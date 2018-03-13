[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/12 107/03/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.31910 10.31340 0.00570 0.05527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.69640 9.69720 -0.00080 -0.00825 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.87610 9.87750 -0.00140 -0.01417 中國信託台灣活力基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164 中國信託台灣優勢基金 17.09000 16.90000 0.19000 1.12426 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.65750 9.64390 0.01360 0.14102 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26640 9.25340 0.01300 0.14049 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15000 10.13980 0.01020 0.10059 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.73750 9.72790 0.00960 0.09869 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.28140 10.17440 0.10700 1.05166 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.09020 8.99560 0.09460 1.05163 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.32040 11.25100 0.06940 0.61683 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.38110 10.31740 0.06370 0.61740 中國信託智能運動基金-台幣 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 中國信託智能運動基金-美元 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96470 10.96430 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.60400 9.60570 -0.00170 -0.01770 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.48210 9.48370 -0.00160 -0.01687 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.79340 9.79810 -0.00470 -0.04797 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.66460 9.66920 -0.00460 -0.04757 中國信託精穩基金 17.88170 17.79550 0.08620 0.48439 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 10.71000 0.13000 1.21382 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.59000 10.46000 0.13000 1.24283 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.56000 11.44000 0.12000 1.04895 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.33000 11.21000 0.12000 1.07047 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 65.40000 64.57000 0.83000 1.28543 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.37010 37.58880 -0.21870 -0.58182 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23420 11.23320 0.00100 0.00890 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.69710 10.65640 0.04070 0.38193 元大上證50基金 33.68000 33.62000 0.06000 0.17847 元大大中華TMT基金-人民幣 13.17000 12.96000 0.21000 1.62037 元大大中華TMT基金-新台幣 12.12000 11.89000 0.23000 1.93440 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 元大大中華價值指數基金-美元 13.62100 13.52800 0.09300 0.68746 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.46900 17.32700 0.14200 0.81953 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59200 11.48700 0.10500 0.91408 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.51600 11.36900 0.14700 1.29299 元大中國平衡基金-人民幣 3.30000 3.29000 0.01000 0.30395 元大中國平衡基金-新台幣 15.24000 15.14000 0.10000 0.66050 元大中國高收益點心債券基金 11.22010 11.23680 -0.01670 -0.14862 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.66350 45.67380 -0.01030 -0.02255 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32580 10.33430 -0.00850 -0.08225 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63160 9.65350 -0.02190 -0.22686 元大中國機會債券基金-新台幣 9.81470 9.78630 0.02840 0.29020 元大巴西指數基金 7.00100 6.85700 0.14400 2.10004 元大巴菲特基金 29.91000 29.59000 0.32000 1.08145 元大日經225基金 27.46000 27.00000 0.46000 1.70370 元大台商收成基金 24.64000 24.24000 0.40000 1.65017 元大台灣50單日反向1倍基金 12.60000 12.79000 -0.19000 -1.48554 元大台灣50單日正向2倍基金 38.11000 36.96000 1.15000 3.11147 元大台灣中型100基金 32.37000 31.97000 0.40000 1.25117 元大台灣加權股價指數基金 25.29500 24.99800 0.29700 1.18810 元大台灣卓越50基金 84.15000 82.91000 1.24000 1.49560 元大台灣金融基金 17.08000 16.69000 0.39000 2.33673 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.85000 30.53000 0.32000 1.04815 元大台灣高股息基金 26.19000 25.99000 0.20000 0.76953 元大台灣電子科技基金 37.22000 36.81000 0.41000 1.11383 元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.17000 0.11000 1.08161 元大全球ETF穩健組合基金 14.63000 14.50000 0.13000 0.89655 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.24000 12.39000 -0.15000 -1.21065 元大全球不動產證券化基金-美元 12.49100 12.60700 -0.11600 -0.92012 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.96000 6.93000 0.03000 0.43290 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.00000 0.03000 0.37500 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596 元大全球股票入息基金-美元配息 10.34200 10.28200 0.06000 0.58354 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.73000 10.62000 0.11000 1.03578 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32010 10.33700 -0.01690 -0.16349 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57430 9.61800 -0.04370 -0.45436 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.20930 9.21370 -0.00440 -0.04775 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.59530 8.62740 -0.03210 -0.37207 元大全球新興市場精選組合基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356 元大全球農業商機基金 16.67000 16.44000 0.23000 1.39903 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 元大印尼指數基金 9.57300 9.56500 0.00800 0.08364 元大印度指數基金 9.47200 9.45100 0.02100 0.22220 元大印度基金 12.38000 12.33000 0.05000 0.40552 元大多多基金 19.33000 19.09000 0.24000 1.25720 元大多福基金 56.87000 56.02000 0.85000 1.51732 元大亞太成長基金 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59750 8.56610 0.03140 0.36656 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17960 7.17330 0.00630 0.08783 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.09400 10.05900 0.03500 0.34795 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.87500 9.91800 -0.04300 -0.43356 元大卓越基金 51.34000 50.79000 0.55000 1.08289 元大店頭基金 9.08000 8.95000 0.13000 1.45251 元大泛歐成長基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 元大美元貨幣市場基金-美元 10.17990 10.17850 0.00140 0.01375 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.04150 9.04670 -0.00520 -0.05748 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.12680 30.11260 0.01420 0.04716 元大美國政府20年期(以上)債券基金 35.58420 35.71000 -0.12580 -0.35228 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.59980 19.51670 0.08310 0.42579 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.36720 18.52340 -0.15620 -0.84326 元大美國政府7至10年期債券基金 36.79200 36.82350 -0.03150 -0.08554 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.58670 20.56260 0.02410 0.11720 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.93620 17.97730 -0.04110 -0.22862 元大高科技基金 17.71000 17.50000 0.21000 1.20000 元大得利貨幣市場基金 16.22170 16.22110 0.00060 0.00370 元大得寶貨幣市場基金 11.95950 11.95910 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.82000 14.54000 0.28000 1.92572 元大華夏中小基金 8.99000 8.87000 0.12000 1.35287 元大新中國基金-人民幣 12.33000 12.21000 0.12000 0.98280 元大新中國基金-美元 12.56600 12.42000 0.14600 1.17552 元大新中國基金-新台幣 11.89000 11.73000 0.16000 1.36402 元大新主流基金 25.19000 24.77000 0.42000 1.69560 元大新東協平衡基金-美元 10.32200 10.35700 -0.03500 -0.33794 元大新東協平衡基金-新台幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 元大新興市場ESG策略基金 13.57000 13.43000 0.14000 1.04244 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.66200 10.72880 -0.06680 -0.62262 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74380 10.78510 -0.04130 -0.38294 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.72290 10.70500 0.01790 0.16721 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.56500 9.59390 -0.02890 -0.30123 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.94510 9.95680 -0.01170 -0.11751 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.69240 9.73030 -0.03790 -0.38950 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.59890 9.59740 0.00150 0.01563 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.35830 9.38230 -0.02400 -0.25580 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.72770 9.73760 -0.00990 -0.10167 元大新興亞洲基金 12.16000 12.06000 0.10000 0.82919 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.76500 9.74780 0.01720 0.17645 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.75520 9.73810 0.01710 0.17560 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.53400 9.50450 0.02950 0.31038 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.52430 9.49490 0.02940 0.30964 元大萬泰貨幣市場基金 15.07370 15.07320 0.00050 0.00332 元大經貿基金 36.96000 36.48000 0.48000 1.31579 元大實質多重資產基金-人民幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 元大實質多重資產基金-美元 9.83400 9.78600 0.04800 0.49050 元大實質多重資產基金-新台幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 元大滬深300單日反向1倍基金 13.44000 13.52000 -0.08000 -0.59172 元大滬深300單日正向2倍基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532 元大精準中小基金 22.47000 22.18000 0.29000 1.30748 元大摩臺基金 39.27000 38.64000 0.63000 1.63043 元大標普500基金 24.53000 24.09000 0.44000 1.82648 元大標普500單日反向1倍基金 13.28000 13.50000 -0.22000 -1.62963 元大標普500單日正向2倍基金 33.34000 32.28000 1.06000 3.28377 元大標智滬深300基金 19.80000 19.61000 0.19000 0.96889 元大歐洲50基金 24.23000 24.21000 0.02000 0.08261 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.66700 9.67650 -0.00950 -0.09818 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.12460 10.12430 0.00030 0.00296 元大績效基金 52.78000 51.88000 0.90000 1.73477 元大韓國KOSPI200基金 24.17000 23.86000 0.31000 1.29925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.41000 15.22000 0.19000 1.24836 日盛上選基金 32.67000 32.31000 0.36000 1.11421 日盛小而美基金 19.26000 19.13000 0.13000 0.67956 日盛中國內需動力基金 11.74000 11.63000 0.11000 0.94583 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70080 11.70400 -0.00320 -0.02734 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07630 10.07900 -0.00270 -0.02679 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.05360 12.05760 -0.00400 -0.03317 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.37370 10.37710 -0.00340 -0.03276 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80400 10.80380 0.00020 0.00185 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.28230 9.28210 0.00020 0.00215 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.84000 12.73000 0.11000 0.86410 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.27000 13.17000 0.10000 0.75930 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951 日盛日盛基金 14.42000 14.26000 0.16000 1.12202 日盛目標收益組合基金(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 日盛全球抗暖化基金 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.04430 10.04450 -0.00020 -0.00199 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.68490 9.68500 -0.00010 -0.00103 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77540 9.77270 0.00270 0.02763 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.42820 9.42560 0.00260 0.02758 日盛全球新興債券基金A 10.90960 10.90590 0.00370 0.03393 日盛全球新興債券基金B 8.68030 8.67740 0.00290 0.03342 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44110 2.44180 -0.00070 -0.02867 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.74820 1.74880 -0.00060 -0.03431 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38330 0.38340 -0.00010 -0.02608 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27560 0.27570 -0.00010 -0.03627 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.60470 12.60400 0.00070 0.00555 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.90690 8.90640 0.00050 0.00561 日盛亞洲機會基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514 日盛首選基金 16.93000 16.80000 0.13000 0.77381 日盛高科技基金 17.26000 17.09000 0.17000 0.99473 日盛貨幣市場基金 14.74020 14.73970 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 37.57000 37.11000 0.46000 1.23956 日盛精選五虎基金 37.63000 36.93000 0.70000 1.89548 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.45840 13.45790 0.00050 0.00372 台新2000高科技基金 36.58000 36.18000 0.40000 1.10558 台新MSCI中國基金 22.68000 22.37000 0.31000 1.38578 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.89000 18.20000 -0.31000 -1.70330 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.74000 21.10000 0.64000 3.03318 台新大眾貨幣市場基金 14.13450 14.13400 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.80800 9.82040 -0.01240 -0.12627 台新中美貨幣市場基金-美元 10.83560 10.82310 0.01250 0.11549 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.86700 9.84290 0.02410 0.24485 台新中國通基金 48.19000 47.76000 0.43000 0.90034 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.69300 16.50300 0.19000 1.15131 台新中國精選中小基金 12.42000 12.24000 0.18000 1.47059 台新主流基金 24.21000 24.12000 0.09000 0.37313 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.12000 17.99000 0.13000 0.72262 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62180 0.61830 0.00350 0.56607 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.87000 13.77000 0.10000 0.72622 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47560 0.47300 0.00260 0.54968 台新台灣中小基金 38.63000 38.20000 0.43000 1.12565 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.32560 