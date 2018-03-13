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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/12  107/03/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.31910   10.31340   0.00570    0.05527
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.69640    9.69720  -0.00080   -0.00825
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.87610    9.87750  -0.00140   -0.01417
中國信託台灣活力基金                                             14.29000   14.23000   0.06000    0.42164
中國信託台灣優勢基金                                             17.09000   16.90000   0.19000    1.12426
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.35000    9.20000   0.15000    1.63043
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.87000    9.71000   0.16000    1.64779
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.65750    9.64390   0.01360    0.14102
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.26640    9.25340   0.01300    0.14049
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.15000   10.13980   0.01020    0.10059
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.73750    9.72790   0.00960    0.09869
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.28140   10.17440   0.10700    1.05166
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.09020    8.99560   0.09460    1.05163
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.32040   11.25100   0.06940    0.61683
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.38110   10.31740   0.06370    0.61740
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.15000   10.06000   0.09000    0.89463
中國信託智能運動基金-美元                                        10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96470   10.96430   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.60400    9.60570  -0.00170   -0.01770
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.48210    9.48370  -0.00160   -0.01687
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.79340    9.79810  -0.00470   -0.04797
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.66460    9.66920  -0.00460   -0.04757
中國信託精穩基金                                                 17.88170   17.79550   0.08620    0.48439
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.84000   10.71000   0.13000    1.21382
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.59000   10.46000   0.13000    1.24283
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.56000   11.44000   0.12000    1.04895
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.33000   11.21000   0.12000    1.07047
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元大2001基金                                                     65.40000   64.57000   0.83000    1.28543
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.37010   37.58880  -0.21870   -0.58182
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23420   11.23320   0.00100    0.00890
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.69710   10.65640   0.04070    0.38193
元大上證50基金                                                   33.68000   33.62000   0.06000    0.17847
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.17000   12.96000   0.21000    1.62037
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.12000   11.89000   0.23000    1.93440
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.62100   13.52800   0.09300    0.68746
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.46900   17.32700   0.14200    0.81953
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.59200   11.48700   0.10500    0.91408
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.51600   11.36900   0.14700    1.29299
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.30000    3.29000   0.01000    0.30395
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.24000   15.14000   0.10000    0.66050
元大中國高收益點心債券基金                                       11.22010   11.23680  -0.01670   -0.14862
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    45.66350   45.67380  -0.01030   -0.02255
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.32580   10.33430  -0.00850   -0.08225
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63160    9.65350  -0.02190   -0.22686
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.81470    9.78630   0.02840    0.29020
元大巴西指數基金                                                  7.00100    6.85700   0.14400    2.10004
元大巴菲特基金                                                   29.91000   29.59000   0.32000    1.08145
元大日經225基金                                                  27.46000   27.00000   0.46000    1.70370
元大台商收成基金                                                 24.64000   24.24000   0.40000    1.65017
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.60000   12.79000  -0.19000   -1.48554
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.11000   36.96000   1.15000    3.11147
元大台灣中型100基金                                              32.37000   31.97000   0.40000    1.25117
元大台灣加權股價指數基金                                         25.29500   24.99800   0.29700    1.18810
元大台灣卓越50基金                                               84.15000   82.91000   1.24000    1.49560
元大台灣金融基金                                                 17.08000   16.69000   0.39000    2.33673
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.85000   30.53000   0.32000    1.04815
元大台灣高股息基金                                               26.19000   25.99000   0.20000    0.76953
元大台灣電子科技基金                                             37.22000   36.81000   0.41000    1.11383
元大全球ETF成長組合基金                                          10.28000   10.17000   0.11000    1.08161
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.63000   14.50000   0.13000    0.89655
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.24000   12.39000  -0.15000   -1.21065
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.49100   12.60700  -0.11600   -0.92012
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.09000    9.05000   0.04000    0.44199
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.96000    6.93000   0.03000    0.43290
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.03000    8.00000   0.03000    0.37500
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.35000    6.33000   0.02000    0.31596
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.34200   10.28200   0.06000    0.58354
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.73000   10.62000   0.11000    1.03578
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.75000    9.68000   0.07000    0.72314
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32010   10.33700  -0.01690   -0.16349
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57430    9.61800  -0.04370   -0.45436
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.20930    9.21370  -0.00440   -0.04775
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.59530    8.62740  -0.03210   -0.37207
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.36000   14.23000   0.13000    0.91356
元大全球農業商機基金                                             16.67000   16.44000   0.23000    1.39903
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
元大印尼指數基金                                                  9.57300    9.56500   0.00800    0.08364
元大印度指數基金                                                  9.47200    9.45100   0.02100    0.22220
元大印度基金                                                     12.38000   12.33000   0.05000    0.40552
元大多多基金                                                     19.33000   19.09000   0.24000    1.25720
元大多福基金                                                     56.87000   56.02000   0.85000    1.51732
元大亞太成長基金                                                 10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59750    8.56610   0.03140    0.36656
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17960    7.17330   0.00630    0.08783
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.09400   10.05900   0.03500    0.34795
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.87500    9.91800  -0.04300   -0.43356
元大卓越基金                                                     51.34000   50.79000   0.55000    1.08289
元大店頭基金                                                      9.08000    8.95000   0.13000    1.45251
元大泛歐成長基金                                                  9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.17990   10.17850   0.00140    0.01375
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.04150    9.04670  -0.00520   -0.05748
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.12680   30.11260   0.01420    0.04716
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 35.58420   35.71000  -0.12580   -0.35228
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.59980   19.51670   0.08310    0.42579
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.36720   18.52340  -0.15620   -0.84326
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.79200   36.82350  -0.03150   -0.08554
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.58670   20.56260   0.02410    0.11720
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.93620   17.97730  -0.04110   -0.22862
元大高科技基金                                                   17.71000   17.50000   0.21000    1.20000
元大得利貨幣市場基金                                             16.22170   16.22110   0.00060    0.00370
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95950   11.95910   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.82000   14.54000   0.28000    1.92572
元大華夏中小基金                                                  8.99000    8.87000   0.12000    1.35287
元大新中國基金-人民幣                                            12.33000   12.21000   0.12000    0.98280
元大新中國基金-美元                                              12.56600   12.42000   0.14600    1.17552
元大新中國基金-新台幣                                            11.89000   11.73000   0.16000    1.36402
元大新主流基金                                                   25.19000   24.77000   0.42000    1.69560
元大新東協平衡基金-美元                                          10.32200   10.35700  -0.03500   -0.33794
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
元大新興市場ESG策略基金                                          13.57000   13.43000   0.14000    1.04244
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.66200   10.72880  -0.06680   -0.62262
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.74380   10.78510  -0.04130   -0.38294
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.72290   10.70500   0.01790    0.16721
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.56500    9.59390  -0.02890   -0.30123
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.94510    9.95680  -0.01170   -0.11751
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.69240    9.73030  -0.03790   -0.38950
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.59890    9.59740   0.00150    0.01563
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.35830    9.38230  -0.02400   -0.25580
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.72770    9.73760  -0.00990   -0.10167
元大新興亞洲基金                                                 12.16000   12.06000   0.10000    0.82919
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.76500    9.74780   0.01720    0.17645
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.75520    9.73810   0.01710    0.17560
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.53400    9.50450   0.02950    0.31038
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.52430    9.49490   0.02940    0.30964
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07370   15.07320   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     36.96000   36.48000   0.48000    1.31579
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
元大實質多重資產基金-美元                                         9.83400    9.78600   0.04800    0.49050
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.44000   13.52000  -0.08000   -0.59172
元大滬深300單日正向2倍基金                                       19.38000   19.25000   0.13000    0.67532
元大精準中小基金                                                 22.47000   22.18000   0.29000    1.30748
元大摩臺基金                                                     39.27000   38.64000   0.63000    1.63043
元大標普500基金                                                  24.53000   24.09000   0.44000    1.82648
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.28000   13.50000  -0.22000   -1.62963
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.34000   32.28000   1.06000    3.28377
元大標智滬深300基金                                              19.80000   19.61000   0.19000    0.96889
元大歐洲50基金                                                   24.23000   24.21000   0.02000    0.08261
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.66700    9.67650  -0.00950   -0.09818
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.12460   10.12430   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     52.78000   51.88000   0.90000    1.73477
元大韓國KOSPI200基金                                             24.17000   23.86000   0.31000    1.29925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.41000   15.22000   0.19000    1.24836
日盛上選基金                                                     32.67000   32.31000   0.36000    1.11421
日盛小而美基金                                                   19.26000   19.13000   0.13000    0.67956
日盛中國內需動力基金                                             11.74000   11.63000   0.11000    0.94583
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70080   11.70400  -0.00320   -0.02734
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.07630   10.07900  -0.00270   -0.02679
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.05360   12.05760  -0.00400   -0.03317
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.37370   10.37710  -0.00340   -0.03276
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.80400   10.80380   0.00020    0.00185
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.28230    9.28210   0.00020    0.00215
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.84000   12.73000   0.11000    0.86410
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.27000   13.17000   0.10000    0.75930
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.03000   12.91000   0.12000    0.92951
日盛日盛基金                                                     14.42000   14.26000   0.16000    1.12202
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
日盛全球抗暖化基金                                               10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.04430   10.04450  -0.00020   -0.00199
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.68490    9.68500  -0.00010   -0.00103
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77540    9.77270   0.00270    0.02763
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.42820    9.42560   0.00260    0.02758
日盛全球新興債券基金A                                            10.90960   10.90590   0.00370    0.03393
日盛全球新興債券基金B                                             8.68030    8.67740   0.00290    0.03342
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44110    2.44180  -0.00070   -0.02867
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.74820    1.74880  -0.00060   -0.03431
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38330    0.38340  -0.00010   -0.02608
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27560    0.27570  -0.00010   -0.03627
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.60470   12.60400   0.00070    0.00555
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.90690    8.90640   0.00050    0.00561
日盛亞洲機會基金                                                  7.89000    7.82000   0.07000    0.89514
日盛首選基金                                                     16.93000   16.80000   0.13000    0.77381
日盛高科技基金                                                   17.26000   17.09000   0.17000    0.99473
日盛貨幣市場基金                                                 14.74020   14.73970   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   37.57000   37.11000   0.46000    1.23956
日盛精選五虎基金                                                 37.63000   36.93000   0.70000    1.89548
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.45840   13.45790   0.00050    0.00372
台新2000高科技基金                                               36.58000   36.18000   0.40000    1.10558
台新MSCI中國基金                                                 22.68000   22.37000   0.31000    1.38578
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.89000   18.20000  -0.31000   -1.70330
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.74000   21.10000   0.64000    3.03318
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13450   14.13400   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.80800    9.82040  -0.01240   -0.12627
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.83560   10.82310   0.01250    0.11549
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.86700    9.84290   0.02410    0.24485
台新中國通基金                                                   48.19000   47.76000   0.43000    0.90034
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.69300   16.50300   0.19000    1.15131
台新中國精選中小基金                                             12.42000   12.24000   0.18000    1.47059
台新主流基金                                                     24.21000   24.12000   0.09000    0.37313
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.12000   17.99000   0.13000    0.72262
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62180    0.61830   0.00350    0.56607
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.87000   13.77000   0.10000    0.72622
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47560    0.47300   0.00260    0.54968
台新台灣中小基金                                                 38.63000   38.20000   0.43000    1.12565
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.32560    9.32040   0.00520    0.05579
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.38970    9.37530   0.01440    0.15360
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.31320   10.29740   0.01580    0.15344
