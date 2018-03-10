金風科技(02208-HK)向中材葉片提出索賠

新疆金風科技(02208-HK)公告，公司全資子公司金風國際控股和金風科技於2015年10月23日就UEP Penonome II, S.A.(UEP II)未能依據雙方簽署的風機供貨合同約定向金風支付基礎竣工款、工程變更令款、提前完工獎勵款、運維設施款等費用向美國仲裁協會提出仲裁申請。

2015年10月29日，UEPII就金風向其提供的風機葉片質量問題向美國仲裁協會提出仲裁申請。2018年1月14日美國仲裁協會針對上述仲裁事項出具部分仲裁裁決結果(關於雙方律師費、專家費和仲裁費用的裁決將在後續做出，日期待定)。

金風請求裁決 UEP II 向其支付基礎竣工款、工程變更令款、提前完工獎勵款、運維設施款等未支付合同款共計約 2564.07 萬美元和利息，以及因此發生的律師費和專家費等其他費用。UEP II 請求裁決金風向其支付更換項目葉片及延期損害賠償共計約6826.29萬美元以及因此發生的律師費和專家費等費用。

美國仲裁協會對於雙方請求已於2018年1月14日向金風及UEPII 發出部分最終仲裁裁決結果：UEP II 需要向金風支付合同違約賠款約2487.1萬美元、從基礎竣工完成之日開始起算的延遲付款利息，以及正在核算的金風為此發生的律師費用和專家費用。金風需要向 UEP II 賠償因葉片質量問題帶來的損失約 6661.2 萬美元，以及正在核算的 UEP II 為此發生的律師費用和專家費用。

鑒於 UEP II 向金風提出的賠償是由於中材葉片質量問題所致，公司已向中材葉片正式發出《關於巴拿馬 UEP II 因葉片質量問題索賠的函》，向中材葉片提出索賠，金額為公司需向UEP II賠償的全部金額約6661.2萬美元，以及正在核算的律師費用、專家費用、金風需要承擔的仲裁費用和其它可能產生的費用。雙方將本著友好協商的原則積極就此事展開磋商，或通過司法程序解決相關事宜。

公司已於2017年度財務報告中全額計提了上述賠償金額，並於2018年2月28日披露公司2017年業績快報，本仲裁事項對於期後利潤的影響取決於公司向中材葉片索賠的結果。公司將根據仲裁事項的進展情況及時履行信息披露義務。

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