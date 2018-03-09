泌尿科名醫解答／年過５０，攝護腺肥大、勃起障礙找上門？

出處：康健雜誌 232 期

作者／李奕昀整理

圖片／陳德信

年過半百的熟男對泌尿方面的困擾，往往羞於啟齒，可是一旦發作起來，身體難受不說，輕則解尿滴滴答答，重則有結石令人坐立難安、痛不欲生；再不然就是「蒟蒻男」，性生活不美滿。台北榮民總醫院泌尿部科主任盧星華，擁有豐富的臨床經驗，從預防、治療到保健，來談談熟齡男士最常見的困擾。

攝護腺肥大，小便尿不乾淨

60 多歲的王先生抱怨自己不停漏尿，有如尿失禁，其實是因為攝護腺肥大合併尿貯留造成「尿不出來」的症狀。由於攝護腺肥大，尿液積在膀胱排不出來，但因尿液超過膀胱負荷量，使得肌肉鬆弛，小便滴滴答答，讓他以為是漏尿。

台北榮民總醫院泌尿部科主任盧星華後來幫他導出 2400cc 的尿，王先生頓覺輕鬆不已，導尿後讓膀胱休息一陣子，恢復收縮能力，再針對攝護腺肥大給予手術治療，漏尿情形才獲得解除，且排尿恢復暢快。

盧星華表示，攝護腺肥大是不少 50 歲以上男性的煩惱。將近一半的 50～60 歲男性有此毛病，到了 80、90 歲，攝護腺肥大者超過九成。基本上，男性年紀愈大，愈容易有攝護腺組織增生而變得肥大的問題。

正常的攝護腺有如栗子般大小，長在膀胱後面，如果肥大起來，約像桃子或梨子般大。至今醫學界也還不清楚其發生原因及機轉，可能是荷爾蒙變化，造成攝護腺細胞增生的結果，也就是所謂的腺瘤。

攝護腺肥大的症狀其實很明顯，小便時尿柱變細、無力、疼痛、斷斷續續或有總是尿不乾淨的感覺，或也可能尿不出來、次數增多、夜尿好幾次、失禁，甚而影響睡眠品質，年長者也容易因半夜起床跑廁所而跌跤。

攝護腺肥大一定要開刀？

盧星華表示，萬一有攝護腺肥大問題，可先採取藥物治療，分為兩種：甲型交感神經阻斷劑、男性荷爾蒙抑制劑。

如果藥物效果不好，或是攝護腺體積很肥大，才要考慮採取手術。目前有傳統經尿道攝護腺刮除手術（TURP，已較少用）、經尿道二極電刀攝護腺刮除手術、雷射攝護腺汽化或切除手術。

攝護腺手術後，仍有少數人可能復發，還是需要追蹤檢查。術後 3 個月內，避免騎腳踏車、機車、蹲太久或溫水坐浴，也應避免上下樓梯及跑步等劇烈運動。

來源：《康健雜誌》2018 年 3 月

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