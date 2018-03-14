[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄03/13 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2881B 富邦金乙特 03/13 上市增資 03/07-03/09 56667 60.00 60.00 元大 01 03/12 11874 4979 華星光 03/14 上櫃增資 03/08-03/12 900 27.50 27.50 永豐金 01 03/13 28411 1569 濱川 03/16 上櫃增資 03/12-03/14 850 35.00 35.00 富邦 01 03/15 1972 8497 聯廣 03/19 初上市 03/13-03/15 2047 46.00 46.00 國泰 01 03/16 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。