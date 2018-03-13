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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          精確              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          廣寰科            謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          點晶              東林     世坤                
勝昱     雙鴻     元大美債7-10          泰谷              欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          振維              友銓     新昕纖              
精確     寶得利   元大投資級公司債          大峽谷-KY          達威     光明                
宏易              元大中國債3-5          青雲              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰5Y+新興債          撼訊              三圓     興采                
台蠟              國泰1-5Y高收債          上揚              雙喜     直得                
榮群              合世              松崗              力泰     泰茂                
天宇              易威              保銳              理銘     至興                
新零售            大江              富驛-KY           雅茗-KY  萬在                
力新              南璋                                亞都     長佳                
恩得利            勝昱                                東凌-KY  大恭                
李洲              飛寶企業                            關中     美琪瑪              
凱柏實業          精確                                隆中     致振                
遠昇              宏易                                時報     威潤                
及成              唐鋒                                欣泰     唐榮                
鑫龍騰            台蠟                                         晉椿                
和進              榮群                                         世豐                
耀勝              天宇                                         久陽                
倚強              新零售                                       尼克森              
鑫創              力新                                         力新                
廣寰科            恩得利                                       凌網                
點晶              李洲                                         李洲                
建舜電            凱柏實業                                     凱柏實業            
泰谷              遠昇                                         港建                
典範              及成                                         耀勝                
長天              鑫龍騰                                       至寶電              
益通              和進                                         杭特                
振維              耀勝                                         幸康                
鴻翊              倚強                                         曜越                
迎輝              鑫創                                         重鳥鵬              
欣厚-KY           廣寰科                                       泓格                
兆遠              點晶                                         東林                
系統電            岱稜                                         盈正                
世紀              建舜電                                       晟楠                
華容              泰谷                                         世紀                
建榮              典範                                         友銓                
立衛              長天                                         青雲                
天揚              益通                                         慕康生醫            
鈺創              振維                                         昇益                
合正              鴻翊                                         通泰                
金利              迎輝                                         三聯                
寶聯通            欣厚-KY                                      合邦                
昇益              兆遠                                         業強                
凱鈺              環宇-KY                                      訊達                
德宏              系統電                                       撼訊                
寬魚國際          世紀                                         亞銳士              
合邦              華容                                         安碁                
萬旭              建榮                                         沛亨                
驊宏資            立衛                                         迅德                
久正              天揚                                         倉和                
上揚              鈺創                                         光菱                
全譜              合正                                         星雲                
易通展            金利                                         三圓                
元隆              寶聯通                                       士開                
沛亨              昇益                                         雙喜                
九暘              凱鈺                                         力泰                
凱碩              德宏                                         理銘                
全達              寬魚國際                                     中連貨              
奧斯特            合邦                                         安心                
福華              萬旭                                         燦星旅              
保銳              驊宏資                                       高野                
常珵              久正                                         亞都                
立碁              上揚                                         老爺知              
越峰              全譜                                         滿心                
士開              易通展                                       德記                
志嘉              元隆                                         關中                
富裔              沛亨                                         誠品生活            
燦星旅            九暘                                         泰偉                
富驛-KY           凱碩                                         得利影              
劍湖山            全達                                         時報                
德記              奧斯特                                       琉園                
泰偉              福華                                         旭然                
華義              保銳                                         鼎創達              
得利影            常珵                                         明揚                
鼎創達            立碁                                         綠河-KY             
花王              越峰                                         花王                
邦泰              士開                                         欣雄                
                  志嘉                                         欣泰                
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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