 2.01420 -0.00160 -0.07944 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33190 0.33170 0.00020 0.06030 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34260 9.33700 0.00560 0.05998 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.81000 22.35000 0.46000 2.05817 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.20000 15.53000 -0.33000 -2.12492 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.08000 26.93000 1.15000 4.27033 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61190 15.61170 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.41000 63.99000 0.42000 0.65635 富邦科技基金 24.50000 24.21000 0.29000 1.19785 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.57010 38.59800 -0.02790 -0.07228 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.44180 37.27190 0.16990 0.45584 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.04240 37.00470 0.03770 0.10188 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.33000 12.38000 -0.05000 -0.40388 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.88000 36.61000 0.27000 0.73750 富邦香港H股基金 22.38000 22.28000 0.10000 0.44883 富邦高成長基金 24.32000 24.17000 0.15000 0.62060 富邦基金 13.10000 12.98000 0.12000 0.92450 富邦深証100基金 12.09000 12.23000 -0.14000 -1.14473 富邦富時歐洲ETF基金 20.34000 20.28000 0.06000 0.29586 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39920 0.39940 -0.00020 -0.05008 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21260 12.21680 -0.00420 -0.03438 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.61230 9.61570 -0.00340 -0.03536 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30260 -0.00010 -0.03305 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.00370 9.00690 -0.00320 -0.03553 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.19000 20.10000 0.09000 0.44776 富邦精準基金 46.77000 46.48000 0.29000 0.62392 富邦精銳中小基金 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 富邦臺灣公司治理100基金 22.04000 21.84000 0.20000 0.91575 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.46000 15.24000 0.22000 1.44357 富邦標普美國特別股ETF基金 19.20000 19.25000 -0.05000 -0.25974 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.57570 10.51640 0.05930 0.56388 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.61630 11.53220 0.08410 0.72926 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.11990 11.04810 0.07180 0.64989 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.39910 10.34080 0.05830 0.56379 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.37610 11.29370 0.08240 0.72961 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.86740 10.79720 0.07020 0.65017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.60000 30.45000 0.15000 0.49261 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.33470 9.32690 0.00780 0.08363 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.81080 9.80300 0.00780 0.07957 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69730 9.69620 0.00110 0.01134 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99360 9.98530 0.00830 0.08312 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.98670 9.97880 0.00790 0.07917 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87010 9.86900 0.00110 0.01115 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89620 9.89450 0.00170 0.01718 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.83300 8.81300 0.02000 0.22694 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.75580 9.73410 0.02170 0.22293 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.41340 9.39890 0.01450 0.15427 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.59390 10.56990 0.02400 0.22706 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34110 10.31810 0.02300 0.22291 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02610 10.01060 0.01550 0.15484 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.51190 9.49670 0.01520 0.16006 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.82900 9.81330 0.01570 0.15999 富達卓越領航全球組合基金 14.94000 14.88000 0.06000 0.40323 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.05320 9.03140 0.02180 0.24138 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.69240 9.66950 0.02290 0.23683 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.55440 9.53830 0.01610 0.16879 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.99440 9.97040 0.02400 0.24071 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.94070 9.91730 0.02340 0.23595 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82760 9.81100 0.01660 0.16920 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.61260 9.59580 0.01680 0.17508 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85710 9.84000 0.01710 0.17378 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.97000 10.86000 0.11000 1.01289 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.79000 12.64000 0.15000 1.18671 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.21000 12.08000 0.13000 1.07616 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.34000 11.22000 0.12000 1.06952 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.76650 9.77180 -0.00530 -0.05424 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51410 9.51230 0.00180 0.01892 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94250 8.94460 -0.00210 -0.02348 富蘭克林華美中華基金 14.99000 14.90000 0.09000 0.60403 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.88000 20.63000 0.25000 1.21183 