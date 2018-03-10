奧立仕(00860-HK)附屬入股電動車充電解決方案業務

奧立仕控股(00860-HK)公布，全資附屬公司Grand Destiny Ventures Limited購入EV Power約9429萬股C系列優先股，相當於EV Power已發行股本總數20.51%，倘一位有意投資者並未於指定期內完成認購C系列優先股，Grand Destiny Ventures將有權額外認購最多1347萬股C系列優先股，相當於EV Power已發行股本總數2.93%。

另外，Grand Destiny Ventures有認購期權契據，有權最多獲得陳振雄於EV Power的1315.76萬普通股；及預期與EV Power大約13名現有股東訂立之購股協議，據此，Grand Destiny Ventures將購買合共2639.2萬股優先股1488萬股普通股，相當於EV Power已發行股本總數約8.98%。根據經重列股東契據，據此，Grand Destiny Ventures將獲授權在EV Power其後之融資中優先於其他EV Power 股東認購新證券之20%並享有主要少數股東之若干慣常權利。預計該等交易文件項下之投資總額將約為合共5000萬美元，於完成配發協議及購股協議後，買方將持有EV Power已發行股本合共約29.49%。

EV Power及其附屬公司主要於香港及中國從事提供電動車充電解決方案及標準。

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