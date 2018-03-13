【港股收評】原地踏步的一日 醫藥股應半賣半留

港股今日最終高收，不過只高收7點，只可以說成功力保不失。不過今日投資者未見得對股市太疏離，從今日大市成交額達到1100億元來看，仍屬相當活躍。或許今日投資者忙於換馬，將個人投資組合的回報率提升至最高水平。

恆生指數收市報31601點，升7點；國企指數收市報12746點，升49點，成交額為1101.89億元。

內銀股已今日主場，其中原因大家已知悉，無謂再三提及，而內銀股基本因素屬不俗，投資者可以作中長期部署，並且無需急於沽貨。同時投資者可以考慮吸納個別落後的股份，以博後市出現追落後情況。

公用股在午後走勢個別，其中長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)均在午後掉頭向下，反而中華煤氣(00003-HK)卻升幅擴大。長建及電能會在本周五公布2017年全年業績，今日兩者出現這樣的走勢是否另有寓意？心中並無答案。不過近期公用股及基建股又確實是值得留意。

今日有大行指出內地會在不久將來公布首隻房地產信託基金，若屬實是好事，畢竟對房地產信託基金感興趣者，多為機構投資者，這有助內地市場發展得更成熟。目前在香港掛牌的內房股中，擁有不少投資物業，會否成為率先受惠的一群，值得留意。

近期當炒的醫藥股今日紛紛向下，其中金斯瑞(0548-HK)大跌近9%。投資者如有貨，可以考慮將一半股份沽出以鎖定部份利潤，又或者繼續持貨，無貨者則可以待價格合適時入市。

2018年3月13日下午4時48分

文﹕張偉倫

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