9.32040 0.00520 0.05579 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.38970 9.37530 0.01440 0.15360 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.31320 10.29740 0.01580 0.15344 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.93980 10.88720 0.05260 0.48314 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.57330 11.51790 0.05540 0.48099 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 台新印度基金 15.22000 15.20000 0.02000 0.13158 台新亞美短期債券基金 10.87780 10.88010 -0.00230 -0.02114 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.90910 8.90950 -0.00040 -0.00449 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31080 0.31120 -0.00040 -0.12853 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.01320 12.01380 -0.00060 -0.00499 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41280 0.41330 -0.00050 -0.12098 台新真吉利貨幣市場基金 11.07120 11.07080 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.30170 30.20720 0.09450 0.31284 台新智慧生活基金-美元 10.55770 10.46830 0.08940 0.85401 台新智慧生活基金-新台幣 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.47020 9.48970 -0.01950 -0.20549 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.19640 9.20300 -0.00660 -0.07172 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.88320 9.90360 -0.02040 -0.20599 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60220 9.60920 -0.00700 -0.07285 台新新興市場債券基金(A類型) 10.47020 10.48770 -0.01750 -0.16686 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35620 0.35720 -0.00100 -0.27996 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02590 8.03930 -0.01340 -0.16668 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28290 0.28370 -0.00080 -0.28199 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.59000 6.50000 0.09000 1.38462 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.31300 10.21100 0.10200 0.99892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.06000 18.86000 0.20000 1.06045 未來資產全球大消費基金 15.14000 14.96000 0.18000 1.20321 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.54000 8.51000 0.03000 0.35253 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.99820 11.99450 0.00370 0.03085 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.91130 9.90820 0.00310 0.03129 未來資產亞洲新富基金 22.01000 21.80000 0.21000 0.96330 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54450 12.54410 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 11.84000 11.71000 0.13000 1.11016 未來資產新興市場債券基金A 8.98050 8.98290 -0.00240 -0.02672 未來資產新興市場債券基金B 7.03720 7.03910 -0.00190 -0.02699 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.93950 10.93850 0.00100 0.00914 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.04670 10.04190 0.00480 0.04780 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.48470 9.48100 0.00370 0.03903 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55740 10.55320 0.00420 0.03980 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54760 8.54660 0.00100 0.01170 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57510 9.57380 0.00130 0.01358 永豐中小基金 50.00000 49.55000 0.45000 0.90817 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.90030 1.90130 -0.00100 -0.05260 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44100 2.44220 -0.00120 -0.04914 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.91750 8.91850 -0.00100 -0.01121 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10810 11.10930 -0.00120 -0.01080 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.89000 4.85000 0.04000 0.82474 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.63000 22.40000 0.23000 1.02679 永豐主流品牌基金 16.04000 16.00000 0.04000 0.25000 永豐永豐基金 34.36000 34.08000 0.28000 0.82160 永豐亞洲民生消費基金 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588 永豐南非幣2021保本基金 12.78370 12.77490 0.00880 0.06889 永豐高科技基金 22.88000 22.65000 0.23000 1.01545 永豐貨幣市場基金 13.85650 13.85610 0.00040 0.00289 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12460 2.12490 -0.00030 -0.01412 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.47280 2.47610 -0.00330 -0.13327 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.04840 8.04610 0.00230 0.02859 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52680 10.52370 0.00310 0.02946 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.60120 7.59600 0.00520 0.06846 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.42110 11.41320 0.00790 0.06922 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.41000 20.37000 0.04000 0.19637 永豐臺灣加權ETF基金 54.83000 54.12000 0.71000 1.31190 永豐領航科技基金 38.48000 37.89000 0.59000 1.55714 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 永豐趨勢平衡基金 46.30000 46.17000 0.13000 0.28157 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.38810 11.38470 0.00340 0.02986 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.73390 9.73490 -0.00100 -0.01027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73390 9.73490 -0.00100 -0.01027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70280 9.70200 0.00080 0.00825 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70280 9.70200 0.00080 0.00825 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74850 9.74930 -0.00080 -0.00821 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87540 9.87610 -0.00070 -0.00709 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68940 9.68870 0.00070 0.00722 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77750 9.77680 0.00070 0.00716 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.52000 12.39000 0.13000 1.04923 兆豐國際中小基金 14.93000 14.82000 0.11000 0.74224 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.94000 15.82000 0.12000 0.75853 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.01000 21.79000 0.22000 1.00964 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.48000 22.27000 0.21000 0.94297 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.48000 12.36000 0.12000 0.97087 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.29000 13.17000 0.12000 0.91116 兆豐國際生命科學基金 15.62000 15.42000 0.20000 1.29702 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.33050 10.28020 0.05030 0.48929 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.85700 10.81180 0.04520 0.41806 兆豐國際全球高股息基金 11.78000 11.65000 0.13000 1.11588 兆豐國際全球基金 32.36000 32.00000 0.36000 1.12500 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.18180 10.18040 0.00140 0.01375 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.44540 9.45050 -0.00510 -0.05397 兆豐國際國民基金 23.49000 23.32000 0.17000 0.72899 兆豐國際第一基金 13.37000 13.30000 0.07000 0.52632 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03330 10.02480 0.00850 0.08479 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11420 8.10720 0.00700 0.08634 兆豐國際萬全基金 20.59000 20.51000 0.08000 0.39005 兆豐國際電子基金 26.12000 25.74000 0.38000 1.47630 兆豐國際綠鑽基金 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 21.93000 0.34000 1.55039 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.94000 17.18000 -0.24000 -1.39697 兆豐國際豐台灣基金 31.99000 31.78000 0.21000 0.66079 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.47720 12.47670 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17220 11.16790 0.00430 0.03850 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97810 11.97180 0.00630 0.05262 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.79300 10.78840 0.00460 0.04264 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.61230 11.60710 0.00520 0.04480 合庫全球高收益債券基金B類型 8.35960 8.35640 0.00320 0.03829 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75360 9.74860 0.00500 0.05129 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24460 9.24070 0.00390 0.04220 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.30650 9.30220 0.00430 0.04623 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.58020 9.57620 0.00400 0.04177 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 合庫全球新興市場基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 合庫貨幣市場基金 10.11010 10.10970 0.00040 0.00396 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.92370 9.92090 0.00280 0.02822 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.18410 10.18150 0.00260 0.02554 合庫新興多重收益基金A類型 10.38570 10.37710 0.00860 0.08287 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.96340 11.96080 0.00260 0.02174 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.89760 13.88960 0.00800 0.05760 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.51200 9.50920 0.00280 0.02945 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.12480 10.12200 0.00280 0.02766 合庫新興多重收益基金B類型 8.33170 8.32480 0.00690 0.08288 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.45500 9.45310 0.00190 0.02010 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.73490 10.72870 0.00620 0.05779 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.58000 10.50000 0.08000 0.76190 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84610 10.84510 0.00100 0.00922 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.61790 10.62740 -0.00950 -0.08939 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93760 9.93580 0.00180 0.01812 安聯中國東協基金 16.42000 16.33000 0.09000 0.55113 安聯中國策略基金 16.42000 16.20000 0.22000 1.35802 安聯中華新思路基金-人民幣 15.02000 14.88000 0.14000 0.94086 安聯中華新思路基金-美元 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.53000 13.40000 0.13000 0.97015 安聯台灣大壩基金 25.43000 25.08000 0.35000 1.39553 安聯台灣科技基金 44.30000 43.76000 0.54000 1.23400 安聯台灣貨幣市場基金 12.46680 12.46630 0.00050 0.00401 安聯台灣智慧基金 28.99000 28.62000 0.37000 1.29280 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12350 10.11540 0.00810 0.08008 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.12340 15.10990 0.01350 0.08935 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80730 9.79860 0.00870 0.08879 安聯四季成長組合基金-美元 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.51000 11.38000 0.13000 1.14236 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.08300 12.06880 0.01420 0.11766 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14240 10.13030 0.01210 0.11944 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.31480 12.30000 0.01480 0.12033 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71860 9.70720 0.01140 0.11744 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55930 9.54780 0.01150 0.12045 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28070 9.26950 0.01120 0.12083 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.11000 12.04000 0.07000 0.58140 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85720 11.84560 0.01160 0.09793 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92450 10.91500 0.00950 0.08704 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60340 10.59320 0.01020 0.09629 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.12810 9.11910 0.00900 0.09869 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93000 8.92220 0.00780 0.08742 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.64190 8.63350 0.00840 0.09730 安聯全球人口趨勢基金 11.40000 11.27000 0.13000 1.15350 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.01000 35.54000 0.47000 1.32245 安聯全球油礦金趨勢基金 8.06000 7.94000 0.12000 1.51134 安聯全球計量平衡基金 12.75000 12.67000 0.08000 0.63141 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.09640 12.09790 -0.00150 -0.01240 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58340 10.58470 -0.00130 -0.01228 安聯全球新興市場基金 19.17000 19.01000 0.16000 0.84166 安聯全球農金趨勢基金 9.79000 9.60000 0.19000 1.97917 安聯全球綠能趨勢基金 9.83000 9.66000 0.17000 1.75983 安聯亞洲動態策略基金 25.53000 25.26000 0.27000 1.06888 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00420 10.00540 -0.00120 -0.01199 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85340 9.85460 -0.00120 -0.01218 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.38880 84.40460 -0.01580 -0.01872 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88210 12.88250 -0.00040 -0.00310 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.42300 67.43430 -0.01130 -0.01676 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.21090 10.21120 -0.00030 -0.00294 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.50940 2.51060 -0.00120 -0.04780 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58800 10.58460 0.00340 0.03212 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10680 2.10780 -0.00100 -0.04744 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90920 8.90660 0.00260 0.02919 宏利台灣動力基金 30.65000 30.22000 0.43000 1.42290 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.59000 10.55350 0.03650 0.34586 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86510 9.81830 0.04680 0.47666 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.50470 8.47560 0.02910 0.34334 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.16670 8.13010 0.03660 0.45018 