上海市政府：特斯拉在華建廠未擱置 仍在積極推進

上海市政府周二表示，特斯拉和上海有關部門就建立一家當地制造工廠的談判仍在進行中。這緩解了此前人們對媒體報道的談判建廠事宜已經破裂的擔憂。

2月20日，據彭博社援引知情人士稱，由于特斯拉與上海市政府對擬建工廠的所有權架構尚未達成一緻，相關協議還沒确定。

上述消息人士稱，特斯拉七個月前曾表示它正在同上海市政府合作擬建立裝配廠，但現在尚未達成協議，原因是中國要求特斯拉必須與當地的企業進行合資，而特斯拉希望能夠獨資。

由于遲遲無法與上海市政府達成在當地建設組裝廠的協議也讓特斯拉CEO馬斯克深感心力憔悴。3月9日，馬斯克在推特上發布了一系列針對中國不公平競争環境的帖子，稱汽車領域限制了外資對中國企業的所有權，并對進口汽車征收高額關稅。

“沒有美國車企能夠在中國擁有甚至50%的股權建廠，但在美國卻有5家中國完全獨資的電動汽車車企。你認為美國和中國針對汽車的規則應該平等和公平嗎，包括進口稅、規則以及合資股權限制?” 馬斯克在推特上向特朗普公開發問道。馬斯克指出，中國對汽車征收25%的進口關稅，是美國對中國制造汽車所征2.5%稅率的十倍。

這一事件引發了人們的質疑，即在中美貿易緊張關系日益加劇的情況下，特斯拉在中國這個全球最大的汽車市場建廠規劃是否正在談判，或者已被擱置。

上海市政府表示，與特斯拉的溝通一直都是積極的，雙方“有共同的目标”，推動中國新能源汽車市場的發展。

“雙方將繼續深入研究特斯拉在華建廠計劃。目前細節仍在讨論中，一旦有任何消息被證實，我們將盡快宣布。”上海市政府在一封郵件中回應道。

馬斯克曾公開表示，特斯拉非常重視其在中國的發展和計劃。

在去年11月的第三財季報告會上，馬斯克表示，特斯拉預計會在未來3年内開始在中國生産電動汽車。

“特斯拉會在中國建廠，2020年開始生産，年産量可以達到‘成千上萬’輛。”馬斯克說道。

同時，馬斯克表示，特斯拉在中國生産的電動汽車會在中國市場銷售，也可能會在本地區的其他國家進行銷售。特斯拉在中國將主要生産Model 3轎車和Model Y緊湊型SUV車型。

“這是唯一可以讓特斯拉汽車在中國較為便宜的方式，”談及在華建廠時馬斯克表示。

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