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.76000 19.68000 0.08000 0.40650 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16280 8.15320 0.00960 0.11775 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49540 9.48040 0.01500 0.15822 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.03820 10.02240 0.01580 0.15765 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44210 9.43090 0.01120 0.11876 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03460 11.03330 0.00130 0.01178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.98080 8.97970 0.00110 0.01225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.49650 9.49540 0.00110 0.01158 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.92660 12.92060 0.00600 0.04644 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53950 10.53460 0.00490 0.04651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15430 10.15200 0.00230 0.02266 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.88630 7.88450 0.00180 0.02283 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44720 9.44500 0.00220 0.02329 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55440 10.55630 -0.00190 -0.01800 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.66040 7.66170 -0.00130 -0.01697 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.18970 9.19130 -0.00160 -0.01741 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.46030 10.46270 -0.00240 -0.02294 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.94440 7.94630 -0.00190 -0.02391 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.36470 8.35950 0.00520 0.06220 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59670 9.58700 0.00970 0.10118 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16790 10.15770 0.01020 0.10042 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.67750 12.66960 0.00790 0.06235 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.67000 11.55000 0.12000 1.03896 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.11430 13.05720 0.05710 0.43731 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 富蘭克林華美第一富基金 41.13000 40.81000 0.32000 0.78412 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28270 10.28250 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.13000 14.04000 0.09000 0.64103 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.56000 15.47000 0.09000 0.58177 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.15660 7.12040 0.03620 0.50840 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.61870 11.51930 0.09940 0.86290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21570 10.21920 -0.00350 -0.03425 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.32530 11.32920 -0.00390 -0.03442 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.36710 7.36170 0.00540 0.07335 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.76550 9.75490 0.01060 0.10866 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.63270 10.62110 0.01160 0.10922 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96260 10.95450 0.00810 0.07394 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.42000 19.43000 -0.01000 -0.05147 復華人民幣貨幣市場基金 11.47700 11.47600 0.00100 0.00871 復華人生目標基金 34.47000 34.27750 0.19250 0.56159 復華大中華中小策略基金 10.27000 10.13000 0.14000 1.38203 復華中小精選基金 66.24000 65.65000 0.59000 0.89871 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 復華台灣智能基金 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788 復華全方位基金 27.35000 27.24000 0.11000 0.40382 復華全球大趨勢基金-美元 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.95000 20.72000 0.23000 1.11004 復華全球平衡基金-新臺幣 20.63000 20.48000 0.15000 0.73242 復華全球物聯網科技基金-美元 16.47000 16.35000 0.12000 0.73394 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.03000 14.92000 0.11000 0.73727 復華全球原物料基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 復華全球消費基金-新臺幣 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45160 11.44950 0.00210 0.01834 復華全球債券基金 13.55140 13.53790 0.01350 0.09972 復華全球債券組合基金 14.75000 14.74000 0.01000 0.06784 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.73000 13.63000 0.10000 0.73368 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 復華有利貨幣市場基金 13.41410 13.41400 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.34000 14.21000 0.13000 0.91485 復華亞太成長基金 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 復華亞太神龍科技基金-美元 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 復華東協世紀基金 14.07000 13.86000 0.21000 1.51515 復華南非幣長期收益基金A 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 復華美國新星基金-美元 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626 復華美國新星基金-新臺幣 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163 復華恒生基金 22.21000 22.20000 0.01000 0.04505 復華恒生單日反向一倍基金 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 復華恒生單日正向二倍基金 39.02000 39.03000 -0.01000 -0.02562 復華神盾基金 23.65480 23.53030 0.12450 0.52911 復華高成長基金 63.18000 62.92000 0.26000 0.41322 復華高益策略組合基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 復華貨幣市場基金 14.37350 14.37330 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.91000 17.71000 0.20000 1.12931 復華復華基金 20.03000 19.94000 0.09000 0.45135 復華華人世紀基金 20.02000 19.75000 0.27000 1.36709 復華傳家二號基金 27.18330 27.06020 0.12310 0.45491 復華傳家基金 22.20520 22.07960 0.12560 0.56885 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 復華新興人民幣短期收益基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.88000 18.86000 0.02000 0.10604 復華新興市場高收益債券基金A 