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075 宏利全球債券組合基金 13.10200 13.09170 0.01030 0.07868 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79580 2.79840 -0.00260 -0.09291 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83800 11.84600 -0.00800 -0.06753 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.88780 8.89380 -0.00600 -0.06746 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30720 2.30980 -0.00260 -0.11256 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.67420 10.66950 0.00470 0.04405 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.48990 4.47420 0.01570 0.35090 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.72870 0.72600 0.00270 0.37190 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.67000 20.58000 0.09000 0.43732 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61660 11.60950 0.00710 0.06116 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40050 10.39340 0.00710 0.06831 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01940 10.00820 0.01120 0.11191 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17450 9.16950 0.00500 0.05453 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.70770 8.70170 0.00600 0.06895 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48870 8.47770 0.01100 0.12975 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.73200 8.72480 0.00720 0.08252 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84010 2.83860 0.00150 0.05284 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41560 0.41560 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.50010 12.48670 0.01340 0.10731 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95080 0.95050 0.00030 0.03156 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.79000 7.78140 0.00860 0.11052 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17810 2.17680 0.00130 0.05972 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31330 0.00010 0.03192 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.58360 9.57270 0.01090 0.11387 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35350 0.35330 0.00020 0.05661 宏利萬利貨幣市場基金 13.62240 13.62210 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.94000 2.91000 0.03000 1.03093 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.93000 12.78000 0.15000 1.17371 宏利臺灣股息收益基金 28.20000 27.83000 0.37000 1.32950 宏利澳幣保本基金 11.86820 11.86870 -0.00050 -0.00421 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.56000 11.51000 0.05000 0.43440 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.14870 10.17000 -0.02130 -0.20944 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.21910 10.21990 -0.00080 -0.00783 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12390 9.11240 0.01150 0.12620 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.56610 10.55280 0.01330 0.12603 貝萊德亞美利加收益基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 貝萊德新台幣基金 12.92000 12.91980 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 25.13000 24.82000 0.31000 1.24899 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09350 11.08820 0.00530 0.04780 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02300 9.97730 0.04570 0.45804 保德信大中華基金 32.01000 31.59000 0.42000 1.32953 保德信中小型股基金 43.92000 43.61000 0.31000 0.71085 保德信中國中小基金-人民幣 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368 保德信中國中小基金-美元 11.72000 11.56000 0.16000 1.38408 保德信中國中小基金-新臺幣 10.75000 10.59000 0.16000 1.51086 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.05980 9.99140 0.06840 0.68459 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.03210 9.96330 0.06880 0.69053 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.17130 10.10280 0.06850 0.67803 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.81530 10.74240 0.07290 0.67862 保德信中國品牌基金-人民幣 10.89000 10.76000 0.13000 1.20818 保德信中國品牌基金-美元 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.69000 11.55000 0.14000 1.21212 保德信台商全方位基金 34.60000 34.17000 0.43000 1.25841 保德信全球中小基金 29.61000 29.25000 0.36000 1.23077 保德信全球消費商機基金 17.76000 17.59000 0.17000 0.96646 保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 保德信全球資源基金 7.50000 7.41000 0.09000 1.21457 保德信全球醫療生化基金-美元 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.66000 30.50000 0.16000 0.52459 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.11660 10.08280 0.03380 0.33522 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.73460 10.69840 0.03620 0.33837 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.11760 9.07480 0.04280 0.47164 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66750 9.62210 0.04540 0.47183 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.51820 8.50670 0.01150 0.13519 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90660 10.89190 0.01470 0.13496 保德信亞太基金 22.70000 22.48000 0.22000 0.97865 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.71090 8.71950 -0.00860 -0.09863 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26150 11.27250 -0.01100 -0.09758 保德信店頭市場基金 34.36000 34.12000 0.24000 0.70340 保德信拉丁美洲基金 7.83000 7.68000 0.15000 1.95313 保德信金平衡基金 29.57000 29.26000 0.31000 1.05947 保德信金滿意基金 40.64000 40.18000 0.46000 1.14485 保德信科技島基金 24.64000 24.51000 0.13000 0.53040 保德信高成長基金 86.96000 86.18000 0.78000 0.90508 保德信第一基金 25.70000 25.38000 0.32000 1.26084 保德信貨幣市場基金 15.73650 15.73590 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.84660 10.76850 0.07810 0.72526 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.49720 10.40800 0.08920 0.85703 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.10350 11.03310 0.07040 0.63808 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05810 9.98110 0.07700 0.77146 保德信新世紀基金 10.20000 10.02000 0.18000 1.79641 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.42570 8.42700 -0.00130 -0.01543 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.99830 11.00000 -0.00170 -0.01545 保德信新興趨勢組合基金 12.15000 11.91000 0.24000 2.01511 保德信瑞騰基金 15.52000 15.51950 0.00050 0.00322 保德信歐洲組合基金 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.96220 9.96070 0.00150 0.01506 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03780 10.03640 0.00140 0.01395 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.89520 9.89720 -0.00200 -0.02021 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.91170 9.91380 -0.00210 -0.02118 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88360 9.88420 -0.00060 -0.00607 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88680 9.88350 0.00330 0.03339 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.99150 1.99200 -0.00050 -0.02510 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65050 2.65120 -0.00070 -0.02640 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31440 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45390 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.83950 8.83600 0.00350 0.03961 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.88250 11.87610 0.00640 0.05389 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71810 9.72260 -0.00450 -0.04628 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65750 11.66220 -0.00470 -0.04030 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24560 9.24760 -0.00200 -0.02163 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12000 11.12250 -0.00250 -0.02248 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33120 10.33200 -0.00080 -0.00774 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16750 10.16960 -0.00210 -0.02065 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.27180 10.27050 0.00130 0.01266 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68160 10.68070 0.00090 0.00843 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16440 10.16650 -0.00210 -0.02066 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00750 10.00600 0.00150 0.01499 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16120 10.15960 0.00160 0.01575 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94870 9.94960 -0.00090 -0.00905 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01960 10.01930 0.00030 0.00299 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.87350 10.88100 -0.00750 -0.06893 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.60230 6.59630 0.00600 0.09096 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00540 10.99530 0.01010 0.09186 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63350 11.63320 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.60000 19.46000 0.14000 0.71942 施羅德樂活中小基金-I類型 4438.790004406.21000 32.58000 0.73941 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.87390 10.82920 0.04470 0.41277 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.27800 12.23850 0.03950 0.32275 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.53340 11.49790 0.03550 0.30875 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.80670 9.76640 0.04030 0.41264 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.60830 10.57410 0.03420 0.32343 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.40010 10.36810 0.03200 0.30864 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.23080 11.18460 0.04620 0.41307 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.19610 12.15690 0.03920 0.32245 柏瑞五國金勢力建設基金 7.20000 7.13000 0.07000 0.98177 柏瑞巨人基金 13.04000 12.87000 0.17000 1.32090 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63390 13.63350 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.06000 0.13000 0.80946 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36420 13.34920 0.01500 0.11237 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-0.15246 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.40480 9.41500 -0.01020 -0.10834 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.25180 10.26630 -0.01450 -0.14124 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.09790 10.11320 -0.01530 -0.15129 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49250 10.50370 -0.01120 -0.10663 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.22360 11.23950 -0.01590 -0.14147 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.13590 11.15280 -0.01690 -0.15153 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.40500 9.41510 -0.01010 -0.10727 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.25200 10.26660 -0.01460 -0.14221 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.09820 10.11360 -0.01540 -0.15227 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.64000 13.56000 0.08000 0.58997 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.00000 14.93000 0.07000 0.46885 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.43000 13.35000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.71400 10.71050 0.00350 0.03268 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51780 11.52050 -0.00270 -0.02344 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47960 10.48130 -0.00170 -0.01622 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.71070 9.70740 0.00330 0.03399 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.58750 10.59010 -0.00260 -0.02455 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.23960 11.25030 -0.01070 -0.09511 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.85640 11.87250 -0.01610 -0.13561 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.97200 10.98690 -0.01490 -0.13562 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.37620 9.38510 -0.00890 -0.09483 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01860 10.03220 -0.01360 -0.13556 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02210 10.03560 -0.01350 -0.13452 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.17550 11.19070 -0.01520 -0.13583 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02820 10.03770 -0.00950 -0.09464 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.45100 10.46510 -0.01410 -0.13473 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.67950 9.68870 -0.00920 -0.09496 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.53070 9.53980 -0.00910 -0.09539 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24070 10.25460 -0.01390 -0.13555 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77950 9.79270 -0.01320 -0.13479 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.30000 18.19000 0.11000 0.60473 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10570 13.10070 0.00500 0.03817 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.09950 11.03660 0.06290 0.56992 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.73130 11.66490 0.06640 0.56923 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.25270 12.18320 0.06950 0.57046 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.54250 11.48030 0.06220 0.54180 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.29160 10.23330 0.05830 0.56971 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.63560 10.57550 0.06010 0.56829 