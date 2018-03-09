陶曉清：我開始接納自己也能調皮、撒賴

出處：康健雜誌 232 期

作者／宛家禾

圖片／黃菁慧

俐落銀髮、紅上衣，從容踏進咖啡廳，陶曉清迎面走來。沒有單一頭銜可以稱呼她：廣播金鐘獎「特別貢獻獎」得主、詩人余光中眼裡的民歌之母、「牽手之聲」網路電台台長，近年又多一個—心理諮商師。

46 歲那年，陶曉清首次負笈加拿大海文學院（Haven Institute）攻讀諮商與心靈成長課程，之後陸續進修，64 歲正式取得畢業證書，成為合格心理諮商師。

修習心理課程之後，一股對己慈悲的能力緩緩流入陶曉清的生命，儘管知名音樂人黃韻玲仍形容她「充滿挑戰、冒險、不妥協」，中廣老同事楊嘉也說她「充滿戰鬥力」，但在此同時，她漸漸學會休息、求援，甚至容許一丁點的不完美。72 歲了，現在的她活得比過去任何時刻自在。陶曉清接受《康健雜誌》專訪，談家庭、心靈成長課程對她潛移默化的轉變，與罹癌後的領悟。

Ｑ：談談罹患癌症的心境？

我媽媽、妹妹都罹癌，父親也是癌症過世，當摸到硬塊，就知道輪到我了，所以省掉「為什麼是我！」那種心境。當然，那幾年確實把自己搞得太忙，沒有好好照顧身體，提供癌細胞可以活躍的機會。我曾想，可能家裡水質不夠好、或自己飲食不當心，什麼都可能，但癌症的發生不是單一原因，後來就不再鑽牛角尖，既然發生，面對就好。

我們得癌症的人，或者胃潰瘍、慢性疼痛、過敏症的人也是，身體會用疾病強迫自己要休息。這件事情我直到去加拿大上憂鬱症治療課程時，才明白。

老師問：得憂鬱症有什麼好處？一開始沒人能想到，討論後慢慢有人說，「我好像可以不必管別人的事了」、「我可以不負罪惡感地休息」、「我終於知道誰真正愛我」。得癌症不也是這樣嗎？

Ｑ：不負罪惡感的休息，對中年人似乎有點難？

我建議，第一，釐清自己罪惡感的來源。從小到大，我們被灌輸許多信念，比方要有責任感。以憂鬱症患者來說，通常非常敏感、有責任感與完美主義傾向，罪惡感正來自於此。

舉例來說，有些主婦認為，好太太「應該」要為家庭省錢。當你想去按摩放鬆，又想到需要花錢，帶著罪惡感去按摩，能放鬆嗎？帶著罪惡感去做任何事情都是折磨。所以要清楚自己的價值觀，此刻是錢、還是按摩比較重要？如果答案是錢，就犧牲按摩；如果是按摩，開心付錢，才能享受。

第二，適時求援。我過去認為只要是該做的事情，就全部要做到、親力親為，把自己累翻也不求援。我先生說你命真好，沾枕就眠，事實上我是累得不得了。後來漸漸明白，我是可以求援的。

Ｑ：投入心靈成長領域，對你最大的幫助為何？

一則，我發現以前想維持完美的形象實在可笑，我們只有盡可能做到最好。當我意識到自己不可能完美，大大鬆一口氣，開始接納自己有時可以懶惰、調皮、撒賴。當然，我還是很嚴謹，但已經能夠學著放自己一馬，這同時也放了身邊的人，是很重要的收穫。

再則，我意識到自己是討好型的人。我是長女，被爸媽期待要照顧弟妹，犧牲奉獻、迴避衝突。我非常會察言觀色，這沒有不好，但有時候很累。

投入心靈成長後，我明白要量力而為，以前當別人對我有所要求，我不假思索就說：「好啊！」，或者，因為一件事情很有意義，所以我「應該」去做它。

我在心理課程中學到立界線，學會更仔細地評估時間、能力、本身對這件事情的喜歡程度，排列優先順序，不再所有事情一視同仁。

來源：《康健雜誌》2018 年 3 月

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