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 復華新興市場高收益債券基金B 6.21000 6.20000 0.01000 0.16129 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 復華滬深300 A股基金 25.32000 25.58000 -0.26000 -1.01642 復華數位經濟基金 52.98000 52.26000 0.72000 1.37773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 12.02000 11.85000 0.17000 1.43460 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.99200 9.98460 0.00740 0.07411 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.84160 9.83560 0.00600 0.06100 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14910 10.14160 0.00750 0.07395 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.96550 9.95940 0.00610 0.06125 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.99740 10.00000 -0.00260 -0.02600 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.99060 10.00000 -0.00940 -0.09400 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.99980 10.00000 -0.00020 -0.00200 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99300 10.00000 -0.00700 -0.07000 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.99980 10.00000 -0.00020 -0.00200 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99300 10.00000 -0.00700 -0.07000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33280 9.33090 0.00190 0.02036 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15780 9.15400 0.00380 0.04151 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67210 8.67440 -0.00230 -0.02651 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37150 11.36910 0.00240 0.02111 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16840 11.16390 0.00450 0.04031 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69470 10.69760 -0.00290 -0.02711 景順主流基金 20.06000 19.94000 0.12000 0.60181 景順台灣科技基金 36.91000 36.45000 0.46000 1.26200 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 景順全球科技基金 21.41000 21.33000 0.08000 0.37506 景順全球康健基金 17.52000 17.57000 -0.05000 -0.28458 景順貨幣市場基金 15.91290 15.91270 0.00020 0.00126 景順潛力基金 37.12000 36.84000 0.28000 0.76004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.16000 16.05000 0.11000 0.68536 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.34000 14.26000 0.08000 0.56101 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.78000 8.73000 0.05000 0.57274 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82540 8.82840 -0.00300 -0.03398 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36410 8.34680 0.01730 0.20727 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11200 11.11570 -0.00370 -0.03329 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51010 10.48830 0.02180 0.20785 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.78000 8.66000 0.12000 1.38568 華南永昌中國A股基金(美元) 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.74000 12.55000 0.19000 1.51394 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64140 9.63820 0.00320 0.03320 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.33870 9.34210 -0.00340 -0.03639 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78260 9.77940 0.00320 0.03272 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.47720 9.48050 -0.00330 -0.03481 華南永昌永昌基金 19.62000 19.55000 0.07000 0.35806 華南永昌全球亨利組合基金 14.36920 14.36670 0.00250 0.01740 華南永昌全球神農水資源基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 華南永昌全球精品基金 14.53000 14.50000 0.03000 0.20690 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.16000 12.10000 0.06000 0.49587 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594 華南永昌物聯網精選基金 13.22000 13.09000 0.13000 0.99312 華南永昌策略報酬基金 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17510 16.17490 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.81060 24.79160 0.01900 0.07664 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91600 11.91580 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14910 10.14400 0.00510 0.05028 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.36410 10.36000 0.00410 0.03958 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00350 9.99840 0.00510 0.05101 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.19100 10.18690 0.00410 0.04025 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05230 10.04830 0.00400 0.03981 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20860 10.20520 0.00340 0.03332 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.05230 10.04830 0.00400 0.03981 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20320 10.20040 0.00280 0.02745 華頓中小型基金 24.61000 24.47000 0.14000 0.57213 華頓中國多重機會平衡基金 13.32390 13.26710 0.05680 0.42813 華頓台灣基金 25.37000 24.98000 0.39000 1.56125 華頓平安貨幣市場基金 11.49840 11.49830 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.23000 17.19000 0.04000 0.23269 華頓全球高收益債券基金A 13.45620 13.45570 0.00050 0.00372 華頓全球高收益債券基金B 8.57190 8.57150 0.00040 0.00467 華頓全球黑鑽油源基金 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265 華頓新興亞太債券基金A 10.52840 10.52880 -0.00040 -0.00380 華頓新興亞太債券基金B 8.14200 8.14230 -0.00030 -0.00368 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.13560 3.12590 0.00970 0.31031 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.51970 14.46740 0.05230 0.36150 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49590 0.49380 0.00210 0.42527 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.06320 12.05390 0.00930 0.07715 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.05570 11.04800 0.00770 0.06970 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.10520 