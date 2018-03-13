發布最強盈喜再釋利好 恆大(03333-HK)獲投行唱多目標價41.15港元

日前發布正面盈利預告的中國恆大(03333-HK)，獲得多家投行看好。海通證券發布研究報告，看好恆大戰略轉型，目標價為41.15港元。

據恆大3月8日發布的盈利預告顯示，2017年利潤將實現大幅增長，其中股東應分配利潤預期為去年的4至5倍，核心業務淨利潤預期為去年的2倍左右。若根據“恆大2016年股東應分配利潤50.91億元人民幣，核心業務淨利潤為208.1億元人民幣”進行估算，該公司在2017年股東應分配利潤最高可達203~255億元人民幣，核心業務淨利潤可達416億元人民幣左右，均創歷史最高紀錄。

海通證券指出，恆大利潤大增主要由於其提升產品品質，增加產品附加值，降低費用，增加交樓面積，贖回永續債等。此外，公司去年成功引入1300億戰投，資本實力大幅增強，為其戰略轉型奠定成功基礎。

2017年年初，許家印提出恆大要堅定實施發展戰略和發展模式的轉變。在發展戰略上，由“規模型”發展戰略向“規模+效益型”發展戰略轉變；在發展模式上，由以往高負債、高槓桿、高周轉、低成本的“三高一低”發展模式向低負債、低杠桿、低成本、高周轉的“三低一高”發展模式轉變，核心是“增效益、降負債”。此次實現史上最高全年利潤，顯示出恆大戰略轉型成效顯著。

據海通證券測算，恆大應分配利潤/總市值在8.3%～10.3%，潛在可分紅能力較強。預計恆大2017年市盈率僅5.91倍，估值處於行業較低水平，維持“買入”評級，目標價41.15元港元，較最新收盤價有67%上漲空間。

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