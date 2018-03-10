科技部部長萬鋼：跨部門向國務院提交了新一代人工智能發展規劃

科技部部長萬鋼表示，會同很多部門一起向國務院提交了新一代人工智能發展規劃，經國務院審議後，已經正式公布。這是從國家層面對人工智能發展的系統規劃，強調以加快人工智能與經濟社會深度融合為主線，突出科技引領、系統布局、市場主導、開源開放的基本原則。

他指出，要紮實人工智能發展的科學基礎，加快實施新一代人工智能科學基礎的關鍵技術系統集成研發，使研發成果盡快能夠進入到開放平台，在開放使用中再一次把它增強完善。他表示，馬上就要發布人工智能項目指南和細則，來突破基礎前沿理論關鍵部分的技術。

今日在北京舉行的主題是「加快建設創新型國家」記者會。邀請到科技部部長萬鋼先生，科技部政策法規與監督司司長賀德方先生，創新發展司司長許倞先生，圍繞這一主題回答大家的問題。

下面，是文字直播：

我們首先有請萬鋼部長。

萬鋼:

各位媒體的朋友們大家上午好，一年一度春又來，每年一次和大家有這個機會在這個地方見面，感到十分高興。感謝大家長期以來對科技創新工作的關心、支持和幫助。今天還是老樣子，我們準備了一份大概7頁紙的關於科技創新進展方面的材料。我這兒作一個簡單的開場白。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把科技創新放在黨和國家發展全局的核心位置，大力實施創新驅動發展戰略，開啟建設世界科技強國的新征程。科技創新在黨和國家全局中的戰略地位顯著提升，實現了歷史性、整體性、格局性的重大變化，整體創新能力和創新效率顯著提高，我們國家的科技創新由過去的跟跑為主，逐步的轉向更多領域中並跑、領跑，科技進步貢獻率由52.2%提高到57.5%，重大創新成果不斷湧現，數字經濟、共享經濟等新業態、新模式正在引領世界潮流，大眾創業、萬眾創新蓬勃發展。

李克強總理在《政府工作報告》中特別強調提出了要深入實施創新驅動發展戰略，加快建設創新型國家，全面引領經濟發展，增強經濟創新力和競爭力。從國家創新體系建設，創新激勵政策，大眾創新創業各方面都作出了明確部署。在深化供給側結構性改革，實施鄉村振興戰略和生態文明、環境保護等各方面重大任務當中都突出了科技創新的重要作用。



萬鋼:

下一步，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央、國務院的要求，系統謀劃、紮實推進科技創新和改革發展的各項重點工作，加快建設創新型國家，為決勝全面建成小康社會，為建設社會主義現代化強國，實現我們共同的中華民族偉大覆興的中國夢而作出貢獻。

我就做這樣的開場白。謝謝大家。

主持人:

謝謝萬鋼部長，下面請大家提問。

中國日報記者:

謝謝主持人。萬鋼部長您好，《政府工作報告》對五年科技創新進展給予了很高的評價，指出創新驅動發展成果豐碩，整體創新能力和效率顯著提高。請問，五年來我國科技創新發生了哪些明顯的變化？謝謝。



萬鋼:

十八大以來的五年中，科技創新領域和其他領域一樣，在黨中央、國務院的高度重視、堅強領導下，大家共同努力，同樣實現了歷史性的變革，取得了歷史性的成就。我想大概有這麽幾個方面：

萬鋼:

第一，我們的科技創新水平得到顯著提高，逐漸進入了“三跑並存”，並跑、領跑日益增多的歷史新階段。我們的戰略高技術逐步走向了世界的前列，大家所看到的各個方面，比如說航天、深海、超算、核電這些領域都逐步走向世界的前列。基礎研究得到了加強，比如說量子糾纏、外爾費米子、胚胎幹細胞包括最近的克隆猴，這些技術研究的成果逐漸地也產生了世界性影響。悟空、墨子、北鬥組網這些科學實驗衛星，現在為我們的深空探測、定位導航，還為我們的環境監測起到了越來越大的作用。500米口徑球面射電望遠鏡，也就是天眼，還有上海光源等重大基礎設施的建設取得很好的進展。



