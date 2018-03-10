京東集團主席兼首席執行官劉強東，今早於政協記者會談到年輕人創業時，透露了自己當年創業苦況。

劉強東總結了三點，他說創業就是堅持，他1998年創業，2007年因為融資，才被媒體所認識。「整整10年，10年中6年住在農民搭的工棚裏，絕對是四處漏風」。他憶述，之後為了省房租和確保服務，有4年住在自己的辦公室。

「因為企業也沒有錢，所有客戶服務都是我自己一個人做，大家只是不知道罷了」，劉強東還說，為了保證24小時能夠為會員提供服務，「我還住在木地板上，買了一個老式鬧鐘，每兩個小時響一次，因為鬧鐘在木地板，一響絕對跟地震一樣，睡得再死的人一定會被吵醒，起來回答所有客戶問題；把客戶問題回答完之後再去睡，再定一個鬧鐘，堅持了4年多的時間」。

第二是創業必須要做有價值的事情，他指自有人類商業史以來，只要你的商業模式能夠解決行業的問題或者社會的某個痛點，最終一定能夠成功。

第三點，他表示，新時代更加強調正道成功，構建親清新型政商關係，他提醒企業家或者創業者，千萬不要企業成功了，錢賺了，結果最後因為違法犯罪進牢，那就是悲劇。

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