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.93980   10.88720   0.05260    0.48314
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.57330   11.51790   0.05540    0.48099
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
台新印度基金                                                     15.22000   15.20000   0.02000    0.13158
台新亞美短期債券基金                                             10.87780   10.88010  -0.00230   -0.02114
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.90910    8.90950  -0.00040   -0.00449
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31080    0.31120  -0.00040   -0.12853
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.01320   12.01380  -0.00060   -0.00499
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41280    0.41330  -0.00050   -0.12098
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07120   11.07080   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               30.30170   30.20720   0.09450    0.31284
台新智慧生活基金-美元                                            10.55770   10.46830   0.08940    0.85401
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.47020    9.48970  -0.01950   -0.20549
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.19640    9.20300  -0.00660   -0.07172
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.88320    9.90360  -0.02040   -0.20599
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.60220    9.60920  -0.00700   -0.07285
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.47020   10.48770  -0.01750   -0.16686
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35620    0.35720  -0.00100   -0.27996
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.02590    8.03930  -0.01340   -0.16668
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28290    0.28370  -0.00080   -0.28199
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.59000    6.50000   0.09000    1.38462
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.31300   10.21100   0.10200    0.99892
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.06000   18.86000   0.20000    1.06045
未來資產全球大消費基金                                           15.14000   14.96000   0.18000    1.20321
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.99820   11.99450   0.00370    0.03085
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.91130    9.90820   0.00310    0.03129
未來資產亞洲新富基金                                             22.01000   21.80000   0.21000    0.96330
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54450   12.54410   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               11.84000   11.71000   0.13000    1.11016
未來資產新興市場債券基金A                                         8.98050    8.98290  -0.00240   -0.02672
未來資產新興市場債券基金B                                         7.03720    7.03910  -0.00190   -0.02699
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.93950   10.93850   0.00100    0.00914
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.04670   10.04190   0.00480    0.04780
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.48470    9.48100   0.00370    0.03903
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55740   10.55320   0.00420    0.03980
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54760    8.54660   0.00100    0.01170
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.57510    9.57380   0.00130    0.01358
永豐中小基金                                                     50.00000   49.55000   0.45000    0.90817
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.90030    1.90130  -0.00100   -0.05260
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44100    2.44220  -0.00120   -0.04914
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.91750    8.91850  -0.00100   -0.01121
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.10810   11.10930  -0.00120   -0.01080
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.89000    4.85000   0.04000    0.82474
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.63000   22.40000   0.23000    1.02679
永豐主流品牌基金                                                 16.04000   16.00000   0.04000    0.25000
永豐永豐基金                                                     34.36000   34.08000   0.28000    0.82160
永豐亞洲民生消費基金                                             12.84000   12.75000   0.09000    0.70588
永豐南非幣2021保本基金                                           12.78370   12.77490   0.00880    0.06889
永豐高科技基金                                                   22.88000   22.65000   0.23000    1.01545
永豐貨幣市場基金                                                 13.85650   13.85610   0.00040    0.00289
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.12460    2.12490  -0.00030   -0.01412
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.47280    2.47610  -0.00330   -0.13327
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.04840    8.04610   0.00230    0.02859
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.52680   10.52370   0.00310    0.02946
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.60120    7.59600   0.00520    0.06846
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.42110   11.41320   0.00790    0.06922
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               20.41000   20.37000   0.04000    0.19637
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.83000   54.12000   0.71000    1.31190
永豐領航科技基金                                                 38.48000   37.89000   0.59000    1.55714
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.54000   12.54000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
永豐趨勢平衡基金                                                 46.30000   46.17000   0.13000    0.28157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.38810   11.38470   0.00340    0.02986
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.73390    9.73490  -0.00100   -0.01027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.73390    9.73490  -0.00100   -0.01027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.70280    9.70200   0.00080    0.00825
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70280    9.70200   0.00080    0.00825
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.74850    9.74930  -0.00080   -0.00821
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.87540    9.87610  -0.00070   -0.00709
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68940    9.68870   0.00070    0.00722
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.77750    9.77680   0.00070    0.00716
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.34000   12.23000   0.11000    0.89943
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.52000   12.39000   0.13000    1.04923
兆豐國際中小基金                                                 14.93000   14.82000   0.11000    0.74224
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.94000   15.82000   0.12000    0.75853
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.01000   21.79000   0.22000    1.00964
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.48000   22.27000   0.21000    0.94297
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.48000   12.36000   0.12000    0.97087
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.29000   13.17000   0.12000    0.91116
兆豐國際生命科學基金                                             15.62000   15.42000   0.20000    1.29702
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.33050   10.28020   0.05030    0.48929
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.85700   10.81180   0.04520    0.41806
兆豐國際全球高股息基金                                           11.78000   11.65000   0.13000    1.11588
兆豐國際全球基金                                                 32.36000   32.00000   0.36000    1.12500
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.18180   10.18040   0.00140    0.01375
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.44540    9.45050  -0.00510   -0.05397
兆豐國際國民基金                                                 23.49000   23.32000   0.17000    0.72899
兆豐國際第一基金                                                 13.37000   13.30000   0.07000    0.52632
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.03330   10.02480   0.00850    0.08479
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.11420    8.10720   0.00700    0.08634
兆豐國際萬全基金                                                 20.59000   20.51000   0.08000    0.39005
兆豐國際電子基金                                                 26.12000   25.74000   0.38000    1.47630
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.09000    8.02000   0.07000    0.87282
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.27000   21.93000   0.34000    1.55039
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.94000   17.18000  -0.24000   -1.39697
兆豐國際豐台灣基金                                               31.99000   31.78000   0.21000    0.66079
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.47720   12.47670   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.61000   11.49000   0.12000    1.04439
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17220   11.16790   0.00430    0.03850
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.97810   11.97180   0.00630    0.05262
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.79300   10.78840   0.00460    0.04264
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.61230   11.60710   0.00520    0.04480
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.35960    8.35640   0.00320    0.03829
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.75360    9.74860   0.00500    0.05129
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.24460    9.24070   0.00390    0.04220
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.30650    9.30220   0.00430    0.04623
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.58020    9.57620   0.00400    0.04177
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
合庫全球新興市場基金                                              9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
合庫貨幣市場基金                                                 10.11010   10.10970   0.00040    0.00396
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.92370    9.92090   0.00280    0.02822
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.18410   10.18150   0.00260    0.02554
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.38570   10.37710   0.00860    0.08287
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.96340   11.96080   0.00260    0.02174
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.89760   13.88960   0.00800    0.05760
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.51200    9.50920   0.00280    0.02945
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.12480   10.12200   0.00280    0.02766
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.33170    8.32480   0.00690    0.08288
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.45500    9.45310   0.00190    0.02010
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.73490   10.72870   0.00620    0.05779
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.50000   10.39000   0.11000    1.05871
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.58000   10.50000   0.08000    0.76190
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.84610   10.84510   0.00100    0.00922
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.61790   10.62740  -0.00950   -0.08939
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93760    9.93580   0.00180    0.01812
安聯中國東協基金                                                 16.42000   16.33000   0.09000    0.55113
安聯中國策略基金                                                 16.42000   16.20000   0.22000    1.35802
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.02000   14.88000   0.14000    0.94086
安聯中華新思路基金-美元                                          15.18000   15.05000   0.13000    0.86379
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.53000   13.40000   0.13000    0.97015
安聯台灣大壩基金                                                 25.43000   25.08000   0.35000    1.39553
安聯台灣科技基金                                                 44.30000   43.76000   0.54000    1.23400
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46680   12.46630   0.00050    0.00401
安聯台灣智慧基金                                                 28.99000   28.62000   0.37000    1.29280
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12350   10.11540   0.00810    0.08008
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.12340   15.10990   0.01350    0.08935
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.80730    9.79860   0.00870    0.08879
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.83000   11.71000   0.12000    1.02477
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.51000   11.38000   0.13000    1.14236
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.08300   12.06880   0.01420    0.11766
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14240   10.13030   0.01210    0.11944
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.31480   12.30000   0.01480    0.12033
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.71860    9.70720   0.01140    0.11744
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.55930    9.54780   0.01150    0.12045
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.28070    9.26950   0.01120    0.12083
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.11000   12.04000   0.07000    0.58140
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.42000   11.34000   0.08000    0.70547
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.98000   11.91000   0.07000    0.58774
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85720   11.84560   0.01160    0.09793
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92450   10.91500   0.00950    0.08704
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60340   10.59320   0.01020    0.09629
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.12810    9.11910   0.00900    0.09869
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93000    8.92220   0.00780    0.08742
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.64190    8.63350   0.00840    0.09730
安聯全球人口趨勢基金                                             11.40000   11.27000   0.13000    1.15350
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.07000    9.95000   0.12000    1.20603
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      36.01000   35.54000   0.47000    1.32245
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.06000    7.94000   0.12000    1.51134
安聯全球計量平衡基金                                             12.75000   12.67000   0.08000    0.63141
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.09640   12.09790  -0.00150   -0.01240
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.58340   10.58470  -0.00130   -0.01228
安聯全球新興市場基金                                             19.17000   19.01000   0.16000    0.84166
安聯全球農金趨勢基金                                              9.79000    9.60000   0.19000    1.97917
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.83000    9.66000   0.17000    1.75983
安聯亞洲動態策略基金                                             25.53000   25.26000   0.27000    1.06888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00420   10.00540  -0.00120   -0.01199
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85340    9.85460  -0.00120   -0.01218
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.38880   84.40460  -0.01580   -0.01872
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88210   12.88250  -0.00040   -0.00310
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.42300   67.43430  -0.01130   -0.01676
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.21090   10.21120  -0.00030   -0.00294
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50940    2.51060  -0.00120   -0.04780
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.58800   10.58460   0.00340    0.03212
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10680    2.10780  -0.00100   -0.04744
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90920    8.90660   0.00260    0.02919
宏利台灣動力基金                                                 30.65000   30.22000   0.43000    1.42290
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.59000   10.55350   0.03650    0.34586
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.86510    9.81830   0.04680    0.47666
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.50470    8.47560   0.02910    0.34334
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.16670    8.13010   0.03660    0.45018
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.48000   10.37000   0.11000    1.06075
宏利全球債券組合基金                                             13.10200   13.09170   0.01030    0.07868
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79580    2.79840  -0.00260   -0.09291
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.83800   11.84600  -0.00800   -0.06753
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88780    8.89380  -0.00600   -0.06746
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.30720    2.30980  -0.00260   -0.11256
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.67420   10.66950   0.00470    0.04405
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.48990    4.47420   0.01570    0.35090
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.72870    0.72600   0.00270    0.37190
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.67000   20.58000   0.09000    0.43732
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.61660   11.60950   0.00710    0.06116
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40050   10.39340   0.00710    0.06831
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01940   10.00820   0.01120    0.11191
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.17450    9.16950   0.00500    0.05453
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.70770    8.70170   0.00600    0.06895
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.48870    8.47770   0.01100    0.12975
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.73200    8.72480   0.00720    0.08252
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84010    2.83860   0.00150    0.05284
