啟迪國際(00872-HK)參股國家智能網聯汽車創新中心

啟迪國際(00872-HK)公告，公司之附屬公司啟迪雲控與多家行業內的領導企業(包括整車廠和出行服務商等)共同訂立了創新中心出資協議，據此，訂約方同意各自以現金出資5000萬元(人民幣.下同)以共同成立國家智能網聯汽車創新中心，並將各自持有該中心9.09%股權，各訂約方全部出資完成後該中心之註冊股本為5.5億元。

國家智能網聯汽車創新中心由工信部推動成立，定位為中國連結技術鏈和產業鏈的協同創新樞紐以及智能網聯汽車前瞻基礎與共性交叉技術策源地、科技成果轉化與產業創新發展的核心公共平台，同時也是業內高端人才的集聚與培養基地。

該中心將與股東及其他相關單位建立深度合作關係，開展多項共性前瞻技術和共性交叉技術支撐服務工程的研究和產業化，能夠對集團開發的智能網聯汽車雲控平台技術、新一代車載計算平台以及新一代車載終端等業務提供多方面的支援。

訂約方除了啟迪雲控，其他有中國第一汽車股份；東風汽車集團；廣州汽車集團；北京汽車研究總院；鄭州宇通客車股份；中國汽車技術研究中心；江鈴汽車集團公司；浙江亞太機電股份；上海保隆汽車科技股份；及惠州市德賽西威汽車電子股份等。

國家智能網聯汽車創新中心在成立後，將加快擴大研發團隊，並與股東及其他相關單位建立深度合作關係，開展多項共性前瞻技術(包括：智能網聯汽車標準法規研究、中國標準L4級自動駕駛汽車共性技術模組和汽車人工智能基礎技術等)和共性交叉技術支撐服務工程(包括智能網聯汽車雲控基礎平台、新一代智能車載終端基礎平台和高精度地圖基礎平台等)研究和產業化。該中心能夠對本集團開發的智能網聯汽車雲控平台技術、新一代車載計算平台和新一代車載終端等業務提供多方面的支援。

另一方面亦正積極參與發改委下屬智能網聯汽車創新平台的籌備工作。集團積極開發基於多傳感器高度融合及具備深度學習人工智慧的自動駕駛系統，矢志成為自動駕駛綜合性解決方案的提供商。集團同時更積極謀求與香港特區政府及各家大學的合作，推動自動駕駛技術在香港以至整個大灣區的發展。

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