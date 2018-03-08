去年全球超級富豪人數增10% 亞洲富豪占比全球第二高

北京時間8日路透中文網訊，國際房地産顧問—萊坊周四發表報告稱，2017年超級富豪人數上升10%，亞洲取代歐洲成為超級富豪人數第二高的地方，其中日本以擁有9，960名超級富豪成為亞洲之冠，其次分别是中國内地和中國香港。

萊坊2018年《財富報告》的調查顯示，去年全球超級富豪(資産淨值達5，000萬美元或以上的人士)總數達至129，730人，總財産達26.4兆(萬億)美元。超級富豪人數增長速度明顯比過去五年快，2012年至2017年錄得18%的累積增幅。報告預計，到2022年亞洲的超級富豪人數將進一步上升55%，達至55，740人。預計在2017年至2022年期間，中國内地的超級富豪人數增長最強勁。

萊坊亞太區研究部主管Nicholas Holt表示，2017年是亞太區增長相對強勁的一年，這在亞太區富豪人數增長中反映出。盡管全球面臨很多不利因素，例如利率上升，以及貿易局勢緊張，相信亞太區在2018年將進一步增長，財富通過新技術相關行業而積累。

報告指，中國香港超級富豪人數的占比為全球第二高，每10萬人就有70名超級富豪。2017年，中國香港有5，140名超級富豪，而中國内地則有8，800名。摩納哥以每10萬人口中有129名超級富豪排名第一位，瑞士有44位超級富豪位列第三位。

物業是香港投資者最主要的投資類别，占投資組合的47%，比例在亞洲排名第一。

萊坊董事及大中華區研究及谘詢部主管紀言迅表示，中國内地實施資本控制，但去年中國香港繼續吸引來自内地的投資者和資金。中國香港不僅成為投資的主要門戶市場之一，而且已成為全球最大的資本輸出地區。

萊坊預計中國香港2018年豪宅平均樓價按年上升7-8%，增幅為全球第二，僅落後于第一位巴黎的9%的升幅。

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