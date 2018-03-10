上交所：已形成了一套以「獨角獸」企業為對象的服務方案

3月9日，上交所新聞發布會就支持「獨角獸」企業上市有無具體時間表進行回應。上交所表示，一項重大政策的推出，不僅要經過前期縝密的研究推演，其推出的時間點尤為關鍵，穩中有進是第一要旨，須在市場秩序好轉、市場生態積極向好、市場整體走向成熟的前提下推進。

上交所表示，始終關註的是如何讓投資者獲得經濟發展的紅利、如何讓資源配置更優化以服務於實體經濟、如何讓「獨角獸」企業在登陸上交所後發展得更高質更長遠、如何推動培育更多「BATJ」類公司的出現。目前，上交所已形成了一套以「BATJ」類企業、「獨角獸」企業為對象的服務方案，多措並舉，助力優質創新企業發展。

具體而言，一是梳理了優質創新企業名單，由所領導帶隊走訪調研，專項小組重點跟蹤服務；二是采取「股、債、訓」聯動，為優質新企業提供股權融資、債權融資和企業培訓綜合服務；三是采取「請進來，走出去」，讓企業走進上交所，增強現場感受與認知，讓服務走進企業，切實解決企業對接資本市場過程中的具體問題；四是與國家相關部委、地方政府相關部門、高新園區、重點券商、投資機構建立合作機制，全方位提升上交所服務企業能力。

今年2月28日，三六零在上交所正式舉辦重組更名上市儀式；3月2日，小米公司供應鏈金融資產支持證券100億元儲架發行獲得上交所無異議函；3月8日，富士康工業互聯網公司成功過會並擬在上交所上市。上述事件已成為上交所發揮其全方位服務優勢，支持優質創新企業上市融資的標志性事件。

來源：證券時報APP

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