萬鋼:

第二，科技創新有力支撐了供給側結構性改革和民生改善，實現了全面融入經濟社會發展的歷史性跨越。我這幾天挺有眼福的，看了一下《厲害了，我的國》，我感到十分感動。橋、水、陸、港，一大批基礎建設工程中科技創新都起到了作用，重大專項推動著移動通信、大飛機、新藥研制、傳染病防控等重點領域實現了重大跨越，像高鐵、新材料、特高壓、風光水可再生能源，以及新能源汽車、人工智能等產業快速發展起來，我們身邊都能夠感受到。科技創新也極大改善和提升了民生福祉，在打贏藍天保衛戰、脫貧攻堅、人民健康領域發揮了重要作用。

第三，我們科技體制的改革向系統縱深發展，也實現了歷史性的轉變，主要是在科技投入結構優化了，企業創新主體的地位和主導作用明顯了，我們國家科技項目和資金管理改革逐步完善、適應了新時代的要求。特別是基礎研究、成果轉化得到了加強，創新政策環境也得到了改善。



萬鋼:

第四，科技創新的力量從過去的科技人員為主向社會大眾轉變，大眾創業、萬眾創新的歷史性新局面逐步形成。我們在“雙創”熱潮中產生的眾創空間，有效服務了實體經濟的轉型升級。目前，我們已經有4200多家眾創空間、3000多家科技企業孵化器、400多家企業加速器和150多家國家高新區，形成了創新服務的一個生態網絡、生態環境，服務了近40萬家科技型中小企業，去年新增的就業就200多萬。科技外交也為國家的總體外交服務邁出了歷史性的步伐，大家去年看到我們主場的國際外交活動，比如說「一帶一路」高峰論壇、G20峰會、金磚國家領導人廈門峰會，這些都留下了鮮明的科技創新的印記，創新政策對話更加深入，科技夥伴網絡不斷拓展，合作手段也更加的豐富。但是在這些成績面前，我們還有很大的提升空間，還需要我們登高望遠、居安思危，面臨著新一輪科技革命和產業變革，要持續發力，使科技更好地為造福人民、發展經濟、保障安全來作出貢獻。

​科技日報融媒體記者:

萬部長您好，「雙創」是一個社會熱點，也是科技日報近年來持續關註的話題之一。《政府工作報告》提出促進大眾創業、萬眾創新上水平，打造“雙創”升級版，請問下一步在打造“雙創”升級版上，我們有什麽具體措施？謝謝。



萬鋼:

剛才我簡單介紹了一下「雙創」發展的形勢，這些年來我走了很多眾創空間，在這個機會當中也結識了很多年輕人。我覺得「雙創」它是青年人實現自己夢想的一個絕好的平台。在那裏全是年輕人，你就感到生動活潑。「雙創」又是一個促進經濟轉型發展的大舞台、大平台，現在我們的高校院所，特別是企業領辦專業化的眾創空間，它就滿足了實體經濟發展的要求，經濟學理論，一個是長尾理論，延長型技術的發展，另外一個是縫隙理論，在一些人們需要的地方得到了發展。

另外一個角度，它又是一個改革的手段，帶動了科技資源開放共享，因為企業、高校、研究院所的成果在青年人的創新空間當中融合了，有很多公共服務就開放了，比如說你需要一些零部件可以由企業提供，你需要一些跨學科的技術，可以由高校提供，特別使我感動的，是我們一些創業有成的企業家，他們都主動地去走向青年創業者，把他們的經驗、把他們的經歷分享出來。我剛才還看了政協委員的記者招待會，有一位委員說他們把自己十年寒窗堅持的這種經歷講給青年人聽，使他們不怕困難，也使他們更加的了解市場。“雙創”同時也提高了創新創業的國際化水平，現在已經有很多離岸創新中心，無論是在矽谷也好，還是在巴黎也好，甚至在其他的國家，也都能看到中國的青年人和外國的青年人來共同創造。

