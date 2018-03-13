無印良品4年來第5次降價 500款商品平均降價15%

連鎖日系品牌商 MUJI 無印良品今 (13) 日宣布，針對衣料服飾、生活家具和美妝保養等近 500 項商品實施新價格，平均降幅約 15%，此次也是無印良品自 2015 年降價以來第 5 次調整價格。

無印良品指出，於 7-ELEVEN 的店中店櫃位也將同步調降售價，自明 (14) 日起部分商品陸續降價 6-10% 不等。

無印良品說明，這次是透過「友善環境」和「簡化工序」為依據進行價格調整，「友善環境」是指透過平實價格，期望擴大市場使用環保節能素材，例如有機棉、法國亞麻、再生紙和植林木等。

而「簡化工序」則是透過改變包裝或調整運送方式降低成本，並反應回饋在價格上。

今年是無印良品在台第 14 年，目標上半年聚焦於改裝實體店鋪的展示陳列，並提供新形態服務。

其中，實體門市全新推出「體驗服務顧問」的服務。無印良品發現，許多顧客第一次接觸無印良品商品多半來自親友推薦或網路資料，通常會從價格較易入手的食品、文具或美妝保養品開始購買，因此，體驗服務顧問將帶給消費者在門市實際的商品體驗，並從體驗中找到適合自己的需求商品和使用方式，進一步理解、認同 MUJI 無印良品的商品開發和設計理念。

另外，無印良品與 7-ELEVEN 合作的「店中店」，總店數達 760 店，尤其在南投、苗栗、彰化、雲林、台東和離島等縣市，即便未設立門市，也成功藉由 7-ELEVEN 的店中店擴展銷售觸角。