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41560    0.41560   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.50010   12.48670   0.01340    0.10731
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95080    0.95050   0.00030    0.03156
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.79000    7.78140   0.00860    0.11052
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17810    2.17680   0.00130    0.05972
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31340    0.31330   0.00010    0.03192
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.58360    9.57270   0.01090    0.11387
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35350    0.35330   0.00020    0.05661
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62240   13.62210   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.94000    2.91000   0.03000    1.03093
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.93000   12.78000   0.15000    1.17371
宏利臺灣股息收益基金                                             28.20000   27.83000   0.37000    1.32950
宏利澳幣保本基金                                                 11.86820   11.86870  -0.00050   -0.00421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.98000   10.95000   0.03000    0.27397
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.56000   11.51000   0.05000    0.43440
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.14870   10.17000  -0.02130   -0.20944
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.21910   10.21990  -0.00080   -0.00783
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.12390    9.11240   0.01150    0.12620
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.56610   10.55280   0.01330    0.12603
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.89000    8.85000   0.04000    0.45198
貝萊德新台幣基金                                                 12.92000   12.91980   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   25.13000   24.82000   0.31000    1.24899
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.09350   11.08820   0.00530    0.04780
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.02300    9.97730   0.04570    0.45804
保德信大中華基金                                                 32.01000   31.59000   0.42000    1.32953
保德信中小型股基金                                               43.92000   43.61000   0.31000    0.71085
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.18000   11.07000   0.11000    0.99368
保德信中國中小基金-美元                                          11.72000   11.56000   0.16000    1.38408
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.75000   10.59000   0.16000    1.51086
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.05980    9.99140   0.06840    0.68459
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.03210    9.96330   0.06880    0.69053
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.17130   10.10280   0.06850    0.67803
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.81530   10.74240   0.07290    0.67862
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.89000   10.76000   0.13000    1.20818
保德信中國品牌基金-美元                                          10.71000   10.58000   0.13000    1.22873
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.69000   11.55000   0.14000    1.21212
保德信台商全方位基金                                             34.60000   34.17000   0.43000    1.25841
保德信全球中小基金                                               29.61000   29.25000   0.36000    1.23077
保德信全球消費商機基金                                           17.76000   17.59000   0.17000    0.96646
保德信全球基礎建設基金                                           11.66000   11.55000   0.11000    0.95238
保德信全球資源基金                                                7.50000    7.41000   0.09000    1.21457
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.66000   30.50000   0.16000    0.52459
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.11660   10.08280   0.03380    0.33522
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.73460   10.69840   0.03620    0.33837
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.11760    9.07480   0.04280    0.47164
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66750    9.62210   0.04540    0.47183
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.51820    8.50670   0.01150    0.13519
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.90660   10.89190   0.01470    0.13496
保德信亞太基金                                                   22.70000   22.48000   0.22000    0.97865
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.71090    8.71950  -0.00860   -0.09863
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.26150   11.27250  -0.01100   -0.09758
保德信店頭市場基金                                               34.36000   34.12000   0.24000    0.70340
保德信拉丁美洲基金                                                7.83000    7.68000   0.15000    1.95313
保德信金平衡基金                                                 29.57000   29.26000   0.31000    1.05947
保德信金滿意基金                                                 40.64000   40.18000   0.46000    1.14485
保德信科技島基金                                                 24.64000   24.51000   0.13000    0.53040
保德信高成長基金                                                 86.96000   86.18000   0.78000    0.90508
保德信第一基金                                                   25.70000   25.38000   0.32000    1.26084
保德信貨幣市場基金                                               15.73650   15.73590   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.84660   10.76850   0.07810    0.72526
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.49720   10.40800   0.08920    0.85703
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.10350   11.03310   0.07040    0.63808
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.05810    9.98110   0.07700    0.77146
保德信新世紀基金                                                 10.20000   10.02000   0.18000    1.79641
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.42570    8.42700  -0.00130   -0.01543
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.99830   11.00000  -0.00170   -0.01545
保德信新興趨勢組合基金                                           12.15000   11.91000   0.24000    2.01511
保德信瑞騰基金                                                   15.52000   15.51950   0.00050    0.00322
保德信歐洲組合基金                                               10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.96220    9.96070   0.00150    0.01506
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03780   10.03640   0.00140    0.01395
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.89520    9.89720  -0.00200   -0.02021
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.91170    9.91380  -0.00210   -0.02118
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.88360    9.88420  -0.00060   -0.00607
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.88680    9.88350   0.00330    0.03339
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.99150    1.99200  -0.00050   -0.02510
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65050    2.65120  -0.00070   -0.02640
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31440    0.31440   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45390    0.45390   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.83950    8.83600   0.00350    0.03961
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.88250   11.87610   0.00640    0.05389
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.71810    9.72260  -0.00450   -0.04628
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.65750   11.66220  -0.00470   -0.04030
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24560    9.24760  -0.00200   -0.02163
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12000   11.12250  -0.00250   -0.02248
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.33120   10.33200  -0.00080   -0.00774
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.16750   10.16960  -0.00210   -0.02065
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.27180   10.27050   0.00130    0.01266
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.68160   10.68070   0.00090    0.00843
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.16440   10.16650  -0.00210   -0.02066
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.00750   10.00600   0.00150    0.01499
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16120   10.15960   0.00160    0.01575
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94870    9.94960  -0.00090   -0.00905
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.01960   10.01930   0.00030    0.00299
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.87350   10.88100  -0.00750   -0.06893
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.60230    6.59630   0.00600    0.09096
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.00540   10.99530   0.01010    0.09186
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63350   11.63320   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.60000   19.46000   0.14000    0.71942
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4438.790004406.21000  32.58000    0.73941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.87390   10.82920   0.04470    0.41277
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.27800   12.23850   0.03950    0.32275
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.53340   11.49790   0.03550    0.30875
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.80670    9.76640   0.04030    0.41264
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.60830   10.57410   0.03420    0.32343
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.40010   10.36810   0.03200    0.30864
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.23080   11.18460   0.04620    0.41307
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.19610   12.15690   0.03920    0.32245
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.20000    7.13000   0.07000    0.98177
柏瑞巨人基金                                                     13.04000   12.87000   0.17000    1.32090
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63390   13.63350   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.19000   16.06000   0.13000    0.80946
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.36420   13.34920   0.01500    0.11237
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.90920   11.90350   0.00570    0.04789
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.59460   12.58900   0.00560    0.04448
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.19950    9.18920   0.01030    0.11209
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.91010    6.90230   0.00780    0.11301
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.11180    9.10740   0.00440    0.04831
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.74020    8.73470   0.00550    0.06297
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.16650   11.16150   0.00500    0.04480
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.63540    8.63130   0.00410    0.04750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.08580   12.08000   0.00580    0.04801
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.57770   11.56460   0.01310    0.11328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63370   11.62640   0.00730    0.06279
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.46500   11.45980   0.00520    0.04538
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.15770    9.14740   0.01030    0.11260
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.17980   10.17500   0.00480    0.04717
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.99030    9.98400   0.00630    0.06310
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.93220    9.92770   0.00450    0.04533
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.76670    9.76210   0.00460    0.04712
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.07470   10.06980   0.00490    0.04866
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.05050   10.05130  -0.00080   -0.00796
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                             10.01380   10.01500  -0.00120   -0.01198
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07400   10.07460  -0.00060   -0.00596
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.07470   10.06980   0.00490    0.04866
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                           10.05050   10.05130  -0.00080   -0.00796
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                             10.01380   10.01500  -0.00120   -0.01198
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.07400   10.07460  -0.00060   -0.00596
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.05570   10.05090   0.00480    0.04776
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.05050   10.05130  -0.00080   -0.00796
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                            10.01380   10.01500  -0.00120   -0.01198
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07400   10.07460  -0.00060   -0.00596
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.07470   10.06980   0.00490    0.04866
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                           10.05050   10.05130  -0.00080   -0.00796
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                             10.01380   10.01500  -0.00120   -0.01198
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.07400   10.07460  -0.00060   -0.00596
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.78260   10.79420  -0.01160   -0.10747
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.05420   12.07140  -0.01720   -0.14249
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.52660   11.54420  -0.01760   -0.15246
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.40480    9.41500  -0.01020   -0.10834
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.25180   10.26630  -0.01450   -0.14124
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.09790   10.11320  -0.01530   -0.15129
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.49250   10.50370  -0.01120   -0.10663
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.22360   11.23950  -0.01590   -0.14147
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.13590   11.15280  -0.01690   -0.15153
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.40500    9.41510  -0.01010   -0.10727
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.25200   10.26660  -0.01460   -0.14221
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.09820   10.11360  -0.01540   -0.15227
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.64000   13.56000   0.08000    0.58997
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.00000   14.93000   0.07000    0.46885
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.64000   12.58000   0.06000    0.47695
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.04000   12.98000   0.06000    0.46225
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.81000   13.75000   0.06000    0.43636
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.59000   10.42000   0.17000    1.63148
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.35540   11.36820  -0.01280   -0.11259
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.54950    7.55800  -0.00850   -0.11246
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.56970   11.56820   0.00150    0.01297
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.25350   11.25550  -0.00200   -0.01777
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.44860   10.45070  -0.00210   -0.02009
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.66780    8.66670   0.00110    0.01269
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.83720    9.83900  -0.00180   -0.01829
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.86590    9.86790  -0.00200   -0.02027
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.82500   10.82690  -0.00190   -0.01755
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.15960   10.15830   0.00130    0.01280
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.43170   10.43390  -0.00220   -0.02109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.19170   10.19350  -0.00180   -0.01766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.36570    9.36450   0.00120    0.01281
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.30300    9.30360  -0.00060   -0.00645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88570    9.88780  -0.00210   -0.02124
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.46390   12.45970   0.00420    0.03371
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02670   12.02870  -0.00200   -0.01663
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.49950   11.50220  -0.00270   -0.02347
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.61410    7.61160   0.00250    0.03284
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.68620    9.68780  -0.00160   -0.01652
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.36700   10.36950  -0.00250   -0.02411
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.71400   10.71050   0.00350    0.03268
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.51780   11.52050  -0.00270   -0.02344
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.47960   10.48130  -0.00170   -0.01622
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.71070    9.70740   0.00330    0.03399
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.58750   10.59010  -0.00260   -0.02455
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.23960   11.25030  -0.01070   -0.09511
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.85640   11.87250  -0.01610   -0.13561
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.97200   10.98690  -0.01490   -0.13562
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.37620    9.38510  -0.00890   -0.09483
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.01860   10.03220  -0.01360   -0.13556
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.02210   10.03560  -0.01350   -0.13452
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.17550   11.19070  -0.01520   -0.13583
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.02820   10.03770  -0.00950   -0.09464
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.45100   10.46510  -0.01410   -0.13473
