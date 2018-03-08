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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月07日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          直得              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     凱衛     富邦美債7-10          精確              謚源     強生     大地-KY    
南璋     樺晟     富邦美債20年          點晶              東林     其祥-KY             
勝昱     雙鴻     元大美債7-10          泰谷              欣厚-KY  世坤                
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          振維              友銓     冠好                
精確     寶得利   元大投資級公司債          青雲              達威     萬國通              
宏易              元大中國債3-5          撼訊              松崗     新昕纖              
唐鋒              國泰5Y+新興債          全達              三圓     光明                
榮群              國泰1-5Y高收債          保銳              雙喜     聚紡                
天宇              合世              英格爾            力泰     興采                
新零售            易威              富驛-KY           理銘     直得                
力新              南璋                                雅茗-KY  泰茂                
恩得利            勝昱                                亞都     至興                
李洲              飛寶企業                            東凌-KY  萬在                
凱柏實業          精確                                關中     長佳                
及成              宏易                                隆中     大恭                
鑫龍騰            唐鋒                                時報     致振                
和進              榮群                                欣泰     威潤                
耀勝              天宇                                         唐榮                
倚強              新零售                                       晉椿                
鑫創              力新                                         世豐                
廣寰科            恩得利                                       久陽                
點晶              李洲                                         尼克森              
建舜電            凱柏實業                                     凌網                
泰谷              及成                                         李洲                
典範              鑫龍騰                                       凱柏實業            
長天              和進                                         港建                
益通              耀勝                                         耀勝                
振維              倚強                                         至寶電              
鴻翊              鑫創                                         錦明                
迎輝              廣寰科                                       杭特                
欣厚-KY           點晶                                         幸康                
兆遠              建舜電                                       長天                
系統電            泰谷                                         曜越                
世紀              典範                                         重鳥鵬              
華容              長天                                         泓格                
建榮              益通                                         東林                
立衛              振維                                         盈正                
天揚              鴻翊                                         晟楠                
鈺創              迎輝                                         世紀                
合正              德微                                         青雲                
金利              連展投控                                     慕康生醫            
寶聯通            欣厚-KY                                      昇益                
昇益              兆遠                                         通泰                
凱鈺              系統電                                       三聯                
德宏              世紀                                         合邦                
寬魚國際          華容                                         業強                
合邦              建榮                                         九豪                
萬旭              立衛                                         訊達                
驊宏資            天揚                                         撼訊                
久正              鈺創                                         亞銳士              
上揚              合正                                         安碁                
全譜              金利                                         全譜                
易通展            寶聯通                                       松崗                
元隆              昇益                                         沛亨                
沛亨              凱鈺                                         迅德                
九暘              德宏                                         倉和                
凱碩              寬魚國際                                     光菱                
全達              合邦                                         星雲                
奧斯特            萬旭                                         三圓                
福華              驊宏資                                       士開                
保銳              久正                                         雙喜                
常珵              上揚                                         力泰                
立碁              全譜                                         理銘                
越峰              易通展                                       中連貨              
士開              元隆                                         安心                
志嘉              沛亨                                         燦星旅              
富裔              九暘                                         高野                
燦星旅            凱碩                                         亞都                
富驛-KY           全達                                         老爺知              
劍湖山            奧斯特                                       滿心                
德記              福華                                         德記                
泰偉              保銳                                         關中                
華義              常珵                                         誠品生活            
得利影            立碁                                         泰偉                
鼎創達            越峰                                         得利影              
花王              士開                                         時報                
邦泰              志嘉                                         琉園                
                  富裔                                         旭然                
                  燦星旅                                       鼎創達              
                  富驛-KY                                      明揚                
                  劍湖山                                       綠河-KY             
                  德記                                         欣雄                
                  泰偉                                         欣泰                
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  大田                                                             
                  邦泰
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