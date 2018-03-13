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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/03/12  107/03/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.61000   35.12000   1.49000    4.24260
復華恒生單日正向二倍基金                                         39.03000   37.62000   1.41000    3.74801
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.66000   32.52000   1.14000    3.50554
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.18000   33.08000   1.10000    3.32527
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.41000   22.66000   0.75000    3.30980
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.34000   32.28000   1.06000    3.28377
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.11000   36.96000   1.15000    3.11147
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.74000   21.10000   0.64000    3.03318
國泰中港台基金台幣級別                                           17.91000   17.39000   0.52000    2.99022
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.19000   34.19000   1.00000    2.92483
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.39000   13.01000   0.38000    2.92083
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.24000   14.81000   0.43000    2.90344
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.86000   11.53000   0.33000    2.86210
國泰中港台基金美元級別                                            0.61330    0.59630   0.01700    2.85091
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.87000   23.22000   0.65000    2.79931
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.39000   13.04000   0.35000    2.68405
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.80810    0.78720   0.02090    2.65498
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.86670    3.76840   0.09830    2.60853
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.31000   12.98000   0.33000    2.54237
統一大中華中小基金                                               14.70000   14.34000   0.36000    2.51046
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.15840    5.03650   0.12190    2.42033
元大台灣金融基金                                                 17.08000   16.69000   0.39000    2.33673
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.80000   12.52000   0.28000    2.23642
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.40000   12.14000   0.26000    2.14168
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.89000   41.02000   0.87000    2.12092
野村巴西基金                                                      6.75000    6.61000   0.14000    2.11800
富邦香港H股基金                                                  22.28000   21.82000   0.46000    2.10816
元大巴西指數基金                                                  7.00100    6.85700   0.14400    2.10004
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.10000   20.67000   0.43000    2.08031
新光中國成長基金(美元)                                           13.50000   13.23000   0.27000    2.04082
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