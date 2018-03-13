河北唐山鋼鐵限産升級非采暖季將實行錯峰生産

新華社3月13日消息，記者從河北省唐山市發改委獲悉，為持續改善空氣質量，從3月16日至11月14日非采暖期内，唐山將對全市鋼鐵企業實施精準化、差異化錯峰生産。

作為全國重要的鋼鐵大市，唐山日前出台了《唐山市建設生態唐山實現綠色發展實施方案》。方案指出，在全面貫徹落實國家和省關于采暖季鋼鐵行業錯峰生産有關要求的基礎上，唐山市以高爐生産能力為依據，同時參照鋼鐵企業分布、氣象條件等因素，對全市所有鋼鐵企業實施比例與頻次不同的錯峰生産。

據悉，唐山市將鋼鐵企業限産比例與其對市主城區空氣質量的影響程度直接挂鈎，并根據氣象條件綜合确定限産比例，未取得排污許可證的鋼鐵企業全部停産，對高爐實行部分時間段停産管控。

方案設置了基礎限産比例和動態限産比例。位于唐山市主城區以及主城區上風向的鋼鐵企業基礎限産比例為15%，其他鋼鐵企業基礎限産比例為10%。根據規定，位于市主城區的鋼鐵企業不再增加動態限産比例;其餘各縣(市)區鋼鐵企業在基礎限産比例的基礎上，根據各月常年主導風向變化情況(依據曆史氣象統計資料)，對位于市主城區上風向的鋼鐵企業限産比例再增加5%。

按照方案要求，相關縣(市)區政府應將錯峰生産任務足額逐月分解落實到轄區具體企業、具體裝備和限産時間。對環保治理提升專項行動進度緩慢的鋼鐵企業，限産比例增加到50%。

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