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.56670 10.50680 0.05990 0.57011 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.71860 10.66080 0.05780 0.54217 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.43100 10.37200 0.05900 0.56884 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.65800 10.60050 0.05750 0.54243 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 37.92000 37.65000 0.27000 0.71713 國泰大中華基金 21.61000 21.30000 0.31000 1.45540 國泰小龍基金 16.44000 16.18000 0.26000 1.60692 國泰中小成長基金 45.71000 45.08000 0.63000 1.39752 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.54580 4.48140 0.06440 1.43705 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.05000 20.68000 0.37000 1.78917 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.82440 0.81080 0.01360 1.67736 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78480 0.77180 0.01300 1.68437 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11050 2.11510 -0.00460 -0.21748 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.73140 9.71970 0.01170 0.12037 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.47540 8.46520 0.01020 0.12049 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32890 0.32880 0.00010 0.03041 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.33110 11.33010 0.00100 0.00883 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78650 1.78210 0.00440 0.24690 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04200 10.02260 0.01940 0.19356 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34730 0.34710 0.00020 0.05762 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.15840 5.03650 0.12190 2.42033 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.87000 23.22000 0.65000 2.79931 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.80810 0.78720 0.02090 2.65498 國泰中港台基金人民幣級別 3.86670 3.76840 0.09830 2.60853 國泰中港台基金台幣級別 17.91000 17.39000 0.52000 2.99022 國泰中港台基金美元級別 0.61330 0.59630 0.01700 2.85091 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.55000 26.11000 0.44000 1.68518 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.27000 13.51000 -0.24000 -1.77646 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.18000 33.08000 1.10000 3.32527 國泰台灣貨幣市場基金 12.39220 12.39180 0.00040 0.00323 國泰平衡基金 27.86000 27.58000 0.28000 1.01523 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30490 2.28870 0.01620 0.70783 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.69000 10.58000 0.11000 1.03970 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36450 0.36110 0.00340 0.94157 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46690 0.46600 0.00090 0.19313 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.99000 12.83000 0.16000 1.24708 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47150 0.46600 0.00550 1.18026 國泰全球資源基金台幣級別 5.67000 5.59000 0.08000 1.43113 國泰全球資源基金美元級別 0.19060 0.18800 0.00260 1.38298 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.06000 8.92000 0.14000 1.56951 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.30940 0.30520 0.00420 1.37615 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42240 0.41960 0.00280 0.66730 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38600 0.38340 0.00260 0.67814 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44520 0.44220 0.00300 0.67843 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48670 0.48710 -0.00040 -0.08212 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.44000 19.25000 0.19000 0.98701 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 20.98000 0.31000 1.47760 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43970 2.44050 -0.00080 -0.03278 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.50520 11.47010 0.03510 0.30601 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.56480 10.53250 0.03230 0.30667 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38680 0.38610 0.00070 0.18130 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35520 0.35450 0.00070 0.19746 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49220 0.49500 -0.00280 -0.56566 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.43070 0.43140 -0.00070 -0.16226 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.62000 18.41000 0.21000 1.14068 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63550 0.62940 0.00610 0.96918 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.35000 15.21000 0.14000 0.92045 國泰科技生化基金 38.01000 37.36000 0.65000 1.73983 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.91000 25.43000 0.48000 1.88753 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.55000 13.79000 -0.24000 -1.74039 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 36.98590 37.10570 -0.11980 -0.32286 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.97140 19.88670 0.08470 0.42591 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.67830 18.83390 -0.15560 -0.82617 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.76880 38.92930 -0.16050 -0.41229 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.30830 39.29590 0.01240 0.03156 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.23970 40.14210 0.09760 0.24314 國泰紐幣2021保本基金 11.91780 11.91410 0.00370 0.03106 國泰紐幣八年期保本基金 12.20460 12.20090 0.00370 0.03033 國泰紐幣保本基金 12.23760 12.23640 0.00120 0.00981 國泰高科技基金 12.99000 12.82000 0.17000 1.32605 國泰國泰基金 23.92000 23.47000 0.45000 1.91734 國泰富時中國A50基金 22.01000 21.98000 0.03000 0.13649 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34230 0.34150 0.00080 0.23426 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44490 0.44720 -0.00230 -0.51431 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.03000 10.88000 0.15000 1.37868 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37480 0.37010 0.00470 1.26993 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48720 0.48470 0.00250 0.51578 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36070 0.35760 0.00310 0.86689 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46880 0.46830 0.00050 0.10677 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84910 10.83720 0.01190 0.10981 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.99500 7.98630 0.00870 0.10894 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36580 0.36540 0.00040 0.10947 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27290 0.27290 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.43000 12.34000 0.09000 0.72934 國泰新興市場基金美元級別 0.42430 0.42180 0.00250 0.59270 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.16240 2.16650 -0.00410 -0.18925 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46380 1.46650 -0.00270 -0.18411 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35250 0.35230 0.00020 0.05677 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37700 0.37680 0.00020 0.05308 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24100 0.24090 0.00010 0.04151 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.85400 10.84780 0.00620 0.05715 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.21140 7.20720 0.00420 0.05828 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.26000 14.48000 -0.22000 -1.51934 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.19000 34.19000 1.00000 2.92483 國泰價值卓越基金 14.90000 14.69000 0.21000 1.42954 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39930 0.39730 0.00200 0.50340 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.14430 12.13660 0.00770 0.06344 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41400 0.41380 0.00020 0.04833 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66890 9.68230 -0.01340 -0.13840 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59340 8.57670 0.01670 0.19471 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55320 10.56800 -0.01480 -0.14005 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46500 9.44660 0.01840 0.19478 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02820 11.02710 0.00110 0.00998 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97090 9.97010 0.00080 0.00802 第一金大中華基金 26.48000 26.09000 0.39000 1.49483 第一金小型精選基金 36.85000 36.46000 0.39000 1.06967 第一金中國世紀基金-人民幣 15.05000 14.91000 0.14000 0.93897 第一金中國世紀基金-美元 10.22800 10.09550 0.13250 1.31247 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.41000 11.26000 0.15000 1.33215 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.41000 11.26000 0.15000 1.33215 第一金中概平衡基金 23.78000 23.50000 0.28000 1.19149 第一金台灣貨幣市場基金 15.22060 15.22010 0.00050 0.00329 第一金全家福貨幣市場基金 177.52000 177.51400 0.00600 0.00338 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.16780 14.00520 0.16260 1.16100 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.16660 14.00430 0.16230 1.15893 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.93000 12.76000 0.17000 1.33229 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.93000 12.76000 0.17000 1.33229 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.05030 10.01580 0.03450 0.34446 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.05110 10.01630 0.03480 0.34743 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.61800 9.57900 0.03900 0.40714 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.64150 9.60240 0.03910 0.40719 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.35640 10.32060 0.03580 0.34688 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.91390 9.87380 0.04010 0.40613 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 9.91400 9.87390 0.04010 0.40612 第一金全球大趨勢基金 22.96000 22.65000 0.31000 1.36865 第一金全球不動產證券化基金A 7.77010 7.74080 0.02930 0.37851 第一金全球不動產證券化基金B 5.61210 5.59090 0.02120 0.37919 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.18090 9.13320 0.04770 0.52227 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.18190 9.13420 0.04770 0.52221 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.33300 9.28450 0.04850 0.52238 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.33350 9.28580 0.04770 0.51369 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65160 8.61490 0.03670 0.42601 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.05450 10.01180 0.04270 0.42650 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.87540 9.87260 0.00280 0.02836 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.14150 8.13160 0.00990 0.12175 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.00270 8.99430 0.00840 0.09339 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.00280 10.99970 0.00310 0.02818 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.00360 11.00050 0.00310 0.02818 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96330 9.95120 0.01210 0.12159 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68600 14.67230 0.01370 0.09337 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.60240 15.45320 0.14920 0.96550 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.60390 15.45240 0.15150 0.98043 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.99000 13.84000 0.15000 1.08382 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 14.00000 13.84000 0.16000 1.15607 第一金亞洲科技基金 21.90000 21.74000 0.16000 0.73597 第一金亞洲新興市場基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514 第一金店頭市場基金 9.59000 9.45000 0.14000 1.48148 第一金創新趨勢基金 22.26000 21.89000 0.37000 1.69027 第一金電子基金 32.04000 31.75000 0.29000 0.91339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.70000 14.34000 0.36000 2.51046 統一大滿貫基金 32.87000 32.52000 0.35000 1.07626 統一大龍印基金 17.34000 17.24000 0.10000 0.58005 統一大龍騰中國基金 11.43000 11.24000 0.19000 1.69039 統一中小基金 25.21000 24.90000 0.31000 1.24498 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79740 9.79450 0.00290 0.02961 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93230 9.93840 -0.00610 -0.06138 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.44130 9.44580 -0.00450 -0.04764 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.36350 11.36020 0.00330 0.02905 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42890 11.43590 -0.00700 -0.06121 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87710 10.88220 -0.00510 -0.04687 統一台灣動力基金 16.00000 15.96000 0.04000 0.25063 統一全天候基金 103.30000 102.52000 0.78000 0.76083 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.13360 9.11950 0.01410 0.15461 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.58030 9.57420 0.00610 0.06371 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.39780 9.38760 0.01020 0.10865 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.27210 9.25790 0.01420 0.15338 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.72570 9.71950 0.00620 0.06379 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.54040 9.53010 0.01030 0.10808 統一全球債券組合基金 12.11720 12.11090 0.00630 0.05202 統一全球新科技基金(人民幣) 16.01000 15.79000 0.22000 1.39329 統一全球新科技基金(美元) 16.35000 16.13000 0.22000 1.36392 統一全球新科技基金(新台幣) 