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.67950    9.68870  -0.00920   -0.09496
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.53070    9.53980  -0.00910   -0.09539
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.24070   10.25460  -0.01390   -0.13555
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.77950    9.79270  -0.01320   -0.13479
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.30000   18.19000   0.11000    0.60473
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.12000   16.99000   0.13000    0.76516
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.10570   13.10070   0.00500    0.03817
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.09950   11.03660   0.06290    0.56992
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.73130   11.66490   0.06640    0.56923
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.25270   12.18320   0.06950    0.57046
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.54250   11.48030   0.06220    0.54180
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.29160   10.23330   0.05830    0.56971
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.63560   10.57550   0.06010    0.56829
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.56670   10.50680   0.05990    0.57011
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.71860   10.66080   0.05780    0.54217
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.43100   10.37200   0.05900    0.56884
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.65800   10.60050   0.05750    0.54243
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      37.92000   37.65000   0.27000    0.71713
國泰大中華基金                                                   21.61000   21.30000   0.31000    1.45540
國泰小龍基金                                                     16.44000   16.18000   0.26000    1.60692
國泰中小成長基金                                                 45.71000   45.08000   0.63000    1.39752
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.54580    4.48140   0.06440    1.43705
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.05000   20.68000   0.37000    1.78917
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.82440    0.81080   0.01360    1.67736
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78480    0.77180   0.01300    1.68437
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.11050    2.11510  -0.00460   -0.21748
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.73140    9.71970   0.01170    0.12037
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.47540    8.46520   0.01020    0.12049
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32890    0.32880   0.00010    0.03041
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.33110   11.33010   0.00100    0.00883
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78650    1.78210   0.00440    0.24690
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04200   10.02260   0.01940    0.19356
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34730    0.34710   0.00020    0.05762
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.15840    5.03650   0.12190    2.42033
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.87000   23.22000   0.65000    2.79931
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.80810    0.78720   0.02090    2.65498
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.86670    3.76840   0.09830    2.60853
國泰中港台基金台幣級別                                           17.91000   17.39000   0.52000    2.99022
國泰中港台基金美元級別                                            0.61330    0.59630   0.01700    2.85091
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.55000   26.11000   0.44000    1.68518
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.27000   13.51000  -0.24000   -1.77646
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.18000   33.08000   1.10000    3.32527
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39220   12.39180   0.00040    0.00323
國泰平衡基金                                                     27.86000   27.58000   0.28000    1.01523
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.30490    2.28870   0.01620    0.70783
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.69000   10.58000   0.11000    1.03970
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.36450    0.36110   0.00340    0.94157
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46690    0.46600   0.00090    0.19313
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.99000   12.83000   0.16000    1.24708
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47150    0.46600   0.00550    1.18026
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.67000    5.59000   0.08000    1.43113
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19060    0.18800   0.00260    1.38298
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.06000    8.92000   0.14000    1.56951
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.30940    0.30520   0.00420    1.37615
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42240    0.41960   0.00280    0.66730
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38600    0.38340   0.00260    0.67814
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44520    0.44220   0.00300    0.67843
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48670    0.48710  -0.00040   -0.08212
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.44000   19.25000   0.19000    0.98701
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.29000   20.98000   0.31000    1.47760
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43970    2.44050  -0.00080   -0.03278
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.50520   11.47010   0.03510    0.30601
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.56480   10.53250   0.03230    0.30667
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38680    0.38610   0.00070    0.18130
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.35520    0.35450   0.00070    0.19746
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49220    0.49500  -0.00280   -0.56566
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.43070    0.43140  -0.00070   -0.16226
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.62000   18.41000   0.21000    1.14068
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63550    0.62940   0.00610    0.96918
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.35000   15.21000   0.14000    0.92045
國泰科技生化基金                                                 38.01000   37.36000   0.65000    1.73983
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.91000   25.43000   0.48000    1.88753
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.55000   13.79000  -0.24000   -1.74039
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  36.98590   37.10570  -0.11980   -0.32286
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.97140   19.88670   0.08470    0.42591
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.67830   18.83390  -0.15560   -0.82617
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.76880   38.92930  -0.16050   -0.41229
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.30830   39.29590   0.01240    0.03156
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.23970   40.14210   0.09760    0.24314
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91780   11.91410   0.00370    0.03106
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20460   12.20090   0.00370    0.03033
國泰紐幣保本基金                                                 12.23760   12.23640   0.00120    0.00981
國泰高科技基金                                                   12.99000   12.82000   0.17000    1.32605
國泰國泰基金                                                     23.92000   23.47000   0.45000    1.91734
國泰富時中國A50基金                                              22.01000   21.98000   0.03000    0.13649
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34230    0.34150   0.00080    0.23426
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44490    0.44720  -0.00230   -0.51431
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.03000   10.88000   0.15000    1.37868
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37480    0.37010   0.00470    1.26993
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48720    0.48470   0.00250    0.51578
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.51000   0.10000    0.95147
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.33000   10.23000   0.10000    0.97752
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36070    0.35760   0.00310    0.86689
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46880    0.46830   0.00050    0.10677
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.84910   10.83720   0.01190    0.10981
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.99500    7.98630   0.00870    0.10894
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36580    0.36540   0.00040    0.10947
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27290    0.27290   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.43000   12.34000   0.09000    0.72934
國泰新興市場基金美元級別                                          0.42430    0.42180   0.00250    0.59270
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.16240    2.16650  -0.00410   -0.18925
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.46380    1.46650  -0.00270   -0.18411
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35250    0.35230   0.00020    0.05677
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37700    0.37680   0.00020    0.05308
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24100    0.24090   0.00010    0.04151
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.85400   10.84780   0.00620    0.05715
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.21140    7.20720   0.00420    0.05828
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.26000   14.48000  -0.22000   -1.51934
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.19000   34.19000   1.00000    2.92483
國泰價值卓越基金                                                 14.90000   14.69000   0.21000    1.42954
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39930    0.39730   0.00200    0.50340
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.14430   12.13660   0.00770    0.06344
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41400    0.41380   0.00020    0.04833
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.66890    9.68230  -0.01340   -0.13840
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.59340    8.57670   0.01670    0.19471
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55320   10.56800  -0.01480   -0.14005
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.46500    9.44660   0.01840    0.19478
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.02820   11.02710   0.00110    0.00998
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97090    9.97010   0.00080    0.00802
第一金大中華基金                                                 26.48000   26.09000   0.39000    1.49483
第一金小型精選基金                                               36.85000   36.46000   0.39000    1.06967
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.05000   14.91000   0.14000    0.93897
第一金中國世紀基金-美元                                          10.22800   10.09550   0.13250    1.31247
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.41000   11.26000   0.15000    1.33215
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.41000   11.26000   0.15000    1.33215
第一金中概平衡基金                                               23.78000   23.50000   0.28000    1.19149
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22060   15.22010   0.00050    0.00329
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.52000  177.51400   0.00600    0.00338
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.16780   14.00520   0.16260    1.16100
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.16660   14.00430   0.16230    1.15893
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.93000   12.76000   0.17000    1.33229
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.93000   12.76000   0.17000    1.33229
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.05030   10.01580   0.03450    0.34446
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.05110   10.01630   0.03480    0.34743
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.61800    9.57900   0.03900    0.40714
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.64150    9.60240   0.03910    0.40719
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.35640   10.32060   0.03580    0.34688
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.91390    9.87380   0.04010    0.40613
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                      9.91400    9.87390   0.04010    0.40612
第一金全球大趨勢基金                                             22.96000   22.65000   0.31000    1.36865
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.77010    7.74080   0.02930    0.37851
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.61210    5.59090   0.02120    0.37919
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.18090    9.13320   0.04770    0.52227
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.18190    9.13420   0.04770    0.52221
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.33300    9.28450   0.04850    0.52238
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.33350    9.28580   0.04770    0.51369
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65160    8.61490   0.03670    0.42601
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.05450   10.01180   0.04270    0.42650
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.87540    9.87260   0.00280    0.02836
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.14150    8.13160   0.00990    0.12175
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.00270    8.99430   0.00840    0.09339
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.00280   10.99970   0.00310    0.02818
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.00360   11.00050   0.00310    0.02818
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96330    9.95120   0.01210    0.12159
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.68600   14.67230   0.01370    0.09337
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.60240   15.45320   0.14920    0.96550
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.60390   15.45240   0.15150    0.98043
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.99000   13.84000   0.15000    1.08382
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        14.00000   13.84000   0.16000    1.15607
第一金亞洲科技基金                                               21.90000   21.74000   0.16000    0.73597
第一金亞洲新興市場基金                                           13.76000   13.78000  -0.02000   -0.14514
第一金店頭市場基金                                                9.59000    9.45000   0.14000    1.48148
第一金創新趨勢基金                                               22.26000   21.89000   0.37000    1.69027
第一金電子基金                                                   32.04000   31.75000   0.29000    0.91339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.70000   14.34000   0.36000    2.51046
統一大滿貫基金                                                   32.87000   32.52000   0.35000    1.07626
統一大龍印基金                                                   17.34000   17.24000   0.10000    0.58005
統一大龍騰中國基金                                               11.43000   11.24000   0.19000    1.69039
統一中小基金                                                     25.21000   24.90000   0.31000    1.24498
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.79740    9.79450   0.00290    0.02961
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.93230    9.93840  -0.00610   -0.06138
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.44130    9.44580  -0.00450   -0.04764
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.36350   11.36020   0.00330    0.02905
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.42890   11.43590  -0.00700   -0.06121
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.87710   10.88220  -0.00510   -0.04687
統一台灣動力基金                                                 16.00000   15.96000   0.04000    0.25063
統一全天候基金                                                  103.30000  102.52000   0.78000    0.76083
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.13360    9.11950   0.01410    0.15461
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.58030    9.57420   0.00610    0.06371
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           9.39780    9.38760   0.01020    0.10865
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.27210    9.25790   0.01420    0.15338
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.72570    9.71950   0.00620    0.06379
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.54040    9.53010   0.01030    0.10808
統一全球債券組合基金                                             12.11720   12.11090   0.00630    0.05202
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.01000   15.79000   0.22000    1.39329
統一全球新科技基金(美元)                                         16.35000   16.13000   0.22000    1.36392
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.88000   14.67000   0.21000    1.43149
統一亞太基金                                                     27.27000   27.03000   0.24000    0.88790
統一亞洲大金磚基金                                               13.28000   13.17000   0.11000    0.83523
統一奔騰基金                                                     55.42000   54.89000   0.53000    0.96557
統一強棒貨幣市場基金                                             16.62880   16.62820   0.00060    0.00361
統一強漢基金                                                     25.85000   25.56000   0.29000    1.13459
統一統信基金                                                     31.98000   31.64000   0.34000    1.07459
統一黑馬基金                                                     56.62000   56.06000   0.56000    0.99893
統一新亞洲科技能源基金                                           20.45000   20.08000   0.37000    1.84263
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.51370    8.51420  -0.00050   -0.00587
