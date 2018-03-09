時隔150年，中國GDP將很快再度超越西歐！

今年的政府工作報告指出，經濟增長目標依然是6.5%不變。中國經濟繼續維持中高速增長的同時，也一次次超越其它國家和地區的經濟總量。而下一個在GDP上即將被中國超越的地區，就是歐元區。

3月7日，彭博根據IMF和世界銀行等國際機構的數據預測稱，中國GDP將在2018年超越歐元區19國，達到13.2萬億美元，歐元區則為12.8萬億美元。

歐盟28國中（包括英國），有19國使用歐元，如下圖橙色所示。而其余9個國家雖然是歐盟成員，但依然保留自己的貨幣，不算在歐元區範圍內。

此次中國超過歐元區具有指標性意義，這是時隔150年之後，中國的經濟規模再度超越西歐。歐元區雖然不是一個國家，但其範圍大致和傳統的西歐吻合。

根據著名經濟歷史學家安格斯·麥迪遜（Angus Maddison）的研究成果，中國上一次經濟規模大於西歐，還是150年前的19世紀中葉。

下圖是1500-2000年間，全球各大區域的GDP占比。從1500年西方地理大發現開始（明朝中葉）至1820年前，中國的經濟總量一直大於西歐。

到1860年第二次鴉片戰爭後，中國經濟規模在全球的占比迅速減少。相反，在工業革命的發展帶動下，西歐經濟總量大幅增長，西歐國家GDP也開始了對中國長達150年的領先。但渣打銀行全球首席經濟學家David Mann表示，中國此次反超了西歐，（優勢）會一直持續下去。

實際上，麥迪遜從公元元年開始，回溯了過去兩千年全球各大經濟體的經濟規模，測算了世界各大國的歷史經濟占比。

從下圖可以發現，中國和印度在1820年前，一直是全球最大經濟體，是公元元年至1820年的歷史常態。而進入19世紀後，中國和印度經濟規模開始逐漸萎縮，西歐各國和美國開始崛起，並領先全球將近200年。

從1980年代起，中國經濟規模開始逐步覆蘇，回歸歷史常態。印度也有相應的恢覆，全球經濟的比重也就跟著發生變化。

目前，擁有中國、日本、印度、韓國和印尼的亞洲，在經濟規模上已超過北美和南美洲之和。亞洲開發銀行曾預計，2050年時亞洲的經濟將占全球經濟總量的一半。

David Mann表示，中國的增長軌跡有助於全球經濟恢覆到歷史常態，西方經濟體的比重僅在過去的150年裏超過了東方國家。

野村控股新興市場經濟主管Rob Subbaraman認為，中國19世紀前曾是世界上最大的經濟體，有著巨大的影響。目前，中國正重新崛起為一個經濟強國。

連續超過法國、英國、德國、日本和歐元區後，中國已經坐穩全球第二經濟大國的位置，前方僅有美國尚待超越。

若未來美國保持2%的年經濟增長率，而將中國增長率分為6.5%、6%、5.5%和5%來計算，中國經濟總量將分別在2028、2030、2031或2034年超越美國。

不過，在未來的經濟增長中，中國也將面臨一些困難和挑戰，如人口老齡化、債務問題、經濟轉型升級等。只有在經濟動能得以維持，且持續發現新增長點的情況下，上述推測才可能成為現實。

2017年，中國GDP約為12萬億美元，而美國GDP預計約19萬億美元，美國經濟總量仍是中國的1.6倍。

*本文來自華爾街見聞

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