14.88000 14.67000 0.21000 1.43149 統一亞太基金 27.27000 27.03000 0.24000 0.88790 統一亞洲大金磚基金 13.28000 13.17000 0.11000 0.83523 統一奔騰基金 55.42000 54.89000 0.53000 0.96557 統一強棒貨幣市場基金 16.62880 16.62820 0.00060 0.00361 統一強漢基金 25.85000 25.56000 0.29000 1.13459 統一統信基金 31.98000 31.64000 0.34000 1.07459 統一黑馬基金 56.62000 56.06000 0.56000 0.99893 統一新亞洲科技能源基金 20.45000 20.08000 0.37000 1.84263 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.51370 8.51420 -0.00050 -0.00587 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58800 10.58870 -0.00070 -0.00661 統一經建基金 43.65000 43.33000 0.32000 0.73852 統一龍馬基金 69.23000 68.38000 0.85000 1.24305 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.01000 20.90000 0.11000 0.52632 野村中小基金 47.82000 47.36000 0.46000 0.97128 野村中國機會基金 15.08000 14.82000 0.26000 1.75439 野村巴西基金 6.75000 6.61000 0.14000 2.11800 野村日本領先基金 12.25000 12.27000 -0.02000 -0.16300 野村台灣高股息基金 22.94000 22.71000 0.23000 1.01277 野村台灣運籌基金 36.78000 36.41000 0.37000 1.01620 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.85410 9.83910 0.01500 0.15245 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83390 9.83730 -0.00340 -0.03456 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84410 9.84810 -0.00400 -0.04062 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.85410 9.83910 0.01500 0.15245 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.83390 9.83730 -0.00340 -0.03456 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.84410 9.84810 -0.00400 -0.04062 野村平衡基金 18.86000 18.74000 0.12000 0.64034 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 野村全球生技醫療基金 16.74000 16.55000 0.19000 1.14804 野村全球品牌基金 26.89000 26.68000 0.21000 0.78711 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 7.92760 7.93060 -0.00300 -0.03783 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 10.80920 10.81330 -0.00410 -0.03792 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.54010 10.56100 -0.02090 -0.19790 野村全球氣候變遷基金 8.54000 8.45000 0.09000 1.06509 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.03000 12.89000 0.14000 1.08611 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.37000 11.25000 0.12000 1.06667 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.02000 18.82000 0.20000 1.06270 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.13000 0.13000 1.07172 野村全球短期收益基金-美元計價 10.66200 10.65940 0.00260 0.02439 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.48940 10.48580 0.00360 0.03433 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.77910 9.74500 0.03410 0.34992 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.52130 9.50540 0.01590 0.16727 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.95200 8.93210 0.01990 0.22279 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09840 11.05970 0.03870 0.34992 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.63090 10.61320 0.01770 0.16677 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04130 10.01920 0.02210 0.22058 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.48170 11.41380 0.06790 0.59489 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.05830 11.00990 0.04840 0.43960 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.57570 10.52390 0.05180 0.49221 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.76840 10.67140 0.09700 0.90897 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.73430 10.65890 0.07540 0.70739 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.19250 10.11760 0.07490 0.74029 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.74980 9.66850 0.08130 0.84088 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.00570 9.92110 0.08460 0.85273 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.16440 12.05510 0.10930 0.90667 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.84650 12.76410 0.08240 0.64556 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.21880 11.13630 0.08250 0.74082 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.73340 10.64380 0.08960 0.84180 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.24570 11.15020 0.09550 0.85649 野村成長基金 29.19000 29.00000 0.19000 0.65517 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.14430 10.10580 0.03850 0.38097 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.12670 10.10730 0.01940 0.19194 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.92210 9.89270 0.02940 0.29719 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.22990 10.19120 0.03870 0.37974 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.19470 10.17510 0.01960 0.19263 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.99020 9.96060 0.02960 0.29717 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.78000 13.67000 0.11000 0.80468 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.27320 10.25320 0.02000 0.19506 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.18570 10.18620 -0.00050 -0.00491 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.00040 9.99710 0.00330 0.03301 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.61440 10.59370 0.02070 0.19540 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44540 10.44590 -0.00050 -0.00479 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.25820 10.25480 0.00340 0.03316 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.15570 9.17090 -0.01520 -0.16574 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97300 9.97350 -0.00050 -0.00501 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.86280 9.88210 -0.01930 -0.19530 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.58420 13.60670 -0.02250 -0.16536 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76210 12.76290 -0.00080 -0.00627 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48100 10.50140 -0.02040 -0.19426 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.31870 10.28550 0.03320 0.32278 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.00850 9.99550 0.01300 0.13006 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40690 9.39250 0.01440 0.15331 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91900 10.90230 0.01670 0.15318 野村泰國基金 44.42000 44.40000 0.02000 0.04505 野村高科技基金 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 野村貨幣市場基金 16.23580 16.23530 0.00050 0.00308 野村新馬基金 16.70000 16.66000 0.04000 0.24010 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.11580 8.10440 0.01140 0.14066 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80880 11.79220 0.01660 0.14077 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.17000 8.08000 0.09000 1.11386 野村精選貨幣市場基金 12.06510 12.06490 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 野村歐洲高股息基金季配型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331 野村歐洲高股息基金累積型 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 野村積極成長基金 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359 野村優質基金 34.38000 34.17000 0.21000 0.61457 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.73700 8.71430 0.02270 0.26049 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08240 8.08890 -0.00650 -0.08036 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90310 7.89700 0.00610 0.07724 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51590 11.48580 0.03010 0.26206 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.48420 10.49270 -0.00850 -0.08101 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28120 10.27330 0.00790 0.07690 野村環球基金-人民幣計價 15.78000 15.53000 0.25000 1.60979 野村環球基金-美元計價 12.59000 12.41000 0.18000 1.45044 野村環球基金-新臺幣計價 16.75000 16.48000 0.27000 1.63835 野村鴻利基金 21.88000 21.77000 0.11000 0.50528 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84220 16.84190 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.07000 20.86000 0.21000 1.00671 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 野村鑫平衡組合基金 14.75000 14.68000 0.07000 0.47684 野村鑫全球債券組合基金 13.24250 13.22780 0.01470 0.11113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.96820 9.96270 0.00550 0.05521 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.97250 9.97090 0.00160 0.01605 凱基台商天下基金 13.77000 13.67000 0.10000 0.73153 凱基台灣精五門基金 21.05000 20.79000 0.26000 1.25060 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.95310 10.89970 0.05340 0.48992 凱基亞太高股息基金 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602 凱基亞洲四金磚基金 18.19000 18.01000 0.18000 0.99944 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.05000 13.99000 0.06000 0.42888 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.76700 13.69850 0.06850 0.50005 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.90000 12.82000 0.08000 0.62402 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52440 11.52420 0.00020 0.00174 凱基開創基金 26.83000 26.46000 0.37000 1.39834 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.10000 20.67000 0.43000 2.08031 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.50390 21.09100 0.41290 1.95771 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.09000 18.94000 0.15000 0.79197 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.17450 19.04910 0.12540 0.65830 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.06160 10.06210 -0.00050 -0.00497 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.08490 8.08530 -0.00040 -0.00495 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.30000 8.17000 0.13000 1.59119 凱基資源國基金 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.36000 11.25000 0.11000 0.97778 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.01190 11.88240 0.12950 1.08985 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.11510 10.98050 0.13460 1.22581 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.83000 10.69000 0.14000 1.30964 凱基護城河基金-台幣計價A 12.82000 12.64000 0.18000 1.42405 凱基護城河基金-美元計價B 13.20400 13.03460 0.16940 1.29962 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.41000 14.68000 -0.27000 -1.83924 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 33.66000 32.52000 1.14000 3.50554 富邦NASDAQ-100基金 28.67000 28.11000 0.56000 1.99217 富邦上証180基金 33.38000 33.22000 0.16000 0.48164 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25410 0.25040 0.00370 1.47764 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.45000 7.33000 0.12000 1.63711 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.61000 6.66000 -0.05000 -0.75075 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 51.21000 50.86000 0.35000 0.68816 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.09670 20.07110 0.02560 0.12755 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.16680 11.16570 0.00110 0.00985 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54360 10.50740 0.03620 0.34452 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.09970 13.08400 0.01570 0.11999 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94180 1.94210 -0.00030 -0.01545 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.80890 9.84720 -0.03830 -0.38894 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.50160 1.50890 -0.00730 -0.48380 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55770 11.54890 0.00880 0.07620 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74050 1.73920 0.00130 0.07475 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10960 10.12780 -0.01820 -0.17970 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54170 1.54440 -0.00270 -0.17483 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.11880 12.04550 0.07330 0.60853 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.48600 11.41250 0.07350 0.64403 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.04600 10.94530 0.10070 0.92003 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.74860 10.71550 0.03310 0.30890 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.10490 10.07030 0.03460 0.34358 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.72850 9.66980 0.05870 0.60704 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.88000 15.12000 -0.24000 -1.58730 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.41000 22.66000 0.75000 3.30980 富邦日本東証基金 22.12000 21.75000 0.37000 1.70115 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.89000 41.02000 0.87000 2.12092 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.58000 45.94000 0.64000 1.39312 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.99000 51.16000 0.83000 1.62236 富邦台灣心基金 21.62000 21.41000 0.21000 0.98085 富邦台灣釆吉50基金 48.81000 48.09000 0.72000 1.49719 富邦台灣科技指數基金 57.40000 56.70000 0.70000 1.23457 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29210 0.29100 0.00110 0.37801 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30590 2.30260 0.00330 0.14332 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34300 0.34290 0.00010 0.02916 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74760 10.74460 0.00300 0.02792 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01420 2.02230 -0.00810 -0.40053 