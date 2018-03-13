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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月13日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23935      5027   476.13  
0059   富邦金融             15106      4973   303.76  
0058   富邦發達              7403      4196   176.43  
0051   元大中型100          11163      9500   117.51  
0055   元大MSCI金融         34230     36654    93.39  
00704L 台新MSCI台灣正2       4280      4878    87.74  
0054   元大台商50            9327     12124    76.93  
00707R 元大S&P日圓反1        4066      5355    75.93  
00714  群益道瓊美國地產      3604      5567    64.74  
00663L 國泰臺灣加權正2       2703      4309    62.73  
0052   富邦科技              3735      6000    62.25  
00702  國泰標普低波高息      8299     13688    60.63  
0053   元大電子              3945      6988    56.45  
00635U 元大S&P黃金          24145     44014    54.86  
00698L 元大美債7-10正2       2770      5649    49.04  
0061   元大寶滬深          193715    399116    48.54  
00705R 台新MSCI台灣反1       3406      7315    46.56  
00699R 元大美債7-10反1       2384      5714    41.72  
00691R 兆豐藍籌30反1         2868      7106    40.36  
00692  富邦公司治理         47822    120280    39.76  
006206 元大上證50           66637    187778    35.49  
008201 BP上證50               935      2749    34.01  
006207 FH滬深               51048    150392    33.94  
00667  元大韓國              1566      4929    31.77  
00689R 國泰20年美債反1       1602      5389    29.73  
00657  國泰日經225           2156      7264    29.68  
00642U 元大S&P石油          28964    101821    28.45  
00639  富邦深100            78884    302903    26.04  
00648R 元大S&P500反1        36385    144188    25.23  
00703  台新MSCI中國          5431     22550    24.08
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