我們還有兩岸的孵化基地，我曾經去拜訪過一個有台灣青年的創業基地，叫「蟻族」，我去拜訪了「蟻王」，也看到了“蟻族”生產的產品，感到非常興奮。所以眾創空間的這種形式現在看起來得到了創新創業者的歡迎，得到了市場的歡迎，也得到了各類創業主體的歡迎。

“雙創”升級從科技創新的角度上看，我覺得下面要做幾件事：第一，創新創業的融通發展更加有效的服務實體經濟。這個融通就是按照十九大提出的要求，產學研深度融合和大中小融通創新，完善院所、企業與創業者的合作機制。

第二，促進科技與金融的有效結合。為創業者成長提供全流程多樣化的金融服務。再就是強化創新的源頭供給，提高了大眾創業、萬眾創新的科技含量，促進重大項目向社會開放，帶動產業發展、社會應用和創新創業。說到這裏還有一個小故事，有一位國外的朋友說你們的新“四大發明”，有共享單車，共享單車怎麽是「四大發明」呢？我說單車自來就有，共享是一個創新，共享背後的科技支撐，導航定位有北鬥，移動互聯有中國寬帶，還得有第四代移動通信，你看大數據、雲計算後面不就是超級計算技術嗎，包括治理亂停車，用電子圍欄，這些也都在國家科技計劃重大專項中產生的技術。我所感到高興的就是，這些國家的重大專項已經到了創業者的身邊，他們可以無障礙的獲得，技術集成又滿足市場的需求。大家記得我們國家曾經是自行車王國，巨大的自行車產業重新火了，訂單滿了，質量也提高了。所以這是一個源頭供給，源頭供給同樣是成果轉化，我們要把資源進行開放共享，來促進成果轉化。

第三，加強開放合作，主動融入國際創業創新大局當中。一方面吸收國際上有效的資源，我們的年輕人之間現在越來越少的是語言障礙，越來越多的是思想溝通。集眾智、創新業。最後，我們要構建良好的創新創業生態，來提高服務於創新載體的能力，也就是說，眾創空間、孵化器、加速器、科技園區這樣一種創業孵化鏈條在推動科技成果轉化、創新人才培養、創業資本和產業融合發展的過程中發揮重要作用。總的說來，我覺得創新創業應該趨向於高質量發展，更好地服務於現代化經濟體系的建設。謝謝大家。

2018-03-10 11:19:53

香港衛視記者:

部長好，各位好，我是香港衛視記者。近年來，我們見證了中國科技突飛猛進的發展，其中近一年來關鍵詞就是「人工智能」，中國有哪些最新的人工智能發展規劃？另外，它會在哪些方面改變老百姓的生活？謝謝。

2018-03-10 11:20:24

萬鋼:

你的中文說的真好。驗證了我剛才說的一句話，現在的青年人交流，語言不是障礙，更多的是思想溝通。應該說，人工智能發展已經有相當長的歷史。黨中央、國務院一直高度重視這方面的發展，從80年代開始，人工智能已經是我們國家科技計劃的一個研究內容。這些年來經過長期的積累和信息化、數字化、軟件硬件這方面的發展，越來越多地應用到經濟社會的發展之中。

