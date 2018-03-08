13%優存要被砍台土輸銀工會聯合抗議 財部這麼回應

由於不滿國營行庫 13% 優存改革，台灣銀行、土地銀行及中國輸出入銀行工會 8 日出面抗議，強調不接受財政部未與工會協商即片面提出方案，並應提出具體配套。對此，財政部也回應，近期內將與國營銀行工會盡速協商，預定 3 月底前充分溝通後，陳報行政院核定，共創雙贏局面。

財政部近日邀集台銀、土銀與輸銀 3 家國營行庫董總開會，討論國營行庫 13% 優存，擬出初步方案，3 家國營行庫退休員工的 13% 優惠將逐年調降至 6%，並設定最低生活保障，即以 300 萬元為分界點，300 萬元以內仍可維持 13%，超過 300 萬元部分，擬分 6 年調降，第 7 年將降至 6%。

不過，台銀、土銀與輸銀工會 8 日召開聯合記者會，強調國營行庫退休制度改革，應符合誠信原則、留住人才及信賴保護，國營行庫員工支持合理改革方案，但不能接受財政部多次承諾會在提出版本前與工會協商，卻多次毀約，甚至透過媒體放話提出改革方案，破壞互信基礎。

工會還指出，年輕世代退休制度是政府欠缺考慮的一塊，工會長期主張提升薪資與優化退休制度，但改革後，國營行庫員工退休金不如泛公股行庫，淪為業界笑柄，如何為國家留住人才、為國家創造獲利？呼籲財政部應尊重勞工、尊重工會，變更勞動條件應主動協商。

對此，財政部則回應，國營行庫員工優存改革事宜，是依 2017 年國家年金改革方案及 2016 年 12 月 28 日立法院決議辦理，財政部參酌公教人員年金改革作法，並考量國營銀行須與同業競爭，留才、攬才至關重要，乃研議相關改革方案，通盤檢討，預定於 3 月底前，正式與各國營銀行工會充分溝通後，陳報行政院核定實施。

財政部還說，有關國營銀行員工優存改革相關方案尚未公布，自無違反誠信或破壞互信基礎問題，財政部向與國營銀行工會維持良好溝通管道並充分考量員工立場，且維護員工權益，近期內將與國營銀行工會盡速協商改革事宜，以利推動相關改革，共創雙贏局面。



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