11.09110 0.01410 0.12713 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.15060 10.13770 0.01290 0.12725 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.93710 11.91370 0.02340 0.19641 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.03060 11.00810 0.02250 0.20439 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.50000 13.31000 0.19000 1.42750 匯豐中國科技精選基金(台幣) 12.04000 11.86000 0.18000 1.51771 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.60000 13.39000 0.21000 1.56833 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41640 2.41670 -0.00030 -0.01241 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98970 1.99060 -0.00090 -0.04521 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26080 12.25010 0.01070 0.08735 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.16410 10.15520 0.00890 0.08764 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38150 0.38110 0.00040 0.10496 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32940 0.32900 0.00040 0.12158 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.68000 3.65000 0.03000 0.82192 匯豐中國動力基金(台幣) 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.21000 13.21170 -0.00170 -0.01287 匯豐太平洋精典基金 18.66000 18.37000 0.29000 1.57866 匯豐台灣精典基金 24.53000 24.32000 0.21000 0.86349 匯豐全球趨勢組合基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 匯豐全球關鍵資源基金 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 匯豐安富基金 25.71000 25.57000 0.14000 0.54752 匯豐成功基金 38.53000 38.46000 0.07000 0.18201 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.51000 11.42000 0.09000 0.78809 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53000 11.44000 0.09000 0.78671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.46990 2.47120 -0.00130 -0.05261 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28530 2.28660 -0.00130 -0.05685 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83520 11.83140 0.00380 0.03212 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.35480 8.35050 0.00430 0.05149 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39140 0.39110 0.00030 0.07671 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35670 0.35650 0.00020 0.05610 匯豐拉丁美洲基金 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 匯豐金磚動力基金 15.44000 15.29000 0.15000 0.98103 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96930 14.96930 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81310 15.81300 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.96000 0.02000 0.40323 匯豐新鑽動力基金 11.87000 11.74000 0.13000 1.10733 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75460 5.75990 -0.00530 -0.09202 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23170 9.23740 -0.00570 -0.06171 匯豐龍鳳基金 52.60000 52.14000 0.46000 0.88224 匯豐龍騰電子基金 38.79000 38.31000 0.48000 1.25294 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47530 12.47110 0.00420 0.03368 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.43000 20.32000 0.11000 0.54134 新光中國成長基金(人民幣) 12.62000 12.40000 0.22000 1.77419 新光中國成長基金(美元) 13.76000 13.50000 0.26000 1.92593 新光中國成長基金(新臺幣) 13.03000 12.80000 0.23000 1.79688 新光台灣富貴基金 24.49000 24.34000 0.15000 0.61627 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00130 9.99800 0.00330 0.03301 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28310 9.28740 -0.00430 -0.04630 新光全球債券基金(B配息)美元 9.72890 9.72580 0.00310 0.03187 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.02060 9.02480 -0.00420 -0.04654 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 新光吉星貨幣市場基金 15.41700 15.41690 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 26.18000 25.80000 0.38000 1.47287 新光亞洲精選基金-新台幣 25.21000 24.85000 0.36000 1.44869 新光兩岸優勢基金 14.85000 14.60000 0.25000 1.71233 新光店頭基金 25.80000 25.62000 0.18000 0.70258 新光南非幣保本基金 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 新光創新科技基金 15.68000 15.55000 0.13000 0.83601 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84290 9.83650 0.00640 0.06506 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.19230 10.18500 0.00730 0.07167 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.83500 9.83260 0.00240 0.02441 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.48510 9.47900 0.00610 0.06435 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.83280 9.82860 0.00420 0.04273 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.48770 9.48530 0.00240 0.02530 新光福運平衡基金 17.15260 17.10500 0.04760 0.27828 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 新光澳幣保本基金 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04820 10.04180 0.00640 0.06373 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04880 10.04250 0.00630 0.06273 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.96060 9.95840 0.00220 0.02209 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.96060 9.95840 0.00220 0.02209 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.98400 9.97970 0.00430 0.04309 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.98380 9.97950 0.00430 0.04309 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96540 9.96200 0.00340 0.03413 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96580 9.96240 0.00340 0.03413 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.30000 0.05000 0.68493 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.03070 10.02490 0.00580 0.05786 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.87340 9.86770 0.00570 0.05776 