【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，工業股因關稅決定而下跌，科技股造好。道瓊斯指數下跌 0.6% 至 25,179 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,783 點；納斯達克指數上升 0.4% 至 7,588 點。特朗普簽署行政命令禁止博通（AVGO.US）併購高通（QCOM.US）。美國將公佈 2 月通脹數據。

油價週一下跌，紐約 4 月期油下跌 1.1% 至每桶 61.36 美元。EIA 月度報告預計美國主要頁岩油產區原油產量將於 4 月創歷史新高，將打擊 OPEC 減產的效果。金價下跌，紐約 4 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,320.8 美元。

香港和內地股市週一上升，主要受外圍股市上週五向好所帶動。水泥股跑贏大市；大部分消費股及造紙股跑輸大市。個股方面，普拉達（1913.HK）指過去數月銷售有改善，股價大漲 15.0%；雅居樂（3383.HK）發佈盈利預喜預計股東應佔溢利同比大增 1.5 倍，股價上升 3.5%；會德豐（20.HK）公佈 2017 年核心盈利按年微升 1.5%，股價上升 0.9%；大悅城（207.HK）公佈 2017 年股東應佔核心淨利潤同比大增 1.6 倍，股價沒有變動。恒生指數上升 1.9% 至 31,594 點，國企指數上升 2.1% 至 12,697 點，香港股市成交金額增加 19.8% 至 1,197 億港元。上證綜合指數上升 0.6% 至 3,327 點，滬深兩市成交金額增加 18.5% 至人民幣 6,060 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 惠理集團（806.HK）公布 2017 年業績，收入 41.1 億港元，按年增長 1.9 倍，股東應佔溢利 20.5 億港元，同比大增 13.9 倍，符合盈利預喜公告之約 20 億港元。建議派發末期及特別股息合共每股 1.04 港元，按年上升 7.7 倍。現價相當於 6.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 龍源電力（916.HK）公布 2017 年業績，收入人民幣 246 億元，按年增長 10.3%，股東應佔溢利同比上升 8.0% 至人民幣 36.9 億元。建議派發末期股息每股人民幣 0.0918 元，按年增加 8.0%。現價相當於 9.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 新晨動力（1148.HK）發布盈利預警，公司預計 2017 年股東應佔溢利減幅與中期盈利警告之減幅相若（約 40%），主要因 N20 發動機停產導致該產品銷售下跌、傳統發動機價格競爭競烈、政府補貼減少、及無形資產攤銷增加所致。

◇ 農業銀行（1288.HK）公布 2017 年業績快報，營業收入人民幣 5,370 億元，同比增長 6.1%，股東應佔溢利按年上升 4.9% 至人民幣 1,930 億元。不良貸款率同比減少 0.6 個百分點至 1.81%。現價相當於約 6.2 倍 2017 年市盈率及 0.9 倍 2017 年市賬率。

◇ 民生教育（1569.HK）公布 2017 年業績，收益人民幣 4.8 億元，按年上升 7.4%，受惠於政府補貼同比增加人民幣 6,327 萬元但部分被上市開支按年增加人民幣 1,314 萬元及匯兌收益同比減少人民幣 4,757 萬元抵消，股東應佔溢利同比增長 6.8% 至人民幣 2.6 億元（上半年收益及股東應佔溢利按年分別增長 4.9% 及 13.1%）。於 2017 年底，入學學生總人數同比上升 26.0% 至 41,120 名。公司同時宣布以人民幣 4 億元收購山東渤海實驗學校 100% 權益，現在校學生約 2,500 人。現價相當於 19.3 倍 2017 年市盈率。

◇ 長飛光纖光纜（6869.HK）公布 2017 年業績，營業收入人民幣 104 億元，按年增長 27.8%，受惠於毛利率改善，股東應佔溢利同比急升 76.9% 至人民幣 12.7 億元（首九個月營業收入及股東應佔溢利分別按年上升 26.5% 及 60.0%）。不建議派發末期股息。現價相當於 16.4 倍 2017 年市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)