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.58800   10.58870  -0.00070   -0.00661
統一經建基金                                                     43.65000   43.33000   0.32000    0.73852
統一龍馬基金                                                     69.23000   68.38000   0.85000    1.24305
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.01000   20.90000   0.11000    0.52632
野村中小基金                                                     47.82000   47.36000   0.46000    0.97128
野村中國機會基金                                                 15.08000   14.82000   0.26000    1.75439
野村巴西基金                                                      6.75000    6.61000   0.14000    2.11800
野村日本領先基金                                                 12.25000   12.27000  -0.02000   -0.16300
野村台灣高股息基金                                               22.94000   22.71000   0.23000    1.01277
野村台灣運籌基金                                                 36.78000   36.41000   0.37000    1.01620
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.85410    9.83910   0.01500    0.15245
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.83390    9.83730  -0.00340   -0.03456
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.84410    9.84810  -0.00400   -0.04062
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.85410    9.83910   0.01500    0.15245
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.83390    9.83730  -0.00340   -0.03456
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.84410    9.84810  -0.00400   -0.04062
野村平衡基金                                                     18.86000   18.74000   0.12000    0.64034
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.45000   12.40000   0.05000    0.40323
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
野村全球生技醫療基金                                             16.74000   16.55000   0.19000    1.14804
野村全球品牌基金                                                 26.89000   26.68000   0.21000    0.78711
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     7.92760    7.93060  -0.00300   -0.03783
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    10.80920   10.81330  -0.00410   -0.03792
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.54010   10.56100  -0.02090   -0.19790
野村全球氣候變遷基金                                              8.54000    8.45000   0.09000    1.06509
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.03000   12.89000   0.14000    1.08611
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.37000   11.25000   0.12000    1.06667
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.02000   18.82000   0.20000    1.06270
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.26000   12.13000   0.13000    1.07172
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.66200   10.65940   0.00260    0.02439
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.48940   10.48580   0.00360    0.03433
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.77910    9.74500   0.03410    0.34992
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.52130    9.50540   0.01590    0.16727
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.95200    8.93210   0.01990    0.22279
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.09840   11.05970   0.03870    0.34992
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.63090   10.61320   0.01770    0.16677
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.04130   10.01920   0.02210    0.22058
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.48170   11.41380   0.06790    0.59489
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.05830   11.00990   0.04840    0.43960
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.57570   10.52390   0.05180    0.49221
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.76840   10.67140   0.09700    0.90897
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.73430   10.65890   0.07540    0.70739
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.19250   10.11760   0.07490    0.74029
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.74980    9.66850   0.08130    0.84088
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                        10.00570    9.92110   0.08460    0.85273
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.16440   12.05510   0.10930    0.90667
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.84650   12.76410   0.08240    0.64556
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.21880   11.13630   0.08250    0.74082
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.73340   10.64380   0.08960    0.84180
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.24570   11.15020   0.09550    0.85649
野村成長基金                                                     29.19000   29.00000   0.19000    0.65517
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.14430   10.10580   0.03850    0.38097
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.12670   10.10730   0.01940    0.19194
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.92210    9.89270   0.02940    0.29719
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.22990   10.19120   0.03870    0.37974
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.19470   10.17510   0.01960    0.19263
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.99020    9.96060   0.02960    0.29717
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.78000   13.67000   0.11000    0.80468
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.27320   10.25320   0.02000    0.19506
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.18570   10.18620  -0.00050   -0.00491
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.00040    9.99710   0.00330    0.03301
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.61440   10.59370   0.02070    0.19540
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.44540   10.44590  -0.00050   -0.00479
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.25820   10.25480   0.00340    0.03316
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.15570    9.17090  -0.01520   -0.16574
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.97300    9.97350  -0.00050   -0.00501
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.86280    9.88210  -0.01930   -0.19530
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.58420   13.60670  -0.02250   -0.16536
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.76210   12.76290  -0.00080   -0.00627
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.48100   10.50140  -0.02040   -0.19426
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.31870   10.28550   0.03320    0.32278
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.00850    9.99550   0.01300    0.13006
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40690    9.39250   0.01440    0.15331
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.91900   10.90230   0.01670    0.15318
野村泰國基金                                                     44.42000   44.40000   0.02000    0.04505
野村高科技基金                                                   10.79000   10.73000   0.06000    0.55918
野村貨幣市場基金                                                 16.23580   16.23530   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     16.70000   16.66000   0.04000    0.24010
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.11580    8.10440   0.01140    0.14066
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80880   11.79220   0.01660    0.14077
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.17000    8.08000   0.09000    1.11386
野村精選貨幣市場基金                                             12.06510   12.06490   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.78000   11.69000   0.09000    0.76989
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.42000   11.35000   0.07000    0.61674
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.20000    8.22000  -0.02000   -0.24331
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
野村積極成長基金                                                 12.32000   12.24000   0.08000    0.65359
野村優質基金                                                     34.38000   34.17000   0.21000    0.61457
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.73700    8.71430   0.02270    0.26049
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08240    8.08890  -0.00650   -0.08036
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90310    7.89700   0.00610    0.07724
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.51590   11.48580   0.03010    0.26206
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.48420   10.49270  -0.00850   -0.08101
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28120   10.27330   0.00790    0.07690
野村環球基金-人民幣計價                                          15.78000   15.53000   0.25000    1.60979
野村環球基金-美元計價                                            12.59000   12.41000   0.18000    1.45044
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.75000   16.48000   0.27000    1.63835
野村鴻利基金                                                     21.88000   21.77000   0.11000    0.50528
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84220   16.84190   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.07000   20.86000   0.21000    1.00671
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
野村鑫平衡組合基金                                               14.75000   14.68000   0.07000    0.47684
野村鑫全球債券組合基金                                           13.24250   13.22780   0.01470    0.11113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.96820    9.96270   0.00550    0.05521
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.97250    9.97090   0.00160    0.01605
凱基台商天下基金                                                 13.77000   13.67000   0.10000    0.73153
凱基台灣精五門基金                                               21.05000   20.79000   0.26000    1.25060
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.77000    9.70000   0.07000    0.72165
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.95310   10.89970   0.05340    0.48992
凱基亞太高股息基金                                               13.59000   13.48000   0.11000    0.81602
凱基亞洲四金磚基金                                               18.19000   18.01000   0.18000    0.99944
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.05000   13.99000   0.06000    0.42888
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.76700   13.69850   0.06850    0.50005
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.90000   12.82000   0.08000    0.62402
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52440   11.52420   0.00020    0.00174
凱基開創基金                                                     26.83000   26.46000   0.37000    1.39834
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       21.10000   20.67000   0.43000    2.08031
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       21.50390   21.09100   0.41290    1.95771
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.09000   18.94000   0.15000    0.79197
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.17450   19.04910   0.12540    0.65830
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.06160   10.06210  -0.00050   -0.00497
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.08490    8.08530  -0.00040   -0.00495
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.30000    8.17000   0.13000    1.59119
凱基資源國基金                                                   10.23000   10.12000   0.11000    1.08696
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.36000   11.25000   0.11000    0.97778
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.01190   11.88240   0.12950    1.08985
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.11510   10.98050   0.13460    1.22581
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.83000   10.69000   0.14000    1.30964
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.82000   12.64000   0.18000    1.42405
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.20400   13.03460   0.16940    1.29962
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.41000   14.68000  -0.27000   -1.83924
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       33.66000   32.52000   1.14000    3.50554
富邦NASDAQ-100基金                                               28.67000   28.11000   0.56000    1.99217
富邦上証180基金                                                  33.38000   33.22000   0.16000    0.48164
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25410    0.25040   0.00370    1.47764
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.45000    7.33000   0.12000    1.63711
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.61000    6.66000  -0.05000   -0.75075
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 51.21000   50.86000   0.35000    0.68816
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.09670   20.07110   0.02560    0.12755
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.16680   11.16570   0.00110    0.00985
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.54360   10.50740   0.03620    0.34452
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.09970   13.08400   0.01570    0.11999
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.94180    1.94210  -0.00030   -0.01545
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.80890    9.84720  -0.03830   -0.38894
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.50160    1.50890  -0.00730   -0.48380
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55770   11.54890   0.00880    0.07620
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74050    1.73920   0.00130    0.07475
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10960   10.12780  -0.01820   -0.17970
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54170    1.54440  -0.00270   -0.17483
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.11880   12.04550   0.07330    0.60853
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.48600   11.41250   0.07350    0.64403
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.04600   10.94530   0.10070    0.92003
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.74860   10.71550   0.03310    0.30890
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.10490   10.07030   0.03460    0.34358
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.72850    9.66980   0.05870    0.60704
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.88000   15.12000  -0.24000   -1.58730
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.41000   22.66000   0.75000    3.30980
富邦日本東証基金                                                 22.12000   21.75000   0.37000    1.70115
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.89000   41.02000   0.87000    2.12092
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.58000   45.94000   0.64000    1.39312
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.99000   51.16000   0.83000    1.62236
富邦台灣心基金                                                   21.62000   21.41000   0.21000    0.98085
富邦台灣釆吉50基金                                               48.81000   48.09000   0.72000    1.49719
富邦台灣科技指數基金                                             57.40000   56.70000   0.70000    1.23457
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29210    0.29100   0.00110    0.37801
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.75000    8.70000   0.05000    0.57471
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30590    2.30260   0.00330    0.14332
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34300    0.34290   0.00010    0.02916
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.74760   10.74460   0.00300    0.02792
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01420    2.02230  -0.00810   -0.40053
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33170    0.33200  -0.00030   -0.09036
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.33700    9.34900  -0.01200   -0.12836
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.35000   22.44000  -0.09000   -0.40107
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.53000   15.50000   0.03000    0.19355
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.93000   27.07000  -0.14000   -0.51718
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61170   15.61120   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     63.99000   63.32000   0.67000    1.05812
富邦科技基金                                                     24.21000   24.04000   0.17000    0.70715
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.59800   38.57660   0.02140    0.05547
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.27190   37.41670  -0.14480   -0.38699
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.00470   37.04110  -0.03640   -0.09827
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.38000   12.66000  -0.28000   -2.21169
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.61000   35.12000   1.49000    4.24260
富邦香港H股基金                                                  22.28000   21.82000   0.46000    2.10816
富邦高成長基金                                                   24.17000   23.87000   0.30000    1.25681
富邦基金                                                         12.98000   12.88000   0.10000    0.77640
富邦深証100基金                                                  12.23000   12.09000   0.14000    1.15798
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.28000   20.35000  -0.07000   -0.34398
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39940    0.39890   0.00050    0.12534
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.21680   12.20710   0.00970    0.07946
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.61570    9.64020  -0.02450   -0.25414
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30260    0.30350  -0.00090   -0.29654
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.00690    9.04230  -0.03540   -0.39149
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.10000   20.02000   0.08000    0.39960
富邦精準基金                                                     46.48000   46.05000   0.43000    0.93377
富邦精銳中小基金                                                 11.44000   11.28000   0.16000    1.41844
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.84000   21.53000   0.31000    1.43985
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.73000    7.85000  -0.12000   -1.52866
