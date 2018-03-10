中國寶力科技(00164-HK)增持Yota保持開放態度

中國寶力科技(00164-HK)就今年2月9日公告斥1550萬美元向MTH收購Yota的10%已發行股本作進一步交代，透過收購事項，集團於Yota之股權將於完成後由30%增加至40%，且於收購事項完成後，Yota將繼續作為公司之聯營公司入賬。收購事項符合集團之長期業務策略及發展方針。

於2017年10月底在中國成功推出YotaPhone最新版本(YOTA 3)，並從於2016年授予集團於大中華地區營銷及銷售任何連接設備及配套產品之獨家知識產權許可中取得最大利益。集團了解Yotaphone於全球市場之潛力，原因為Yota為國際品牌及以擁有雙屏技術手機技術而著名。集團之長期業務策略及發展方針為在機會出現時於全球擴大其手機技術業務。因此，根據該協議之條款收購Yota之進一步股權符合本集團之長期業務策略及發展方針。

公司並未與Yota之任何現有或潛在股東就集團收購Yota之進一步股權或其他投資開展任何正式磋商或訂立任何協議或安排。然而，公司對於未來機會出現時收購Yota之進一步股權保持開放態度。

Yota主要從事設計、研究、開發、生產、營銷及銷售平板手機及路由器等高科技消費LTE電子產品，主要產品為「YOTAPHONE」品牌智能手機及調制解調器等其他連接設備。

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