我們也看到了很多領域中都取得了重要成果。自動駕駛汽車在上路，機器人不光在制造業中應用還在分撿包裹，我們的快遞業也得到了保障。大家可能關註到昨天的「兩高」報告，就是我們的智慧法院的建設，在周強院長的報告當中寫得很詳細，人工智能也正在這方面發生重要的作用。我們有一批領軍企業正在湧現，正是在這樣的大勢之下，我國的科技人員提出了編制新一代人工智能規劃的建議。這個建議得到了習近平總書記、李克強總理的高度重視，我們會同很多部門一起向國務院提交了新一代人工智能發展規劃。經國務院審議以後，已經正式公布。這是從國家層面對人工智能發展的系統規劃，它強調了以加快人工智能與經濟社會深度融合為主線，突出科技引領、系統布局、市場主導、開源開放的基本原則。人工智能要滲透到各個領域，最關鍵的還是要把人工智能的關鍵技術、基礎研究做好，並使它很快地拓展到社會的各方面，使每個人，致力於創新創業的創業家、企業家都能夠獲得。所以，我們做的第一件事就是啟動了人工智能的開源平台建設，比如說百度致力於自動駕駛，阿里致力於城市大腦智能交通，騰訊在醫療讀片、醫療影像資料處理，科大訊飛是在語音識別。還有在模式識別方面的刷臉技術，也逐漸應用到了高鐵、車站和機場。這些就要使它開放開源，使現有的技術、現有的積累，能夠在我們的經濟社會當中發揮作用，能夠為所有的創業者所獲取。但是，抓人工智能還是要強基礎。所以我們要做下面幾點工作：



萬鋼:

第一，夯實人工智能發展的科學基礎。加快實施新一代人工智能科學基礎的關鍵技術系統集成研發，使那些研發成果盡快能夠進入到開放平台，在開放使用中再一次把它增強完善。馬上就要發布人工智能項目指南和細則，來突破基礎前沿理論關鍵部分的技術。

第二，加快人工智能創新成果的轉化應用。推動人工智能應用到我們產業發展中去，應用到我們社會生活各方面去，解決人們所關心的安全問題、健康問題、環保問題等方面。另外，我們還要知道人工智能既有它科技性進步的一面，也有它社會發展的一面，所以我們要加強政策法規研究，要積極應對人工智能發展可能對社會倫理、就業結構、個人隱私、國家安全等方面的一些挑戰。在人工智能的重大項目中，我們要把自然科學研究和社會科學研究緊密結合起來，從自然科學的角度攻克基礎難關，在社會科學研究中解疑釋惑，為和諧的發展提供動力。

第三，人工智能是一個國際化的潮流，要加強國際合作，積極支持我們國內的人工智能企業、研究機構與國際上的合作，在一些重要關鍵的領域中發揮自己的作用。謝謝大家。



中國國際廣播電台和國際在線記者:

我們註意到今年的《政府工作報告》提出要落實和完善創新激勵政策，績效評價要加快從重過程到重結果轉變。請問科技部，當前我國的創新激勵評價制度存在哪些不足，接下來將采取哪些措施去推動激勵評價制度改革。謝謝。



萬鋼:

當科技創新的群體從小眾向大眾發展的過程，當科技融入到經濟社會發展的過程當中，政府對於科研的管理也必然會從過去的科研管理向適應於新時代的創新服務發展。所以從激勵政策的角度看，主要的著力點是在成果轉化這個方面。過去的五年當中，我們完成了科技成果轉化法的修訂，國務院出台了關於促進科技成果轉化法的若幹規定，啟動了一系列的行動，我們叫做科技成果轉化三部曲。科技成果轉化取得了比較顯著的進步，兩個標志：一是我們的技術市場規模已經躍升到1.3萬億，參與技術市場交易的主體當中，過去一直是企業占絕大部分，現在我們的高校院所的轉化數量也快速增長起來。據我們統計，近兩年每年都增長20%以上，一些大的特別是基礎前沿的成果也逐步的轉化到實踐當中，上億的項目、幾千萬的項目已經開始出現。從科技人員得到了成果轉化的自主權，收益的分配權，轉化法當中確定了凈收益的最低線，這樣科技人員得到了激勵。但是得到激勵以後也會出現一些新的問題，比如說轉化積極性高了，但是他還是以科研為主，怎麽提供更好的、更專業的中介服務，這在國外做的很好的。比如說轉化過程當中發生的一些問題，一些行業政策不協調、不配套的問題也顯示出來，包括產權登記等方面，這些都是需要我們真正落實轉化政策去做的事情。所以在激勵方面，還會有更多的政策出現。新問題也在解決的過程當中，實現主要的方向就是稅收優惠政策，比如說高校科研院所兼職的制度規範，怎麽樣保證承擔重大項目的科研人員得到基本收入穩定增長，績效收益合理增長和成果轉化的激勵獎勵，實現三者最優化的靈活薪酬制度，出台了政策，還需要進一步統籌協調。



