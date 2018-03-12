◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月12日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23928 5027 475.99 0059 富邦金融 15083 4973 303.30 0058 富邦發達 7390 4196 176.12 0051 元大中型100 11151 9500 117.38 0055 元大MSCI金融 34222 36654 93.36 00704L 台新MSCI台灣正2 4275 4878 87.64 0054 元大台商50 9328 12124 76.94 00707R 元大S&P日圓反1 4054 5355 75.70 00714 群益道瓊美國地產 3604 5567 64.74 0052 富邦科技 3736 6000 62.27 00663L 國泰臺灣加權正2 2621 4309 60.83 00702 國泰標普低波高息 8297 13688 60.62 0053 元大電子 3945 6988 56.45 00635U 元大S&P黃金 24206 44014 55.00 00698L 元大美債7-10正2 2770 5649 49.04 0061 元大寶滬深 194234 399116 48.67 00705R 台新MSCI台灣反1 3429 7315 46.88 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2889 7106 40.66 00692 富邦公司治理 47491 120280 39.48 006206 元大上證50 66362 188278 35.25 008201 BP上證50 934 2749 33.98 006207 FH滬深 50232 150392 33.40 00667 元大韓國 1565 4929 31.75 00657 國泰日經225 2134 6764 31.55 00689R 國泰20年美債反1 1600 5389 29.69 00642U 元大S&P石油 29315 101821 28.79 00639 富邦深100 78696 303403 25.94 00648R 元大S&P500反1 36327 144188 25.19 00633L 富邦上証正2 139427 558958 24.94