新華社：美國開打貿易戰將損人害己

今年以來，美國政府貿易保護動作不斷。年初，宣布對進口光伏、鋼鐵等産品發起貿易救濟調查;3月7日，特朗普在推特上放話，要求中方想辦法今年減少美中貿易逆差10億美元;随後又決定對進口鋼鐵和鋁産品全面征稅，稅率分别為25%和10%。

美方試圖以此方式縮減美中之間貿易逆差，解決雙方貿易不平衡問題。衆所周知，貿易平衡包括貨物和服務貿易，但美方相關數據未將服務貿易算在其中。由于統計口徑的差距，美國官方統計的對華貿易逆差每年被高估20%左右。選擇對自己有利的數據計算貿易逆差，本身就有失客觀公平。

中美貿易不平衡除了統計口徑因素之外，還與美方對華高技術出口管制有關。美國研究機構報告顯示，如果美國對華出口管制放寬，對華貿易逆差可減少35%左右。可見，解決中美雙方貿易平衡問題，需要美方在放寬出口限制方面多做一些“看得見”“摸得着”的實事。

另外，值得注意的是，盡管貿易順差反映在中國，但真正的利益順差在美國。據統計，中國貨物貿易順差的一半以上來自外資企業以及加工貿易。整個貿易過程中，中國隻賺取少量加工費，而美國從設計、零部件供應、營銷等環節獲益巨大。若將貨物貿易、服務貿易以及跨國公司海外銷售的情況綜合考慮，中美貿易利益總體平衡。

與美國貿易保護形成鮮明對比的是，中國在主動擴大開放。中國2018年政府工作報告就對推動全面開放作出部署，包括全面放開一般制造業，擴大醫療、新能源汽車等領域開放，下調汽車、部分日用消費品等進口關稅等，充分顯示了開放的誠意。

加劇貿易摩擦對美國可能得不償失。彼得森研究所最新研究成果顯示，如果打貿易戰，美國將由此失去480萬個工作崗位。而中國每年本會從美國進口的大豆、波音飛機、汽車等産品，也可能因貿易摩擦加劇讓美國失去潛在訂單。限制進口本國不具備競争力的産品，帶來的生産和生活成本增加的負擔，最終會落在美國企業和消費者身上。利弊大小，一算賬即知。

打貿易戰從來都不是解決問題的正确途徑。尤其在全球化的今天，選擇貿易戰解決貿易不平衡問題，結果隻會損人害己。中方不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰，但是我們能夠應對任何挑戰，堅決捍衛國家和人民利益。

來源：新華社

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)