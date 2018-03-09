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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月09日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23927      5027   475.97  
0059   富邦金融             15081      4973   303.26  
0058   富邦發達              7390      4196   176.12  
0051   元大中型100          11137      9500   117.23  
0055   元大MSCI金融         34037     36654    92.86  
00704L 台新MSCI台灣正2       4268      4878    87.49  
0054   元大台商50            9324     12124    76.91  
00707R 元大S&P日圓反1        4053      5355    75.69  
00714  群益道瓊美國地產      3604      5567    64.74  
0052   富邦科技              3736      6000    62.27  
00702  國泰標普低波高息      8231     13688    60.13  
0053   元大電子              3934      6988    56.30  
00635U 元大S&P黃金          24068     44014    54.68  
00698L 元大美債7-10正2       2770      5649    49.04  
0061   元大寶滬深          194310    399616    48.62  
00663L 國泰臺灣加權正2       2052      4309    47.62  
00705R 台新MSCI台灣反1       3444      7315    47.08  
00699R 元大美債7-10反1       2384      5714    41.72  
00691R 兆豐藍籌30反1         2901      7106    40.82  
00692  富邦公司治理         47060    120280    39.13  
006206 元大上證50           65549    188778    34.72  
008201 BP上證50               935      2749    34.01  
006207 FH滬深               49451    150392    32.88  
00657  國泰日經225           2141      6564    32.62  
00667  元大韓國              1563      4929    31.71  
00689R 國泰20年美債反1       1590      5389    29.50  
00642U 元大S&P石油          28799    101821    28.28  
00633L 富邦上証正2         144815    558958    25.91  
00648R 元大S&P500反1        36635    144188    25.41  
00639  富邦深100            76985    304903    25.25
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