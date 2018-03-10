李書福說出吉利(00175-HK)與戴姆勒的合作關鍵竟然是......

吉利(00175-HK)董事長李書福就入股奔馳母公司戴姆勒(Daimler)指，是極具價值的投資機會，協同並非投資前提；與戴姆勒汽車的合作，視乎戴姆勒管理層的意願。

2月，李書福擁有的吉利集團宣布已通過旗下海外資金主體收購戴姆勒9.69%的股份，市值約為70億歐元(約676億港元)。李書福較早時指出，希望接觸戴姆勒的電動汽車與自駕汽車技術。

李書福解釋投資奔馳汽車公司是因為其「在所有的傳統汽車公司中最有未來，最具戰略眼光」，加上戴姆勒的分紅比銀行利息高得多，財務回報大，「是很好的上市公司和投資對象」。目前，吉利暫未有追加投資的計劃。

李書福表示，國內汽車企業要成為全球化企業，跨境併購是最快最好的轉型升級、提質增效的方式，吉利海外併購經驗改變以往中國企業用資本換技術的舊有模式，走出用技術和資本換市場的新路徑。

李書福認為，未來汽車就是高度智能化的輪式移動空間機器人，吉利要大力發展數字科技，持續推動綫上能力的形成。他稱，汽車行業正面臨創新機遇和挑戰，汽車企業單打獨鬥難以贏得戰爭，必須改變思維方式，通過協同與分享來佔領技術制高點。

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