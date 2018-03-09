青建國際(01240-HK)附屬36.4億港元投标Goodluck Garden發展項目

青建國際(01240-HK)公布，其全資附屬公司Qingjian Realty (Changi) Investment Pte. Ltd及Bohai Investments( Punggol Central )Pte. Ltd( 統稱為「買方」)已就購買名為Goodluck Garden發展項目的所有分層地段及共有物業提交投标，總代價為6.1億新加坡元(相當于約36.4億港元)，有關投标于2018年3月8日正式獲Goodluck Garden賣方(代表Goodluck Garden總業權超過80%)接納。

位于新加坡Toh Tuck Road第32、34、36、38、40、42、44及46号的Goodluck Garden為永久業權土地，總土地面積約為360,130平方呎。物業購買須待Goodluck Garden的賣方取得法定售樓令(及達成其他條款)後，方可作實。

該地盤計劃于完成物業購買後，用以重建為住宅單位，預期容積率約為1.4。

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