[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/03/12 107/03/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.61000 35.12000 1.49000 4.24260 復華恒生單日正向二倍基金 39.03000 37.62000 1.41000 3.74801 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.66000 32.52000 1.14000 3.50554 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.18000 33.08000 1.10000 3.32527 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.41000 22.66000 0.75000 3.30980 元大標普500單日正向2倍基金 33.34000 32.28000 1.06000 3.28377 元大台灣50單日正向2倍基金 38.11000 36.96000 1.15000 3.11147 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.74000 21.10000 0.64000 3.03318 國泰中港台基金台幣級別 17.91000 17.39000 0.52000 2.99022 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.19000 34.19000 1.00000 2.92483 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.39000 13.01000 0.38000 2.92083 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.24000 14.81000 0.43000 2.90344 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.86000 11.53000 0.33000 2.86210 國泰中港台基金美元級別 0.61330 0.59630 0.01700 2.85091 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.87000 23.22000 0.65000 2.79931 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.39000 13.04000 0.35000 2.68405 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.80810 0.78720 0.02090 2.65498 國泰中港台基金人民幣級別 3.86670 3.76840 0.09830 2.60853 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.31000 12.98000 0.33000 2.54237 統一大中華中小基金 14.70000 14.34000 0.36000 2.51046 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.15840 5.03650 0.12190 2.42033 元大台灣金融基金 17.08000 16.69000 0.39000 2.33673 新光中國成長基金(新臺幣) 12.80000 12.52000 0.28000 2.23642 新光中國成長基金(人民幣) 12.40000 12.14000 0.26000 2.14168 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.89000 41.02000 0.87000 2.12092 野村巴西基金 6.75000 6.61000 0.14000 2.11800 富邦香港H股基金 22.28000 21.82000 0.46000 2.10816 元大巴西指數基金 7.00100 6.85700 0.14400 2.10004 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.10000 20.67000 0.43000 2.08031 新光中國成長基金(美元) 13.50000 13.23000 0.27000 2.04082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------