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.24000   14.81000   0.43000    2.90344
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.25000   19.27000  -0.02000   -0.10379
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.51640   10.50130   0.01510    0.14379
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.53220   11.49170   0.04050    0.35243
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.04810   10.99260   0.05550    0.50489
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.34080   10.33590   0.00490    0.04741
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.29370   11.26510   0.02860    0.25388
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.79720   10.75550   0.04170    0.38771
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富達台灣成長基金                                                 30.45000   29.96000   0.49000    1.63551
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.32690    9.32610   0.00080    0.00858
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.80300    9.80170   0.00130    0.01326
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.69620    9.69480   0.00140    0.01444
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.98530    9.98440   0.00090    0.00901
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.97880    9.97750   0.00130    0.01303
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.86900    9.86760   0.00140    0.01419
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.89450    9.89300   0.00150    0.01516
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.81300    8.82780  -0.01480   -0.16765
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.73410    9.75000  -0.01590   -0.16308
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.39890    9.41440  -0.01550   -0.16464
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.56990   10.58770  -0.01780   -0.16812
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.31810   10.33500  -0.01690   -0.16352
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.01060   10.02660  -0.01600   -0.15958
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.49670    9.51230  -0.01560   -0.16400
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.81330    9.82920  -0.01590   -0.16176
富達卓越領航全球組合基金                                         14.88000   14.72000   0.16000    1.08696
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.03140    9.04410  -0.01270   -0.14042
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.66950    9.68250  -0.01300   -0.13426
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.53830    9.55140  -0.01310   -0.13715
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.97040    9.98430  -0.01390   -0.13922
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.91730    9.93070  -0.01340   -0.13494
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.81100    9.82410  -0.01310   -0.13335
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.59580    9.60880  -0.01300   -0.13529
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.84000    9.85310  -0.01310   -0.13295
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.86000   10.79000   0.07000    0.64875
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.64000   12.54000   0.10000    0.79745
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.56000   10.46000   0.10000    0.95602
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.08000   11.95000   0.13000    1.08787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.22000   11.08000   0.14000    1.26354
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.77180    9.78070  -0.00890   -0.09100
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51230    9.51440  -0.00210   -0.02207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.94460    8.94180   0.00280    0.03131
富蘭克林華美中華基金                                             14.90000   14.70000   0.20000    1.36054
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.63000   20.43000   0.20000    0.97895
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.68000   19.53000   0.15000    0.76805
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.40000   11.30000   0.10000    0.88496
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.51000   10.41000   0.10000    0.96061
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.15320    8.15450  -0.00130   -0.01594
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.48040    9.48730  -0.00690   -0.07273
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.02240   10.02970  -0.00730   -0.07278
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.43090    9.43250  -0.00160   -0.01696
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03330   11.01670   0.01660    0.15068
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.97970    8.96620   0.01350    0.15057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.49540    9.48110   0.01430    0.15083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.92060   12.90390   0.01670    0.12942
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.53460   10.52100   0.01360    0.12927
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.15200   10.13950   0.01250    0.12328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.88450    7.87480   0.00970    0.12318
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.44500    9.43340   0.01160    0.12297
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.55630   10.53700   0.01930    0.18316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.66170    7.64770   0.01400    0.18306
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.19130    9.17450   0.01680    0.18312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.46270   10.44680   0.01590    0.15220
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.94630    7.93420   0.01210    0.15250
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.35950    8.34790   0.01160    0.13896
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.58700    9.57940   0.00760    0.07934
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.15770   10.14960   0.00810    0.07981
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.66960   12.65200   0.01760    0.13911
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.44000   10.30000   0.14000    1.35922
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.19000   10.05000   0.14000    1.39303
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.82000    8.75000   0.07000    0.80000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.55000   11.49000   0.06000    0.52219
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.32000   10.26000   0.06000    0.58480
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.05720   12.91900   0.13820    1.06974
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.20000   10.12000   0.08000    0.79051
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
富蘭克林華美第一富基金                                           40.81000   40.29000   0.52000    1.29064
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28250   10.28220   0.00030    0.00292
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.87000    9.80000   0.07000    0.71429
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.59000    9.52000   0.07000    0.73529
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.90000   13.75000   0.15000    1.09091
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  14.04000   13.86000   0.18000    1.29870
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.47000   15.26000   0.21000    1.37615
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.12040    7.06050   0.05990    0.84838
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.51930   11.42090   0.09840    0.86158
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.21920   10.17840   0.04080    0.40085
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.32920   11.28390   0.04530    0.40146
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.36170    7.35050   0.01120    0.15237
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.75490    9.74410   0.01080    0.11084
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.62110   10.60940   0.01170    0.11028
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.95450   10.93780   0.01670    0.15268
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.43000   19.39000   0.04000    0.20629
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.47600   11.47310   0.00290    0.02528
復華人生目標基金                                                 34.27750   33.91680   0.36070    1.06348
復華大中華中小策略基金                                           10.13000    9.97000   0.16000    1.60481
復華中小精選基金                                                 65.65000   64.75000   0.90000    1.38996
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.91000    9.80000   0.11000    1.12245
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.11000    8.99000   0.12000    1.33482
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.01000   11.93000   0.08000    0.67058
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.27000   11.17000   0.10000    0.89526
復華台灣智能基金                                                 11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
復華全方位基金                                                   27.24000   26.98000   0.26000    0.96368
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.89000   13.72000   0.17000    1.23907
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.72000   20.43000   0.29000    1.41948
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.48000   20.34000   0.14000    0.68830
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.35000   16.12000   0.23000    1.42680
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.92000   14.70000   0.22000    1.49660
復華全球原物料基金                                                9.05000    8.96000   0.09000    1.00446
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.36000   13.21000   0.15000    1.13550
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44950   11.43930   0.01020    0.08917
復華全球債券基金                                                 13.53790   13.53820  -0.00030   -0.00222
復華全球債券組合基金                                             14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
復華有利貨幣市場基金                                             13.41400   13.41360   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 14.21000   14.13000   0.08000    0.56617
復華亞太成長基金                                                 14.63000   14.41000   0.22000    1.52672
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.13000   10.06000   0.07000    0.69583
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
復華東協世紀基金                                                 13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
復華南非幣長期收益基金A                                          13.43000   13.40000   0.03000    0.22388
復華南非幣長期收益基金B                                           8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
復華南非幣短期收益基金A                                          13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            13.13000   12.90000   0.23000    1.78295
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.61000   12.37000   0.24000    1.94018
復華恒生基金                                                     22.20000   21.80000   0.40000    1.83486
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.98000    8.15000  -0.17000   -2.08589
復華恒生單日正向二倍基金                                         39.03000   37.62000   1.41000    3.74801
復華神盾基金                                                     23.53030   23.30830   0.22200    0.95245
復華高成長基金                                                   62.92000   61.92000   1.00000    1.61499
復華高益策略組合基金                                             12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
復華貨幣市場基金                                                 14.37330   14.37290   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         17.71000   17.63000   0.08000    0.45377
復華復華基金                                                     19.94000   19.61000   0.33000    1.68281
復華華人世紀基金                                                 19.75000   19.42000   0.33000    1.69928
復華傳家二號基金                                                 27.06020   26.83760   0.22260    0.82943
復華傳家基金                                                     22.07960   21.90450   0.17510    0.79938
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.91000   11.83000   0.08000    0.67625
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.36000   14.26000   0.10000    0.70126
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.86000   18.87000  -0.01000   -0.05299
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.20000    6.19000   0.01000    0.16155
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.49000   13.45000   0.04000    0.29740
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.23000   14.20000   0.03000    0.21127
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
復華滬深300 A股基金                                              25.58000   25.44000   0.14000    0.55031
復華數位經濟基金                                                 52.26000   51.42000   0.84000    1.63361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.85000   11.71000   0.14000    1.19556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.98460    9.98510  -0.00050   -0.00501
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.83560    9.83370   0.00190    0.01932
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.14160   10.14210  -0.00050   -0.00493
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.95940    9.95750   0.00190    0.01908
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.33090    9.33580  -0.00490   -0.05249
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.15400    9.13260   0.02140    0.23433
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67440    8.64260   0.03180    0.36794
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.36910   11.38190  -0.01280   -0.11246
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.16390   11.13770   0.02620    0.23524
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.69760   10.65830   0.03930    0.36873
景順主流基金                                                     19.94000   19.70000   0.24000    1.21827
景順台灣科技基金                                                 36.45000   35.74000   0.71000    1.98657
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.55000   0.05000    0.47393
景順全球科技基金                                                 21.33000   20.92000   0.41000    1.95985
景順全球康健基金                                                 17.57000   17.36000   0.21000    1.20968
景順貨幣市場基金                                                 15.91270   15.91230   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                     36.84000   36.36000   0.48000    1.32013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.05000   15.79000   0.26000    1.64661
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.26000   14.01000   0.25000    1.78444
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.88000   10.75000   0.13000    1.20930
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.47000   10.33000   0.14000    1.35528
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.92000   10.78000   0.14000    1.29870
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.54000   10.39000   0.15000    1.44370
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.82840    8.85650  -0.02810   -0.31728
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.34680    8.38900  -0.04220   -0.50304
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.11570   11.11320   0.00250    0.02250
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.48830   10.50480  -0.01650   -0.15707
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.66000    8.50000   0.16000    1.88235
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.04000    8.91000   0.13000    1.45903
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.55000   12.35000   0.20000    1.61943
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63820    9.63730   0.00090    0.00934
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34210    9.32880   0.01330    0.14257
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77940    9.77860   0.00080    0.00818
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.48050    9.46700   0.01350    0.14260
華南永昌永昌基金                                                 19.55000   19.42000   0.13000    0.66941
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.36670   14.35640   0.01030    0.07175
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
華南永昌全球精品基金                                             14.50000   14.40000   0.10000    0.69444
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.10000   12.03000   0.07000    0.58188
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.05000   13.91000   0.14000    1.00647
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.30000   13.14000   0.16000    1.21766
華南永昌物聯網精選基金                                           13.09000   12.95000   0.14000    1.08108
華南永昌策略報酬基金                                             10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17490   16.17440   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.79160   24.61540   0.17620    0.71581
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91580   11.91540   0.00040    0.00336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14400   10.14460  -0.00060   -0.00591
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.36000   10.31850   0.04150    0.40219
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.99840    9.99900  -0.00060   -0.00600
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.18690   10.14980   0.03710    0.36552
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04830   10.05090  -0.00260   -0.02587
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.20520   10.16980   0.03540    0.34809
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04830   10.05090  -0.00260   -0.02587
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.20040   10.16520   0.03520    0.34628
