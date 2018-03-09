◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月09日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23927 5027 475.97 0059 富邦金融 15081 4973 303.26 0058 富邦發達 7390 4196 176.12 0051 元大中型100 11137 9500 117.23 0055 元大MSCI金融 34037 36654 92.86 00704L 台新MSCI台灣正2 4268 4878 87.49 0054 元大台商50 9324 12124 76.91 00707R 元大S&P日圓反1 4053 5355 75.69 00714 群益道瓊美國地產 3604 5567 64.74 0052 富邦科技 3736 6000 62.27 00702 國泰標普低波高息 8231 13688 60.13 0053 元大電子 3934 6988 56.30 00635U 元大S&P黃金 24068 44014 54.68 00698L 元大美債7-10正2 2770 5649 49.04 0061 元大寶滬深 194310 399616 48.62 00663L 國泰臺灣加權正2 2052 4309 47.62 00705R 台新MSCI台灣反1 3444 7315 47.08 00699R 元大美債7-10反1 2384 5714 41.72 00691R 兆豐藍籌30反1 2901 7106 40.82 00692 富邦公司治理 47060 120280 39.13 006206 元大上證50 65549 188778 34.72 008201 BP上證50 935 2749 34.01 006207 FH滬深 49451 150392 32.88 00657 國泰日經225 2141 6564 32.62 00667 元大韓國 1563 4929 31.71 00689R 國泰20年美債反1 1590 5389 29.50 00642U 元大S&P石油 28799 101821 28.28 00633L 富邦上証正2 144815 558958 25.91 00648R 元大S&P500反1 36635 144188 25.41 00639 富邦深100 76985 304903 25.25