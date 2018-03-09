帶爸媽看病，別忘了問這題！

出處：康健雜誌 232 期

作者／謝曉雲

圖片／陳德信

冬去春來，天候不甚穩定，家中長輩的健康又開始令人憂心。早晚溫差大，已有高血壓、糖尿病、高血脂等心血管疾病的慢性病患者，稍有不慎極易引發嚴重病變。一旦發現爸媽的活力、精神狀況與平日有異，如倦怠、胃口變差，甚至有睡不好、忘東忘西、走路不穩等問題，也都是健康警訊，千萬別輕忽。門診時間往往有限，陪爸媽看病有哪些重點要注意？如果病況不樂觀、可能要動手術，何時該詢問第二意見？

在三、五分鐘看診時間裡，要做出正確診斷和治療，除了仰賴醫生的經驗，病人也要事前做好準備，並問對問題。

就診前的準備

身心功能良好，行動自如、溝通沒問題的長輩可自行就醫，否則建議子女（或主要照顧者）陪同父母看病，協助表達。

「最好是同住、或經常和老人有互動的家人一起來，這有助於了解老人家平時的生活情狀，」彰化基督教醫院高齡醫療整合中心主任黃俊雄說。

黃俊雄進一步解釋，病人的飲食、如廁、睡眠、白天活動情況等生活細節，是幫助醫生診斷的重要資訊，通常一個人的作息有規律性，如果作息突然改變，需要找出原因，其中可能隱藏了健康問題。再者，有時候老年病人並不一定需要藥物和治療，而是要調整作息，就能改善很多問題。

建議就診前做好這些準備：

●準備好父母疾病的相關資料，例如病歷、病史、其他醫生的診斷說明、影像檢查結果（如 X 光、磁振造影、電腦斷層）等。病歷可以到各醫院的病歷室申請，不需要掛號或透過醫生。

●藥物紀錄，包括藥物史、藥物過敏史、目前正在服用的藥物，不論是處方藥、成藥或中藥（需要時可帶著藥袋和包裝）、營養補充品、健康食品等。順便記下爸媽的服藥情況，例如一直按照醫囑規律服藥，或者經常忘記吃藥、藥吃吃停停等。

●健檢報告，如果最近一兩年有參加社區老人健檢，或自費的私人健檢，可以將檢查報告一併帶去就診。

●幫父母準備一本筆記本，裡面可記錄最近 1 個月的：

１／生活情況，如飲食、睡眠、活動、上廁所、社交、情緒狀態等。

２／病情變化，如哪裡不舒服？不舒服的地方在身體哪個部位？痛多久了？什麼時候開始的？一直持續疼痛嗎？疼痛有變化嗎？怎麼樣做情況會變好或變壞？

●利用健保署的「健康存摺」，裡面有記載個人最近 3 年的就醫資料，包括藥物紀錄，就診時可提供醫生參考。

來源：《康健雜誌》2018 年 3 月

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