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.03080 10.02650 0.00430 0.04289 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.90030 9.89610 0.00420 0.04244 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.90800 9.91830 -0.01030 -0.10385 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.10010 10.11030 -0.01020 -0.10089 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95970 13.95810 0.00160 0.01146 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79940 8.79840 0.00100 0.01137 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.68580 36.65200 0.03380 0.09222 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.93680 36.92470 0.01210 0.03277 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.43210 38.45310 -0.02100 -0.05461 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03430 11.03110 0.00320 0.02901 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15800 10.14060 0.01740 0.17159 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.41630 13.24700 0.16930 1.27803 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.91280 10.75230 0.16050 1.49270 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911 群益大印度基金-人民幣 12.88630 12.72140 0.16490 1.29624 群益大印度基金-美元 13.18840 12.99210 0.19630 1.51092 群益大印度基金-新臺幣 11.87000 11.70000 0.17000 1.45299 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.58390 12.57040 0.01350 0.10740 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.20540 13.16340 0.04200 0.31907 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.82640 11.81370 0.01270 0.10750 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.32580 11.28970 0.03610 0.31976 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.70900 9.67810 0.03090 0.31928 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.87660 9.86600 0.01060 0.10744 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.81450 9.78320 0.03130 0.31994 群益中小型股基金 46.07000 45.79000 0.28000 0.61149 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.02660 9.99640 0.03020 0.30211 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.12980 10.07790 0.05190 0.51499 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.98210 8.95500 0.02710 0.30262 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.07440 9.02790 0.04650 0.51507 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.08100 8.04510 0.03590 0.44623 群益中國高收益債券基金N-美元 10.02680 10.01140 0.01540 0.15382 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43760 11.43650 0.00110 0.00962 群益中國高收益債券基金-美元 11.25800 11.24070 0.01730 0.15391 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48890 10.47820 0.01070 0.10212 群益中國新機會基金N-美元 10.04540 9.91200 0.13340 1.34584 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225 群益中國新機會基金-人民幣 8.91560 8.81580 0.09980 1.13206 群益中國新機會基金-美元 10.74110 10.59850 0.14260 1.34547 群益中國新機會基金-新臺幣 9.73000 9.61000 0.12000 1.24870 群益平衡王基金 19.66190 19.61590 0.04600 0.23450 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.80000 0.03000 0.38462 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.72000 5.70000 0.02000 0.35088 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.73340 9.70480 0.02860 0.29470 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.11030 10.05930 0.05100 0.50699 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.91180 8.88560 0.02620 0.29486 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.25700 9.21030 0.04670 0.50704 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.00410 10.02270 -0.01860 -0.18558 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86450 9.88180 -0.01730 -0.17507 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.59300 9.61080 -0.01780 -0.18521 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.52590 9.54260 -0.01670 -0.17500 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.06170 10.08030 -0.01860 -0.18452 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17370 10.19150 -0.01780 -0.17466 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.76180 9.77990 -0.01810 -0.18507 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.16300 10.15610 0.00690 0.06794 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52630 7.52120 0.00510 0.06781 群益全球關鍵生技基金-美元 15.31090 15.29910 0.01180 0.07713 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.64000 11.53000 0.11000 0.95403 群益印度中小基金N-美元 9.80180 9.69230 0.10950 1.12976 群益印度中小基金N-新臺幣 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448 群益印度中小基金-人民幣 14.52570 14.39390 0.13180 0.91567 群益印度中小基金-美元 14.01920 13.86260 0.15660 1.12966 群益印度中小基金-新臺幣 15.39000 15.23000 0.16000 1.05056 群益多利策略組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 群益多重資產組合基金 15.81000 15.73000 0.08000 0.50858 群益安家基金 23.88310 23.71580 0.16730 0.70544 群益安穩貨幣市場基金 16.05350 16.05340 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 22.42000 22.39000 0.03000 0.13399 群益亞太中小基金 13.76000 13.52000 0.24000 1.77515 群益亞太新趨勢平衡基金 17.69000 17.51000 0.18000 1.02798 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64410 9.64370 0.00040 0.00415 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54190 7.54160 0.00030 0.00398 群益店頭市場基金 97.36000 96.24000 1.12000 1.16376 群益東方盛世基金 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872 群益東協成長基金-人民幣 14.78280 14.59750 0.18530 1.26940 群益東協成長基金-美元 14.12030 13.91380 0.20650 1.48414 群益東協成長基金-新臺幣 13.25000 13.07000 0.18000 1.37720 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.38710 