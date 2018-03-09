中外運航運(00368-HK)去年轉賺3227萬美元末期息美仙

中外運航運(00368-HK)公布，截至2017年12月31日止全年股東應佔溢利3227.1萬(美元.下同)(2016年度虧損2.3億元)，每股盈利0.81仙，擬派發末期息0.38仙(相當於3港仙)。公司收益為10.06億元，按年增19.6%。

展望2018年，世界經濟形勢依然複雜多變，但國內外經濟有望繼續保持穩定復蘇勢頭，世界貿易增長有望加快，總體上延續穩中向好的趨勢，為航運市場進一步恢復奠定良好基礎，但同時不確定因素猶存，集團對2018年市場表現保持謹慎樂觀態度。

乾散貨市場方面，宏觀經濟向好，將帶動大宗商品海運需求增長。此外，隨著中國「一帶一路」倡議的逐步推進，沿線國家巨大的基建發展為市場提供龐大商機，為乾散貨市場注入新的增長動力，但新船訂單再度增加，將對市場形成新的壓力。集裝箱市場方面，預期亞洲區域內經濟增速保持高於世界總體水平，支持亞洲區域內集裝箱海運需求繼續上升，市場競爭格局相對穩定，預期運價有望維持穩中略升態勢。與此同時，外部環境存在一定不確定因素，如地緣政治風險、貿易保護主義抬頭、燃油價格波動均有可能對集團經營表現帶來一定影響。

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