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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月07日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 FH香港正2       元大中型100       利勤              昶和     大飲     元大台灣50正2
味全            國泰臺灣加權正2 富邦科技          信昌化            大統染   天仁     映泰
宏洲            富邦NASDAQ正2   元大台商50        佳大              海悅     宏亞
嘉裕            富邦NASDAQ反1   富邦摩台          海光              銘旺科   立益
東華            正道            富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和
大東            友旺            富邦金融          首利              統領     大統染
立益            同開            元大MSCI台灣      威盛                       錩泰
佳和            悠克            永豐臺灣加權      映泰                       元禎
昶和                            國泰日經225       承啟                       展宇
三洋紡                          元大日經225       統懋                       海悅
瑞利                            元大美債7-10正2   麗臺                       隴華
樂士                            元大美債7-10反1   智原                       麗臺
正峰新                          富邦歐洲          蔚華科                     拓凱
億泰                            FH彭博高收益債    嘉威                       傳奇
毛寶                            FH彭博新興債      世芯-KY                    東科-KY
燁興                            味全              捷泰                       迎廣
中鴻                            宏洲              和椿                       華友聯
聚亨                            嘉裕              杜康-DR                    裕豐
千興                            東華              陽光能源-DR                皇昌
威致                            大東                                         潤弘
首利                            立益                                         華園
麗正                            佳和                                         遠雄來
東訊                            昶和                                         夏都
華泰                            三洋紡                                       新天地
茂矽                            瑞利                                         欣欣
錸德                            樂士                                         統領
廷鑫                            正峰新                                       阿瘦
倫飛                            億泰                                         晨訊科-DR
威盛                            毛寶                                         一零四
銘旺科                          燁興                                         新海
統懋                            中鴻                                         秋雨
翔耀                            官田鋼                                       欣高
太空梭                          聚亨                                         台數科
新利虹                          千興                                         南六
華映                            威致                                         基勝-KY
吉祥全                          首利                                         威宏-KY
憶聲                            麗正                                         波力-KY
科風                            東訊                                         政伸
建碁                            華泰                                         吉源-KY
和鑫                            茂矽
力特                            錸德
喬鼎                            廷鑫
正達                            倫飛
晟鈦                            威盛
新世紀                          銘旺科
誠創                            統懋
嘉威                            翔耀
力銘                            太空梭
亞太電                          新利虹
達能                            華映
清惠                            吉祥全
慧友                            憶聲
捷泰                            科風
互億                            建碁
天瀚                            和鑫
迅杰                            力特
華上                            喬鼎
元晶                            正達
華冠                            晟鈦
裕豐                            新世紀
寶徠                            誠創
日勝生                          嘉威
台船                            力銘
東森                            亞太電
台南-KY                         達能
康師傅-DR                       清惠
聖馬丁-DR                       慧友
神州-DR                         捷泰
耀傑-DR                         互億
同方友友-DR                     天瀚
晨訊科-DR                       迅杰
友佳-DR                         華上
陽光能源-DR                     元晶
精熙-DR                         易華電
中福                            華冠
雷虎                            裕豐
中視                            寶徠
秋雨                            日勝生
慶豐富                          台船
                                東森
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                雷虎
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
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