萬鋼:

在評價方面，確實也是科技人員最關心的，有一些評價制度不合適，比如說我們平常所說的，本身做醫生的又非得寫論文，這種評價制度就不太合適於新時代的發展。所以專門出台了關於人才分類評價，這也有過實踐，特別是農業領域，農業院校既要在實驗室裏搞科學研究，又要開展成果轉化，把論文寫在祖國的大地上，這兩類的評價就肯定是不同的，所以各行各業進行分類評價是十分重要的。兩會期間我的同事們也都沒歇著，相繼完成了加強科研誠信建設的政策性文件，以及深化項目評審、人才評價、機構評估改革的文件。

還有一個是對成果轉化收益的稅收優惠政策，這些都在不久後就會公布出來，也滿足現在科技人員的需求。但是激勵和績效是一個長期的工作，需要我們持續進行科技體制改革。這些年來我更多的是感受到我們科技人員胸懷大志的報國胸懷。過去我們看到了李保國、黃大年、南仁東，這些令人感動的科技人員，他們精忠報國，奮鬥到最後一刻，為國家而貢獻自己的力量。科技人員的精神是可貴的，我們要特別珍惜科學家精神，珍惜企業家的創新精神，要珍惜青年人才的創新積極性，既要有物質的激勵，更多的還要在精神上能夠滿足我們科技人員為國奮鬥的這種需求，為他們的創新成就，為他們的艱苦奮鬥，為他們甘坐冷板凳“十年磨一劍”的精神鼓與呼，使他們的工作更加順暢。謝謝大家。



路透社記者:

第一個問題，中國電動汽車發展迅速，但是近來遇到一些有關汽車制造商和消費者方面的阻力，因為消費者很難接納這種駕駛方式的轉變，所以我想知道科技部是否會采取相應措施，幫助消費者和各界接納電動汽車這個概念？第二個問題，美國企業家馬斯克昨天公開向美國總統特朗普表示，希望美國總統可以重點關註中美之間由於電動汽車及相關領域所造成的貿易不平衡問題，請問萬部長對這個問題怎麽看？謝謝。



萬鋼:

我跟馬斯克已經認識很長時間了，我記得大概是2008年年初，他那個企業剛上市，我就曾經去駕駛過他們當時開發的第一輛電動汽車，我們這些年經常有交流，他第一次到中國來，就開著他的特斯拉車到了我們部裏，我們共同研討電動汽車發展中的一些問題和我們的優勢。應該說，我們從2001年開始實施重大科技專項，對電動汽車的發展，特別是關鍵核心技術，電池、電機、電控技術，通過產學研結合，開展從基礎到技術方面的研究。十年以後，我們開始啟動了大規模推廣。我記得在2008年奧運會、2010年世博會，都和廣大的潛在用戶見面，得到了很好的評價。2010年，開始進行推廣，啟動了一系列基礎設施建設，如關鍵技術的研發、產學研結合方面的支持等，特別是加大了電動汽車的財稅鼓勵。到去年，我們電動汽車、新能源汽車銷售量已經達到了77萬輛，同時，我們的保有量已經超過了160萬輛，占世界的一半，我們叫兩個50%，我們發展電動汽車最重要的，一是優化能源消耗結構，減少石油依存度；二是為了減少大氣汙染，特別城市中的大氣汙染；三是電動汽車作為載體，對於自動駕駛、人工智能技術的應用，將來采用共享模式，有特大的潛力來幫助緩解交通擁堵。同時，現在世界範圍內，從傳統汽車逐步向電動汽車發展，已經成為了一個趨勢。我和各國的企業家、跨國企業交流都比較多，在這個交流當中，我們可以互相進行溝通。

萬鋼:

