搶救腦中風　黃金時間打通血管少失能

出處：康健雜誌 232 期

作者／楊雅馨

圖片／康健雜誌

根據台灣中風登錄資料庫顯示，初發中風病人在中風 1 個月後每 5 人有 3 人失能、半年是每兩人有 1 個人失能。

一人中風，全家倒下。中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，衛福部 2016 年統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第 4 位，中風所造成失能的後遺症，更是導致成人殘障的主因之一。

跨科系醫療團隊才能快又準做出正確診斷

搶救中風，分秒必爭。即時和正確的診斷，有助於提高中風病人康復機率；延遲或錯誤，將影響病人身體功能，甚至造成失能、死亡。

彰基醫療體系中風中心執行長孫穆乾表示，中風需要「跨科系團隊合作」，包括急診檢傷分類、醫師問診、檢查，神經內（外）科和放射科醫師的評估、判讀影像、治療和照護，復健科醫師及早介入，專業的護理師、技術員和個管師等，彼此緊密聯繫。

特別是大血管中風，影像檢查是初步診斷的重要依據。雙和醫院副院長、台灣腦中風病友協會理事長胡朝榮說明，疑似中風的病人應在第一時間立即接受腦部影像學檢查如電腦斷層（CT）」，確定腦出血、腦梗塞或其他腦部病變。若 CT 不確定的，藉由「磁振造影（MRI）檢查」可以清楚腦梗塞部位和範圍，甚至使用「灌流磁振造影」來評估可以救活的腦部區域。

最短時間打通血管

完成腦部影像檢查後，確認腦中風應給予立即的治療，特別是大血管中風。然而，台灣醫療政策跟不上國外。

急性缺血性腦中風，若能愈早開始打通阻塞的動脈，神經傷害會愈少，失能程度愈低。

在台灣，腦中風急性期 3 小時內，使用靜脈內注射溶栓劑 rt-PA 治療（溶栓治療）的病人，卻只有不到 5％。胡朝榮認為，除了民眾對中風的警覺性低，簽署治療同意書延宕也拖慢治療，原因是：

１／同意書的取得需要病人或家屬簽章，但常會出現聯絡不上家屬的窘境。

２／在解釋同意書的同時也耽誤不少時間。

為爭取時間，澳洲、德國已經取消必須簽靜脈溶栓同意書的規定。在台灣，彰化基督教醫院設計「靜脈溶栓治療的衛教單張」，利用表情符號圖示說明，讓病人、家屬在第一時間一目了然。

此外，如果病人對靜脈溶栓治療沒有反應，需要用器械介入（即動脈取栓），這樣的設備、專業醫療團隊並不是每家醫院都有。法令規定也影響中風的照護，在國內，經常要求救護車把中風病人送到最近的醫院，而不是最適當的醫院。以新北市為例，目前只有雙和醫院、亞東醫院、淡水馬偕醫院和慈濟新店醫院。病人若送錯醫院必須要再轉送到合適的醫院，可能因此錯過黃金治療期。

治療每快一步，病人就少一些失能的風險。孫穆乾嚴肅表示，已開發國家早就把靜脈內注射溶栓劑 rt-PA 治療時間放寬到 4.5 小時，國內卻始終維持在 3 小時。在動脈取栓方面，美國心臟協會和美國中風協會已經將治療「時間窗」延長至 16 個小時，而台灣取血栓的黃金時間仍限縮在 8 小時，這些都要即刻修正與討論。

中風 48 小時後開始復健

當病人搶救回來，就輪到復健科團隊上場。一般而言，只要病情穩定，神經學上沒有繼續惡化現象，病人在中風 48 小時後應該開始復健，預防併發症的發生、加速復原速度。

急性腦中風的病人的復健計劃，可分為急性期（加護病房、急性住院期）、急性後期（亞急性）、慢性期（居家醫療）等。

來源：《康健雜誌》2018 年 3 月

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