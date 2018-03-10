許家印：民企做大做強就是最大民生

全國政協委員、恒大集團(03333-hk)董事局主席許家印在記者會上，被問到民營企業在改善民生方面應怎樣發揮積極作用，他表示，民營企業依法依規、專心專注、兢兢業業做好自己的企業，把自己的企業做大做強，為社會創造更多財富，解決更多就業，上交更多稅收，這就是最大的民生。

許家印提到，民營企業在改善民生方面實際上已經發揮了很大的作用。截止去年底，民營經濟在GDP中的佔比超過60%，就業佔比超過80%，稅收佔比超過50%。

他表示，國家從1984年成立第一家民營企業開始，到現在中國的民營企業已經發展到2500多萬家，短短30年，中國的民營企業從無到有，從小到大，由弱變強，尤其是十八大後，一大批民營企業迅速壯大，比如像阿里、騰訊、蘇寧、華為等，中國民營企業的發展離不開黨的非常好政策，以及社會各界的關心和支持。

他稱，相信民營企業乘着十九大的東風，在這個偉大的新時代，一定能夠發展得更快，發展得更好，發展得更大，發展得更強，為改善民生發揮更大的作用。

來源：信報

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