目前，許多國家的新能源汽車也都進入了市場，比如說在寶馬的I3、大眾、奧迪，也包括通用、福特等也在逐步進入市場。他們是由在中國的合資企業生產，享受我們同樣的同等待遇。我的同事今天還跟我說，我還特別看重這個，奔馳和比亞迪合作一個叫「騰勢」，賀德方同志買了一個，用著效果還挺好，我覺得這挺好，發揮各自的優勢互補。



萬鋼:

我和馬斯克接觸當中，好像沒有聽到過他對我們提出什麽問題。我想告訴你的是，中美在電動汽車的合作也十分緊密，我們和美國能源部有一個聯合研究中心，三大關鍵內容，第一是節能建築，第二是清潔煤利用，第三個是電動汽車，包括卡車的高效使用，這個合作在科技創新的平面上並沒有障礙，如果有什麽問題，我覺得我們都可以溝通交流，我也很歡迎美國的企業家能到中國來，除了電動汽車以外，我們可以談的東西還有很多，我覺得只要多溝通、多交流，中美的科技創新合作是不會有障礙的。從78年開始，鄧小平同志第一次訪美的時候，就簽訂了關於中美科技合作，這個合作一直進行到現在，陪伴著中國改革開放的40年，也取得了豐碩的成果，我是很希望這些合作順利進行下去，我也很有信心，因為我們的科學家、企業家之間已經和政府相關部門建立了很好的溝通合作機制。中國的電動汽車發展是世界電動汽車轉型升級的一個重要環節，所以，我們歡迎各國的電動汽車都到中國市場來，使我們都能夠享受到多樣化的產品和多樣化的服務。謝謝大家。



中央電視台央視網央視新聞移動網記者:

我的問題提給萬鋼部長。萬部長，在今年的《政府工作報告》當中提出了要加大民生領域的科技投入，其中有這樣一段表述，說要加強霧霾治理、癌癥等重大疾病的防治攻關，使科技能夠更好的造福於人民。所以想問一下科技部在民生領域的科技創新進展情況如何，未來還會有哪些措施？謝謝。



萬鋼:

科技惠民、改善民生”是科學技術發展的重要的宗旨。「十三五」以來，民生領域當中的新藥創制、傳染病防治、水汙染等重大科技專項效果顯著。同時又和我們即將新要部署的科技創新2030的重大項目接續有效。所以這些年當中，科技創新對於人民群眾所關心的問題給予了很大的投入。比如說大家關心的霧霾治理問題，我們建立了重汙染天氣應對技術體系，服務於京津冀、長三角、珠三角大氣汙染聯防聯控。大家能夠看到的現在對於實時的大氣汙染情況的報告以及對於汙染的預報等等這些都是它的一個組成部分，包括實時監測這一塊能夠做到精準到位。近零排放的超超臨界電廠，近零耗能的建築、零排放的電動汽車和傳統汽車減排的升級，都為支撐打贏藍天保衛戰作出了貢獻。我們著力的進行與生態文明的建設，經過幾十年的奮鬥，我們的企業創造了沙漠化治理的「庫布齊模式」，石漠化治理的「花江模式」，高原退化草地的「三江源模式」，幾代人植樹造林護林的“塞罕壩模式”，中國在全球率先實現了沙退人進，而且在這個過程當中取得了很好的經濟和社會效果。我們應對突發傳染病，從被動的防禦逐步的向主動防禦轉變。「非典」現在已經十多年了，但是我們仍然記憶深刻，從那以後啟動了傳染病防治重大專項，建立了由CDC實驗室網絡等為特色的突發傳染病的應對體系。

我們近年來前赴非洲幫助非洲的朋友們來抵抗埃博拉、寨卡，也為世界在突發傳染病方面提供了中國智慧，貢獻了中國力量。新藥創制重大專項支持的54個新藥進入了醫保，為減少看病貴作出貢獻。我們圍繞著惡性腫瘤、心血管病等布局了30多個國家臨床醫學研究中心，帶動了20個省市，覆蓋2180多家醫療機構。我國科技人員研發的手術機器人，醫療設備進入了高端醫院，在基層醫療機構應用了130萬台的各類的創新醫療器械產品，服務於人群達到4.5億。科技也在扶貧上面發揮了作用，科技扶貧的特點就是以智力扶貧來幫助貧困農民能夠長期解決長效的解決問題。



