騰訊創始人 陳一丹42歲退休辦學

不少人夢想在40、50歲提早退休，享樂歎世界，但騰訊創始人之一的陳一丹，在42歲退休時，選擇開展第二事業，全身投入慈善工作，推動教育發展。 他認為，在科技發展下，新一代須具備跨學科能力、創新精神，亦應學習科技如編程，而人品培養亦不可忽視。他多年來身體力行培育人才，包括在內地辦大學，邀科企巨頭如騰訊、華為合辦課程，訓練行業精英，又創立中小學，以創新方法教學，讓學生走出課室，取代單純應試。 外表沉穩踏實的陳一丹，談起教育語氣激昂起來。他坦言，對教育的執着源於家庭的影響，其祖母目不識丁，卻深明知識改變命運，盡一生之力供養父親讀書，「爸爸當時成為該條村第一批大學生，之後一家赴城市發展。」 故此，在廣東惠州出世的陳一丹，成長地反而是深圳。祖母在陳一丹的成長過程中，不時勉勵他努力學習、與人為善，潛移默化下，他亦重視教育。陳認為，「教」是培訓學生技能，而「育」則是培養其品格、正向價值觀，兩者相輔相成。 隨科技浪潮逐漸逼近，陳直言未來或有許多職業將被取代，尤其是重複性工作，其後因生產力提高，社會資源、物質財富增多而衍生新工種，故人們需要具備終身學習的能力，而未來人才須有跨學科能力、創新精神，科技亦是重要工具，如程式編碼，「以前讀書人識字是正常，代表有文化，但未來編碼亦可能是，非只是計算機專業的人士才懂。」 為此，陳一丹自2009年開始投資湖北大專院校「武漢學院」，該學院其後轉為非營利私立大學，專門培育行業領軍人才。他們與企業合辦課程如「騰訊精英班」，培養軟件工程專才，當修畢4年課程並通過考核，可獲優先推薦入騰訊。 建校實踐理念 創辦一丹獎鼓勵 該學院另與華為、英國皇家特許會計師協會合辦網絡工程、會計學等課程，更會邀請企業高層擔任應用專業教授，包括騰訊首席財務官羅碩瀚、搜狗行政總裁王小川等。陳指出，課程開發、編排，企業均有份參與，讓課堂的知識不止是理論，也可以應用。他去年更擔任學院的校董會主席。 2013年陳一丹創辦中小學「深圳明德實驗學校」，同樣體現其教育理念，主張全人發展，應用創新授課方式，非單純應試。據其網站，該校小學必修課程的思想品德課，讓學生參與植樹，學習愛惜大自然，另有種菜等活動，亦有編程班供選修。 陳一丹前年捐出25億港元，在港創辦「一丹獎」，資金由獨立基金會管理，每年以6,000萬元獎勵推動教育創新的人士。獎項首屆接獲近90個國家、近千個提名，最終選出兩名優勝者，而今年的一丹獎已接受提名，本月底截止。 來源：經濟日報

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