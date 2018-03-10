中材股份(01893-HK)附屬中附屬被金風科技索賠

中材股份(01893-HK)公告，附屬公司中材科技股份的附屬公司中材科技風電葉片股份，其於2014年5月23日與新疆金風科技股份簽訂了買賣風電葉片的合同，並將《合同書》項下的風電葉片用於金風科技之全資子公司金風國際控股(香港)與業主UEPPenonome II, S.A.間的巴拿馬風電場建設項目中。業主發現金風科技提供的風電葉片存在質量問題，向美國國際仲裁協會提出仲裁，仲裁結果要求金風科技向業主賠償損失6661.2萬美元以及正在核算的業主方律師費用。
中材葉片於近日收到金風科技的索賠請求，金風科技向中材葉片索賠6661.2萬美元及其他可能產生的費用。公司近日接獲中材科技通知，中材科技、中材葉片積極與金風科技溝通了解具體情況，有關產品質量問題正在調查核實中。基於會計處理的謹慎性原則，並依據《合同書》有關條款和會計準則的相關規定，按照合同總價款的50%(7304萬元)，扣除前期已發生的維修費用，計提預計負債5731.35萬元。因上述糾紛尚未終結，且上述計提仍待審計，最終結果尚具有不確定性，目前無法準確地判斷對公司損益的最終影響。
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