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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月09日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
5425   台半                    1107       -10 6182   合晶                    -991     -3667  
5820   日盛金                   472      4846 6147   頎邦                    -618      -899  
5483   中美晶                   467      -832 6488   環球晶                  -450     -1661  
1586   和勤                     391      -134 6290   良維                    -388     -2170  
6121   新普                     300       380 5410   國眾                    -295       -56  
3264   欣銓                     287     -1192 8034   榮群                    -266      -305  
3324   雙鴻                     276      -866 4157   太景*-KY                -206      -700  
5347   世界                     237      1092 6509   聚和                    -197     -1065  
6462   神盾                     229        87 6274   台燿                    -190      -714  
4114   健喬                     186        75 8069   元太                    -186     -6934  
6187   萬潤                     183       338 6499   益安                    -179      -290  
3540   曜越                     181       826 4702   中美實                  -175      -371  
3260   威剛                     168      -238 6532   瑞耘                    -136       -80  
1785   光洋科                   139        49 8255   朋程                    -127      -203  
3227   原相                     138        82 3289   宜特                    -121      -315  
5255   美桀                     138      -551 4953   緯軟                    -121      -140  
3362   先進光                   133      -101 6276   安鈦克                  -109       -96  
4107   邦特                     126        21 8924   大田                    -109      -860  
3707   漢磊                     119       606 6188   廣明                    -105      -877  
8093   保銳                      94       -98 5009   榮剛                    -103      -327  
4966   譜瑞-KY                   88      -226 6265   方土昶                  -103      -221  
8043   蜜望實                    88        81 8936   國統                     -99        15  
8406   金可-KY                   85      -278 8027   鈦昇                     -92      -162  
8086   宏捷科                    84      -833 3287   廣寰科                   -88      -442  
3105   穩懋                      81      1004 3526   凡甲                     -87      -287  
8938   明安                      80       120 8183   精星                     -85      -353  
6603   富強鑫                    74      -148 5481   華韡                     -80      -397  
5289   宜鼎                      73       -38 8111   立碁                     -77       -46  
6244   茂迪                      73      1403 8933   愛地雅                   -75       -35  
6446   藥華藥                    68        11 5351   鈺創                     -74     -1203  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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