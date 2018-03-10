肖亞慶：從兩個方面加強上市央企市值管理

十三屆全國人大一次會議新聞中心3月10日（星期六）15時在梅地亞中心多功能廳舉行記者會，國務院國資委主任肖亞慶表示，作為中央企業和國有企業，市值管理更多還是創造價值和價值實現。中央企業控股境內上市公司290戶，市值達到了11.1萬億元，占境內A股市場總市值的20.66%，這個體量也是很大的。中央企業63.7%的資產和60.8%的凈資產都在上市公司裏面，所以要加強上市公司的市值管理。

一是中央企業這些上市公司要提高價值的創造能力，要做一個優秀的上市公司。二是完善公司治理，提高上市公司的透明度。加強與投資人的溝通，加強與市場的溝通。所以我剛才特別談到了今年的改革就是要推動信息公開透明。2016年底國資委專門下發了《關於推進中央企業信息公開的指導意見》，去年在試點的基礎上全面推進了工作。在上市公司裏，市值管理是題中應有之義，應該進一步做好工作。

另外一個層面。國有企業、中央企業都要用好資本市場，要盤活存量資產，使得更多的優質資產註入到上市公司，提升上市公司的質量和公司的內在價值。各地的國有企業特別是浙江這些國有企業在實踐中創造了很多的經驗，我們今年也要加大這方面工作的交流力度，使得大家相互學習、相互借鑒。

肖亞慶表示，要支持鼓勵中央企業進一步「走出去」，進一步加大國際化力度，作為國資監管部門也要進一步完善國際化過程中監管的措施和舉措。

來源：證券時報.e公司

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