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33170 0.33200 -0.00030 -0.09036 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.33700 9.34900 -0.01200 -0.12836 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.35000 22.44000 -0.09000 -0.40107 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.93000 27.07000 -0.14000 -0.51718 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61170 15.61120 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 63.99000 63.32000 0.67000 1.05812 富邦科技基金 24.21000 24.04000 0.17000 0.70715 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.59800 38.57660 0.02140 0.05547 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.27190 37.41670 -0.14480 -0.38699 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.00470 37.04110 -0.03640 -0.09827 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.38000 12.66000 -0.28000 -2.21169 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.61000 35.12000 1.49000 4.24260 富邦香港H股基金 22.28000 21.82000 0.46000 2.10816 富邦高成長基金 24.17000 23.87000 0.30000 1.25681 富邦基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640 富邦深証100基金 12.23000 12.09000 0.14000 1.15798 富邦富時歐洲ETF基金 20.28000 20.35000 -0.07000 -0.34398 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39940 0.39890 0.00050 0.12534 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.21680 12.20710 0.00970 0.07946 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.61570 9.64020 -0.02450 -0.25414 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30260 0.30350 -0.00090 -0.29654 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.00690 9.04230 -0.03540 -0.39149 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.10000 20.02000 0.08000 0.39960 富邦精準基金 46.48000 46.05000 0.43000 0.93377 富邦精銳中小基金 11.44000 11.28000 0.16000 1.41844 富邦臺灣公司治理100基金 21.84000 21.53000 0.31000 1.43985 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.73000 7.85000 -0.12000 -1.52866 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.24000 14.81000 0.43000 2.90344 富邦標普美國特別股ETF基金 19.25000 19.27000 -0.02000 -0.10379 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.51640 10.50130 0.01510 0.14379 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.53220 11.49170 0.04050 0.35243 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.04810 10.99260 0.05550 0.50489 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.34080 10.33590 0.00490 0.04741 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.29370 11.26510 0.02860 0.25388 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.79720 10.75550 0.04170 0.38771 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.45000 29.96000 0.49000 1.63551 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.32690 9.32610 0.00080 0.00858 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80300 9.80170 0.00130 0.01326 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69620 9.69480 0.00140 0.01444 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.98530 9.98440 0.00090 0.00901 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.97880 9.97750 0.00130 0.01303 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86900 9.86760 0.00140 0.01419 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.89450 9.89300 0.00150 0.01516 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.81300 8.82780 -0.01480 -0.16765 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.73410 9.75000 -0.01590 -0.16308 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.39890 9.41440 -0.01550 -0.16464 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56990 10.58770 -0.01780 -0.16812 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.31810 10.33500 -0.01690 -0.16352 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01060 10.02660 -0.01600 -0.15958 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.49670 9.51230 -0.01560 -0.16400 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.81330 9.82920 -0.01590 -0.16176 富達卓越領航全球組合基金 14.88000 14.72000 0.16000 1.08696 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.03140 9.04410 -0.01270 -0.14042 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66950 9.68250 -0.01300 -0.13426 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.53830 9.55140 -0.01310 -0.13715 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.97040 9.98430 -0.01390 -0.13922 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.91730 9.93070 -0.01340 -0.13494 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.81100 9.82410 -0.01310 -0.13335 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.59580 9.60880 -0.01300 -0.13529 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84000 9.85310 -0.01310 -0.13295 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.64000 12.54000 0.10000 0.79745 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.56000 10.46000 0.10000 0.95602 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.08000 11.95000 0.13000 1.08787 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.22000 11.08000 0.14000 1.26354 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.77180 9.78070 -0.00890 -0.09100 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51230 9.51440 -0.00210 -0.02207 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.94460 8.94180 0.00280 0.03131 富蘭克林華美中華基金 14.90000 14.70000 0.20000 1.36054 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.63000 20.43000 0.20000 0.97895 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.68000 19.53000 0.15000 0.76805 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.41000 0.10000 0.96061 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.15320 8.15450 -0.00130 -0.01594 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.48040 9.48730 -0.00690 -0.07273 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02240 10.02970 -0.00730 -0.07278 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43090 9.43250 -0.00160 -0.01696 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03330 11.01670 0.01660 0.15068 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.97970 8.96620 0.01350 0.15057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.49540 9.48110 0.01430 0.15083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.92060 12.90390 0.01670 0.12942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.53460 10.52100 0.01360 0.12927 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15200 10.13950 0.01250 0.12328 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.88450 7.87480 0.00970 0.12318 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.44500 9.43340 0.01160 0.12297 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.55630 10.53700 0.01930 0.18316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.66170 7.64770 0.01400 0.18306 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.19130 9.17450 0.01680 0.18312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.46270 10.44680 0.01590 0.15220 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.94630 7.93420 0.01210 0.15250 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.35950 8.34790 0.01160 0.13896 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.58700 9.57940 0.00760 0.07934 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.15770 10.14960 0.00810 0.07981 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.66960 12.65200 0.01760 0.13911 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.44000 10.30000 0.14000 1.35922 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.19000 10.05000 0.14000 1.39303 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.05720 12.91900 0.13820 1.06974 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 富蘭克林華美第一富基金 40.81000 40.29000 0.52000 1.29064 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28250 10.28220 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.90000 13.75000 0.15000 1.09091 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 14.04000 13.86000 0.18000 1.29870 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.47000 15.26000 0.21000 1.37615 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.12040 7.06050 0.05990 0.84838 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.51930 11.42090 0.09840 0.86158 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.21920 10.17840 0.04080 0.40085 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.32920 11.28390 0.04530 0.40146 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.36170 7.35050 0.01120 0.15237 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.75490 9.74410 0.01080 0.11084 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.62110 10.60940 0.01170 0.11028 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.95450 10.93780 0.01670 0.15268 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.43000 19.39000 0.04000 0.20629 復華人民幣貨幣市場基金 11.47600 11.47310 0.00290 0.02528 復華人生目標基金 34.27750 33.91680 0.36070 1.06348 復華大中華中小策略基金 10.13000 9.97000 0.16000 1.60481 復華中小精選基金 65.65000 64.75000 0.90000 1.38996 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.11000 8.99000 0.12000 1.33482 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.01000 11.93000 0.08000 0.67058 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526 復華台灣智能基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 復華全方位基金 27.24000 26.98000 0.26000 0.96368 復華全球大趨勢基金-美元 13.89000 13.72000 0.17000 1.23907 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.72000 20.43000 0.29000 1.41948 復華全球平衡基金-新臺幣 20.48000 20.34000 0.14000 0.68830 復華全球物聯網科技基金-美元 16.35000 16.12000 0.23000 1.42680 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.92000 14.70000 0.22000 1.49660 復華全球原物料基金 9.05000 8.96000 0.09000 1.00446 復華全球消費基金-新臺幣 13.36000 13.21000 0.15000 1.13550 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44950 11.43930 0.01020 0.08917 復華全球債券基金 13.53790 13.53820 -0.00030 -0.00222 復華全球債券組合基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 復華有利貨幣市場基金 13.41400 13.41360 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.21000 14.13000 0.08000 0.56617 復華亞太成長基金 14.63000 14.41000 0.22000 1.52672 復華亞太神龍科技基金-美元 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 復華東協世紀基金 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 復華南非幣長期收益基金A 13.43000 13.40000 0.03000 0.22388 復華南非幣長期收益基金B 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 復華南非幣短期收益基金A 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 13.13000 12.90000 0.23000 1.78295 復華美國新星基金-新臺幣 12.61000 12.37000 0.24000 1.94018 復華恒生基金 22.20000 21.80000 0.40000 1.83486 復華恒生單日反向一倍基金 7.98000 8.15000 -0.17000 -2.08589 復華恒生單日正向二倍基金 39.03000 37.62000 1.41000 3.74801 復華神盾基金 23.53030 23.30830 0.22200 0.95245 復華高成長基金 62.92000 61.92000 1.00000 1.61499 復華高益策略組合基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 復華貨幣市場基金 14.37330 14.37290 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 17.71000 17.63000 0.08000 0.45377 復華復華基金 19.94000 19.61000 0.33000 1.68281 復華華人世紀基金 19.75000 19.42000 0.33000 1.69928 復華傳家二號基金 27.06020 26.83760 0.22260 0.82943 復華傳家基金 22.07960 21.90450 0.17510 0.79938 復華奧林匹克全球組合基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.36000 14.26000 0.10000 0.70126 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 復華新興人民幣短期收益基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.86000 18.87000 -0.01000 -0.05299 復華新興市場高收益債券基金A 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 復華新興市場高收益債券基金B 6.20000 6.19000 0.01000 0.16155 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 復華滬深300 A股基金 25.58000 25.44000 0.14000 0.55031 復華數位經濟基金 52.26000 51.42000 0.84000 1.63361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.85000 11.71000 0.14000 1.19556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98460 9.98510 -0.00050 -0.00501 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.83560 9.83370 0.00190 0.01932 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.14160 10.14210 -0.00050 -0.00493 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.95940 9.95750 0.00190 0.01908 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.33090 9.33580 -0.00490 -0.05249 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.15400 9.13260 0.02140 0.23433 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67440 8.64260 0.03180 0.36794 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36910 11.38190 -0.01280 -0.11246 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.16390 11.13770 0.02620 0.23524 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69760 10.65830 0.03930 0.36873 景順主流基金 19.94000 19.70000 0.24000 1.21827 景順台灣科技基金 36.45000 35.74000 0.71000 1.98657 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393 景順全球科技基金 21.33000 20.92000 0.41000 1.95985 景順全球康健基金 17.57000 17.36000 0.21000 1.20968 景順貨幣市場基金 15.91270 15.91230 0.00040 0.00251 景順潛力基金 36.84000 36.36000 