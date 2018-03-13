鄭商所修訂白糖期權合約 遠期不活躍合約挂牌數減少

鄭州商品交易所3月13日發布了《關于修訂白糖期權合約及的通知》，對白糖期權合約最後交易日(到期日)及其合約挂牌的方案進行完善，并對白糖期權合約及《鄭州商品交易所期權交易管理辦法》相關内容進行了修訂。

根據通知，本次主要修訂了白糖期權合約的“合約月份”和“最後交易日”兩項内容。“合約月份”内容由“1、3、5、7、9、11月”修改為“标的期貨合約中的連續兩個近月，其後月份在标的期貨合約結算後持倉量達到5000手(雙邊)之後的第二個交易日挂牌”。“最後交易日”内容由“标的期貨合約交割月份前二個月的倒數第5個交易日，以及交易所規定的其他日期”修改為“标的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日，以及交易所規定的其他日期”。

鄭商所相關負責人表示，對白糖期權最後交易日和挂牌方式的修訂方案將從新挂牌的SR909期貨合約開始執行，已挂牌期權合約仍按原規定執行，不會對現有月份期權合約造成影響。

據了解，白糖期權順利上市以來，技術系統穩定，市場運行平穩，結算高效。為進一步推動白糖期權市場穩步發展，促進期權市場功能發揮，鄭商所通過持續走訪、調研等多種形式征求了市場意見。針對市場提出的白糖期權合約到期日較早、遠期不活躍期權合約數量較多等問題，鄭商所進行深入研究後制定了上述白糖期權合約的完善方案，并得到了市場各方支持。

北京嘉志貿易有限公司李科認為，修訂後的白糖期權合約有助于提高期權與标的期貨的關聯度，提升市場流動性集中度，而挂牌兩個連續近月的規定兼顧了産業客戶近月的套保需求，更有利于産業客戶的套保操作，提高套保效率。

中信證券做市商團隊負責人蔡成苗說，白糖期權合約挂牌方式參照金融期貨、金融期權的挂牌方式進行修訂，減少了遠期不活躍期權合約挂牌數量，有利于做市商為活躍月份期權合約提供更多更好的流動性。

南華資本管理有限公司做市商團隊負責人談效俊則表示，此次修訂減少了遠期不活躍合約挂牌數量，降低了做市商的流控壓力和資金壓力，做市商可以更好提供有真正市場需求的流動性。

來源：中國證券網

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