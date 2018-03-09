富智康:中國智能手機打入新興市場 毛利率承受巨大壓力

富智康(02038-HK)2017年度業績並不好看，盈轉虧，錄得股東應佔虧損5.25億美元，(2016年同期盈利1.38億美元)；不派息(去年同期股息連特別息派1.778美仙)。其中一項主要原因，是期內毛利率顯著受壓，中國價廉物美的智能手機大舉進軍新興市場，已對一眾手機製造商毛利率造成巨大壓力!

富智康2017年度收入表現理想，同比增長93.8%至120.8億美元；然而毛利卻下滑61.8%至1.3億美元。箇中原因，富智康代理主席池育陽有詳細分析。他表示，中國品牌積極打入印度等新興市場已經促使許多印度智能手機新手用戶 首次轉用智能手機，價格實惠並配備更高規格。最終可模糊高端與低端之間的界限，對手機製造商的毛利率造成巨大壓力。此外，由於機械行業產能仍然過剩，因此智能手機機構件銷售的毛利率無可避免轉差。

虧損另一原因，是富智康投資失誤。集團投資於印度Jasper Infotech Private Limited，期內錄得減值虧損高達2.03億美元。

第三大死因，則是拓展新業務經費不菲。池育陽稱，富智康現時面臨的最大挑戰，是為有關諾基亞品牌產品新手機TNS的製造及分銷業務，造成額外開支（如薪金成本、系統/流程授權費用及專業費用等等）。但目前產量過低，不足以帶動規模經濟；然而定價需要具競爭力及進取，集團新業務的毛利率在早期承受巨大壓力。期內集團的一般及行政開支升86.2%至近3.75億美元，就是要配合新業務發展。富智康期內錄得自由現金流出4.75億美元，主要由於經營活動的現金增加。資本負債比率由6.02%上升至8.11%。而員工數目大增24.3%至92,779名。

期內集團不派息(去年同期股息連特別息派1.778美仙)；每股虧損6.61美仙(去年同期盈利1.77美仙)。2017年集團業務增長主要來自亞洲業務，收入同比增長76.6%至102.42億美元，主要由中國品牌客戶(包括銷售至印度市場的中國品牌客戶)、印度客戶，一名國際品牌客戶進行的利潤率較低的系統組裝業務的增長，以及與一名主要中國品牌客戶的業務模式由純加工改為買賣有關的銷售增長。新興中國品牌憑藉具吸引力的定價及迎合本地市場的設計，繼續搶佔國際品牌的市場佔有率，及於飽和的中國市場維持可持續經營能力。然而低利潤的系統組裝業務拖低了盈利表現，期內亞洲業務盈利同比反而下跌了35.6%至2.37億美元。

展望2018年，池育陽認為將艱難重重，環球手機市場延續去年零增長的趨 勢。亞洲板塊繼續為集團 作出最大業績貢獻，而中國是亞洲板塊的焦點。隨著內地智能手機市場飽和，中國廠商之間的競爭將更加激烈，可預見客戶不斷要求集團降低價格。

應對競爭激烈環境，富智康於2018年1月宣布，決定注資約1億美元以應付印度業務擴張及撥付所需額外營運資金；並應對中國智能手機製造商已將戰場擴大至印度市場。另外，集團必須保持精簡，快 速作出業務及營運決策，並縮短新產品開發的週期時間，縮短產品上市時間。

富智康將繼續面臨客戶結構轉型的挑戰，並集中精力通過與中國品牌以及市場上其他新興企業開展更 多業務，多元化拓展客戶基礎，並將繼續投放資源提升其核心競爭力及研發能力，保持靈活性及競爭 力，向其客戶的供應鏈和整體業務方面提供與別不同的貢獻。在營運方面，集團將繼續提高效率。集團的自動化工程團隊將進一步在不同的製造工序中擴大自動化範圍。現時集團能夠處理更多樣化及小批量訂單；削減成本措施的速度必須快於價格下行的速度。

集團加強研發能力，於2017年12月集團 宣佈其擬註冊成立外商獨資企業（暫稱為富智康（南京）智能科技有限公司），注資總額約為1.2億美元；便擬用作手機相關軟體與硬體的開發、測試、系統集成、提供應用服務及相關技術服 務。

集團繼續向新業務投入成本及資源，提升集團整體能力，以支持新業務在全球推廣，並尋求生產具競 爭力產品的替代方法。有關業務投資及毛利率下行壓力無可避免將繼續令集團以及其盈利能力及利潤 率承受重擔。

基於上述種種原因，集團可能於截至2018年6月底止中期業績，錄得綜合淨虧損；預期有關TNS營運 新業務的成本將於2018年持續產生，且將繼續承受毛利率下行壓力；但不會於資本市場進行任何集資活動。

文: 周燕芬

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