0.48000 1.32013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.05000 15.79000 0.26000 1.64661 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.26000 14.01000 0.25000 1.78444 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.88000 10.75000 0.13000 1.20930 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.47000 10.33000 0.14000 1.35528 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.92000 10.78000 0.14000 1.29870 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.98000 9.04000 -0.06000 -0.66372 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.82840 8.85650 -0.02810 -0.31728 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.34680 8.38900 -0.04220 -0.50304 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11570 11.11320 0.00250 0.02250 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48830 10.50480 -0.01650 -0.15707 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.66000 8.50000 0.16000 1.88235 華南永昌中國A股基金(美元) 9.04000 8.91000 0.13000 1.45903 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.55000 12.35000 0.20000 1.61943 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63820 9.63730 0.00090 0.00934 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34210 9.32880 0.01330 0.14257 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77940 9.77860 0.00080 0.00818 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.48050 9.46700 0.01350 0.14260 華南永昌永昌基金 19.55000 19.42000 0.13000 0.66941 華南永昌全球亨利組合基金 14.36670 14.35640 0.01030 0.07175 華南永昌全球神農水資源基金 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968 華南永昌全球精品基金 14.50000 14.40000 0.10000 0.69444 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.05000 13.91000 0.14000 1.00647 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.30000 13.14000 0.16000 1.21766 華南永昌物聯網精選基金 13.09000 12.95000 0.14000 1.08108 華南永昌策略報酬基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17490 16.17440 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 24.79160 24.61540 0.17620 0.71581 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91580 11.91540 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14400 10.14460 -0.00060 -0.00591 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.36000 10.31850 0.04150 0.40219 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99840 9.99900 -0.00060 -0.00600 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.18690 10.14980 0.03710 0.36552 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04830 10.05090 -0.00260 -0.02587 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.20520 10.16980 0.03540 0.34809 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04830 10.05090 -0.00260 -0.02587 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.20040 10.16520 0.03520 0.34628 華頓中小型基金 24.47000 24.44000 0.03000 0.12275 華頓中國多重機會平衡基金 13.26710 13.14760 0.11950 0.90891 華頓台灣基金 24.98000 24.90000 0.08000 0.32129 華頓平安貨幣市場基金 11.49830 11.49790 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 17.19000 17.02000 0.17000 0.99882 華頓全球高收益債券基金A 13.45570 13.44720 0.00850 0.06321 華頓全球高收益債券基金B 8.57150 8.56610 0.00540 0.06304 華頓全球黑鑽油源基金 5.74000 5.65000 0.09000 1.59292 華頓新興亞太債券基金A 10.52880 10.53530 -0.00650 -0.06170 華頓新興亞太債券基金B 8.14230 8.14740 -0.00510 -0.06260 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.12590 3.10870 0.01720 0.55329 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.46740 14.34150 0.12590 0.87787 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49380 0.49010 0.00370 0.75495 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.05390 12.03950 0.01440 0.11961 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.04800 11.04030 0.00770 0.06974 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.09110 11.04220 0.04890 0.44285 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.13770 10.09290 0.04480 0.44388 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.91370 11.87690 0.03680 0.30985 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00810 10.97590 0.03220 0.29337 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.31000 12.98000 0.33000 2.54237 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.86000 11.53000 0.33000 2.86210 匯豐中國科技精選基金(美元) 13.39000 13.04000 0.35000 2.68405 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41670 2.41720 -0.00050 -0.02069 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.99060 1.99440 -0.00380 -0.19053 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25010 12.22810 0.02200 0.17991 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.15520 10.13700 0.01820 0.17954 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38110 0.38040 0.00070 0.18402 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32900 0.32860 0.00040 0.12173 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.65000 3.61000 0.04000 1.10803 匯豐中國動力基金(台幣) 16.90000 16.65000 0.25000 1.50150 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.57000 0.01000 1.75439 匯豐五福全球債券組合基金 13.21170 13.20370 0.00800 0.06059 匯豐太平洋精典基金 18.37000 18.23000 0.14000 0.76796 匯豐台灣精典基金 24.32000 23.98000 0.34000 1.41785 匯豐全球趨勢組合基金 12.20000 12.01000 0.19000 1.58201 匯豐全球關鍵資源基金 7.91000 7.83000 0.08000 1.02171 匯豐安富基金 25.57000 25.36000 0.21000 0.82808 匯豐成功基金 38.46000 37.91000 0.55000 1.45080 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.47120 2.47690 -0.00570 -0.23013 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28660 2.29250 -0.00590 -0.25736 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83140 11.83110 0.00030 0.00254 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.35050 8.35000 0.00050 0.00599 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39110 0.39130 -0.00020 -0.05111 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35650 0.35660 -0.00010 -0.02804 匯豐拉丁美洲基金 8.30000 8.17000 0.13000 1.59119 匯豐金磚動力基金 15.29000 15.17000 0.12000 0.79103 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96930 14.96910 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81300 15.81280 0.00020 0.00126 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.96000 4.94000 0.02000 0.40486 匯豐新鑽動力基金 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.75990 5.70880 0.05110 0.89511 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23740 9.18650 0.05090 0.55407 匯豐龍鳳基金 52.14000 51.39000 0.75000 1.45943 匯豐龍騰電子基金 38.31000 37.87000 0.44000 1.16187 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47110 12.46370 0.00740 0.05937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.32000 20.02000 0.30000 1.49850 新光中國成長基金(人民幣) 12.40000 12.14000 0.26000 2.14168 新光中國成長基金(美元) 13.50000 13.23000 0.27000 2.04082 新光中國成長基金(新臺幣) 12.80000 12.52000 0.28000 2.23642 新光台灣富貴基金 24.34000 23.94000 0.40000 1.67084 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 新光全球生技醫療基金(美元) 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99800 10.01810 -0.02010 -0.20064 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28740 9.29750 -0.01010 -0.10863 新光全球債券基金(B配息)美元 9.72580 9.74550 -0.01970 -0.20214 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.02480 9.03460 -0.00980 -0.10847 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 新光吉星貨幣市場基金 15.41690 15.41640 0.00050 0.00324 新光亞洲精選基金-美金 25.80000 25.75000 0.05000 0.19417 新光亞洲精選基金-新台幣 24.85000 24.78000 0.07000 0.28249 新光兩岸優勢基金 14.60000 14.31000 0.29000 2.02655 新光店頭基金 25.62000 25.32000 0.30000 1.18483 新光南非幣保本基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 新光創新科技基金 15.55000 15.33000 0.22000 1.43509 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83650 9.84290 -0.00640 -0.06502 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.18500 10.19060 -0.00560 -0.05495 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.83260 9.83030 0.00230 0.02340 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.47900 9.48510 -0.00610 -0.06431 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.82860 9.83390 -0.00530 -0.05390 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.48530 9.48310 0.00220 0.02320 新光福運平衡基金 17.10500 16.97890 0.12610 0.74269 新光澳幣八年期保本基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 新光澳幣保本基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.04180 10.04420 -0.00240 -0.02389 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.04250 10.04490 -0.00240 -0.02389 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.95840 9.95330 0.00510 0.05124 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95840 9.95330 0.00510 0.05124 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.97970 9.97940 0.00030 0.00301 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.97950 9.97920 0.00030 0.00301 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.96200 9.96200 0.00000 0.00000 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.96240 9.96240 0.00000 0.00000 瑞銀全球創新趨勢基金 7.30000 7.20000 0.10000 1.38889 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02490 10.02960 -0.00470 -0.04686 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.86770 9.87200 -0.00430 -0.04356 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.02650 10.02870 -0.00220 -0.02194 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.89610 9.89830 -0.00220 -0.02223 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.91830 9.92120 -0.00290 -0.02923 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.11030 10.11320 -0.00290 -0.02868 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95810 13.95190 0.00620 0.04444 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.79840 8.79450 0.00390 0.04435 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.65200 36.79170 -0.13970 -0.37971 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.92470 37.02120 -0.09650 -0.26066 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.45310 38.58060 -0.12750 -0.33048 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03110 11.03010 0.00100 0.00907 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14060 10.14080 -0.00020 -0.00197 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.24700 13.07440 0.17260 1.32014 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.75230 10.62650 0.12580 1.18383 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.57000 10.43000 0.14000 1.34228 群益大印度基金-人民幣 12.72140 12.75410 -0.03270 -0.25639 群益大印度基金-美元 12.99210 13.04300 -0.05090 -0.39025 群益大印度基金-新臺幣 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.57040 12.49150 0.07890 0.63163 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.16340 13.09830 0.06510 0.49701 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.81370 11.73960 0.07410 0.63120 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.28970 11.23390 0.05580 0.49671 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.67810 9.63030 0.04780 0.49635 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.86600 9.80410 0.06190 0.63137 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.78320 9.73490 0.04830 0.49615 群益中小型股基金 45.79000 45.53000 0.26000 0.57105 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.99640 9.96370 0.03270 0.32819 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.07790 10.05850 0.01940 0.19287 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.98000 8.95070 0.02930 0.32735 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.95500 8.92570 0.02930 0.32827 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.02790 9.01050 0.01740 0.19311 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.04510 8.01890 0.02620 0.32673 群益中國高收益債券基金N-美元 10.01140 10.01550 -0.00410 -0.04094 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.43650 11.43100 0.00550 0.04811 群益中國高收益債券基金-美元 11.24070 11.24540 -0.00470 -0.04179 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.47820 10.47270 0.00550 0.05252 群益中國新機會基金N-美元 9.91200 9.80680 0.10520 1.07273 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724 群益中國新機會基金-人民幣 8.81580 8.71050 0.10530 1.20889 群益中國新機會基金-美元 10.59850 10.48590 0.11260 1.07382 群益中國新機會基金-新臺幣 9.61000 9.49000 0.12000 1.26449 群益平衡王基金 19.61590 19.51570 0.10020 0.51343 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.80000 7.80000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.70000 5.70000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.70480 9.69620 0.00860 0.08869 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.05930 10.06380 -0.00450 -0.04471 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.88560 8.87770 0.00790 0.08899 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.21030 9.21450 -0.00420 -0.04558 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02270 10.04290 -0.02020 -0.20114 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.88180 9.90240 -0.02060 -0.20803 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.61080 9.63020 -0.01940 -0.20145 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.54260 