萬鋼:

扶貧也有兩個小故事，去年我到大小涼山看了彜族地區的扶貧，我看到了移民搬遷集中區，就有企業來幫助他們種玫瑰花，科技發揮了作用，提供玫瑰花香精，產業扶貧就起來了。我到更偏遠的山區，看到我們的農村科技特派員用以豆換豆的方法，幫助提高改善土豆品種，產量增加了4倍。用以羊換羊的方法，提高他們養黑羊的產量，一年能下四個崽，過去只是一個。特別感動的是一些科技特派員，我看了一個案例，我們科技特派員幫助農民，說黑羊生病了，脖子上長了一個包，給它找到了病因，說得了包蟲病，說這個藥不但給羊吃，還給狗吃，因為狗是病原。我回想起政協還專門有一個會研究包蟲病的問題。所以，科技扶貧也是一個很重要的方向，也是民生。

我們想下一步，第一是深入開展國家可持續發展創新示範區,重點是把一些好的經驗模式推廣出去。第二是加強重大科技項目的統籌引領，利用人工智能、數字化技術加強社會安全防範，為打贏汙染攻堅戰、脫貧扶貧、促進人民健康提供更多的科技投入和科技支撐。第三是發揮綠色技術，加強綠色發展領域中的比如說先進技術來壯大節能環保、清潔生產、清潔能源的產業。第四是繼續深入科技扶貧脫貧攻堅，發揮科技特派員和星創天地在農村科技創新創業中的作用，開展創業式扶貧。各個方面都要來做好科技支撐，比如說社會安全防範，比如說智慧社會建設，比如說重大災害預警防範，比如說食品安全平台，來用科技保障舌尖上的安全。大家所關心的癌癥等重大疾病防治方面，我們已經有相應的規劃，也啟動了相應的各方面工作。要進一步加大力度，聚焦於高發特發“癌種”，應該說我們現在解決“癌種”已經有了比較明顯的進步，但是特發高發的“癌種”方面，還是要提高癌癥早診率，降低發病率，提高生存率，來實現科技的突破，同時要依托國家臨床醫學研究中心，加快成果轉化和先進適應技術的推廣，來提升我國癌癥防控的綜合能力和水平。謝謝。

光明日報融媒體記者:

請問萬部長，近年來我國在科技創新方面出台了很多鼓勵性的政策，比如說給科研經費松綁，讓打醬油的錢可以買醋，包括鼓勵科研人員創新創業。請問，接下來我們在進一步釋放科技創新潛力方面，存在的最大困難是什麽？我們還會有哪些措施出台，來啃下這些難啃的「硬骨頭」？謝謝。



萬鋼:

剛才您提到《政府工作報告》中，一是為科學研究、技術創新、創新創業人員松綁的問題，二是取消繁文縟節的問題。這是兩個很重要的問題。我感覺到，從科研管理向創新服務的過程中，有幾個大的問題：一是基礎研究，二是成果轉化。要加強基礎研究，促進科技成果轉化，提高全鏈條的創新績效，最重要的就是服務於人。所以無論從松綁也好，還是從取消繁文縟節也好，最重要的目標還是要發揮科技人員的積極性和創造性，這是我們做各項工作需要遵循的目標。

我們在過去五年當中，對於科研管理整個計劃體系和經費使用方面，進行了比較大幅度的改革，相繼出台了一系列文件。我從科技人員了解的角度上來說，大家對於出台的這些文件都很讚同，但在實施的過程當中，多多少少有些障礙，有一些和其他的管理體制不順暢，比如說工資有個總額，對於做出重大成就的基礎研究人才，他們的報酬方面能不能更加提高一點，但是總額上就會有些限制，這在高校好一些，在研究院和一些企業當中還是存在的。比如說科技項目用的畢竟是財政資金，按照預算法還是要有預算的，但是預算對於科學研究本身又有很多東西是不可預期的，這個矛盾怎麽解決，我們現在在預算調整方面給予了相當大的靈活度，但是具體到某個學校院所去怎麽調整，這又是一個需要適應的過程。