華頓中小型基金                                                   24.47000   24.44000   0.03000    0.12275
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.26710   13.14760   0.11950    0.90891
華頓台灣基金                                                     24.98000   24.90000   0.08000    0.32129
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49830   11.49790   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             17.19000   17.02000   0.17000    0.99882
華頓全球高收益債券基金A                                          13.45570   13.44720   0.00850    0.06321
華頓全球高收益債券基金B                                           8.57150    8.56610   0.00540    0.06304
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.74000    5.65000   0.09000    1.59292
華頓新興亞太債券基金A                                            10.52880   10.53530  -0.00650   -0.06170
華頓新興亞太債券基金B                                             8.14230    8.14740  -0.00510   -0.06260
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.12590    3.10870   0.01720    0.55329
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.46740   14.34150   0.12590    0.87787
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49380    0.49010   0.00370    0.75495
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.05390   12.03950   0.01440    0.11961
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.04800   11.04030   0.00770    0.06974
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.09110   11.04220   0.04890    0.44285
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.13770   10.09290   0.04480    0.44388
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.91370   11.87690   0.03680    0.30985
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.00810   10.97590   0.03220    0.29337
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     13.31000   12.98000   0.33000    2.54237
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.86000   11.53000   0.33000    2.86210
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       13.39000   13.04000   0.35000    2.68405
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41670    2.41720  -0.00050   -0.02069
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.99060    1.99440  -0.00380   -0.19053
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.25010   12.22810   0.02200    0.17991
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.15520   10.13700   0.01820    0.17954
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38110    0.38040   0.00070    0.18402
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32900    0.32860   0.00040    0.12173
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.65000    3.61000   0.04000    1.10803
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.90000   16.65000   0.25000    1.50150
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.57000   0.01000    1.75439
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.21170   13.20370   0.00800    0.06059
匯豐太平洋精典基金                                               18.37000   18.23000   0.14000    0.76796
匯豐台灣精典基金                                                 24.32000   23.98000   0.34000    1.41785
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.20000   12.01000   0.19000    1.58201
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.91000    7.83000   0.08000    1.02171
匯豐安富基金                                                     25.57000   25.36000   0.21000    0.82808
匯豐成功基金                                                     38.46000   37.91000   0.55000    1.45080
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.47120    2.47690  -0.00570   -0.23013
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28660    2.29250  -0.00590   -0.25736
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83140   11.83110   0.00030    0.00254
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.35050    8.35000   0.00050    0.00599
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39110    0.39130  -0.00020   -0.05111
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35650    0.35660  -0.00010   -0.02804
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.30000    8.17000   0.13000    1.59119
匯豐金磚動力基金                                                 15.29000   15.17000   0.12000    0.79103
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96930   14.96910   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81300   15.81280   0.00020    0.00126
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.96000    4.94000   0.02000    0.40486
匯豐新鑽動力基金                                                 11.74000   11.65000   0.09000    0.77253
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.75990    5.70880   0.05110    0.89511
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.23740    9.18650   0.05090    0.55407
匯豐龍鳳基金                                                     52.14000   51.39000   0.75000    1.45943
匯豐龍騰電子基金                                                 38.31000   37.87000   0.44000    1.16187
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47110   12.46370   0.00740    0.05937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.32000   20.02000   0.30000    1.49850
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.40000   12.14000   0.26000    2.14168
新光中國成長基金(美元)                                           13.50000   13.23000   0.27000    2.04082
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.80000   12.52000   0.28000    2.23642
新光台灣富貴基金                                                 24.34000   23.94000   0.40000    1.67084
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.84000   11.75000   0.09000    0.76596
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.97000   10.87000   0.10000    0.91996
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.99800   10.01810  -0.02010   -0.20064
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.28740    9.29750  -0.01010   -0.10863
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.72580    9.74550  -0.01970   -0.20214
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.02480    9.03460  -0.00980   -0.10847
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41690   15.41640   0.00050    0.00324
新光亞洲精選基金-美金                                            25.80000   25.75000   0.05000    0.19417
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.85000   24.78000   0.07000    0.28249
新光兩岸優勢基金                                                 14.60000   14.31000   0.29000    2.02655
新光店頭基金                                                     25.62000   25.32000   0.30000    1.18483
新光南非幣保本基金                                               11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
新光創新科技基金                                                 15.55000   15.33000   0.22000    1.43509
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.83650    9.84290  -0.00640   -0.06502
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.18500   10.19060  -0.00560   -0.05495
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.83260    9.83030   0.00230    0.02340
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.47900    9.48510  -0.00610   -0.06431
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.82860    9.83390  -0.00530   -0.05390
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.48530    9.48310   0.00220    0.02320
新光福運平衡基金                                                 17.10500   16.97890   0.12610    0.74269
新光澳幣八年期保本基金                                           10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
新光澳幣保本基金                                                 11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.04180   10.04420  -0.00240   -0.02389
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.04250   10.04490  -0.00240   -0.02389
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.95840    9.95330   0.00510    0.05124
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.95840    9.95330   0.00510    0.05124
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.97970    9.97940   0.00030    0.00301
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.97950    9.97920   0.00030    0.00301
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.96200    9.96200   0.00000    0.00000
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.96240    9.96240   0.00000    0.00000
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.30000    7.20000   0.10000    1.38889
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02490   10.02960  -0.00470   -0.04686
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.86770    9.87200  -0.00430   -0.04356
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.02650   10.02870  -0.00220   -0.02194
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.89610    9.89830  -0.00220   -0.02223
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.91830    9.92120  -0.00290   -0.02923
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.11030   10.11320  -0.00290   -0.02868
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.95810   13.95190   0.00620    0.04444
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.79840    8.79450   0.00390    0.04435
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.65200   36.79170  -0.13970   -0.37971
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.92470   37.02120  -0.09650   -0.26066
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.45310   38.58060  -0.12750   -0.33048
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03110   11.03010   0.00100    0.00907
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14060   10.14080  -0.00020   -0.00197
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.24700   13.07440   0.17260    1.32014
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.75230   10.62650   0.12580    1.18383
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.57000   10.43000   0.14000    1.34228
群益大印度基金-人民幣                                            12.72140   12.75410  -0.03270   -0.25639
群益大印度基金-美元                                              12.99210   13.04300  -0.05090   -0.39025
群益大印度基金-新臺幣                                            11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.57040   12.49150   0.07890    0.63163
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.16340   13.09830   0.06510    0.49701
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.81370   11.73960   0.07410    0.63120
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.28970   11.23390   0.05580    0.49671
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.67810    9.63030   0.04780    0.49635
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.86600    9.80410   0.06190    0.63137
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.78320    9.73490   0.04830    0.49615
群益中小型股基金                                                 45.79000   45.53000   0.26000    0.57105
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.99640    9.96370   0.03270    0.32819
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.07790   10.05850   0.01940    0.19287
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.98000    8.95070   0.02930    0.32735
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.95500    8.92570   0.02930    0.32827
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.02790    9.01050   0.01740    0.19311
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.04510    8.01890   0.02620    0.32673
群益中國高收益債券基金N-美元                                     10.01140   10.01550  -0.00410   -0.04094
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.43650   11.43100   0.00550    0.04811
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.24070   11.24540  -0.00470   -0.04179
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.47820   10.47270   0.00550    0.05252
群益中國新機會基金N-美元                                          9.91200    9.80680   0.10520    1.07273
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.81580    8.71050   0.10530    1.20889
群益中國新機會基金-美元                                          10.59850   10.48590   0.11260    1.07382
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.61000    9.49000   0.12000    1.26449
群益平衡王基金                                                   19.61590   19.51570   0.10020    0.51343
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.80000    7.80000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.70000    5.70000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.70480    9.69620   0.00860    0.08869
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.05930   10.06380  -0.00450   -0.04471
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.88560    8.87770   0.00790    0.08899
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.21030    9.21450  -0.00420   -0.04558
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.02270   10.04290  -0.02020   -0.20114
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.88180    9.90240  -0.02060   -0.20803
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.61080    9.63020  -0.01940   -0.20145
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.54260    9.56250  -0.01990   -0.20810
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.08030   10.10070  -0.02040   -0.20197
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.19150   10.21270  -0.02120   -0.20758
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.77990    9.79970  -0.01980   -0.20205
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.15610   10.15510   0.00100    0.00985
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.52120    7.52040   0.00080    0.01064
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.29910   15.10650   0.19260    1.27495
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.33000   14.14000   0.19000    1.34371
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.53000   11.47000   0.06000    0.52310
群益印度中小基金N-美元                                            9.69230    9.75240  -0.06010   -0.61626
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
群益印度中小基金-人民幣                                          14.39390   14.46370  -0.06980   -0.48259
群益印度中小基金-美元                                            13.86260   13.94850  -0.08590   -0.61584
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.23000   15.30000  -0.07000   -0.45752
群益多利策略組合基金                                             11.66000   11.65000   0.01000    0.08584
群益多重收益組合基金                                             13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
群益多重資產組合基金                                             15.73000   15.62000   0.11000    0.70423
群益安家基金                                                     23.71580   23.57600   0.13980    0.59298
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05340   16.05280   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             22.39000   22.02000   0.37000    1.68029
群益亞太中小基金                                                 13.52000   13.40000   0.12000    0.89552
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.51000   17.45000   0.06000    0.34384
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.64370    9.64780  -0.00410   -0.04250
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.54160    7.54480  -0.00320   -0.04241
群益店頭市場基金                                                 96.24000   96.21000   0.03000    0.03118
群益東方盛世基金                                                  9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                          14.59750   14.54740   0.05010    0.34439
群益東協成長基金-美元                                            13.91380   13.88470   0.02910    0.20958
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.36100   11.29910   0.06190    0.54783
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.94280   10.88460   0.05820    0.53470
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.22290   10.16340   0.05950    0.58543
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.23940   10.18360   0.05580    0.54794
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.86600    9.81350   0.05250    0.53498
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.21470    9.16100   0.05370    0.58618
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                              10.04130    9.98800   0.05330    0.53364
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.08360   10.02490   0.05870    0.58554
群益長安基金                                                     28.76000   28.43000   0.33000    1.16075
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.00640   14.74130   0.26510    1.79835
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.76000   13.50000   0.26000    1.92593
群益真善美基金                                                   17.34050   17.22990   0.11060    0.64191
群益馬拉松基金                                                  119.09000  117.84000   1.25000    1.06076
群益深証中小板基金                                               16.52000   16.26000   0.26000    1.59902
群益創新科技基金                                                 31.77000   31.50000   0.27000    0.85714
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.85280   10.77500   0.07780    0.72204
群益華夏盛世基金-美元                                            10.98200   10.91800   0.06400    0.58619
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.20000   17.08000   0.12000    0.70258
群益奧斯卡基金                                                   27.61000   27.44000   0.17000    0.61953
群益新興金鑽基金-美元                                            13.83160   13.73920   0.09240    0.67253
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.04000    9.95000   0.09000    0.90452
群益葛萊美基金                                                   23.48000   23.41000   0.07000    0.29902
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.29000   18.15000   0.14000    0.77135
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.43000    8.55000  -0.12000   -1.40351
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.39000   13.01000   0.38000    2.92083
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66950   11.63290   0.03660    0.31462
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.56580   11.53610   0.02970    0.25745
