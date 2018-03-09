出處：康健雜誌 232 期

作者／楊雅馨

圖片／林后駿

強化琺瑯質牙膏經過特殊設計，不僅可以維持牙齒的健康、使其更堅固，並提供更好的保護，還能讓貝齒不會受到飲食危害，真有如此神奇？

原理：把微小的孔填蓋起來

琺瑯質又稱為「牙釉質」，是人體最堅硬、礦化程度最高的組織，雖然堅硬卻也怕磨耗、刷耗、酸蝕。

桃園長庚紀念醫院牙科系一般牙科主治醫師張晏祥指出，物理刺激譬如刷牙刷得太用力、喜歡咬硬的東西如冰塊、檳榔、或常吃粗纖維的食物；化學性刺激好比愛喝檸檬汁、紅酒等酸性飲料，及胃食道逆流等，都會造成琺瑯質受損。

其次，人的口腔環境是一種脫鈣到再鈣化的動態模式，台大醫院牙科部主治醫師楊湘進一步解釋，從好牙到一口爛牙，得經過無數次的拉扯，也就是「去礦化（脫鈣）」、「再礦化（再鈣化）」的過程，比賽這兩者誰佔優勢，產生的結果。

牙釉質主要的成分是鈣質與磷酸鹽，當口中環境偏酸時，透過在電子顯微鏡下觀察牙釉質會看到細微的孔洞，這些微觀的變化則是牙齒崩解（即去礦化）的開始，慢慢地隨著時間拉長，當牙釉質軟化到一定的程度，牙面容易崩解、產生蛀洞。

「在極細小的去礦化時，透過含氟牙膏或含鈣磷成分的牙膏，是可以修補牙釉質，」楊湘說，事實上，唾液裡的鈣、磷的也能讓牙齒達到再礦化的作用。換句話說，如果口腔健康，口水就可以修復琺瑯質傷害。但是她也強調，一旦形成蛀洞，靠牙膏把牙釉質重新復原，則絕無可能，得經由牙科復形及牙冠膺復來幫助修復蛀蝕牙齒。

張晏祥則嚴正提醒，想要牙釉質再礦化，有一個重要前提，牙齒必須維持在健康的狀態下，如果已出現嚴重磨耗的現象，牙齒將無法再礦化。

琺瑯質受損看得到？

正常的琺瑯質跟玻璃一樣呈透明的顏色，當看到牙齒變不透明的白、粉粉的，怎麼刷也刷不掉，或者呈現均勻的愈來愈黃，就要小心了，代表琺瑯質可能已經開始受損。

來源：《康健雜誌》2018 年 3 月

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