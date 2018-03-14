大中華金融(00431-HK)去年轉賺2604.2萬不派息

大中華金融(00431-HK)公布，截至2017年12月31日止年度股東應佔盈利2604.2萬元，扭轉2016年度虧損9.7億元的劣勢。每股盈利4.3仙。不派息。

業績中的獨立核數師報告之摘錄如下：

「保留意見我們認為，除我們的報告中保留意見之基準一節所述事宜可能產生之影響外，綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則真實而公平地反映 貴集團於2017年12月31日之財務狀況，以及其截至該日止年度之綜合財務表現及綜合現金流量，並已按照香港公司條例之披露規定妥為編製。

保留意見之基礎

年初結餘及相應數據鑒於取消綜合入賬附屬公司(涉及偏離香港財務報告準則第10號「綜合財務報表」(「香港財務報告準則第10號」)及是否符合香港會計準則第37號「撥備、或然負債及或然資產」)的可能影響， 貴集團截至2016年12月31日止年度之綜合財務報表(其構成本年度綜合財務報表所呈列相關數據之基準)內載有不發表意見。有關不發表意見之詳情載於日期為2017年3月17日之獨立核數師報告(載於 貴公司截至2016年12月31日止年度之年度報告)。我們無法取得充足及適當的審核憑證，以便我們評估於截至2016年12月31日止年度取消綜合入賬附屬公司的可能影響。任何經發現需要對於2017年1月1日之年初結餘作出的調整，均可能影響於2017年1月1日的累計虧損結餘及 貴集團截至2016年12月31日止年度之業績及綜合財務報表附註的相關披露。綜合財務報表載列的比較數字可能無法與本年度之數字作比較。」

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)