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.41200   11.38000   0.03200    0.28120
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.83020    8.80240   0.02780    0.31582
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.57490    9.55030   0.02460    0.25758
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.61000    8.58000   0.03000    0.34965
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.14650    9.12090   0.02560    0.28067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
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德信大發基金                                                     29.73000   29.56000   0.17000    0.57510
德信中國精選成長基金                                             12.84000   12.64000   0.20000    1.58228
德信台灣主流中小基金                                             18.13000   18.00000   0.13000    0.72222
德信新興股票組合基金                                             11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91140   11.91100   0.00040    0.00336
德信萬瑞基金                                                     10.66910   10.66720   0.00190    0.01781
德信數位時代基金                                                 28.51000   28.39000   0.12000    0.42268
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63830   11.63780   0.00050    0.00430
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.19000   17.06000   0.13000    0.76202
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.07000   17.85000   0.22000    1.23249
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.43000    7.40000   0.03000    0.40541
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.02360   10.05890  -0.03530   -0.35093
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.04660   14.09590  -0.04930   -0.34975
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.34180    8.34720  -0.00540   -0.06469
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.52260   11.53590  -0.01330   -0.11529
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.60080   11.61390  -0.01310   -0.11280
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.06940   13.07860  -0.00920   -0.07034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.20000   18.08000   0.12000    0.66372
摩根中小基金                                                     25.20000   24.87000   0.33000    1.32690
摩根中國A股基金                                                  16.07000   15.86000   0.21000    1.32409
摩根中國A股基金(美元)                                            13.28000   13.13000   0.15000    1.14242
摩根中國亮點基金                                                 14.66000   14.42000   0.24000    1.66436
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.44340   12.39750   0.04590    0.37024
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.50650   13.50350   0.00300    0.02222
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.87830   10.84910   0.02920    0.26915
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.72680   13.67630   0.05050    0.36925
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.35110   15.34780   0.00330    0.02150
摩根台灣金磚基金                                                 20.98000   20.66000   0.32000    1.54889
摩根台灣增長基金                                                 51.70000   50.93000   0.77000    1.51188
摩根平衡基金                                                     28.11000   27.85000   0.26000    0.93357
摩根全球α基金                                                   18.90000   18.67000   0.23000    1.23192
摩根全球平衡基金                                                 15.70640   15.62230   0.08410    0.53833
摩根全球發現基金                                                 12.68000   12.51000   0.17000    1.35891
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.85100    9.82820   0.02280    0.23199
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.67410   10.65720   0.01690    0.15858
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.22780   10.20600   0.02180    0.21360
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.32800   11.30160   0.02640    0.23360
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.96430   10.91030   0.05400    0.49495
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.74370   13.67610   0.06760    0.49429
摩根亞洲基金                                                     58.47000   57.86000   0.61000    1.05427
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.91120    8.91970  -0.00850   -0.09529
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.32240   10.34380  -0.02140   -0.20689
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.26640    9.27940  -0.01300   -0.14010
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.62940   12.64150  -0.01210   -0.09572
摩根東方內需機會基金                                             18.52000   18.32000   0.20000    1.09170
摩根東方科技基金                                                 38.10000   37.51000   0.59000    1.57291
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.57000   11.46000   0.11000    0.95986
摩根金龍收成基金                                                 23.83000   23.47000   0.36000    1.53387
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05770   15.05730   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 14.28000   14.30000  -0.02000   -0.13986
摩根新金磚五國基金                                               12.54000   12.40000   0.14000    1.12903
摩根新絲路基金                                                   11.10000   10.98000   0.12000    1.09290
摩根新興35基金                                                   14.38000   14.22000   0.16000    1.12518
摩根新興日本基金                                                 24.59000   24.67000  -0.08000   -0.32428
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.98160    7.97930   0.00230    0.02882
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.05430   11.05110   0.00320    0.02896
摩根新興科技基金                                                 59.55000   58.73000   0.82000    1.39622
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.51670    8.52140  -0.00470   -0.05516
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.63270   10.63850  -0.00580   -0.05452
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.27360    9.20650   0.06710    0.72883
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.27730   10.22820   0.04910    0.48005
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.88280    9.82280   0.06000    0.61082
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.45500   10.37960   0.07540    0.72642
摩根龍揚基金                                                     35.60000   35.06000   0.54000    1.54022
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.16000   10.06000   0.10000    0.99404
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.28000   11.18000   0.10000    0.89445
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.21000   11.11000   0.10000    0.90009
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42980    9.43120  -0.00140   -0.01484
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.26100   11.26270  -0.00170   -0.01509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.66000   25.23000   0.43000    1.70432
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.73490   11.73520  -0.00030   -0.00256
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.12580   11.12610  -0.00030   -0.00270
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.27320   10.27610  -0.00290   -0.02822
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.55750   10.55770  -0.00020   -0.00189
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02020   10.02050  -0.00030   -0.00299
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.24610    9.24870  -0.00260   -0.02811
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.03430   10.96790   0.06640    0.60540
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.54560   10.46820   0.07740    0.73938
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.13550   10.12560   0.00990    0.09777
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.77810    9.75550   0.02260    0.23166
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.03470   10.02490   0.00980    0.09776
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.68070    9.65830   0.02240    0.23192
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.84770   11.81860   0.02910    0.24622
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.68770   11.65870   0.02900    0.24874
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.39270   10.35690   0.03580    0.34566
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.40830   11.38020   0.02810    0.24692
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.23670   11.20880   0.02790    0.24891
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.99470    9.96030   0.03440    0.34537
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.41590   23.12720   0.28870    1.24831
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13900   13.13850   0.00050    0.00381
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.83740   10.83110   0.00630    0.05817
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.43520    8.43030   0.00490    0.05812
聯邦精選科技基金                                                 12.90000   12.70000   0.20000    1.57480
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.14540   16.14150   0.00390    0.02416
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.48590   12.41280   0.07310    0.58891
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.26230   12.17080   0.09150    0.75180
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.83090   11.74270   0.08820    0.75110
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.70150   11.71040  -0.00890   -0.07600
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.08520   11.08990  -0.00470   -0.04238
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.70670   10.71480  -0.00810   -0.07560
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.81670    8.82040  -0.00370   -0.04195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.31000   37.77000   0.54000    1.42971
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.69000   15.68000   0.01000    0.06378
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.86000   13.84000   0.02000    0.14451
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.46000   11.38000   0.08000    0.70299
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.34000   15.29000   0.05000    0.32701
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.24000   15.19000   0.05000    0.32916
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.78000   20.68000   0.10000    0.48356
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.99000   18.89000   0.10000    0.52938
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.79000   12.71000   0.08000    0.62943
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.17000   16.09000   0.08000    0.49720
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.85000   16.76000   0.09000    0.53699
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.94000   15.85000   0.09000    0.56782
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.18000   16.10000   0.08000    0.49689
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.43000   18.41000   0.02000    0.10864
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.37000   17.35000   0.02000    0.11527
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.61000   14.59000   0.02000    0.13708
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.48000    8.47000   0.01000    0.11806
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.70000   13.69000   0.01000    0.07305
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.83000   14.81000   0.02000    0.13504
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
聯博貨幣市場基金                                                 14.97810   14.97770   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.66480   10.66230   0.00250    0.02345
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.51800   14.52000  -0.00200   -0.01377
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.93490    7.93300   0.00190    0.02395
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.62000   14.64000  -0.02000   -0.13661
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.64000   14.66000  -0.02000   -0.13643
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.18000   21.91000   0.27000    1.23231
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.68000   14.53000   0.15000    1.03235
瀚亞中國基金-新台幣                                              15.89000   15.73000   0.16000    1.01716
瀚亞巴西基金                                                      5.63000    5.52000   0.11000    1.99275
瀚亞外銷基金                                                     41.97000   41.32000   0.65000    1.57309
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.24000   10.18000   0.06000    0.58939
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.50630   10.48340   0.02290    0.21844
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34030   10.33380   0.00650    0.06290
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.20130   12.18860   0.01270    0.10420
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09520   10.08660   0.00860    0.08526
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.72400    7.70720   0.01680    0.21798
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.23460    8.22950   0.00510    0.06197
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.22980    8.22130   0.00850    0.10339
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.36650    7.36020   0.00630    0.08560
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.08880    9.07930   0.00950    0.10463
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.49810    9.47750   0.02060    0.21736
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.62580    9.61970   0.00610    0.06341
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.47360    9.46380   0.00980    0.10355
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.54000   10.48000   0.06000    0.57252
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
瀚亞印度基金-美元                                                13.50000   13.55000  -0.05000   -0.36900
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.47000   28.54000  -0.07000   -0.24527
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.03000   11.92000   0.11000    0.92282
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.67000   11.58000   0.09000    0.77720
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.72000   15.57000   0.15000    0.96339
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.85000    9.76000   0.09000    0.92213
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.90670   11.84390   0.06280    0.53023
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.70700   12.67130   0.03570    0.28174
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.42940   11.38580   0.04360    0.38293
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.85160   10.80050   0.05110    0.47313
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.72280   11.67570   0.04710    0.40340
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.48770    9.43770   0.05000    0.52979
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.70780    9.68050   0.02730    0.28201
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.72080    9.68370   0.03710    0.38312
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.22200    9.17860   0.04340    0.47284
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.43850    9.40080   0.03770    0.40103
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.38260   14.29870   0.08390    0.58677
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.73660   10.66850   0.06810    0.63833
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.08960   11.03480   0.05480    0.49661
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.72970   12.65550   0.07420    0.58631
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.99000   22.90000   0.09000    0.39301
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53610   13.53560   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               25.27000   24.84000   0.43000    1.73108
瀚亞高科技基金                                                   60.49000   59.62000   0.87000    1.45924
瀚亞理財通基金                                                   25.17000   24.83000   0.34000    1.36931
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
瀚亞菁華基金                                                     22.40000   22.06000   0.34000    1.54125
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.26830   13.23650   0.03180    0.24024
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.64420    9.62110   0.02310    0.24010
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.91030   10.85500   0.05530    0.50944
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.90720    9.87820   0.02900    0.29358
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.49710   11.45500   0.04210    0.36753
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.18800   10.13900   0.04900    0.48328
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.23450   10.19480   0.03970    0.38941
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.95250    8.90710   0.04540    0.50971
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.86300    7.83990   0.02310    0.29465
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.90800    9.87170   0.03630    0.36772
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.80250    8.76020   0.04230    0.48287
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.33860    8.30620   0.03240    0.39007
瀚亞電通網基金                                                   15.67000   15.45000   0.22000    1.42395
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.77980   13.77050   0.00930    0.06754
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.27160   10.25530   0.01630    0.15894
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.31510   10.31440   0.00070    0.00679
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.72430   11.71630   0.00800    0.06828
瀚亞歐洲基金                                                     11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
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