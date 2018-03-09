【IPO追蹤】騰訊系同程藝龍 擬港上市籌117億

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據《華爾街日報》報道，內地網上旅行服務商同程藝龍擬來港掛牌，集資額高達10億至15億美元(約78億至117億港元)，預期在今年下半年上市。 同程藝龍由騰訊(00700-HK)和攜程分別支持的兩家在線旅行服務商合併而成；藝龍曾在美國上市超過10年，2016年獲對手攜程入股後遭私有化。知情人士表示，騰訊和攜程目前是同程藝龍的兩大股東，共持有約45%股權。 外電引述知情人士稱，儘管同程藝龍未披露盈利數據，但擬定的IPO融資規模，反映其估值達數十億美元。公司客戶大多來自騰訊旗下微信和QQ，管理層冀依託攜程龐大的供應商團隊進一步擴張業務，加強資源整合，提升股東回報率。 另外，路透旗下IFR引述知情人士透露，內地直播平台映客直播計劃今年赴港掛牌，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。中金公司、花旗集團及德意志銀行正負責該上市計劃。 除映客外，兩家內地直播平台虎牙及鬥魚亦計劃年內上市，其中，虎牙擬在美國掛牌集資逾2億美元(約15.6億港元)；鬥魚則有意在港上市，市傳集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，該公司昨日公布再獲股東騰訊投資6.3億美元。鬥魚創始人兼CEO陳少杰在朋友圈宣布，完成新一輪6.3億美元融資，是由騰訊獨家投資。騰訊在2016年3月向鬥魚投資1億美元，紅杉資本亦有份參與。