9.56250 -0.01990 -0.20810 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.08030 10.10070 -0.02040 -0.20197 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.19150 10.21270 -0.02120 -0.20758 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77990 9.79970 -0.01980 -0.20205 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15610 10.15510 0.00100 0.00985 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52120 7.52040 0.00080 0.01064 群益全球關鍵生技基金-美元 15.29910 15.10650 0.19260 1.27495 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.33000 14.14000 0.19000 1.34371 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.53000 11.47000 0.06000 0.52310 群益印度中小基金N-美元 9.69230 9.75240 -0.06010 -0.61626 群益印度中小基金N-新臺幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 群益印度中小基金-人民幣 14.39390 14.46370 -0.06980 -0.48259 群益印度中小基金-美元 13.86260 13.94850 -0.08590 -0.61584 群益印度中小基金-新臺幣 15.23000 15.30000 -0.07000 -0.45752 群益多利策略組合基金 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584 群益多重收益組合基金 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 群益多重資產組合基金 15.73000 15.62000 0.11000 0.70423 群益安家基金 23.71580 23.57600 0.13980 0.59298 群益安穩貨幣市場基金 16.05340 16.05280 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 22.39000 22.02000 0.37000 1.68029 群益亞太中小基金 13.52000 13.40000 0.12000 0.89552 群益亞太新趨勢平衡基金 17.51000 17.45000 0.06000 0.34384 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64370 9.64780 -0.00410 -0.04250 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.54160 7.54480 -0.00320 -0.04241 群益店頭市場基金 96.24000 96.21000 0.03000 0.03118 群益東方盛世基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 14.59750 14.54740 0.05010 0.34439 群益東協成長基金-美元 13.91380 13.88470 0.02910 0.20958 群益東協成長基金-新臺幣 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.36100 11.29910 0.06190 0.54783 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.94280 10.88460 0.05820 0.53470 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.22290 10.16340 0.05950 0.58543 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.23940 10.18360 0.05580 0.54794 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.86600 9.81350 0.05250 0.53498 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.21470 9.16100 0.05370 0.58618 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 10.04130 9.98800 0.05330 0.53364 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.08360 10.02490 0.05870 0.58554 群益長安基金 28.76000 28.43000 0.33000 1.16075 群益美國新創亮點基金-美元 15.00640 14.74130 0.26510 1.79835 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.76000 13.50000 0.26000 1.92593 群益真善美基金 17.34050 17.22990 0.11060 0.64191 群益馬拉松基金 119.09000 117.84000 1.25000 1.06076 群益深証中小板基金 16.52000 16.26000 0.26000 1.59902 群益創新科技基金 31.77000 31.50000 0.27000 0.85714 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 群益華夏盛世基金-人民幣 10.85280 10.77500 0.07780 0.72204 群益華夏盛世基金-美元 10.98200 10.91800 0.06400 0.58619 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.20000 17.08000 0.12000 0.70258 群益奧斯卡基金 27.61000 27.44000 0.17000 0.61953 群益新興金鑽基金-美元 13.83160 13.73920 0.09240 0.67253 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452 群益葛萊美基金 23.48000 23.41000 0.07000 0.29902 群益道瓊美國地產ETF基金 18.29000 18.15000 0.14000 0.77135 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.43000 8.55000 -0.12000 -1.40351 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.39000 13.01000 0.38000 2.92083 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66950 11.63290 0.03660 0.31462 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.56580 11.53610 0.02970 0.25745 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.41200 11.38000 0.03200 0.28120 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.83020 8.80240 0.02780 0.31582 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.57490 9.55030 0.02460 0.25758 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.14650 9.12090 0.02560 0.28067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.73000 29.56000 0.17000 0.57510 德信中國精選成長基金 12.84000 12.64000 0.20000 1.58228 德信台灣主流中小基金 18.13000 18.00000 0.13000 0.72222 德信新興股票組合基金 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 德信萬保貨幣市場基金 11.91140 11.91100 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.66910 10.66720 0.00190 0.01781 德信數位時代基金 28.51000 28.39000 0.12000 0.42268 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63830 11.63780 0.00050 0.00430 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.19000 17.06000 0.13000 0.76202 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.07000 17.85000 0.22000 1.23249 德銀遠東DWS全球神農基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.43000 7.40000 0.03000 0.40541 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.02360 10.05890 -0.03530 -0.35093 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.04660 14.09590 -0.04930 -0.34975 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.34180 8.34720 -0.00540 -0.06469 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.52260 11.53590 -0.01330 -0.11529 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.60080 11.61390 -0.01310 -0.11280 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06940 13.07860 -0.00920 -0.07034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.20000 18.08000 0.12000 0.66372 摩根中小基金 25.20000 24.87000 0.33000 1.32690 摩根中國A股基金 16.07000 15.86000 0.21000 1.32409 摩根中國A股基金(美元) 13.28000 13.13000 0.15000 1.14242 摩根中國亮點基金 14.66000 14.42000 0.24000 1.66436 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.44340 12.39750 0.04590 0.37024 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.50650 13.50350 0.00300 0.02222 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.87830 10.84910 0.02920 0.26915 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.72680 13.67630 0.05050 0.36925 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.35110 15.34780 0.00330 0.02150 摩根台灣金磚基金 20.98000 20.66000 0.32000 1.54889 摩根台灣增長基金 51.70000 50.93000 0.77000 1.51188 摩根平衡基金 28.11000 27.85000 0.26000 0.93357 摩根全球α基金 18.90000 18.67000 0.23000 1.23192 摩根全球平衡基金 15.70640 15.62230 0.08410 0.53833 摩根全球發現基金 12.68000 12.51000 0.17000 1.35891 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.85100 9.82820 0.02280 0.23199 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67410 10.65720 0.01690 0.15858 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.22780 10.20600 0.02180 0.21360 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32800 11.30160 0.02640 0.23360 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.96430 10.91030 0.05400 0.49495 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.74370 13.67610 0.06760 0.49429 摩根亞洲基金 58.47000 57.86000 0.61000 1.05427 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.91120 8.91970 -0.00850 -0.09529 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.32240 10.34380 -0.02140 -0.20689 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.26640 9.27940 -0.01300 -0.14010 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62940 12.64150 -0.01210 -0.09572 摩根東方內需機會基金 18.52000 18.32000 0.20000 1.09170 摩根東方科技基金 38.10000 37.51000 0.59000 1.57291 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986 摩根金龍收成基金 23.83000 23.47000 0.36000 1.53387 摩根第一貨幣市場基金 15.05770 15.05730 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986 摩根新金磚五國基金 12.54000 12.40000 0.14000 1.12903 摩根新絲路基金 11.10000 10.98000 0.12000 1.09290 摩根新興35基金 14.38000 14.22000 0.16000 1.12518 摩根新興日本基金 24.59000 24.67000 -0.08000 -0.32428 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.98160 7.97930 0.00230 0.02882 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.05430 11.05110 0.00320 0.02896 摩根新興科技基金 59.55000 58.73000 0.82000 1.39622 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.51670 8.52140 -0.00470 -0.05516 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63270 10.63850 -0.00580 -0.05452 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.27360 9.20650 0.06710 0.72883 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.27730 10.22820 0.04910 0.48005 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.88280 9.82280 0.06000 0.61082 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.45500 10.37960 0.07540 0.72642 摩根龍揚基金 35.60000 35.06000 0.54000 1.54022 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42980 9.43120 -0.00140 -0.01484 摩根總收益組合基金-累積型 11.26100 11.26270 -0.00170 -0.01509 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.66000 25.23000 0.43000 1.70432 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73490 11.73520 -0.00030 -0.00256 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.12580 11.12610 -0.00030 -0.00270 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27320 10.27610 -0.00290 -0.02822 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55750 10.55770 -0.00020 -0.00189 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02020 10.02050 -0.00030 -0.00299 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24610 9.24870 -0.00260 -0.02811 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.03430 10.96790 0.06640 0.60540 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.54560 10.46820 0.07740 0.73938 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.13550 10.12560 0.00990 0.09777 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.77810 9.75550 0.02260 0.23166 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.03470 10.02490 0.00980 0.09776 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.68070 9.65830 0.02240 0.23192 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.84770 11.81860 0.02910 0.24622 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.68770 11.65870 0.02900 0.24874 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.39270 10.35690 0.03580 0.34566 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.40830 11.38020 0.02810 0.24692 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.23670 11.20880 0.02790 0.24891 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99470 9.96030 0.03440 0.34537 聯邦金鑽平衡基金 23.41590 23.12720 0.28870 1.24831 聯邦貨幣市場基金 13.13900 13.13850 0.00050 0.00381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83740 10.83110 0.00630 0.05817 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.43520 8.43030 0.00490 0.05812 聯邦精選科技基金 12.90000 12.70000 0.20000 1.57480 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14540 16.14150 0.00390 0.02416 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.48590 12.41280 0.07310 0.58891 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.26230 12.17080 0.09150 0.75180 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.83090 11.74270 0.08820 0.75110 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70150 11.71040 -0.00890 -0.07600 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08520 11.08990 -0.00470 -0.04238 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.70670 10.71480 -0.00810 -0.07560 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.81670 8.82040 -0.00370 -0.04195 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.31000 37.77000 0.54000 1.42971 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.69000 15.68000 0.01000 0.06378 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.22000 13.21000 0.01000 0.07570 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.84000 0.02000 0.14451 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.34000 15.29000 0.05000 0.32701 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.24000 15.19000 0.05000 0.32916 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.78000 20.68000 0.10000 0.48356 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.99000 18.89000 0.10000 0.52938 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.79000 12.71000 0.08000 0.62943 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.17000 16.09000 0.08000 0.49720 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.85000 16.76000 0.09000 0.53699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.94000 15.85000 0.09000 0.56782 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.18000 16.10000 0.08000 0.49689 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.73000 14.65000 0.08000 0.54608 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.61000 14.59000 0.02000 0.13708 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.73000 13.71000 0.02000 0.14588 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 聯博貨幣市場基金 14.97810 14.97770 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.66480 10.66230 0.00250 0.02345 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.51800 14.52000 -0.00200 -0.01377 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.93490 7.93300 0.00190 0.02395 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 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