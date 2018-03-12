[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月09日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 5425 台半 1107 -10 6182 合晶 -991 -3667 5820 日盛金 472 4846 6147 頎邦 -618 -899 5483 中美晶 467 -832 6488 環球晶 -450 -1661 1586 和勤 391 -134 6290 良維 -388 -2170 6121 新普 300 380 5410 國眾 -295 -56 3264 欣銓 287 -1192 8034 榮群 -266 -305 3324 雙鴻 276 -866 4157 太景*-KY -206 -700 5347 世界 237 1092 6509 聚和 -197 -1065 6462 神盾 229 87 6274 台燿 -190 -714 4114 健喬 186 75 8069 元太 -186 -6934 6187 萬潤 183 338 6499 益安 -179 -290 3540 曜越 181 826 4702 中美實 -175 -371 3260 威剛 168 -238 6532 瑞耘 -136 -80 1785 光洋科 139 49 8255 朋程 -127 -203 3227 原相 138 82 3289 宜特 -121 -315 5255 美桀 138 -551 4953 緯軟 -121 -140 3362 先進光 133 -101 6276 安鈦克 -109 -96 4107 邦特 126 21 8924 大田 -109 -860 3707 漢磊 119 606 6188 廣明 -105 -877 8093 保銳 94 -98 5009 榮剛 -103 -327 4966 譜瑞-KY 88 -226 6265 方土昶 -103 -221 8043 蜜望實 88 81 8936 國統 -99 15 8406 金可-KY 85 -278 8027 鈦昇 -92 -162 8086 宏捷科 84 -833 3287 廣寰科 -88 -442 3105 穩懋 81 1004 3526 凡甲 -87 -287 8938 明安 80 120 8183 精星 -85 -353 6603 富強鑫 74 -148 5481 華韡 -80 -397 5289 宜鼎 73 -38 8111 立碁 -77 -46 6244 茂迪 73 1403 8933 愛地雅 -75 -35 6446 藥華藥 68 11 5351 鈺創 -74 -1203 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股