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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月08日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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群益臺灣加權反1 FH香港正2 元大中型100          利勤              昶和     大飲     元大台灣50正2   
味全     富邦NASDAQ正2 富邦科技          信昌化            大統染   天仁     映泰       
宏洲     富邦NASDAQ反1 元大台商50          佳大              海悅     宏亞                
嘉裕     正道     富邦摩台          海光              銘旺科   立益                
東華     友旺     富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和                
大東     同開     富邦金融          首利              統領     大統染              
立益     悠克     元大MSCI台灣          威盛                       錩泰                
佳和              永豐臺灣加權          映泰                       元禎                
昶和              國泰日經225          承啟                       展宇                
三洋紡            元大日經225          統懋                       海悅                
瑞利              元大美債7-10正2          麗臺                       隴華                
樂士              元大美債7-10反1          智原                       麗臺                
正峰新            富邦歐洲          蔚華科                     世芯-KY             
億泰              FH彭博高收益債          嘉威                       拓凱                
毛寶              FH彭博新興債          世芯-KY                    傳奇                
燁興              味全              捷泰                       東科-KY             
中鴻              宏洲              和椿                       迎廣                
聚亨              嘉裕              杜康-DR                    華友聯              
千興              東華              陽光能源-DR                   裕豐                
威致              大東                                         皇昌                
首利              立益                                         潤弘                
麗正              佳和                                         華園                
東訊              昶和                                         遠雄來              
華泰              三洋紡                                       夏都                
茂矽              如興                                         新天地              
錸德              瑞利                                         欣欣                
廷鑫              樂士                                         統領                
倫飛              正峰新                                       阿瘦                
威盛              億泰                                         晨訊科-DR            
銘旺科            毛寶                                         一零四              
統懋              燁興                                         新海                
翔耀              中鴻                                         秋雨                
太空梭            聚亨                                         欣高                
新利虹            千興                                         台數科              
華映              威致                                         南六                
吉祥全            首利                                         基勝-KY             
憶聲              麗正                                         威宏-KY             
科風              東訊                                         波力-KY             
建碁              華泰                                         政伸                
和鑫              茂矽                                         吉源-KY             
力特              錸德                                                             
喬鼎              廷鑫                                                             
正達              倫飛                                                             
晟鈦              威盛                                                             
新世紀            銘旺科                                                           
誠創              統懋                                                             
嘉威              翔耀                                                             
力銘              太空梭                                                           
亞太電            新利虹                                                           
達能              華映                                                             
清惠              吉祥全                                                           
慧友              憶聲                                                             
捷泰              科風                                                             
互億              建碁                                                             
天瀚              和鑫                                                             
迅杰              力特                                                             
華上              喬鼎                                                             
元晶              正達                                                             
華冠              晟鈦                                                             
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              創意                                                             
日勝生            誠創                                                             
台船              嘉威                                                             
東森              力銘                                                             
台南-KY           亞太電                                                           
康師傅-DR          達能                                                             
聖馬丁-DR          清惠                                                             
神州-DR           慧友                                                             
耀傑-DR           捷泰                                                             
同方友友-DR          互億                                                             
晨訊科-DR          天瀚                                                             
友佳-DR           迅杰                                                             
陽光能源-DR          華上                                                             
精熙-DR           元晶                                                             
中福              華冠                                                             
雷虎              富鼎                                                             
中視              裕豐                                                             
秋雨              寶徠                                                             
慶豐富            日勝生                                                           
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  京城銀                                                           
                  台南-KY                                                          
                  富邦媒                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
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