腳出問題，身體亮紅燈

出處：康健雜誌 232 期

作者／林貞岑

圖片／鄭佳玲

足部問題引起疼痛、發炎、身體結構歪斜因而造成退化性膝關節炎、腰背痛等。

譬如常見足弓塌陷的人因缺乏支撐力，造成足內側肌肉緊繃疲憊疼痛，甚至影響腰背及肩膀。一旦腳不能動、行動受阻，長期不動血液循環變差，水腫、肥胖，焦慮、三高等慢性病問題接踵而至。

又譬如足部動脈阻塞造成血液循環不良的周邊動脈疾病（peripheral artery disease）也是中風或心血管疾病的警告，美國《預防（Prevention）》雜誌指出。

「足部問題愈早發現，治療效果愈好，」行健骨科診所院長朱家宏坦言，腳的神經肌肉回饋頻繁，輕度的足弓塌陷、韌帶鬆弛造成足底筋膜炎，可透過鍛練足部來緩解；但如果腳踝受傷嚴重或是關節變形，目前的手術治療也僅能部分復原。

甚且，足部離心臟最遠，血液循環差，像跟腱部分只有薄薄一層肌肉，缺乏保護，很容易受傷發炎退化，失去彈性。

足無力，現代人最大問題

為什麼腳會失去原有力量？專家歸結以下 4 大原因：老化、過重、生活習慣（如姿勢不良、久坐）以及穿軟鞋。

》老化

老化是不可避免的足部退化原因。足部會隨年齡而改變，年紀漸長，不但腳的尺寸變長變寬，韌帶肌肉組織也會鬆弛無力，就像開久的車，慢慢出現零件磨損狀況。

譬如足跟下軟組織變薄（腳踩地會刺痛）、足底筋膜彈性差、足弓塌陷無力變成扁平足，韌帶失去彈性，「承擔變化的能力少了，」曾任英國牛津大學骨科工程中心研究員、台灣大學醫學工程學研究所教授呂東武解釋，如果沒有好好保養，約莫 50 歲左右就可明顯感覺足部力量開始下降，韌帶鬆弛，約束力不夠，底盤不穩，不但足部容易受傷且易造成全身歪斜，如果沒有好好照顧以及訓練它，退化更快。

他也提到，除了年長，懷孕期間是另一個足部弱化的時期。因應懷孕、生產的需要，荷爾蒙的變化使全身韌帶組織變鬆弛，足部韌帶等軟組織受力加大，此時很容易發生足弓塌陷。

對策─做足部訓練可延緩退化。

對策─每年至少測量一次尺寸及足弓情形。鞋子太小、太緊就要換新；足弓塌陷則可以適當足墊提供支撐。

》過重

體重計的數字不只攸關健康，也加速足部退化。肥胖是造成足部問題的主因，足部長期承載過度重量，易造成組織結構彈性疲乏，就像鬆弛無彈力的橡皮筋，腳底的張力及壓力降低，足弓塌陷引起後天型扁平足，讓關節炎更加惡化。

而且在跑步及走路時，過重會讓足弓及後跟承受很大壓力，尤其女性先天足部構造小，負擔更重，因此 40～65 歲、體重超標的女性很常出現後天型扁平足。

對策─減重或維持標準體重。

對策─強化腳趾。強健腳趾能減輕過重造成的足部壓力。腳趾連結許多肌腱，經常刺激、活動，功能才不會退化、遲鈍，扮演好「第二心臟」的角色，把新鮮血液輸送回心臟，朱家宏說。

日本傳承 300 年的《養生訓》作者貝原益軒也很推崇腳趾運動，尤其天天穿鞋的人更要多加練習。如果坐久覺得腳麻站不起來，不妨動動腳趾，做一做腳趾彎曲及伸展動作來改善，通常可以優雅地站起來。腳趾運動也能解決抽筋問題。

對策─穿鞋墊分散腳部壓力。儘量選擇鞋跟有吸震力的鞋，如果覺得穿起來腳跟會痛，請不要穿它。

對策─伸展腳跟。爬山是個好方法，因為上坡路段可以伸展腳跟，朱家宏說。

●肥胖│世界衛生組織（WHO）建議，以身體質量指數（BMI）衡量肥胖程度，計算公式是【體重（公斤）÷ 身高（公尺）2】。建議成人 BMI 應維持在 18.5～24 之間，若 BMI≥24 屬於體重過重或肥胖。

》生活習慣─姿勢不良

「人體就像會動的 101 大樓，足踝是基石，不只要承擔大樓重量，也要面對來自地面的變化，」呂東武形容，因此足部要有足夠的彈性及韌性，而且走路時 40％的時間要靠單腳支撐全身，且多數時間身體並不在腳正上方，如同撐竿跳、也像歪斜的旗桿，腳踝要用 3、4 倍體重的力量才能維持身體平衡，如果姿勢不正、身體歪斜，加倍的力量全壓在 10 平方公分、如雞蛋大小的踝關節上。

譬如蹺二郎腿、躺著看電視、長期偏同邊工作造成身體歪斜不對稱，腳踝及足弓為了要保持軸心向前，甚至變形以適應歪斜，結果韌帶肌肉鬆弛退化、穩定度變差，不但容易受傷，還會造成足弓塌陷、拇趾外翻。

而且，身體為了平衡足底不穩定狀態，往往會把重心轉移，造成膝蓋彎曲、頭部往前的駝背姿勢，壓力分散到腰背部，甚至直接衝擊到頸椎，影響自律神經。

對策─改掉壞姿勢。不要蹺腳或站坐歪斜，利用物理治療復健或中醫手法矯正，讓身體回正。

對策─運動。運動可強化足踝及足弓。足踝及足弓決定定身體狀態，足踝有力可讓力量分配平均；足弓彈性好，「長骨刺機會低，」台北市立聯合醫院林森院區中醫骨傷科主治醫師邱榮鵬說。平時可以多做做足弓彎曲的動作如踩腳踏車、跑步等，強化足弓力量。

來源：《康健雜誌》2018 年 3 月

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