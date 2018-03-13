◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月13日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23935 5027 476.13 0059 富邦金融 15106 4973 303.76 0058 富邦發達 7403 4196 176.43 0051 元大中型100 11163 9500 117.51 0055 元大MSCI金融 34230 36654 93.39 00704L 台新MSCI台灣正2 4280 4878 87.74 0054 元大台商50 9327 12124 76.93 00707R 元大S&P日圓反1 4066 5355 75.93 00714 群益道瓊美國地產 3604 5567 64.74 00663L 國泰臺灣加權正2 2703 4309 62.73 0052 富邦科技 3735 6000 62.25 00702 國泰標普低波高息 8299 13688 60.63 0053 元大電子 3945 6988 56.45 00635U 元大S&P黃金 24145 44014 54.86 00698L 元大美債7-10正2 2770 5649 49.04 0061 元大寶滬深 193715 399116 48.54 00705R 台新MSCI台灣反1 3406 7315 46.56 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2868 7106 40.36 00692 富邦公司治理 47822 120280 39.76 006206 元大上證50 66637 187778 35.49 008201 BP上證50 935 2749 34.01 006207 FH滬深 51048 150392 33.94 00667 元大韓國 1566 4929 31.77 00689R 國泰20年美債反1 1602 5389 29.73 00657 國泰日經225 2156 7264 29.68 00642U 元大S&P石油 28964 101821 28.45 00639 富邦深100 78884 302903 26.04 00648R 元大S&P500反1 36385 144188 25.23 00703 台新MSCI中國 5431 22550 24.08
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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