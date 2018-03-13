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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 元大滬深300正2 富邦科技          利勤              昶和     大飲     晶彩科     
味全     富邦NASDAQ反1 元大台商50          信昌化            大統染   天仁                
宏洲     正道     富邦摩台          佳大              海悅     宏亞                
嘉裕     友旺     富邦發達          海光              銘旺科   立益                
東華     同開     富邦金融          世紀鋼            卓越     昶和                
大東     悠克     元大MSCI台灣          威盛              統領     大統染              
立益              永豐臺灣加權          映泰                       錩泰                
佳和              國泰日經225          承啟                       元禎                
昶和              元大日經225          統懋                       展宇                
三洋紡            元大美債7-10正2          太空梭                     海悅                
瑞利              元大美債7-10反1          麗臺                       映泰                
樂士              富邦歐洲          蔚華科                     隴華                
正峰新            FH彭博高收益債          嘉威                       麗臺                
億泰              FH彭博新興債          世芯-KY                    世芯-KY             
毛寶              味全              捷泰                       拓凱                
燁興              宏洲              杜康-DR                    傳奇                
中鴻              嘉裕              陽光能源-DR                   東科-KY             
聚亨              東華                                         華友聯              
千興              大東                                         皇昌                
威致              立益                                         潤弘                
首利              佳和                                         華園                
麗正              昶和                                         遠雄來              
東訊              三洋紡                                       夏都                
華泰              如興                                         新天地              
茂矽              瑞利                                         欣欣                
錸德              樂士                                         統領                
廷鑫              正峰新                                       阿瘦                
倫飛              億泰                                         晨訊科-DR            
威盛              毛寶                                         友佳-DR             
銘旺科            燁興                                         一零四              
統懋              中鴻                                         新海                
翔耀              聚亨                                         秋雨                
太空梭            千興                                         欣高                
新利虹            威致                                         台數科              
華映              首利                                         南六                
吉祥全            麗正                                         基勝-KY             
憶聲              東訊                                         威宏-KY             
科風              華泰                                         波力-KY             
建碁              茂矽                                         泰昇-KY             
和鑫              錸德                                         政伸                
力特              廷鑫                                         吉源-KY             
喬鼎              倫飛                                                             
正達              威盛                                                             
晟鈦              銘旺科                                                           
新世紀            統懋                                                             
誠創              翔耀                                                             
嘉威              太空梭                                                           
力銘              新利虹                                                           
亞太電            華映                                                             
達能              吉祥全                                                           
清惠              憶聲                                                             
慧友              科風                                                             
捷泰              建碁                                                             
互億              和鑫                                                             
天瀚              力特                                                             
迅杰              喬鼎                                                             
華上              正達                                                             
元晶              晟鈦                                                             
華冠              新世紀                                                           
裕豐              創意                                                             
寶徠              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
東森              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           上福                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              富鼎                                                             
中視              裕豐                                                             
秋雨              寶徠                                                             
慶豐富            日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  京城銀                                                           
                  台南-KY                                                          
                  富邦媒                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  泰金寶-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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