11.36100 0.02610 0.22973 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.96660 10.94280 0.02380 0.21749 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.24200 10.22290 0.01910 0.18684 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.26290 10.23940 0.02350 0.22951 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.88740 9.86600 0.02140 0.21691 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.23190 9.21470 0.01720 0.18666 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 10.02290 0.00000 10.02290 0.00000 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.06320 10.04130 0.02190 0.21810 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.10240 10.08360 0.01880 0.18644 群益長安基金 28.86000 28.76000 0.10000 0.34771 群益美國新創亮點基金-美元 15.02540 15.00640 0.01900 0.12661 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 群益真善美基金 17.41480 17.34050 0.07430 0.42848 群益馬拉松基金 120.11000 119.09000 1.02000 0.85650 群益深証中小板基金 16.32000 16.52000 -0.20000 -1.21065 群益創新科技基金 31.93000 31.77000 0.16000 0.50362 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 群益華夏盛世基金-人民幣 10.91930 10.85280 0.06650 0.61275 群益華夏盛世基金-美元 11.07280 10.98200 0.09080 0.82681 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.33000 17.20000 0.13000 0.75581 群益奧斯卡基金 27.79000 27.61000 0.18000 0.65194 群益新興金鑽基金-美元 14.06730 13.83160 0.23570 1.70407 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.20000 10.04000 0.16000 1.59363 群益葛萊美基金 23.67000 23.48000 0.19000 0.80920 群益道瓊美國地產ETF基金 18.36000 18.29000 0.07000 0.38272 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.58000 13.39000 0.19000 1.41897 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72460 11.66950 0.05510 0.47217 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.63360 11.56580 0.06780 0.58621 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47020 11.41200 0.05820 0.50999 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.87180 8.83020 0.04160 0.47111 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.63100 9.57490 0.05610 0.58591 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.19320 9.14650 0.04670 0.51058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.91000 29.73000 0.18000 0.60545 德信中國精選成長基金 12.97000 12.84000 0.13000 1.01246 德信台灣主流中小基金 18.40000 18.13000 0.27000 1.48924 德信新興股票組合基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104 德信萬保貨幣市場基金 11.91150 11.91140 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.66740 10.66910 -0.00170 -0.01593 德信數位時代基金 28.57000 28.51000 0.06000 0.21045 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63840 11.63830 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.32000 17.19000 0.13000 0.75625 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.09000 18.07000 0.02000 0.11068 德銀遠東DWS全球神農基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.02190 10.02360 -0.00170 -0.01696 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04430 14.04660 -0.00230 -0.01637 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34380 8.34180 0.00200 0.02398 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.52730 11.52260 0.00470 0.04079 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.60560 11.60080 0.00480 0.04138 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.07120 13.06940 0.00180 0.01377 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.22000 18.20000 0.02000 0.10989 摩根中小基金 25.40000 25.20000 0.20000 0.79365 摩根中國A股基金 16.17000 16.07000 0.10000 0.62228 摩根中國A股基金(美元) 13.38000 13.28000 0.10000 0.75301 摩根中國亮點基金 14.89000 14.66000 0.23000 1.56889 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.46600 12.44340 0.02260 0.18162 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.53810 13.50650 0.03160 0.23396 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.90400 10.87830 0.02570 0.23625 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.75180 13.72680 0.02500 0.18213 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.38700 15.35110 0.03590 0.23386 摩根台灣金磚基金 21.14000 20.98000 0.16000 0.76263 摩根台灣增長基金 52.06000 51.70000 0.36000 0.69632 摩根平衡基金 28.18000 28.11000 0.07000 0.24902 摩根全球α基金 18.91000 18.90000 0.01000 0.05291 摩根全球平衡基金 15.78470 15.70640 0.07830 0.49852 摩根全球發現基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.87720 9.85100 0.02620 0.26596 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70470 10.67410 0.03060 0.28668 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.25640 10.22780 0.02860 0.27963 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35780 11.32800 0.02980 0.26306 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.03810 10.96430 0.07380 0.67309 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.83630 13.74370 0.09260 0.67376 摩根亞洲基金 59.52000 58.47000 1.05000 1.79579 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.91450 8.91120 0.00330 0.03703 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.32980 10.32240 0.00740 0.07169 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27220 9.26640 0.00580 0.06259 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63390 12.62940 0.00450 0.03563 摩根東方內需機會基金 18.85000 18.52000 0.33000 1.78186 摩根東方科技基金 38.70000 38.10000 0.60000 1.57480 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.15000 10.03000 0.12000 1.19641 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.75000 10.62000 0.13000 1.22411 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.42000 