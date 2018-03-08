深交所王建軍：建議修改公司法 完善雙重股權結構

今年“兩會”期間，政商兩界代表圍繞新經濟企業在A股上市的話題互動頻繁。作為未來“獨角獸”企業們IPO的主戰場之一，深交所對此也積極回應。首次當選全國人大代表的深交所總經理王建軍在兩會上提交議案，建議修改《公司法》，完善雙重股權結構的法律制度供給。

這被市場認為是在給即將開閘的新經濟企業IPO做鋪墊。3月8日，王建軍表示，深交所已經基本完成了迎接“獨角獸”企業的規則準備。同日，富士康工業互聯網股份有限公司首發申請獲得通過，A股“獨角獸”元年的大幕正式拉開。

王建軍建議，修改《公司法》第103條關于“一股一權”的規定，改為“所持每一相同種類股份有相同表決權”，同時修改第131條，授權國務院制定細化性的配套制度。整體而言，該議案建議變單一的“一股一權”普通股為多樣的“同股同權”類别股，為公司融資與治理提供更多選擇。

具體建議是，第103條第1款修改為“股東出席股東大會會議，所持每一相同種類股份有相同表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權”，第131條修改為“國務院可以對公司發行本法規定以外的其他種類的股份，另行作出規定并制定相關配套制度”。

第103條的修改建議旨在解決“一股一權”對于新經濟企業的約束。通過將原來一概規定“一股一權”，轉變為與《公司法》第126條“股份的發行，實行公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利”相一緻的“同股同權”，修改後的法條既不影響公司法實踐中仍以普通股為主流股權結構，又為設置不同表決權股的雙重股權結構預留制度空間。

相關配套制度的制定方面，王建軍建議建議參考國務院2013年出台的《關于開展優先股試點的指導意見》(國發〔2013〕46号)，由國務院以出台相關指導意見的形式發布，同時明确在科技創新型企業和國有企業中進行雙重股權制度試點，并由國務院授權證券監督管理機構在IPO審核過程中結合公司的具體情況予以核準與适用。

2017年12月，港交所就拓寬香港上市制度正式擬定發展方向，未來“同股不同權”企業、尚未取得收入或利潤的初創公司將獲得上市機會，已經在海外上市的企業赴港二次上市也將獲得便利。這不僅是香港資本市場近二十多年來最重大的一次上市改革，也進一步迫使國内資本市場各方加緊思考應該如何留住本土新經濟企業。

港交所早前對香港上市制度進行了全面檢讨，發現當中存在若幹不足之處，尤其在吸引新興産業及創新型公司方面，削弱了香港相對于全球其他主要上市地的整體競争力。深交所也面臨着同樣的問題，一方面國内的“獨角獸”企業不斷赴境外上市充實“别人家”的資本市場，另一方面衆多擁有發展潛力的本土科技創新企業囿于相對保守的審核标準無法得到資本市場的充分支持。

王建軍認為，現行《公司法》關于股份公司股東表決遵循“一股一權”的規定，限制了以超級表決權股為代表的雙重股權結構的運用，制約了新經濟的發展，導緻境内雙重股權架構企業隻能到境外發行上市。

事實上，無論是港交所“同股不同權”的安排，還是深交所“同股同權”類别股的建議，表述不同但本質均是希望資本市場能夠适應實體經濟、實體企業發展中出現的新特點。這表現為，

大量新興公司，在傳統的“資合性”基礎上，還具有一定的“人合性”色彩，對于股權融資與控制權穩定的平衡需求較為強烈。

雙重股權結構除一股附着一個投票權的普通股外，還設置了一股附着多票的超級表決權股或無表決權普通股等特别股，能夠避免公司上市後的控制權稀釋，契合了新經濟公司的上市訴求。因而，美國等提供此類制度安排的資本市場，往往更受新經濟、新科技企業的青睐，一些境外交易所也在嘗試允許雙重股權結構企業上市。

從資本市場建設層面看，完善雙重股權結構制度供給有助于增強資本市場服務實體經濟的能力，提高A股市場的國際競争力與吸引力，使境内資本市場成為中國新經濟的主場，使投資者能有更多機會參與我國新興産業，進而真正形成“融資功能完備、基礎制度紮實、市場監管有效、投資者合法權益得到充分保護”的多層次市場體系。

近期政商兩界代表對此頻頻發聲，國務院總理李克強作政府工作報告時提出，“支持優質創新型企業上市融資”。證監會副主席姜洋表示，“會出台措施支持新經濟企業上市”。證監會副主席閻慶民也表示，“證監會對新經濟企業上市制度改革有很多創新”。出席兩會的馬化騰、李彥宏、劉強東等“獨角獸”企業掌門人也積極表態支持。

根據證監會系統2018年工作會議透露的工作重點，服務科技創新將成為繼服務實體經濟之後的又一工作重心。具體來看，IPO常態化的監管定力不變，穩步推進股票發行制度改革，增加制度的包容性和适應性，加大對“四新”即“新技術、新産業、新業態、新模式”的支持力度，加快完善支持科技創新的資本形成機制。

另一方面，證監會將努力提升交易所市場的覆蓋面、包容性和承載力，研究新型融資工具的制度安排，為創新驅動引領示範型企業上市，以及優質境外紅籌公司回歸國内市場創造條件。同時，深化内地與港澳市場互利合作、支持優質台資企業在大陸上市、紮實推進“滬倫通”等與此相關的對外開放重大措施也值得期待。

來源：財經網

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