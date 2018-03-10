國資委副秘書長：推動國有資本更多地向戰略性、前瞻性產業集中

國資委副秘書長彭華崗3月10日表示，優化國有資本，堅持有進有退，有所為有所不為，按照國家戰略的要求，推動國有資本更多地向關系國家安全、國民經濟命脈，以及國計民生的重要行業和關鍵領域集中，向戰略性、前瞻性產業集中，向優勢企業集中。

彭華崗表示，要更加註重資本的優化配置，企業要根據自己的發展戰略，及時處置不符合發展戰略的資產，實現國有資本的形態轉換。變現的國有資本要用於更需要發展的領域。同時，要進一步擴大國有資本投資運營公司的試點，發揮好它的平台作用，推動國有資本的有序流轉，支持實體經濟的發展。

另外，肖亞慶表示，從中央企業層面，我們按照劃轉的要求，先選擇三家企業作為試點。劃轉過程中還有很多程序、很多管理的要求，我們會按照要求選擇幾家企業，率先作為劃轉的試點，按照劃轉的比例和劃轉以後的管理要求來進行。

這個劃轉並不影響中央企業的運轉，既不影響全資中央企業的運轉，也不影響股權多元化甚至混合所有制企業的運轉，因為劃轉是國有股的一部分。今年我們會按照國務院的統一部署，做好試點工作，與此同時做好劃轉後的企業管理和資產管理的各項工作。

來源：證券時報APP

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