萬鋼:

還有一個，我總覺得讓科技人員自己買票出差報銷是一個麻煩事。所以，我們推廣建立科研助理，你可以用科研費用去雇傭一個助理，但是助理也有一個專業化的過程，所以這些都是一個松綁的問題。人們覺得你這個政策的感覺很好，但是實際上還有一些不好的感受，所以這就是一個深化落實的問題。在成果轉化方面，也有相應的不適應、不配套的問題，有一個專業化的中介服務問題，也有資產評估、定價方面的市場服務的問題。應該說，這方面政策出了不少，但是具體的落實還需要進一步加快、深入，所以像總書記所說的一分部署、九分落實。落實要更長，在落實過程中，要創造出更多的案例來，用這種案例來帶動各方面改革的進展。

剛才我所說的即將出台的三個政策：關於評估評價制度方面的，關於科技成果轉化稅收優惠方面的，特別是關於科研人員誠信建設方面的，也會促進下一步的繼續松綁、更多的取消繁文縟節。我相信，我們科技人員是我科技體制改革的主力軍，只有不斷地碰到的解決老問題，探索新問題，再深化解決這些問題，一步一步走下去，我們的科研體制，我們的創新服務，就會一步一步邁上新的台階。謝謝。

中國科技產業雜志記者:

尊敬的萬鋼部長，產學研合作是實施國家創新發展戰略的關鍵環節，總理在今年的《政府工作報告》要進一步加強產學研用的協同，要聚眾智、匯聚力，要跑出中國創新的加速度。請問萬鋼部長，對於促進高校、科研院所和企業深度融合，科技部有什麽促進措施？謝謝。



萬鋼:

黨的十九大報告和《政府工作報告》都提出了要促進高校、科研院所、企業的深度融合，這是一個今後很重要的工作方向。過去我們講叫緊密結合，現在要講的是深度融合，它說明了我們高校、研究院所在緊密結合方面已經取得了一些成果，但需要進一步的向融合發展的角度進展。從這個角度上，我們大概下面要做幾步工作。

第一，順應新形勢的發展，聚焦重大的戰略領域，建立以企業為主體、以產業引領前沿技術和關鍵共性技術為導向，聚焦產業上下遊的企業、高校、科研院所的能力，通過共商、共建、共享的辦法來加大中小企業協同的方式，這就是我們新建的國家技術創新中心，國家技術創新中心比如說在高鐵方面、在新能源汽車方面、信息網絡方面都有了一些新的部署。這種新的更好的模式旨在於我們未來要向產業引領方向發展的時候，要更多的把高校、科研院所基礎研究的成果轉化為技術和產品。

第二，加強技術轉移的體系。我們看到成果轉化當中還有一些不順的地方，科技人員、教授研究出來的成果並不知道跨行，而現在跨界應用已經成為我們新時代一種特征，它需要一些專業化的人員來進行這方面的中介。成果轉化它牽扯到知識產權的評估，牽扯到市場價值的評價，它有一個技術交易市場，這個市場的服務也要更加的完美，同時我們的高校科研機構還要建立專業化的技術轉移結構。

第三，繼續建設好專業化眾創空間。剛才已經介紹過發揮大型企業、高校、科研院所在專業領域的優勢，有資源優勢，也有市場優勢，來帶動青年人的創新創業。在產業發展方面，我們還要建設創新戰略聯盟，聚焦人工智能、大數據一些重點領域，來引導和培育聯盟的發展壯大，加強行業共性技術研發和知識產權的共享，促進企業、高校和科研院所跨領域、跨行業的協同。

產學研的深度融合是一個大課題，它需要我們很多方面去研究，也希望我們在座的記者朋友們提出寶貴的建議，用你們的筆反映事實、現實的困難，提出建議和方案。謝謝。



主持人:

今天的記者會到此結束，感謝萬鋼部長等各位嘉賓，感謝各位記者朋友。

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