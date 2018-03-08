[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% --------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 FH香港正2 元大中型100 利勤 昶和 大飲 元大台灣50正2 味全 國泰臺灣加權正2 富邦科技 信昌化 大統染 天仁 映泰 宏洲 富邦NASDAQ正2 元大台商50 佳大 海悅 宏亞 嘉裕 富邦NASDAQ反1 富邦摩台 海光 銘旺科 立益 東華 正道 富邦發達 世紀鋼 卓越 昶和 大東 友旺 富邦金融 首利 統領 大統染 立益 同開 元大MSCI台灣 威盛 錩泰 佳和 悠克 永豐臺灣加權 映泰 元禎 昶和 國泰日經225 承啟 展宇 三洋紡 元大日經225 統懋 海悅 瑞利 元大美債7-10正2 麗臺 隴華 樂士 元大美債7-10反1 智原 麗臺 正峰新 富邦歐洲 蔚華科 拓凱 億泰 FH彭博高收益債 嘉威 傳奇 毛寶 FH彭博新興債 世芯-KY 東科-KY 燁興 味全 捷泰 迎廣 中鴻 宏洲 和椿 華友聯 聚亨 嘉裕 杜康-DR 裕豐 千興 東華 陽光能源-DR 皇昌 威致 大東 潤弘 首利 立益 華園 麗正 佳和 遠雄來 東訊 昶和 夏都 華泰 三洋紡 新天地 茂矽 瑞利 欣欣 錸德 樂士 統領 廷鑫 正峰新 阿瘦 倫飛 億泰 晨訊科-DR 威盛 毛寶 一零四 銘旺科 燁興 新海 統懋 中鴻 秋雨 翔耀 官田鋼 欣高 太空梭 聚亨 台數科 新利虹 千興 南六 華映 威致 基勝-KY 吉祥全 首利 威宏-KY 憶聲 麗正 波力-KY 科風 東訊 政伸 建碁 華泰 吉源-KY 和鑫 茂矽 力特 錸德 喬鼎 廷鑫 正達 倫飛 晟鈦 威盛 新世紀 銘旺科 誠創 統懋 嘉威 翔耀 力銘 太空梭 亞太電 新利虹 達能 華映 清惠 吉祥全 慧友 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 元晶 正達 華冠 晟鈦 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 易華電 中福 華冠 雷虎 裕豐 中視 寶徠 秋雨 日勝生 慶豐富 台船 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富