10.29000 0.13000 1.26336 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.57000 0.13000 1.12360 摩根金龍收成基金 24.22000 23.83000 0.39000 1.63659 摩根第一貨幣市場基金 15.05780 15.05770 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.45000 14.28000 0.17000 1.19048 摩根新金磚五國基金 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770 摩根新絲路基金 11.29000 11.10000 0.19000 1.71171 摩根新興35基金 14.54000 14.38000 0.16000 1.11266 摩根新興日本基金 25.02000 24.59000 0.43000 1.74868 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.98940 7.98160 0.00780 0.09772 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06500 11.05430 0.01070 0.09679 摩根新興科技基金 60.24000 59.55000 0.69000 1.15869 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.51250 8.51670 -0.00420 -0.04931 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62750 10.63270 -0.00520 -0.04891 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.31330 9.27360 0.03970 0.42810 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.32810 10.27730 0.05080 0.49429 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.93150 9.88280 0.04870 0.49278 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.50000 10.45500 0.04500 0.43042 摩根龍揚基金 36.19000 35.60000 0.59000 1.65730 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 摩根環球股票收益基金-累積型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42810 9.42980 -0.00170 -0.01803 摩根總收益組合基金-累積型 11.25890 11.26100 -0.00210 -0.01865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.87000 25.66000 0.21000 0.81839 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74210 11.73490 0.00720 0.06136 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.13190 11.12580 0.00610 0.05483 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27910 10.27320 0.00590 0.05743 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56400 10.55750 0.00650 0.06157 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02580 10.02020 0.00560 0.05589 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.25140 9.24610 0.00530 0.05732 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.03870 11.03430 0.00440 0.03988 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.54260 10.54560 -0.00300 -0.02845 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.17440 10.13550 0.03890 0.38380 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80890 9.77810 0.03080 0.31499 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.07320 10.03470 0.03850 0.38367 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.71120 9.68070 0.03050 0.31506 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.87250 11.84770 0.02480 0.20932 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.71110 11.68770 0.02340 0.20021 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40810 10.39270 0.01540 0.14818 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.43210 11.40830 0.02380 0.20862 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.25920 11.23670 0.02250 0.20024 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00950 9.99470 0.01480 0.14808 聯邦金鑽平衡基金 23.55260 23.41590 0.13670 0.58379 聯邦貨幣市場基金 13.13910 13.13900 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.84080 10.83740 0.00340 0.03137 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.43790 8.43520 0.00270 0.03201 聯邦精選科技基金 13.04000 12.90000 0.14000 1.08527 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14920 16.14540 0.00380 0.02354 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.59250 12.48590 0.10660 0.85376 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.36920 12.26230 0.10690 0.87178 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.93410 11.83090 0.10320 0.87229 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70120 11.70150 -0.00030 -0.00256 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08380 11.08520 -0.00140 -0.01263 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.70640 10.70670 -0.00030 -0.00280 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.81560 8.81670 -0.00110 -0.01248 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.62000 38.31000 0.31000 0.80919 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.70000 15.69000 0.01000 0.06373 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.81000 20.78000 0.03000 0.14437 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.01000 18.99000 0.02000 0.10532 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.87000 16.85000 0.02000 0.11869 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.95000 15.94000 0.01000 0.06274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.20000 16.18000 0.02000 0.12361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.76000 14.74000 0.02000 0.13569 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.36000 17.37000 -0.01000 -0.05757 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.88000 13.89000 -0.01000 -0.07199 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.72000 13.73000 -0.01000 -0.07283 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.97820 14.97810 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.66920 10.66480 0.00440 0.04126 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.52660 14.51800 0.00860 0.05924 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.93820 7.93490 0.00330 0.04159 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.63000 14.62000 0.01000 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