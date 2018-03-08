[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月07日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 直得 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 凱衛 富邦美債7-10 精確 謚源 強生 大地-KY 南璋 樺晟 富邦美債20年 點晶 東林 其祥-KY 勝昱 雙鴻 元大美債7-10 泰谷 欣厚-KY 世坤 飛寶企業 晟楠 元大美債1-3 振維 友銓 冠好 精確 寶得利 元大投資級公司債 青雲 達威 萬國通 宏易 元大中國債3-5 撼訊 松崗 新昕纖 唐鋒 國泰5Y+新興債 全達 三圓 光明 榮群 國泰1-5Y高收債 保銳 雙喜 聚紡 天宇 合世 英格爾 力泰 興采 新零售 易威 富驛-KY 理銘 直得 力新 南璋 雅茗-KY 泰茂 恩得利 勝昱 亞都 至興 李洲 飛寶企業 東凌-KY 萬在 凱柏實業 精確 關中 長佳 及成 宏易 隆中 大恭 鑫龍騰 唐鋒 時報 致振 和進 榮群 欣泰 威潤 耀勝 天宇 唐榮 倚強 新零售 晉椿 鑫創 力新 世豐 廣寰科 恩得利 久陽 點晶 李洲 尼克森 建舜電 凱柏實業 凌網 泰谷 及成 李洲 典範 鑫龍騰 凱柏實業 長天 和進 港建 益通 耀勝 耀勝 振維 倚強 至寶電 鴻翊 鑫創 錦明 迎輝 廣寰科 杭特 欣厚-KY 點晶 幸康 兆遠 建舜電 長天 系統電 泰谷 曜越 世紀 典範 重鳥鵬 華容 長天 泓格 建榮 益通 東林 立衛 振維 盈正 天揚 鴻翊 晟楠 鈺創 迎輝 世紀 合正 德微 青雲 金利 連展投控 慕康生醫 寶聯通 欣厚-KY 昇益 昇益 兆遠 通泰 凱鈺 系統電 三聯 德宏 世紀 合邦 寬魚國際 華容 業強 合邦 建榮 九豪 萬旭 立衛 訊達 驊宏資 天揚 撼訊 久正 鈺創 亞銳士 上揚 合正 安碁 全譜 金利 全譜 易通展 寶聯通 松崗 元隆 昇益 沛亨 沛亨 凱鈺 迅德 九暘 德宏 倉和 凱碩 寬魚國際 光菱 全達 合邦 星雲 奧斯特 萬旭 三圓 福華 驊宏資 士開 保銳 久正 雙喜 常珵 上揚 力泰 立碁 全譜 理銘 越峰 易通展 中連貨 士開 元隆 安心 志嘉 沛亨 燦星旅 富裔 九暘 高野 燦星旅 凱碩 亞都 富驛-KY 全達 老爺知 劍湖山 奧斯特 滿心 德記 福華 德記 泰偉 保銳 關中 華義 常珵 誠品生活 得利影 立碁 泰偉 鼎創達 越峰 得利影 花王 士開 時報 邦泰 志嘉 琉園 富裔 旭然 燦星旅 鼎創達 富驛-KY 明揚 劍湖山 綠河-KY 德記 欣雄 泰偉 欣泰 華義 得利影 時報 鼎創達 花王 大田 邦泰