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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          直得              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          精確              謚源     強生                
南璋     樺晟     富邦美債20年          點晶              東林     世坤                
勝昱     雙鴻     元大美債7-10          泰谷              欣厚-KY  萬國通              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          振維              友銓     新昕纖              
精確     寶得利   元大投資級公司債          大峽谷-KY          達威     光明                
宏易              元大中國債3-5          青雲              松崗     聚紡                
唐鋒              國泰5Y+新興債          撼訊              三圓     興采                
榮群              國泰1-5Y高收債          保銳              雙喜     直得                
天宇              合世              英格爾            力泰     泰茂                
新零售            易威              富驛-KY           理銘     至興                
力新              大江                                雅茗-KY  萬在                
恩得利            南璋                                亞都     長佳                
李洲              勝昱                                東凌-KY  大恭                
凱柏實業          飛寶企業                            關中     美琪瑪              
遠昇              精確                                隆中     致振                
及成              宏易                                時報     威潤                
鑫龍騰            唐鋒                                欣泰     唐榮                
和進              榮群                                         晉椿                
耀勝              天宇                                         世豐                
倚強              新零售                                       久陽                
鑫創              力新                                         尼克森              
廣寰科            恩得利                                       凌網                
點晶              李洲                                         李洲                
建舜電            凱柏實業                                     凱柏實業            
泰谷              遠昇                                         港建                
典範              及成                                         耀勝                
長天              鑫龍騰                                       至寶電              
益通              和進                                         錦明                
振維              耀勝                                         杭特                
鴻翊              倚強                                         幸康                
迎輝              鑫創                                         曜越                
欣厚-KY           廣寰科                                       重鳥鵬              
兆遠              點晶                                         泓格                
系統電            岱稜                                         東林                
世紀              建舜電                                       盈正                
華容              泰谷                                         晟楠                
建榮              典範                                         世紀                
立衛              長天                                         青雲                
天揚              益通                                         慕康生醫            
鈺創              振維                                         昇益                
合正              鴻翊                                         通泰                
金利              迎輝                                         三聯                
寶聯通            德微                                         合邦                
昇益              連展投控                                     業強                
凱鈺              欣厚-KY                                      九豪                
德宏              兆遠                                         訊達                
寬魚國際          環宇-KY                                      撼訊                
合邦              系統電                                       亞銳士              
萬旭              世紀                                         安碁                
驊宏資            華容                                         全譜                
久正              建榮                                         松崗                
上揚              立衛                                         沛亨                
全譜              天揚                                         迅德                
易通展            鈺創                                         倉和                
元隆              合正                                         光菱                
沛亨              金利                                         星雲                
九暘              寶聯通                                       三圓                
凱碩              昇益                                         士開                
全達              凱鈺                                         雙喜                
奧斯特            德宏                                         力泰                
福華              寬魚國際                                     理銘                
保銳              合邦                                         中連貨              
常珵              萬旭                                         安心                
立碁              驊宏資                                       燦星旅              
越峰              久正                                         高野                
士開              上揚                                         亞都                
志嘉              全譜                                         老爺知              
富裔              易通展                                       滿心                
燦星旅            元隆                                         德記                
富驛-KY           沛亨                                         關中                
劍湖山            九暘                                         誠品生活            
德記              凱碩                                         泰偉                
泰偉              全達                                         得利影              
華義              奧斯特                                       時報                
得利影            福華                                         琉園                
鼎創達            保銳                                         旭然                
花王              常珵                                         鼎創達              
邦泰              立碁                                         明揚                
                  越峰                                         綠河-KY             
                  士開                                         花王                
                  志嘉                                         欣雄                
                  富裔                                         欣泰                
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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